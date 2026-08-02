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17-годишен се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово

17-годишен се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово

2 Август, 2026 11:50 935 29

  • карлово-
  • инцидент-
  • тротинетка

Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в критично състояние

17-годишен се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

17-годишно момче е в критично състояние, след като е претърпяло тежък инцидент с електрическа тротинетка между селата Войнягово и Дъбене.

Сигналът за произшествието е подаден в РУ – Карлово около 17,00 часа вчера. По предварителни данни младежът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над индивидуалното електрическо превозно средство и е паднал тежко на пътното платно.

Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в критично състояние. Взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор
    Естественият подбор в действие❗

    Коментиран от #2

    11:52 02.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Докато КАТ дремКАТ, а законотворците "ВАКАНЦУВАТ"❗

    11:53 02.08.2026

  • 3 крайно време е

    24 1 Отговор
    да забранят тия тротинетки малко се трепят с коли и камиони по улиците а ся почнаха и по тротоари и площади с тях че и непълнолетни...

    Коментиран от #18, #19

    11:54 02.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 0 Отговор
    Детските играчки НЯМАТ МЯСТО на
    Републиканската Пътна Мрежа❗

    11:54 02.08.2026

  • 5 повечето тротинеткаджии

    21 1 Отговор
    са тъпи хора или деца и за това са тротинеткаджии

    Коментиран от #7, #17

    11:56 02.08.2026

  • 6 а бе

    12 0 Отговор
    Къде се загуби Емили с ожуленото д...? А и черната пантера и тя забегна некъде.😂

    Коментиран от #27

    11:59 02.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "повечето тротинеткаджии":

    Преди да ни нахлузят еврото - гледах на витрина един ел.скутер за ..... 15 000 лв🫪❗
    Сега не съм поглеждал до какви висоти са вдигнали цените🤔

    12:02 02.08.2026

  • 8 Анонимен

    17 1 Отговор
    Забранете ги тия тротинетки най-накрая, има опасност и за пешеходците наоколо!

    Коментиран от #9

    12:06 02.08.2026

  • 9 безмозъчни деца

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    развиват над 40 км в час по пешеходните зони това го няма никъде по Света...

    12:10 02.08.2026

  • 10 Дудов

    14 0 Отговор
    Естествения подбор винаги работи.На Земята глупаците са твърде много

    12:17 02.08.2026

  • 11 Бързо оздравяване

    7 1 Отговор
    Да се оправи момчето.

    12:26 02.08.2026

  • 12 Левски , Ботев

    5 1 Отговор
    В Карловският регион са луди глави

    12:27 02.08.2026

  • 13 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Тротинетките са цедката на Дарвин

    12:29 02.08.2026

  • 14 Голям

    2 0 Отговор
    Дъбене - малка Добруджа ! Войнягово - махала на Дъбене. Карлово - квартал на Дъбене .

    12:29 02.08.2026

  • 15 Александър

    9 0 Отговор
    Село Дъбене е центъра на България. В училищния двор има един камък отбелзващ геометричния център на държавата. За съжаление "даскалото" е в пълна разруха!

    Коментиран от #20, #23

    12:32 02.08.2026

  • 16 Там пътя е хубав

    2 0 Отговор
    Какви дупки ?!?!

    Коментиран от #22

    12:34 02.08.2026

  • 17 да допълня:

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "повечето тротинеткаджии":

    тротинеткаджиите са тъпи хора или деца на тъпи хора. А за тези които не разбират защо са тъпи тротинеткаджиите - нека попитат който и да е учител по физика на гимназиално ниво - да им обясни основи на статиката и динамиката.

    Коментиран от #24

    12:39 02.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Александър":

    Качи се на местността Узана❗
    Там не е камък,
    там има географска отметка ❗

    12:45 02.08.2026

  • 21 Сусу Манарата

    3 0 Отговор
    Решил е да се качва на "Конника", но много е бързал.

    12:45 02.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Там пътя е хубав":

    А скоростта ограничена ли е ДО 50 км/ч🤔❓

    Коментиран от #26

    12:46 02.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Александър":

    В централната част на Стара планина се намира местността Вътро поле, или още познато като Узана.

    Там се намира и географския център на България.

    Мястото е обозначено със знак, който е поставен през 1991 година. Той отбелязва средата на територията на държавата. Мястото също така е включено в 100-те национални туристически обекта.

    Местността се намира в област Габрово. До нея се достига по удобен асфалтов път, като е отлична идея за кратка почивка сред природата.

    Освен самия знак за центъра на държавата, там има и семеен хотел, където може да отседнете.

    12:53 02.08.2026

  • 24 благодаря

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "да допълня:":

    за асистенцията!

    13:02 02.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За любителя на минусите- дори в писания на коляно закон има ограничение за движение на ел.скутери само по пътища на които мах разрешената скорост е .... ДО 50км/ч‼️

    13:06 02.08.2026

  • 27 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "а бе":

    Емили Тротинетката десните я готвята за Президент, вице Леля Асеня и ако Кауфланд не издигнат звойката Христо Стичков-ДАРА, ще спечели...

    Коментиран от #28

    13:08 02.08.2026

  • 28 а бе

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хихи":

    Имаш 6 от мен. Евала.👍

    13:16 02.08.2026

  • 29 Сатана

    1 0 Отговор
    Да позная без каска !!

    13:18 02.08.2026

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