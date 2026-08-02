Унгария взе безпрецедентно решение: спря атомната централа "Пакш"

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на АЕЦ "Пакш", за пръв път от 44 години, заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Поради новото спадане на нивото на водите на Дунава, една от двете последни производствени единици на атомната централа Пакш ще бъде спряна в 1:30 сутринта", написа той в Екс малко преди планираното спиране.
"С това производството на централата ще падне до едва 240 мегавата", допълни той. Централата "ще бъде напълно спряна за първи път от 44 години".
Разположена на около сто километра южно от Будапеща, централата Пакш осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната.
В петък операторът на централата — чиито четири реактора, построени с технология от съветската епоха, се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав — предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда.
Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролетта, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища. А ситуацията може да се влоши заради прогнозирани температури между 40 и 42 градуса през следващите дни.
Правителството подготвя извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Предвижда се големите индустриални потребители доброволно да намалят използваната електроенергия, като при необходимост операторът на електропреносната мрежа „МАВИР“ (MAVIR) ще може да наложи задължителни ограничения или временно да изключва големи консуматори.
„Домакинствата ще бъдат последните, които ще бъдат засегнати от ограниченията“, подчерта по-рано Мадяр.
Властите съобщиха още, че от понеделник товарните железопътни превози ще бъдат преустановявани ежедневно между 15:00 и 20:00 часа по Гринуич с цел намаляване на потреблението на електроенергия. Държавните служители ще работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, а частните компании ще бъдат насърчени да приложат същата практика, когато това е възможно.
Предвижда се също изключване на декоративното осветление на обществените сгради и на друго несъществено външно осветление. Ниските нива на Дунав вече причиняват затруднения в корабоплаването, туризма и водоснабдяването в най-засегнатите райони на страната, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
10:26 02.08.2026
2 ЯЕЦ Белене
10:28 02.08.2026
3 Ъъъ
Коментиран от #5, #10, #14, #15
10:32 02.08.2026
4 Търновец
Коментиран от #11
10:36 02.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Румънците спряха
Коментиран от #7
10:39 02.08.2026
7 Нашите точат
До коментар #6 от "Румънците спряха":Вода от неизвестни източници? Как за другите не стига Дунав за охлаждане, а при нас си има още вода? Мистерия!
10:42 02.08.2026
8 Ъъъ
До коментар #5 от "Какво да направим":Ама тази новина вече е втора за последния 1 час....И още 10 пъти да в пуснат, нищо няма да се промени.... И гарците да се спасяват.... Нямали ток... И? Ще си внесат. Урсула ще им даде.. Що цял ден ни занимават с неволите маджадюрски?
Коментиран от #13
10:47 02.08.2026
9 Без име
10:58 02.08.2026
10 Мунчо
До коментар #3 от "Ъъъ":Ами нищо няма да стане освен, че и АЕЦ Козлодуй ще го спрем, защото той също използва вода от Дунав...🤣
10:59 02.08.2026
11 Без име
До коментар #4 от "Търновец":Няма такава вероятност.
10:59 02.08.2026
12 Мими Кучева🐕
11:01 02.08.2026
13 Механик
До коментар #8 от "Ъъъ":Идеята с повтарянето на новината има цел да подготви бг-шилигарите за бъдещо спиране на Козлодуй. Както е видно от коментарите до тука, доста шилигари вече са попили внушенията и питат (недоволно) защо ние все още не сме спрели нашата централа. Те са готови да "търсят отговорност" за БЕЗОТГОВРНОСТТА на хората които не са побързали да спрат и нашата АЕЦ.
Същото бе с ковида. Точно по същия начин се действаше чрез медиите- надуят сирените и напишат как в едикоя си държава (от белите) вече има задължителни ваксйинации и КПП-та. И нашите шилигари веднага ревнат "Ами ние кога? Защо в България има такова нехайство? Кой ще носи оговорност когато се почне да се мре ЯКО?"
11:04 02.08.2026
14 до3
До коментар #3 от "Ъъъ":Ми как кво ще направи България, по евраски стандарти в изблик на солидарност към страдащия унгарски народ, ще ни вдигнат цената на тока, нормална демократична солидарност в ЕС режима.
11:04 02.08.2026
15 Демокрация е
До коментар #3 от "Ъъъ":Свободно избери някое от нещата, които си предложил.
11:09 02.08.2026
16 име
Коментиран от #18
11:12 02.08.2026
17 az СВО Победа 81
11:17 02.08.2026
18 Без име
До коментар #16 от "име":Същите реактори, но нашите са подсигурени с достатъчно вода точно за такива ситуации.
11:27 02.08.2026
19 Артилерист
11:31 02.08.2026