САЩ и Украйна обсъждат трансфер на технологии за Patriot

Вашингтон и Киев продължават интензивните преговори относно евентуалния трансфер на технологии за производство на зенитно-ракетни комплекси Patriot в Украйна.
Републиканският конгресмен и председател на Коmission на Камарата на представителите по разузнаването Майк Търнър потвърди, че САЩ разглеждат възможността да предоставят на Украйна лиценз за отбранителни технологии. Той обаче изрично подчерта, че решаването на свързаните с това въпроси и преодоляването на бюрократичните и технически спънки е „много, много трудно“. Окончателно споразумение за реален технологичен трансфер все още не е подписано, а позицията на Белия дом остава изключително предпазлива.
Геополитически натиск и първоначални обещания
Въпросът за собствено производство на ракети-прехващачи в Украйна придоби сериозна спешност по време на срещата на върха на НАТО по-рано това лято. Първоначално американският президент Доналд Тръмп сигнализира за готовност да се предостави подобен производствен лиценз, за да може Киев сам да захранва противовъздушната си отбрана срещу руските балистични атаки.
Въпреки това, през последните дни Белият дом изрази сериозни резерви. В изявления от края на юли президентът Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да бъдат „изключително внимателни“ при споделянето на класифицирани военни тайни от такъв калибър, тъй като съществува дългосрочен риск напредналите оръжия да попаднат в чужди ръце или да бъдат обърнати срещу Вашингтон в бъдеще.
Основните спънки пред производството на Patriot в Украйна
Според изявления на американски официални лица и публикации на специализирани медии, основните предизвикателства пред съвместния проект се коренят в следните направления:
- Риск от разузнавателно изтичане: САЩ се опасяват, че секретните технологии за PAC-3 прехващачите, разработвани с години, могат да бъдат копирани от противникови държави.
- Сертификация на доставчиците: Експерти от Пентагона посочват пред медийната платформа breakingdefense.com, че квалифицирането на местната украинска верига за доставки е изключително сложен процес.
- Уязвимост на заводите: Изграждането на високотехнологична фабрика в Украйна отнема месеци и я превръща в приоритетна цел за руските ракетни удари още от първия ден.
- Времеви недостиг: Процесът не решава настоящата критична нужда на Киев от противоракетна отбрана преди настъпващата зима.
Майк Търнър, който активно подкрепяше идеята за лицензиране в писмо до Белия дом, защити тезата, че Украйна е демонстрирала невероятна иновативност в отбранителния сектор. Според него преговорите за предоставяне на по-широк достъп до технологиите продължават, но балансът между националната сигурност на САЩ и спешните нужди на Киев изисква време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
20:12 02.08.2026
2 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #35
20:12 02.08.2026
3 осраински
20:14 02.08.2026
4 Варна 3
20:14 02.08.2026
5 Робот
Коментиран от #24
20:16 02.08.2026
6 осраински
20:16 02.08.2026
7 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #29
20:16 02.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 осраински
20:17 02.08.2026
10 осраински
20:19 02.08.2026
11 РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #16
20:19 02.08.2026
12 ПОРЕДНАТА АНГЛОСАКСОНСКА ВОЙНА ЗА КРИМ
20:19 02.08.2026
13 Нека
20:20 02.08.2026
14 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
20:20 02.08.2026
15 ПОРЕДЕН ПЪТ
20:20 02.08.2026
16 осраински
До коментар #11 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Ако нямаше духане сега нямаше да пишеш коментари
20:21 02.08.2026
17 Новини от ресторанта
Коментиран от #25
20:22 02.08.2026
18 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
20:23 02.08.2026
19 Руската мърша няма край
20:24 02.08.2026
20 ?????
Аз се надявах да стане тоя трансфер на технологии.
Но Щатите се усетиха навреме че тва значи тайните им секрети да изтекат към руснаците или китайците и дръпнаха шалтера.
Бай Дончо обеща на Зеленски в Анкара, но явно по-умни хора са му разказали тва онова и даде заден.
20:24 02.08.2026
21 Пич
Частният оръжеен промишлен комплекс на САЩ ясно заяви, че технологии няма да има!!!!
Коментиран от #27
20:26 02.08.2026
22 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
20:28 02.08.2026
23 няма край мъката на русотролея
20:28 02.08.2026
24 Гърмя снощи
До коментар #5 от "Робот":В мацква.
20:29 02.08.2026
25 Защото
До коментар #17 от "Новини от ресторанта":иде Преображение у сред лето ! Затова !
20:30 02.08.2026
26 Мишел
През седмицата руската армия доунищожи цялата ракетно дронова промишленост на Украйна. Вчера руснаците унищожиха арсеналите в Хмелницки, където ден преди това бе разтоварена грамадна партида натовски оръжия и боеприпаси за ПВО.
Русия започна да воюва нормално в Украйна.
Коментиран от #30, #31, #32
20:30 02.08.2026
27 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #21 от "Пич":Ще го накажем.
Коментиран от #33
20:31 02.08.2026
28 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
20:31 02.08.2026
29 няма край мъката на русотролея
До коментар #7 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":няма край мъката на русотролея😅😅😅
20:32 02.08.2026
30 Кая и Уредила са ти шефа!
До коментар #26 от "Мишел":Натовско оръжие бомби путин.
20:33 02.08.2026
31 Пак аз
До коментар #26 от "Мишел":Да не си бит с мотика по главата като малък?
20:34 02.08.2026
32 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #26 от "Мишел":Да не си от ЦРУ или Мосад?
20:38 02.08.2026
33 Пич
До коментар #27 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":Как кой?!
Доктор Гълъбова!!!
Ходи я нашамари, ще черпя!
20:39 02.08.2026
34 Хи хи
21:18 02.08.2026
35 хахаха
До коментар #2 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":ха ха ха - а украинците са най интелигентните руснаци на планетата
21:19 02.08.2026