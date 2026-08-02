Русия извърши въздушен удар в Херсонска област

Поне един жител на украинската Херсонска област е бил убит, а седем други – ранени при руски въздушен удар, съобщи снощи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Прокудин, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Атаката, придружена и от артилерийски обстрел, е повредила няколко сгради и автомобили, съобщиха властите. Фронтовата Херсонска област е многократно подлагана на руски атаки.
В Никопол, в Днепропетровска област, седем пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. „Преднамерена и цинична атака срещу цивилни“, коментира в Телеграм областният военен администратор Олександър Ханджа. Снимка, която той добави към публикацията, заедно с хаштага #russiaisaterroriststate, показва напълно изгорялата рама на автобуса, по която все още се виждат пламъци.
Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина. От известно време руските сили нанасят удари основно срещу цивилна инфраструктура.
Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.
„В резултат на атаката с вражески дронове двама души бяха убити. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Те ще получат цялата необходима помощ“, написа губернаторът, без да дава повече подробности.
Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.
Руското министерство на отбраната съобщи в Макс, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Грешка
Коментиран от #21
10:13 02.08.2026
3 камънчо
10:13 02.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #29
10:14 02.08.2026
5 Пич
В Иран....?!
Аха.......и в Иран обръщат на обратно говедарските кораби и бази, и козяците почват да бегат, бате...
10:14 02.08.2026
6 Владимир Путин, президент
10:16 02.08.2026
7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- - -
Лъжaта и клeветата са грехове. Да препредавате пpоcтотии, с които да твърдите, че руската армия ползва скъпи ракети за да обстрелва украински автомобили е най-гнycната форма на фашизoидна пpoпаганда.
10:17 02.08.2026
8 Стига сте ни занимавали
Коментиран от #34
10:18 02.08.2026
9 Каквото и са обстрелва,
До коментар #1 от "стоян георгиев":Русия нищо не може да постигне. Факт. Освен това в Херсон, също като в Донецк, Луганск, Крим, загиналиге са рускоезични. Резултата от руските атаки е убити рускоезични граждани и убити руски войници.
Коментиран от #16
10:18 02.08.2026
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11 Нямат край
Коментиран от #13
10:20 02.08.2026
12 Мимч
10:20 02.08.2026
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не постига, казваш?
До коментар #9 от "Каквото и са обстрелва,":Територията на 404 всеки ден става по-малка и всушниците гинат като мухи. Това ако ти е малко, значи не обичаш истински укронацитата и не им съчувстваш.
10:30 02.08.2026
17 Да чете укротролея.
10:31 02.08.2026
18 Подлога на тинята
10:31 02.08.2026
19 Ами, толкова им е акъла да напишат
До коментар #15 от "az СВО Победа 81":собствена статия.
Новините идват след 2-3 дена закъснение защото се превеждат от "института" и Дoйче Beле с тяхната интерпретация какво се е случило.
Оная, която се е подписала отгоре едва ли е писала сама дори ученическите есета в средното училище.
10:32 02.08.2026
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27 Зле ти се отразяват
До коментар #21 от "Антирашист 2037":летните горещини.
Почини си малко, не се претоварвай!
Коментиран от #30
10:36 02.08.2026
28 Днес стоян георгиев е Али Ръза
10:37 02.08.2026
29 Антирашист 2038
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Рашистите не се интересуват от жертвите( като истинска садисти) за тях и важна победата в несправедливата война !
Коментиран от #32
10:38 02.08.2026
30 Нека да се претовари
До коментар #27 от "Зле ти се отразяват":Като се претовари и ще изпуши.
10:38 02.08.2026
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33 Инна
Съдейки по публикуваните онлайн кадри, единият от пролетите на моста е напълно срутен, а другият е силно повреден.
Украинските военни експерти дори предполагат, че руснаците се готвят да превземат Одеса с десант. Това, твърдят те, е точно причината блокадата да е в сила в момента.
Коментиран от #38, #62
10:39 02.08.2026
34 Антирашист 2039
До коментар #8 от "Стига сте ни занимавали":Това са мераци на садисти рашисти !
Коментиран от #36
10:40 02.08.2026
35 стоян георгиев
10:40 02.08.2026
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42 Само лоши новини за укротролея.
10:48 02.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 аz СВО Победа 81
Коментиран от #45, #59
10:50 02.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Само лоши новини за укротролея.
10:54 02.08.2026
48 Само лоши новини за укротролея.
10:55 02.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Зеления гном
10:59 02.08.2026
51 Фрийк Шоу
До коментар #49 от "стоян георгиев":Моля да не обиждате хората от нашето шоу. Те са в пъти по-качествени от укронацистите. Сравнението е крайно неуместно и ние не искаме да ни асоциират с тези подобия на човеци. Благодаря!
11:03 02.08.2026
52 Лошите новини
11:04 02.08.2026
53 Мъката
11:06 02.08.2026
54 стоян георгиев
11:06 02.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Украинската мъка край няма.
11:08 02.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Айляк
Но бандерите ще развеят бялото знаме официално, когато рашките превземат и Черноморск.
Градът-пристанище Черноморск, който се намира на 15-20 км. от Одеса, по всичко изглежда пак ще става Иличовск т.е. руски.
Това направиха бандерите - оставят Украйна без излаз на море.
После идва ред и на претенциите на комшиите - Полша, Унгария, Румъния и др.
Но това е друга тема.
И нека не се заблуждаваме - протестите в Украйна в подкрепа на Федоров са само претекст.
Украинският народ с тези протести просто опипва почвата за сваляне от власт на хунтата от Киев.
За съжаление обаче, народът на Украйна закъсня - трябваше по-рано да атакуват зеленото пла шило от Кривой рог.
11:21 02.08.2026
61 Айляк
Но бандерите ще развеят бялото знаме официално, когато рашките превземат и Черноморск.
Градът-пристанище Черноморск, който се намира на 15-20 км. от Одеса, по всичко изглежда пак ще става Иличовск т.е. руски.
Това направиха бандерите - оставят Украйна без излаз на море.
После идва ред и на претенциите на комшиите - Полша, Унгария, Румъния и др.
Но това е друга тема.
И нека не се заблуждаваме - протестите в Украйна в подкрепа на Федоров са само претекст.
Украинският народ с тези протести просто опипва почвата за сваляне от власт на хунтата от Киев.
За съжаление обаче, народът на Украйна закъсня - трябваше по-рано да атакуват зелената развинтена матрьошка от Кривой рог.
11:23 02.08.2026
62 Инна
До коментар #33 от "Инна":В нощта на 2 август руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища и военноморски кораби, разположени от името на руския военен персонал.
По време на удара руските сили удариха резервоари за гориво, предназначени за украински бойци, в пристанището на Одеса.
В пристанището на Николаев морски влекач, преоборудван за използване с безпилотни лодки, беше под обстрел.
Освен това, в Черно море, на осем километра източно от село Затока, беше ударен кораб за насипни товари, превозващ военно оборудване.
Ударът е извършен с помощта на високоточни оръжия с въздушно изстрелване и ударни безпилотни летателни апарати, уточни ведомството.
11:25 02.08.2026
63 az СВО Победа 81
Официално Киев призна за сакатлъка!
11:27 02.08.2026
64 Смъркача
11:32 02.08.2026