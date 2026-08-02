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Почина Майк Престън - звездата от „Лудият Макс 2“

Почина Майк Престън - звездата от „Лудият Макс 2“

2 Август, 2026 12:09 782 1

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Тъжната новина беше потвърдена от съпругата му Джоузи Престън

Почина Майк Престън - звездата от „Лудият Макс 2“ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и певец Майк Престън, известен с ролята си на Папагало във филма „Лудият Макс 2“, почина на 93-годишна възраст, съобщава „Daily Star“, цитиран от Nova.bg.Тъжната новина беше потвърдена от съпругата му Джоузи Престън. Тя съобщи, че съпругът ѝ е издъхнал на 8 юни, но не разкри причината за смъртта му.

Роден в Лондон с името Джак К. Дейвис, Престън започва кариерата си като певец, след като е открит от музикалния продуцент Денис Престън. Дебютният му сингъл „A House, A Car And A Wedding Ring“ излиза през 1958 г. и поставя началото на успешна музикална кариера във Великобритания.

По-късно той се премества в Австралия, където работи като изпълнител в нощни клубове, а в края на 60-те години се насочва към телевизията и актьорската професия.

През 1968 г. е сред водещите на популярното телевизионно шоу „In Melbourne Tonight“, а между 1976 и 1977 г. представя възроденото телевизионно състезание „Celebrity Game“.

Първата му постоянна главна роля идва през 1972 г., когато играе старши детектив Боб Дилейни в криминалния сериал „Homicide“. По-късно се присъединява към актьорския състав на сапунената опера „Bellbird“, където в периода 1974–1976 г. изпълнява ролята на отец Джон Креймър.

Престън участва и като гост в редица популярни международни сериали, сред които „Отбор А“, „Еъруолф“, „Scarecrow and Mrs. King“, „Alien Nation“, „Ellen“ и „Highlander“.

Най-голяма популярност му носи ролята на Папагало – харизматичния лидер на общност около петролна рафинерия във филма „Лудият Макс 2“ от 1981 г., където си партнира с Мел Гибсън.

През 1979 г. Престън получава номинация за наградите AACTA за най-добър актьор в главна роля за изпълнението си във филма „The Last of the Knucklemen“. Носител е и на две телевизионни награди „Лоуги“ за най-популярна мъжка телевизионна личност във Виктория през 1969 и 1970 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 1488

    2 0 Отговор
    чак па дзвезда във филма не беше

    културиста дето игра хумунгус не беше актьор, а заеади него само си струваше да се гледа филма

    12:53 02.08.2026