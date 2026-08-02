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Унгария взе безпрецедентно решение: спря атомната централа "Пакш"

Унгария взе безпрецедентно решение: спря атомната централа "Пакш"

2 Август, 2026 10:21 1 662 19

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  • аец пакш-
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  • унгария-
  • атомна централа-
  • петер мадяр

Разположена на около сто километра южно от Будапеща, централата осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната

Унгария взе безпрецедентно решение: спря атомната централа "Пакш" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на АЕЦ "Пакш", за пръв път от 44 години, заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Поради новото спадане на нивото на водите на Дунава, една от двете последни производствени единици на атомната централа Пакш ще бъде спряна в 1:30 сутринта", написа той в Екс малко преди планираното спиране.

"С това производството на централата ще падне до едва 240 мегавата", допълни той. Централата "ще бъде напълно спряна за първи път от 44 години".

Разположена на около сто километра южно от Будапеща, централата Пакш осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната.

В петък операторът на централата — чиито четири реактора, построени с технология от съветската епоха, се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав — предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда.

Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролетта, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища. А ситуацията може да се влоши заради прогнозирани температури между 40 и 42 градуса през следващите дни.

Правителството подготвя извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Предвижда се големите индустриални потребители доброволно да намалят използваната електроенергия, като при необходимост операторът на електропреносната мрежа „МАВИР“ (MAVIR) ще може да наложи задължителни ограничения или временно да изключва големи консуматори.

„Домакинствата ще бъдат последните, които ще бъдат засегнати от ограниченията“, подчерта по-рано Мадяр.

Властите съобщиха още, че от понеделник товарните железопътни превози ще бъдат преустановявани ежедневно между 15:00 и 20:00 часа по Гринуич с цел намаляване на потреблението на електроенергия. Държавните служители ще работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, а частните компании ще бъдат насърчени да приложат същата практика, когато това е възможно.

Предвижда се също изключване на декоративното осветление на обществените сгради и на друго несъществено външно осветление. Ниските нива на Дунав вече причиняват затруднения в корабоплаването, туризма и водоснабдяването в най-засегнатите райони на страната, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    27 2 Отговор
    Бъдещето на енергията за ЕС е в ръцете на Русия ако решат и отрежат пътя на уран към Европа ще настъпи енергиен колапс и молитвите за прошка ще са скъпи..!

    10:26 02.08.2026

  • 2 ЯЕЦ Белене

    18 0 Отговор
    Сега пак ще върнат популярното предаване за нивото на река Дунав в сантиметри по БНР. И то не само на руски и френски, а и на унгарски.

    10:28 02.08.2026

  • 3 Ъъъ

    10 3 Отговор
    И какво трябва да направи целокупния български народ по повед на това, че атомната централа в Унгария щяла да спре? Да си скубем косите? Или да си прережем вените? М? 🤔

    Коментиран от #5, #10, #14, #15

    10:32 02.08.2026

  • 4 Търновец

    19 0 Отговор
    А ние какво правим ако АЕЦ Козлодуй трябва да се спре - има ли план? Иначе политици и професори дал господ.

    Коментиран от #11

    10:36 02.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Румънците спряха

    16 1 Отговор
    АЕЦ Черна вода, унгарците спират Пакш, а нашата Козлодуйка си работи. Къде са нашите специалисти да обяснят какво ще става. Иначе са първи да дават акъли.

    Коментиран от #7

    10:39 02.08.2026

  • 7 Нашите точат

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Румънците спряха":

    Вода от неизвестни източници? Как за другите не стига Дунав за охлаждане, а при нас си има още вода? Мистерия!

    10:42 02.08.2026

  • 8 Ъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какво да направим":

    Ама тази новина вече е втора за последния 1 час....И още 10 пъти да в пуснат, нищо няма да се промени.... И гарците да се спасяват.... Нямали ток... И? Ще си внесат. Урсула ще им даде.. Що цял ден ни занимават с неволите маджадюрски?

    Коментиран от #13

    10:47 02.08.2026

  • 9 Без име

    22 0 Отговор
    АЕЦ „Козлодуй“ работи нормално и с пълно натоварване въпреки ниските нива на река Дунав, благодарение на специално проектирана брегова помпена станция и изградени резервни системи. Руснакът за всичко е помислил за нас.

    10:58 02.08.2026

  • 10 Мунчо

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    Ами нищо няма да стане освен, че и АЕЦ Козлодуй ще го спрем, защото той също използва вода от Дунав...🤣

    10:59 02.08.2026

  • 11 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Търновец":

    Няма такава вероятност.

    10:59 02.08.2026

  • 12 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор
    Ще внасят зелена енергия от Зеленски.🤣🤣🤣

    11:01 02.08.2026

  • 13 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъ":

    Идеята с повтарянето на новината има цел да подготви бг-шилигарите за бъдещо спиране на Козлодуй. Както е видно от коментарите до тука, доста шилигари вече са попили внушенията и питат (недоволно) защо ние все още не сме спрели нашата централа. Те са готови да "търсят отговорност" за БЕЗОТГОВРНОСТТА на хората които не са побързали да спрат и нашата АЕЦ.
    Същото бе с ковида. Точно по същия начин се действаше чрез медиите- надуят сирените и напишат как в едикоя си държава (от белите) вече има задължителни ваксйинации и КПП-та. И нашите шилигари веднага ревнат "Ами ние кога? Защо в България има такова нехайство? Кой ще носи оговорност когато се почне да се мре ЯКО?"

    11:04 02.08.2026

  • 14 до3

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    Ми как кво ще направи България, по евраски стандарти в изблик на солидарност към страдащия унгарски народ, ще ни вдигнат цената на тока, нормална демократична солидарност в ЕС режима.

    11:04 02.08.2026

  • 15 Демокрация е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    Свободно избери някое от нещата, които си предложил.

    11:09 02.08.2026

  • 16 име

    3 1 Отговор
    Реакторите на тази АЕЦ са същите ВВЕР 440 като на нашите първи и втори блок. Обаче в Унгария не управляват продажни евроатлантици.

    Коментиран от #18

    11:12 02.08.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Чакайте скок на цените на ел. енергията в Европа!

    11:17 02.08.2026

  • 18 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Същите реактори, но нашите са подсигурени с достатъчно вода точно за такива ситуации.

    11:27 02.08.2026

  • 19 Артилерист

    1 0 Отговор
    Помислих че Мадяр спира АЕЦ защото е руска, а то причината е съвсем обективна. Щото 4 реактори на АЕЦ Козлодуй и довършване строителството на АЕЦ Белене бяха спрени политически/евроатлантически тенденциозно. Трябваше да ставаме бедни, зависими и послушни. Много вероятно е сега да спрат и останалите два реактора на АЕЦ Козлодуй, но вече по технологични причини, защото се опитват да ги поамериканчат, понеже са руски...

    11:31 02.08.2026

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