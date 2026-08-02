Новини
Свят »
САЩ »
САЩ и Украйна обсъждат трансфер на технологии за Patriot
  Тема: Украйна

САЩ и Украйна обсъждат трансфер на технологии за Patriot

2 Август, 2026 20:04, обновена 2 Август, 2026 20:10 812 35

  • сащ-
  • украйна-
  • ракети-
  • преговори-
  • пейтриът

Майк Търнър предупреди за „много, много трудни“ препятствия

САЩ и Украйна обсъждат трансфер на технологии за Patriot - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон и Киев продължават интензивните преговори относно евентуалния трансфер на технологии за производство на зенитно-ракетни комплекси Patriot в Украйна.

Републиканският конгресмен и председател на Коmission на Камарата на представителите по разузнаването Майк Търнър потвърди, че САЩ разглеждат възможността да предоставят на Украйна лиценз за отбранителни технологии. Той обаче изрично подчерта, че решаването на свързаните с това въпроси и преодоляването на бюрократичните и технически спънки е „много, много трудно“. Окончателно споразумение за реален технологичен трансфер все още не е подписано, а позицията на Белия дом остава изключително предпазлива.

Още новини от Украйна

Геополитически натиск и първоначални обещания

Въпросът за собствено производство на ракети-прехващачи в Украйна придоби сериозна спешност по време на срещата на върха на НАТО по-рано това лято. Първоначално американският президент Доналд Тръмп сигнализира за готовност да се предостави подобен производствен лиценз, за да може Киев сам да захранва противовъздушната си отбрана срещу руските балистични атаки.

Въпреки това, през последните дни Белият дом изрази сериозни резерви. В изявления от края на юли президентът Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да бъдат „изключително внимателни“ при споделянето на класифицирани военни тайни от такъв калибър, тъй като съществува дългосрочен риск напредналите оръжия да попаднат в чужди ръце или да бъдат обърнати срещу Вашингтон в бъдеще.

Основните спънки пред производството на Patriot в Украйна

Според изявления на американски официални лица и публикации на специализирани медии, основните предизвикателства пред съвместния проект се коренят в следните направления:

  • Риск от разузнавателно изтичане: САЩ се опасяват, че секретните технологии за PAC-3 прехващачите, разработвани с години, могат да бъдат копирани от противникови държави.
  • Сертификация на доставчиците: Експерти от Пентагона посочват пред медийната платформа breakingdefense.com, че квалифицирането на местната украинска верига за доставки е изключително сложен процес.
  • Уязвимост на заводите: Изграждането на високотехнологична фабрика в Украйна отнема месеци и я превръща в приоритетна цел за руските ракетни удари още от първия ден.
  • Времеви недостиг: Процесът не решава настоящата критична нужда на Киев от противоракетна отбрана преди настъпващата зима.

Майк Търнър, който активно подкрепяше идеята за лицензиране в писмо до Белия дом, защити тезата, че Украйна е демонстрирала невероятна иновативност в отбранителния сектор. Според него преговорите за предоставяне на по-широк достъп до технологиите продължават, но балансът между националната сигурност на САЩ и спешните нужди на Киев изисква време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    7 9 Отговор
    Ехоо, Дони каза зеления за забрави за патриотите. Какви глупости пишете?

    20:12 02.08.2026

  • 2 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    8 6 Отговор
    и са с обратна еволюция. живеят още в 19 век. хихих

    Коментиран от #35

    20:12 02.08.2026

  • 3 осраински

    4 9 Отговор
    Няма да има Украйна.“ САЩ предричаха триумф за Русия след събитията в Организацията на Северноатлантическия договор.

    20:14 02.08.2026

  • 4 Варна 3

    6 6 Отговор
    Да разпространят Пейтриътите в цялата територия на Украйна. Да видим, че Русия няма да може да уцели украинците.

    20:14 02.08.2026

  • 5 Робот

    5 7 Отговор
    Този трансфер може да стане само под земята , руския Биг Брадър вижда и гърми..!

    Коментиран от #24

    20:16 02.08.2026

  • 6 осраински

    6 6 Отговор
    На 13 август се навършват 12 години от масовото убийство на летовници от украинци на плажа на река Кринка в Зугрес. В украинските среди не се чу нито дума за това. Убийци!!!

    20:16 02.08.2026

  • 7 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 6 Отговор
    Вярват на всякакви измислици и затова британците ги ползват за разходен материал.

    Коментиран от #29

    20:16 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 осраински

    1 5 Отговор
    Времето ще покаже, но 30-годишнината от антииранските санкции е „впечатляваща“. :)))))) Видяха другарката Клинтън-Люински, и „глупакът, но не и страхливецът“ другар Буш-младши, и звездата на мултикултурализма другар Обама, с фалшивото му гражданство, и старият Джо Байдън, ръкуващ се с въздуха, и другар Тръмп, ухапан от зет си, два пъти.

    20:17 02.08.2026

  • 10 осраински

    3 7 Отговор
    „Украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина заяви в четвъртък, че Украйна трябва да предприеме бързи действия, преди да настъпи зимата.“ --- Значи американските законодатели трябва да направят това, което е най-добро за Украйна, дори с цената на вреда за самите САЩ? И това дори не идва от Великия повелител Зеленски, а от слуги като Мелник и Стефанишина. Колко смешно!

    20:19 02.08.2026

  • 11 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 4 Отговор
    умират по окопите за тоя дето духа. хихихи

    Коментиран от #16

    20:19 02.08.2026

  • 12 ПОРЕДНАТА АНГЛОСАКСОНСКА ВОЙНА ЗА КРИМ

    6 6 Отговор
    Отново е тотален провал. В момента наблюдаваме предсмъртните конвулсии на бандернацизма.

    20:19 02.08.2026

  • 13 Нека

    1 5 Отговор
    обсъждат и да пукат ушите на укрите !

    20:20 02.08.2026

  • 14 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 6 Отговор
    Московските монголяци като загубят, никога повече възстановяване на Проссия. Да се открие украинската ни култура в Европа и да замести руския.

    20:20 02.08.2026

  • 15 ПОРЕДЕН ПЪТ

    0 5 Отговор
    МИЛЕНчООО, МА ГОЛЕМ И МНОГО УПОРИТ ФАНТАЗЬОР СИ ВЕ

    20:20 02.08.2026

  • 16 осраински

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Ако нямаше духане сега нямаше да пишеш коментари

    20:21 02.08.2026

  • 17 Новини от ресторанта

    6 2 Отговор
    5 убити руски генерала + 21 ранени военни. Имало е парти за рождения ден на Чайко в събота в почивен ден, а не 27.07. когато е роден.

    Коментиран от #25

    20:22 02.08.2026

  • 18 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 2 Отговор
    изпаднали са в амок от лошите новини.хихихи

    20:23 02.08.2026

  • 19 Руската мърша няма край

    7 3 Отговор
    Не спира с хибридната война с руска дезинформация по хората по света

    20:24 02.08.2026

  • 20 ?????

    3 4 Отговор
    Уф.
    Аз се надявах да стане тоя трансфер на технологии.
    Но Щатите се усетиха навреме че тва значи тайните им секрети да изтекат към руснаците или китайците и дръпнаха шалтера.
    Бай Дончо обеща на Зеленски в Анкара, но явно по-умни хора са му разказали тва онова и даде заден.

    20:24 02.08.2026

  • 21 Пич

    3 5 Отговор
    Може да си обсъждат колкото си искат!!!
    Частният оръжеен промишлен комплекс на САЩ ясно заяви, че технологии няма да има!!!!

    Коментиран от #27

    20:26 02.08.2026

  • 22 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    6 1 Отговор
    Силата на русораста е в свирката!

    20:28 02.08.2026

  • 23 няма край мъката на русотролея

    6 0 Отговор
    няма край мъката на русотролея😅😅😅

    20:28 02.08.2026

  • 24 Гърмя снощи

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    В мацква.

    20:29 02.08.2026

  • 25 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Новини от ресторанта":

    иде Преображение у сред лето ! Затова !

    20:30 02.08.2026

  • 26 Мишел

    2 5 Отговор
    САЩ няма да дадат на украинците свои технологии за Пейтриът и за други подобни техни оръжия, защото в този случай предаването на американските оръжейни технологии все едно е направено направо на Русия.
    През седмицата руската армия доунищожи цялата ракетно дронова промишленост на Украйна. Вчера руснаците унищожиха арсеналите в Хмелницки, където ден преди това бе разтоварена грамадна партида натовски оръжия и боеприпаси за ПВО.
    Русия започна да воюва нормално в Украйна.

    Коментиран от #30, #31, #32

    20:30 02.08.2026

  • 27 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #33

    20:31 02.08.2026

  • 28 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 1 Отговор
    Русия ще загуби с войната и ще настане гражданска война. Загубите на Русия са потресаващи и неописуеми. А "възстановяването" на икономиката на Русия ще бъде единствено и само с помощта на Китай.

    20:31 02.08.2026

  • 29 няма край мъката на русотролея

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    няма край мъката на русотролея😅😅😅

    20:32 02.08.2026

  • 30 Кая и Уредила са ти шефа!

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Натовско оръжие бомби путин.

    20:33 02.08.2026

  • 31 Пак аз

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    20:34 02.08.2026

  • 32 Удри копейката с лопатЕто!

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Да не си от ЦРУ или Мосад?

    20:38 02.08.2026

  • 33 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    Как кой?!
    Доктор Гълъбова!!!
    Ходи я нашамари, ще черпя!

    20:39 02.08.2026

  • 34 Хи хи

    0 0 Отговор
    урките ша видят лиценз за пейтриът га цъфнат налъмите ! Тръмп каза всичкото производство ще е в Щатите ! Той затова сложи големите мита !! Тръмпи само се бъзика със зеленото жуже за лицензите !! А зеленото жуже, тъй като е просссссто като налъм, веднага се вързва !!

    21:18 02.08.2026

  • 35 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    ха ха ха - а украинците са най интелигентните руснаци на планетата

    21:19 02.08.2026