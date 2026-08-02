Двама загинали след сблъсъка на двата хеликоптера в Гърция

Гръцките власти потвърдиха, че двама души са загинали, а други двама са ранени след тежък въздушен сблъсък между два противопожарни хеликоптера западно от Атина.

Инцидентът стана по-рано днес в района на крайбрежното селище Псата, област Атика, докато машините са участвали в интензивни действия по потушаването на разрастващите се горски пожари в региона.

Според официалното изявление на Гръцката противопожарна служба, двата наети хеликоптера тип Bell 214ST са излетели от военното летище в Елевсина. По време на маневри на ниска височина роторът на единия летателен апарат е закачил долната част на другия, което е довело до експлозия и моменталното падане на едната машина в труднодостъпно дере.

Информация за състоянието и националността на пострадалите

Всеки от хеликоптерите е бил управляван от двучленен екипаж, състоящ се от чуждестранен пилот и гръцки координатор за връзка с оперативния център:

Загиналите (екипажът на първия хеликоптер): Официалните власти и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърдиха смъртта на датски пилот и гръцки координатор . Те са открити от спасителните екипи в безсъзнание и по-късно е констатирана смъртта им.

Официалните власти и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърдиха смъртта на . Те са открити от спасителните екипи в безсъзнание и по-късно е констатирана смъртта им. Оцелелите (екипажът на втория хеликоптер): Британски пилот и гръцки служител за връзка са успели да оцелеят при сблъсъка. Те са се отървали с по-леки наранявания и веднага след инцидента са успели да осъществят комуникация с наземните спасители.

Двамата пострадали са транспортирани с линейки до 251-ва Генерална болница на военновъздушните сили в Атина, където преминават пълни медицински изследвания. Лекарите съобщават, че състоянието им е стабилно и са вън от опасност.

Реакции на властите и разследване

Гръцкият министър-председател изрази дълбоки съболезнования на семействата на загиналите, които "изгубиха живота си в изпълнение на дълга". Той подчерта, че ураганните ветрове със скорост до 100 км/ч в района на Коринтския залив правят въздушните операции изключително рискови.

Представители на компанията оператор посочват като водеща версия за инцидента неволна човешка грешка, породена от силно задимената среда и лошата видимост над пожара в Порто Гермено. Към момента не са регистрирани индикации за техническа неизправност на хеликоптерите. Разследването на точните обстоятелства продължава.