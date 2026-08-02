Унгария взе безпрецедентно решение: спря атомната централа "Пакш"

Унгарският премиер Петер Мадяр обяви спирането на АЕЦ "Пакш", за пръв път от 44 години, заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Поради новото спадане на нивото на водите на Дунава, една от двете последни производствени единици на атомната централа Пакш ще бъде спряна в 1:30 сутринта", написа той в Екс малко преди планираното спиране.

"С това производството на централата ще падне до едва 240 мегавата", допълни той. Централата "ще бъде напълно спряна за първи път от 44 години".

Разположена на около сто километра южно от Будапеща, централата Пакш осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната.

В петък операторът на централата — чиито четири реактора, построени с технология от съветската епоха, се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав — предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда.

Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролетта, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища. А ситуацията може да се влоши заради прогнозирани температури между 40 и 42 градуса през следващите дни.

Правителството подготвя извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Предвижда се големите индустриални потребители доброволно да намалят използваната електроенергия, като при необходимост операторът на електропреносната мрежа „МАВИР“ (MAVIR) ще може да наложи задължителни ограничения или временно да изключва големи консуматори.

„Домакинствата ще бъдат последните, които ще бъдат засегнати от ограниченията“, подчерта по-рано Мадяр.

Властите съобщиха още, че от понеделник товарните железопътни превози ще бъдат преустановявани ежедневно между 15:00 и 20:00 часа по Гринуич с цел намаляване на потреблението на електроенергия. Държавните служители ще работят дистанционно през първите три дни на следващата седмица, а частните компании ще бъдат насърчени да приложат същата практика, когато това е възможно.

Предвижда се също изключване на декоративното осветление на обществените сгради и на друго несъществено външно осветление. Ниските нива на Дунав вече причиняват затруднения в корабоплаването, туризма и водоснабдяването в най-засегнатите райони на страната, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.