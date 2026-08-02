Почина Майк Престън - звездата от „Лудият Макс 2“

Актьорът и певец Майк Престън, известен с ролята си на Папагало във филма „Лудият Макс 2“, почина на 93-годишна възраст, съобщава „Daily Star“, цитиран от Nova.bg.Тъжната новина беше потвърдена от съпругата му Джоузи Престън. Тя съобщи, че съпругът ѝ е издъхнал на 8 юни, но не разкри причината за смъртта му.

Роден в Лондон с името Джак К. Дейвис, Престън започва кариерата си като певец, след като е открит от музикалния продуцент Денис Престън. Дебютният му сингъл „A House, A Car And A Wedding Ring“ излиза през 1958 г. и поставя началото на успешна музикална кариера във Великобритания.

We've lost Mike Preston aka Pappagallo.

Preston, born as Jack Davis in the UK, relocated to Australia and began his TV and film career. To us he was Pappagallo in Mad Max 2. A CEO of an oil company trying to find a better life beyond vermin on machines.

He was 93. Rest In Peace. pic.twitter.com/k1LOik4vcl — Mad Max Bible (@madmaxbible) July 22, 2026

По-късно той се премества в Австралия, където работи като изпълнител в нощни клубове, а в края на 60-те години се насочва към телевизията и актьорската професия.

През 1968 г. е сред водещите на популярното телевизионно шоу „In Melbourne Tonight“, а между 1976 и 1977 г. представя възроденото телевизионно състезание „Celebrity Game“.

Първата му постоянна главна роля идва през 1972 г., когато играе старши детектив Боб Дилейни в криминалния сериал „Homicide“. По-късно се присъединява към актьорския състав на сапунената опера „Bellbird“, където в периода 1974–1976 г. изпълнява ролята на отец Джон Креймър.

Престън участва и като гост в редица популярни международни сериали, сред които „Отбор А“, „Еъруолф“, „Scarecrow and Mrs. King“, „Alien Nation“, „Ellen“ и „Highlander“.

Най-голяма популярност му носи ролята на Папагало – харизматичния лидер на общност около петролна рафинерия във филма „Лудият Макс 2“ от 1981 г., където си партнира с Мел Гибсън.

През 1979 г. Престън получава номинация за наградите AACTA за най-добър актьор в главна роля за изпълнението си във филма „The Last of the Knucklemen“. Носител е и на две телевизионни награди „Лоуги“ за най-популярна мъжка телевизионна личност във Виктория през 1969 и 1970 г.