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Русия извърши въздушен удар в Херсонска област
  Тема: Украйна

Русия извърши въздушен удар в Херсонска област

2 Август, 2026 10:10 1 257 64

  • украйна-
  • херсонска област-
  • русия-
  • война

Атаката, придружена и от артилерийски обстрел, е повредила няколко сгради и автомобили, съобщиха властите

Русия извърши въздушен удар в Херсонска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поне един жител на украинската Херсонска област е бил убит, а седем други – ранени при руски въздушен удар, съобщи снощи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Прокудин, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Атаката, придружена и от артилерийски обстрел, е повредила няколко сгради и автомобили, съобщиха властите. Фронтовата Херсонска област е многократно подлагана на руски атаки.

В Никопол, в Днепропетровска област, седем пътници са били ранени при удар с дрон по микробус. „Преднамерена и цинична атака срещу цивилни“, коментира в Телеграм областният военен администратор Олександър Ханджа. Снимка, която той добави към публикацията, заедно с хаштага #russiaisaterroriststate, показва напълно изгорялата рама на автобуса, по която все още се виждат пламъци.

Русия води брутална война срещу Украйна вече почти четири години и половина. От известно време руските сили нанасят удари основно срещу цивилна инфраструктура.

Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.

„В резултат на атаката с вражески дронове двама души бяха убити. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Те ще получат цялата необходима помощ“, написа губернаторът, без да дава повече подробности.

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Руското министерство на отбраната съобщи в Макс, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Грешка

    39 6 Отговор
    Защо само един, не трябва да спира до пълно унищожение на укронацистите !

    Коментиран от #21

    10:13 02.08.2026

  • 3 камънчо

    25 4 Отговор
    Бедничките, страдалци, победоносно сътворяващи терактове в сърцето на Врага, с помощта на...

    10:13 02.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    42 5 Отговор
    Киев, Одеса, Херсон, Харков... Нищо няма да остане на наркоманя.

    Коментиран от #29

    10:14 02.08.2026

  • 5 Пич

    38 5 Отговор
    Ехх.......де са великите говедарски оръжия, да обърнат войната......

    В Иран....?!

    Аха.......и в Иран обръщат на обратно говедарските кораби и бази, и козяците почват да бегат, бате...

    10:14 02.08.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    37 8 Отговор
    Русия ги подпука много яко. Скоро ще хвърлят кърпата украЙните.

    10:16 02.08.2026

  • 7 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    41 5 Отговор
    "Атаката, придружена и от артилерийски обстрел, е повредила няколко сгради и автомобили"
    - - -

    Лъжaта и клeветата са грехове. Да препредавате пpоcтотии, с които да твърдите, че руската армия ползва скъпи ракети за да обстрелва украински автомобили е най-гнycната форма на фашизoидна пpoпаганда.

    10:17 02.08.2026

  • 8 Стига сте ни занимавали

    32 6 Отговор
    с дреболии. Искаме новини за тотални погроми в Киев и снимки с батални сцени от нацисткият хабитат

    Коментиран от #34

    10:18 02.08.2026

  • 9 Каквото и са обстрелва,

    9 35 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Русия нищо не може да постигне. Факт. Освен това в Херсон, също като в Донецк, Луганск, Крим, загиналиге са рускоезични. Резултата от руските атаки е убити рускоезични граждани и убити руски войници.

    Коментиран от #16

    10:18 02.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нямат край

    7 29 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #13

    10:20 02.08.2026

  • 12 Мимч

    24 4 Отговор
    А ,те тия укри какво искат да нанасят удари по цивилни руснаци и инфраструктура,а тях да ги галят ли?.Много ясно,че всичко ще им се отговори в петорен размер.Диваци....

    10:20 02.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не постига, казваш?

    18 3 Отговор

    До коментар #9 от "Каквото и са обстрелва,":

    Територията на 404 всеки ден става по-малка и всушниците гинат като мухи. Това ако ти е малко, значи не обичаш истински укронацитата и не им съчувстваш.

    10:30 02.08.2026

  • 17 Да чете укротролея.

    20 2 Отговор
    Всеки ден ще е така до победата.

    10:31 02.08.2026

  • 18 Подлога на тинята

    7 10 Отговор
    Ако искаш реална оценка имаш оферта за събирач на разни крайници ,черпи и др.остатъци от орки в Купянско направление.Другото е бошлаф.

    10:31 02.08.2026

  • 19 Ами, толкова им е акъла да напишат

    22 3 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 81":

    собствена статия.

    Новините идват след 2-3 дена закъснение защото се превеждат от "института" и Дoйче Beле с тяхната интерпретация какво се е случило.

    Оная, която се е подписала отгоре едва ли е писала сама дори ученическите есета в средното училище.

    10:32 02.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зле ти се отразяват

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 2037":

    летните горещини.
    Почини си малко, не се претоварвай!

    Коментиран от #30

    10:36 02.08.2026

  • 28 Днес стоян георгиев е Али Ръза

    11 1 Отговор
    Днес стоян георгиев е Али Ръза

    10:37 02.08.2026

  • 29 Антирашист 2038

    3 18 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Рашистите не се интересуват от жертвите( като истинска садисти) за тях и важна победата в несправедливата война !

    Коментиран от #32

    10:38 02.08.2026

  • 30 Нека да се претовари

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Зле ти се отразяват":

    Като се претовари и ще изпуши.

    10:38 02.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Инна

    16 5 Отговор
    Военноморската блокада на черноморските пристанища на Украйна се утежнява от това, което много военни анализатори отдавна очакваха. Доставките на боеприпаси и оръжия за Украйна по море са практически спрени. Сега нашите сили са насочени към железопътните линии, водещи на запад, през украинската граница към европейските страни. Блокадата ще бъде пълна. Руската армия изглежда най-накрая е успяла да разруши ключовия мост при Затока.

    Съдейки по публикуваните онлайн кадри, единият от пролетите на моста е напълно срутен, а другият е силно повреден.

    Украинските военни експерти дори предполагат, че руснаците се готвят да превземат Одеса с десант. Това, твърдят те, е точно причината блокадата да е в сила в момента.

    Коментиран от #38, #62

    10:39 02.08.2026

  • 34 Антирашист 2039

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Стига сте ни занимавали":

    Това са мераци на садисти рашисти !

    Коментиран от #36

    10:40 02.08.2026

  • 35 стоян георгиев

    13 4 Отговор
    Че кой жали укрийте? Аз също ги мразя.

    10:40 02.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Само лоши новини за укротролея.

    11 1 Отговор
    Неговата мъка край няма.

    10:48 02.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 аz СВО Победа 81

    3 13 Отговор
    Един щрих!От началото на СВО-то заболелите от СПИН руски войници са се увеличили с 2 000%.

    Коментиран от #45, #59

    10:50 02.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Само лоши новини за укротролея.

    9 0 Отговор
    Неговата мъка край няма.

    10:54 02.08.2026

  • 48 Само лоши новини за укротролея.

    8 0 Отговор
    Неговата мъка край няма.

    10:55 02.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Зеления гном

    10 1 Отговор
    днес пак е плакал и оревал света за помощи, оръжие и натиск да окажели на Русия да не го биела, да де ама те вече и укрите го търсят да го бият.

    10:59 02.08.2026

  • 51 Фрийк Шоу

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Моля да не обиждате хората от нашето шоу. Те са в пъти по-качествени от укронацистите. Сравнението е крайно неуместно и ние не искаме да ни асоциират с тези подобия на човеци. Благодаря!

    11:03 02.08.2026

  • 52 Лошите новини

    8 1 Отговор
    За смъркача са ежедневие … спукаха им канчетата русите и да се знае какво могат да причинят 36 балестични ракети за една нощ - зануляване хихи

    11:04 02.08.2026

  • 53 Мъката

    7 1 Отговор
    На смъркача и нацистите около него край няма … Тръмп - на фашаги оръжие не давам !

    11:06 02.08.2026

  • 54 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Аз доскоро подкрепях Украйнъ, но сега вече разбрах колко съм бил заблуден. Победа за РФ!

    11:06 02.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Украинската мъка край няма.

    6 1 Отговор
    Лошо, много лошо.

    11:08 02.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Айляк

    1 0 Отговор
    За Херсонска област, добре.
    Но бандерите ще развеят бялото знаме официално, когато рашките превземат и Черноморск.
    Градът-пристанище Черноморск, който се намира на 15-20 км. от Одеса, по всичко изглежда пак ще става Иличовск т.е. руски.
    Това направиха бандерите - оставят Украйна без излаз на море.
    После идва ред и на претенциите на комшиите - Полша, Унгария, Румъния и др.
    Но това е друга тема.

    И нека не се заблуждаваме - протестите в Украйна в подкрепа на Федоров са само претекст.
    Украинският народ с тези протести просто опипва почвата за сваляне от власт на хунтата от Киев.
    За съжаление обаче, народът на Украйна закъсня - трябваше по-рано да атакуват зеленото пла шило от Кривой рог.

    11:21 02.08.2026

  • 61 Айляк

    2 0 Отговор
    За Херсонска област, добре.
    Но бандерите ще развеят бялото знаме официално, когато рашките превземат и Черноморск.
    Градът-пристанище Черноморск, който се намира на 15-20 км. от Одеса, по всичко изглежда пак ще става Иличовск т.е. руски.
    Това направиха бандерите - оставят Украйна без излаз на море.
    После идва ред и на претенциите на комшиите - Полша, Унгария, Румъния и др.
    Но това е друга тема.

    И нека не се заблуждаваме - протестите в Украйна в подкрепа на Федоров са само претекст.
    Украинският народ с тези протести просто опипва почвата за сваляне от власт на хунтата от Киев.
    За съжаление обаче, народът на Украйна закъсня - трябваше по-рано да атакуват зелената развинтена матрьошка от Кривой рог.

    11:23 02.08.2026

  • 62 Инна

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Инна":

    В нощта на 2 август руските въоръжени сили продължиха да нанасят удари по украински пристанища и военноморски кораби, разположени от името на руския военен персонал.
    По време на удара руските сили удариха резервоари за гориво, предназначени за украински бойци, в пристанището на Одеса.
    В пристанището на Николаев морски влекач, преоборудван за използване с безпилотни лодки, беше под обстрел.
    Освен това, в Черно море, на осем километра източно от село Затока, беше ударен кораб за насипни товари, превозващ военно оборудване.
    Ударът е извършен с помощта на високоточни оръжия с въздушно изстрелване и ударни безпилотни летателни апарати, уточни ведомството.

    11:25 02.08.2026

  • 63 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    При големият взрив от 31.07.2026г. на полигона на ССО в гр.Хмелницки, бивша Украйна са били демилитаризирани най-малко 20 души от ССО на ВСУ.

    Официално Киев призна за сакатлъка!

    11:27 02.08.2026

  • 64 Смъркача

    1 0 Отговор
    Пак ми натупаха канчето край нямат мъките …

    11:32 02.08.2026

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