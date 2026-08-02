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Двама загинали след сблъсъка на двата хеликоптера в Гърция

Двама загинали след сблъсъка на двата хеликоптера в Гърция

2 Август, 2026 21:06, обновена 2 Август, 2026 21:13 519 2

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  • загинали

Трагичен инцидент в област Атика отне живота на двама членове на екипажа, докато други двама са хоспитализирани без опасност за живота

Двама загинали след сблъсъка на двата хеликоптера в Гърция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гръцките власти потвърдиха, че двама души са загинали, а други двама са ранени след тежък въздушен сблъсък между два противопожарни хеликоптера западно от Атина.

Инцидентът стана по-рано днес в района на крайбрежното селище Псата, област Атика, докато машините са участвали в интензивни действия по потушаването на разрастващите се горски пожари в региона.

Според официалното изявление на Гръцката противопожарна служба, двата наети хеликоптера тип Bell 214ST са излетели от военното летище в Елевсина. По време на маневри на ниска височина роторът на единия летателен апарат е закачил долната част на другия, което е довело до експлозия и моменталното падане на едната машина в труднодостъпно дере.

Информация за състоянието и националността на пострадалите

Всеки от хеликоптерите е бил управляван от двучленен екипаж, състоящ се от чуждестранен пилот и гръцки координатор за връзка с оперативния център:

  • Загиналите (екипажът на първия хеликоптер): Официалните власти и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърдиха смъртта на датски пилот и гръцки координатор. Те са открити от спасителните екипи в безсъзнание и по-късно е констатирана смъртта им.
  • Оцелелите (екипажът на втория хеликоптер): Британски пилот и гръцки служител за връзка са успели да оцелеят при сблъсъка. Те са се отървали с по-леки наранявания и веднага след инцидента са успели да осъществят комуникация с наземните спасители.

Двамата пострадали са транспортирани с линейки до 251-ва Генерална болница на военновъздушните сили в Атина, където преминават пълни медицински изследвания. Лекарите съобщават, че състоянието им е стабилно и са вън от опасност.

Реакции на властите и разследване

Гръцкият министър-председател изрази дълбоки съболезнования на семействата на загиналите, които "изгубиха живота си в изпълнение на дълга". Той подчерта, че ураганните ветрове със скорост до 100 км/ч в района на Коринтския залив правят въздушните операции изключително рискови.

Представители на компанията оператор посочват като водеща версия за инцидента неволна човешка грешка, породена от силно задимената среда и лошата видимост над пожара в Порто Гермено. Към момента не са регистрирани индикации за техническа неизправност на хеликоптерите. Разследването на точните обстоятелства продължава.


Гърция
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    Вторият хеликоптер буквално му направи таран !! Жалко за жертвите и респект за всички пожарникари

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  • 2 Ами

    2 0 Отговор
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    21:36 02.08.2026

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