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Защо човекът, който години говореше с увереност за произхода на вируса, мерките и ваксините, сега отказва да отговори на над 100 въпроса?

Защо човекът, който години говореше с увереност за произхода на вируса, мерките и ваксините, сега отказва да отговори на над 100 въпроса?

2 Август, 2026 12:10 2 053 37

  • петата поправка-
  • антъни фаучи-
  • коронавирус

Петата поправка е негово законно право. Но обществото също има право да поиска пълната истина за решения, които засегнаха живота, здравето, образованието и свободата на милиарди хора

Защо човекът, който години говореше с увереност за произхода на вируса, мерките и ваксините, сега отказва да отговори на над 100 въпроса? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Коментар на Венцислав Генчев

Не знам дали някой следи какво се случва в САЩ, но от вчера върви интересно шоу с д-р Антъни Фаучи?

Вчера, 29 юли 2026 г. бившият ръководител на американския Национален институт по алергии и инфекциозни заболявания беше призован под клетва пред комисия на Сената на САЩ, разследваща произхода на COVID-19 и действията на американските здравни власти по време на пандемията.

По време на близо тричасовото изслушване Фаучи отказа да отговори на повече от 100 въпроса, като многократно се позова на Петата поправка на Конституцията на САЩ - правото да не дава показания, които биха могли да бъдат използвани за наказателното му преследване. Дори се позова на 5тата на въпроси от рода "Какъв цвят е вратовръзката ви?".

Но в какво го обвиняват сенаторите?

Че е подвел или излъгал Конгреса относно финансирането на рискови изследвания върху коронавируси.

Институтът, ръководен от Фаучи, е финансирал организацията EcoHealth Alliance, която от своя страна е работила с лабораторията по вирусология в Ухан. Критиците му твърдят, че там са извършвани експерименти, които са могли да направят коронавируси по-заразни или по-опасни, а Фаучи е отричал пред Конгреса това да представлява т.нар. gain-of-function изследване.

Че е прикривал или омаловажавал възможността COVID-19 да е възникнал вследствие на лабораторен инцидент.

Според обвинителите в началото на 2020 г. учени са обсъждали насаме възможността вирусът да има лабораторен произход, но впоследствие публичното послание е било, че тази версия е малко вероятна или представлява конспиративна теория. Помните прилепа нали?

Че е участвал в създаването на подвеждащ публичен научен консенсус.

Сенаторите поставят въпроси дали Фаучи или хора около него са повлияли върху учени и публикации, които са защитавали версията за естествен произход на вируса, без публично да бъдат разкрити всички вътрешни съмнения и потенциални конфликти на интереси.

Че хора от неговата администрация са укривали комуникации и официални документи.

Разследващите проверяват използването на лични имейли, изтриването или избягването на официална кореспонденция и опитите определени разговори да не попаднат в документи, достъпни по законите за публична информация.

Че е давал противоречива или невярна информация за мерките срещу пандемията.

Фаучи е обвиняван, че публично е омаловажавал собствената си роля при ограниченията, затварянето на училища, задължителните маски и други мерки, въпреки че според критиците му зад кулисите е подкрепял по-строги действия.

Че е рекламирал COVID ваксините с по-категорични твърдения, отколкото наличните доказателства са позволявали.

Обвинението не е просто, че е препоръчвал ваксинация. Сенатори твърдят, че Фаучи и здравните власти са представяли ваксините като средство, което ще предотврати заразяването и предаването на вируса, докато с времето стана ясно, че защитата срещу инфекция отслабва и не е абсолютна.

Критиците му твърдят още:

че ваксините са били рекламирани пред обществото, преди да има достатъчно дългосрочни данни;

че нежелани реакции, включително рискът от миокардит при част от младите мъже, са били омаловажавани;

че не е била отчитана достатъчно естествената защита след преболедуване;

че са подкрепяни задължителни ваксинации и ограничения за хората, отказващи ваксина;

че неблагоприятни данни и критични научни мнения са били потискани или дискредитирани;

че медикаменти като ивермектин и хидроксихлорохин са били отхвърляни или осмивани, вместо около тях да се води открит научен дебат.

На самото изслушване републикански сенатори директно го обвиниха, че е лъгал относно безопасността на ваксините, прикривал е неблагоприятна информация, дискредитирал е алтернативни лечения и е злоупотребил с властта си.

Че е злоупотребил с огромното си влияние и евентуално е имал лична изгода.

Някои сенатори твърдят, че Фаучи е използвал позицията си, за да контролира финансирането, научните мнения и публичната информация, а също поставят въпроси за награди, хонорари и възможни финансови интереси.

В крайна сметка остава напълно основателният въпрос:

Защо човекът, който години наред говореше на обществото с почти абсолютна увереност за произхода на вируса, мерките и ваксините, сега отказва повече от 100 пъти да отговори под клетва?

Петата поправка е негово законно право. Но обществото също има право да поиска пълната истина за решения, които засегнаха живота, здравето, образованието и свободата на милиарди хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредният

    5 28 Отговор
    локум за разтягане…

    Коментиран от #9

    12:14 02.08.2026

  • 2 име

    66 3 Отговор
    Отричаха за биолабораториите в Украйна, отричаха и за краварската лаборатория в Ухан. Но истината излезе наяве и за двата случая. Лошото е, че планктона е програмиран да помни три дни и тези разкрития нямат значение за него.

    Коментиран от #33

    12:15 02.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    60 2 Отговор
    "Теориите на конспирациите" , рано или късно излизат наяве като САМАТА ИСТИНА❗
    Вече никой не помни "оня щаб" дето от сутрин до вечер ни плашеше как ще из мираме по детски площадки и няма да има чували за всички❗
    Забрави се и как плюеха единствения лекар, който им казваше истината в очите❗

    12:18 02.08.2026

  • 4 ФАКТ

    44 3 Отговор
    КАК ДА ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ЗА НЕЩА ЗА КОИТО ТОЙ Е ЛЪГАЛ! ПРЕСТЪПНИК Е, КАКВО ПОВЕЧЕ ГО ПИТАТ? МИЛИОНИ ХОРА СИ ОТИДОХА ЗАРАДИ ТАКЪВ КАТО ТОЗИ, МЕРЗАВЦИ!

    12:18 02.08.2026

  • 5 маке

    27 3 Отговор
    човечеството си е на ниво макак

    12:20 02.08.2026

  • 6 Пич

    25 3 Отговор
    Защо питате...?! Нали ви казах отговора още преди години, насред "епидемията"!!!
    И още много други умни хора ви дадоха много отговори!!!
    Ако питате заради световните паветници (малоумни и слабо образовани индивиди), вече сте закъснели!!!
    Психиатричните вече се набодоха многократно, крещейки денонощно, как са по умни от всички, а който не бил тъп като тях, бил русофил!!!
    Как да не презираш такава глупост?!

    12:22 02.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 2 Отговор
    Спомнете си датата на която
    Ковид-19 ....ВНЕЗАПНО ИЗЧЕЗНА❗

    Коментиран от #14

    12:23 02.08.2026

  • 8 Лост

    24 2 Отговор
    То сигурно някой направи нещо в България на тези дето излизаха всеки ден и казваха,че яко ще се мре.

    Коментиран от #23, #25

    12:26 02.08.2026

  • 9 име

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Поредният":

    Ами, не е просто локум, доказано е че Фаучи се е облагодателсвал (присъдил си е награди и е използвал държавни служители да вършат странична работа за него) с над 5 милиона за период от една година, използвайки позицията си на шеф на Института по алергии и инфекциозни болести. Отделно че договора заваксини е също съмнителен. И многократно е лъгал за краварската лаборатория в Ухан. 2019 са правили опити с генномодифицирани мишки, но скалъпи теорита за прилепа.

    12:26 02.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор
    Само теория, за грешката на Фаучи❗
    Лабораториите в У...на и К..ай са работили върху генома на славяни и китайци🤔❗
    Дали опитът с К-19 не е бил той да действа само на тези два типа хора🤔❗

    12:31 02.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Естествено че

    23 2 Отговор
    вирусът има лабораторен произход и терориста САЩ го пусна а после разду опастността от него ... Ваксинираха маймуните но не и олигарсите и децата им. После се появиха на 65 нови неврологични заболявания при новородените деца и продължителността на живота спадна с 4 години от ряз

    12:32 02.08.2026

  • 14 Спомнете си датата на която ...

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    за сега помним - 24 февруари 2022 г.

    Коментиран от #16

    12:33 02.08.2026

  • 15 укривали комуникации и официални

    19 1 Отговор
    документи. Па спомнете си за Урсулата? Изведнъж рязко загуби памет и се оказа видиш ли че и следа нямало от кореспонденцията и и телефонните и разговори как по телефона поръчки за милиарди евро прави и за комисионни се договаря .... После пък се оказа че цялата ЕК акции били купили от фармацефтични фирми щото ей тъй свише им се дало

    12:37 02.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 1 Отговор

    До коментар #14 от "Спомнете си датата на която ...":

    А сега се опитайте и да мислите❗
    От 2019- та до 2022-ра Ви плашеха с К-19,
    а от 2022-ра до днес Ви плащат с Путлер❗
    Докато не си намерят Ново плашило
    с което да заместят Торбалан
    с когото са Ви плашили Вашите баби❗

    12:38 02.08.2026

  • 17 Аз лично съм

    16 1 Отговор
    За разчленяване на този многоуважаем господин...

    12:39 02.08.2026

  • 18 Бою нали ни прецака

    15 1 Отговор
    Дело има ли срещу него и ваксинарите? А?

    12:39 02.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    А дали въпросът не трябва да е ;
    Защо този индивид още е ЖИВ❓❗

    12:40 02.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Целта беше да избият пенсионерите

    14 1 Отговор
    Като ги лишат от здравни грижи и здравеопазване ! До някъде успяха. Борисов трябва да бъде съден заедно със здравните инспектори които осъществиха това престъпление. Иначе от самият Ковид никой в България не е умрял

    12:43 02.08.2026

  • 22 Гепих на времето една ваксина

    10 1 Отговор
    и си я пазя. След години ще е доказателство за геноцид нищо че е с минал срок на годност. Жалко че повече не гепих

    12:47 02.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ццц

    9 0 Отговор
    Най-голямата измама в човешката история. Що мaлoyмниици се надупчиха с отрова заради един фалшив "вирус", не е за вярване.

    12:58 02.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 !!!!

    6 1 Отговор
    Няма да се размнине на никой! Има списък, предстои Трибунал. Има около 100 човека българи в него.

    13:00 02.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анджо

    4 0 Отговор
    По време на ковид пандемията от нищо друго не се умираше, само от ковид. Имах познат който отиде на профилактичен преглед и доктора у поискал много пари ,а някаква процедура обаче нещата се объркали и на края го писаха ,че умрял от ковид. Имаше такова вирусно заболяване, но те стресираха хората и най важното ,за тях ба

    13:01 02.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абсурдистан

    7 0 Отговор
    Този сатанист трябва да въде осъден на 100 години затвор без рраво на помилване.

    Коментиран от #32

    13:01 02.08.2026

  • 31 Анджо

    4 0 Отговор
    Парите.

    13:02 02.08.2026

  • 32 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абсурдистан":

    не е само той поне 5000хил. Но той Оня от горе гледа...

    13:02 02.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оти да се лажеме?

    0 0 Отговор
    Истината е като онази вода, за която няма значение колко упорито се опитваш да я заровиш, винаги ще намери път към повърхността. (Катлийн Тъкър - из новелата "Заровената вода")

    13:12 02.08.2026

  • 35 Чопър

    1 0 Отговор
    Всеки ,който е лъгал и злоупотребявал с населението относно вирус и ваксини ще изкач баира....

    13:13 02.08.2026

  • 36 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ротшилд Билге@ Урсула знаят най добре ,къде останаха кромид идиотите ,и заради тези вакси все още умират хора

    13:15 02.08.2026

  • 37 1111

    0 0 Отговор
    101-ви въпрос:
    Защо ковидът изчезна точно на 24.02.2022 г.?

    13:20 02.08.2026