САЩ и Украйна обсъждат трансфер на технологии за Patriot

Вашингтон и Киев продължават интензивните преговори относно евентуалния трансфер на технологии за производство на зенитно-ракетни комплекси Patriot в Украйна.

Републиканският конгресмен и председател на Коmission на Камарата на представителите по разузнаването Майк Търнър потвърди, че САЩ разглеждат възможността да предоставят на Украйна лиценз за отбранителни технологии. Той обаче изрично подчерта, че решаването на свързаните с това въпроси и преодоляването на бюрократичните и технически спънки е „много, много трудно“. Окончателно споразумение за реален технологичен трансфер все още не е подписано, а позицията на Белия дом остава изключително предпазлива.

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Геополитически натиск и първоначални обещания

Въпросът за собствено производство на ракети-прехващачи в Украйна придоби сериозна спешност по време на срещата на върха на НАТО по-рано това лято. Първоначално американският президент Доналд Тръмп сигнализира за готовност да се предостави подобен производствен лиценз, за да може Киев сам да захранва противовъздушната си отбрана срещу руските балистични атаки.

Въпреки това, през последните дни Белият дом изрази сериозни резерви. В изявления от края на юли президентът Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да бъдат „изключително внимателни“ при споделянето на класифицирани военни тайни от такъв калибър, тъй като съществува дългосрочен риск напредналите оръжия да попаднат в чужди ръце или да бъдат обърнати срещу Вашингтон в бъдеще.

Основните спънки пред производството на Patriot в Украйна

Според изявления на американски официални лица и публикации на специализирани медии, основните предизвикателства пред съвместния проект се коренят в следните направления:

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Майк Търнър, който активно подкрепяше идеята за лицензиране в писмо до Белия дом, защити тезата, че Украйна е демонстрирала невероятна иновативност в отбранителния сектор. Според него преговорите за предоставяне на по-широк достъп до технологиите продължават, но балансът между националната сигурност на САЩ и спешните нужди на Киев изисква време.