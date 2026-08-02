Защо човекът, който години говореше с увереност за произхода на вируса, мерките и ваксините, сега отказва да отговори на над 100 въпроса?

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Коментар на Венцислав Генчев

Не знам дали някой следи какво се случва в САЩ, но от вчера върви интересно шоу с д-р Антъни Фаучи?

Вчера, 29 юли 2026 г. бившият ръководител на американския Национален институт по алергии и инфекциозни заболявания беше призован под клетва пред комисия на Сената на САЩ, разследваща произхода на COVID-19 и действията на американските здравни власти по време на пандемията.

По време на близо тричасовото изслушване Фаучи отказа да отговори на повече от 100 въпроса, като многократно се позова на Петата поправка на Конституцията на САЩ - правото да не дава показания, които биха могли да бъдат използвани за наказателното му преследване. Дори се позова на 5тата на въпроси от рода "Какъв цвят е вратовръзката ви?".

Но в какво го обвиняват сенаторите?

Че е подвел или излъгал Конгреса относно финансирането на рискови изследвания върху коронавируси.

Институтът, ръководен от Фаучи, е финансирал организацията EcoHealth Alliance, която от своя страна е работила с лабораторията по вирусология в Ухан. Критиците му твърдят, че там са извършвани експерименти, които са могли да направят коронавируси по-заразни или по-опасни, а Фаучи е отричал пред Конгреса това да представлява т.нар. gain-of-function изследване.

Че е прикривал или омаловажавал възможността COVID-19 да е възникнал вследствие на лабораторен инцидент.

Според обвинителите в началото на 2020 г. учени са обсъждали насаме възможността вирусът да има лабораторен произход, но впоследствие публичното послание е било, че тази версия е малко вероятна или представлява конспиративна теория. Помните прилепа нали?

Че е участвал в създаването на подвеждащ публичен научен консенсус.

Сенаторите поставят въпроси дали Фаучи или хора около него са повлияли върху учени и публикации, които са защитавали версията за естествен произход на вируса, без публично да бъдат разкрити всички вътрешни съмнения и потенциални конфликти на интереси.

Че хора от неговата администрация са укривали комуникации и официални документи.

Разследващите проверяват използването на лични имейли, изтриването или избягването на официална кореспонденция и опитите определени разговори да не попаднат в документи, достъпни по законите за публична информация.

Че е давал противоречива или невярна информация за мерките срещу пандемията.

Фаучи е обвиняван, че публично е омаловажавал собствената си роля при ограниченията, затварянето на училища, задължителните маски и други мерки, въпреки че според критиците му зад кулисите е подкрепял по-строги действия.

Че е рекламирал COVID ваксините с по-категорични твърдения, отколкото наличните доказателства са позволявали.

Обвинението не е просто, че е препоръчвал ваксинация. Сенатори твърдят, че Фаучи и здравните власти са представяли ваксините като средство, което ще предотврати заразяването и предаването на вируса, докато с времето стана ясно, че защитата срещу инфекция отслабва и не е абсолютна.

Критиците му твърдят още:

че ваксините са били рекламирани пред обществото, преди да има достатъчно дългосрочни данни;

че нежелани реакции, включително рискът от миокардит при част от младите мъже, са били омаловажавани;

че не е била отчитана достатъчно естествената защита след преболедуване;

че са подкрепяни задължителни ваксинации и ограничения за хората, отказващи ваксина;

че неблагоприятни данни и критични научни мнения са били потискани или дискредитирани;

че медикаменти като ивермектин и хидроксихлорохин са били отхвърляни или осмивани, вместо около тях да се води открит научен дебат.

На самото изслушване републикански сенатори директно го обвиниха, че е лъгал относно безопасността на ваксините, прикривал е неблагоприятна информация, дискредитирал е алтернативни лечения и е злоупотребил с властта си.

Че е злоупотребил с огромното си влияние и евентуално е имал лична изгода.

Някои сенатори твърдят, че Фаучи е използвал позицията си, за да контролира финансирането, научните мнения и публичната информация, а също поставят въпроси за награди, хонорари и възможни финансови интереси.

В крайна сметка остава напълно основателният въпрос:

Защо човекът, който години наред говореше на обществото с почти абсолютна увереност за произхода на вируса, мерките и ваксините, сега отказва повече от 100 пъти да отговори под клетва?

Петата поправка е негово законно право. Но обществото също има право да поиска пълната истина за решения, които засегнаха живота, здравето, образованието и свободата на милиарди хора.