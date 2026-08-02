17-годишен се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово

17-годишно момче е в критично състояние, след като е претърпяло тежък инцидент с електрическа тротинетка между селата Войнягово и Дъбене.
Сигналът за произшествието е подаден в РУ – Карлово около 17,00 часа вчера. По предварителни данни младежът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над индивидуалното електрическо превозно средство и е паднал тежко на пътното платно.
Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в критично състояние. Взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #2
11:52 02.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Докато КАТ дремКАТ, а законотворците "ВАКАНЦУВАТ"❗
11:53 02.08.2026
3 крайно време е
Коментиран от #18, #19
11:54 02.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Републиканската Пътна Мрежа❗
11:54 02.08.2026
5 повечето тротинеткаджии
Коментиран от #7, #17
11:56 02.08.2026
6 а бе
Коментиран от #27
11:59 02.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "повечето тротинеткаджии":Преди да ни нахлузят еврото - гледах на витрина един ел.скутер за ..... 15 000 лв❗
Сега не съм поглеждал до какви висоти са вдигнали цените🤔
12:02 02.08.2026
8 Анонимен
Коментиран от #9
12:06 02.08.2026
9 безмозъчни деца
До коментар #8 от "Анонимен":развиват над 40 км в час по пешеходните зони това го няма никъде по Света...
12:10 02.08.2026
10 Дудов
12:17 02.08.2026
11 Бързо оздравяване
12:26 02.08.2026
12 Левски , Ботев
12:27 02.08.2026
13 Исторически парк
12:29 02.08.2026
14 Голям
12:29 02.08.2026
15 Александър
Коментиран от #20, #23
12:32 02.08.2026
16 Там пътя е хубав
Коментиран от #22
12:34 02.08.2026
17 да допълня:
До коментар #5 от "повечето тротинеткаджии":тротинеткаджиите са тъпи хора или деца на тъпи хора. А за тези които не разбират защо са тъпи тротинеткаджиите - нека попитат който и да е учител по физика на гимназиално ниво - да им обясни основи на статиката и динамиката.
Коментиран от #24
12:39 02.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Александър":Качи се на местността Узана❗
Там не е камък,
там има географска отметка ❗
12:45 02.08.2026
21 Сусу Манарата
12:45 02.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Там пътя е хубав":А скоростта ограничена ли е ДО 50 км/ч🤔❓
Коментиран от #26
12:46 02.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Александър":В централната част на Стара планина се намира местността Вътро поле, или още познато като Узана.
Там се намира и географския център на България.
Мястото е обозначено със знак, който е поставен през 1991 година. Той отбелязва средата на територията на държавата. Мястото също така е включено в 100-те национални туристически обекта.
Местността се намира в област Габрово. До нея се достига по удобен асфалтов път, като е отлична идея за кратка почивка сред природата.
Освен самия знак за центъра на държавата, там има и семеен хотел, където може да отседнете.
12:53 02.08.2026
24 благодаря
До коментар #17 от "да допълня:":за асистенцията!
13:02 02.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За любителя на минусите- дори в писания на коляно закон има ограничение за движение на ел.скутери само по пътища на които мах разрешената скорост е .... ДО 50км/ч‼️
13:06 02.08.2026
27 хихи
До коментар #6 от "а бе":Емили Тротинетката десните я готвята за Президент, вице Леля Асеня и ако Кауфланд не издигнат звойката Христо Стичков-ДАРА, ще спечели...
Коментиран от #28
13:08 02.08.2026
28 а бе
До коментар #27 от "хихи":Имаш 6 от мен. Евала.👍
13:16 02.08.2026
29 Сатана
13:18 02.08.2026