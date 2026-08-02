Жертвите на внезапното наводнение в Китай нарастнаха до 25

Броят на жертвите от внезапното наводнение, което преди седмица засегна туристически обект в северозападен Китай, се увеличи от 10 на 25, предадоха Синхуа и Франс прес, цитирани от БТА.

Наводнението, което причини и 23 ранени, опустоши на 26 юли туристическа зона, която е популярно място за разходки и къмпинг през лятото. Районът се намира в планинските райони на южната част на северозападната провинция Гансу, на около 1200 километра от Пекин.

Освен актуализирания брой жертви, официалната агенция Синхуа съобщи, че националната китайска комисия за предотвратяване на бедствия възнамерява да наблюдава разследването на катастрофата.

Китай беше силно засегнат от екстремни метеорологични условия това лято. В началото на юли 21 души загинаха при свлачище в същата провинция Гансу.