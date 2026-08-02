Русия извърши въздушен удар в Херсонска област

Поне един жител на украинската Херсонска област е бил убит, а седем други – ранени при руски въздушен удар, съобщи снощи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Прокудин, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Атаката, придружена и от артилерийски обстрел, е повредила няколко сгради и автомобили, съобщиха властите. Фронтовата Херсонска област е многократно подлагана на руски атаки.

В Никопол, в Днепропетровска област, седем пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. „Преднамерена и цинична атака срещу цивилни“, коментира в Телеграм областният военен администратор Олександър Ханджа. Снимка, която той добави към публикацията, заедно с хаштага #russiaisaterroriststate, показва напълно изгорялата рама на автобуса, по която все още се виждат пламъци.

Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина. От известно време руските сили нанасят удари основно срещу цивилна инфраструктура.

Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.

„В резултат на атаката с вражески дронове двама души бяха убити. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Те ще получат цялата необходима помощ“, написа губернаторът, без да дава повече подробности.

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Руското министерство на отбраната съобщи в Макс, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.