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Юлия Мендел: Доверието към Зеленски в Украйна е незначително
  Тема: Украйна

Юлия Мендел: Доверието към Зеленски в Украйна е незначително

2 Август, 2026 20:26, обновена 2 Август, 2026 20:33 1 289 77

  • йлия мендел-
  • зеленски-
  • макрон-
  • украйна

Бившият прессекретар на украинския държавен глава твърди, че подкрепата за него в страната е „незначителна“, а френският президент няма да признае грешката си заради репутационни щети

Юлия Мендел: Доверието към Зеленски в Украйна е незначително - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юлия Мендел, заемала поста прессекретар на украинския президент в периода 2019–2021 г., заяви, че има резки промени в обществените нагласи в Украйна и коментира сложните дипломатически обвързаности на западноевропейските лидери, и по-специално на френския президент Еманюел Макрон.

Срив в доверието: „Незначителна“ подкрепа за Володимир Зеленски в Украйна

Според анализите и публичните позиции на Юлия Мендел, нивото на реална подкрепа за Володимир Зеленски в Украйна е спаднало до критични минимуми и към момента е „незначително“. Тя посочва, че умората от продължаващия конфликт, липсата на ясна перспектива за мирно уреждане и задълбочаващите се вътрешни проблеми са коствали на политическото ръководство в Киев първоначалния широк обществен консенсус.

В поредица от интервюта, включително в широко дискутирания разговор с американския журналист Тъкър Карлсън, Мендел заявява, че реалността в страната се различава сериозно от представяния в чужбина образ. Тя отбелязва, че корупцията и липсата на гъвкавост при воденето на преговори се възприемат от критична маса украински граждани като основни пречки пред стабилизирането на държавата. Промяната в реториката на бившата говорителка е едновременно сочена от опозиционни анализатори като доказателство за пукнатини в украинския елит и остро критикувана от официалните власти в Киев като разпространение на дезинформация.

Дилемата на Париж: Защо Еманюел Макрон няма да признае „грешка за Зеленски“

Втората ключова теза на Юлия Мендел е насочена към международната сцена и по-конкретно към френския президент Еманюел Макрон. Според нея, дори в условията на очевидни вътрешни проблеми в Киев, Макрон няма да признае публично, че е сгрешил в безусловната си политическа и военна подкрепа за Зеленски.

Причината за това твърдо поведение се корени в потенциалните огромни щети върху личната и международната репутация на френския лидер. Париж инвестира значителен политически капитал, инициативи като организирането на срещи на високо равнище във френската столица и мащабни доставки на френско въоръжение. Мендел подчертава, че за Еманюел Макрон евентуално оттегляне от досегашната линия или признаване на стратегически пропуск би означавало тежък удар върху лидерските му амбиции в рамките на Европейския съюз и НАТО. В резултат на това френската дипломация продължава да демонстрира пълна солидарност, въпреки натрупващото се напрежение зад кулисите.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коментатор

    9 29 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Путин е най-силното оръжие на Запада срещу Русия

    Коментиран от #7, #16

    20:35 02.08.2026

  • 3 Мадяр

    1 5 Отговор
    "Трудно се доставя бензин в Крим – остана само един от три...„Всички задачи на Специалната военна операция (СВО) ще бъдат изпълнени благодарение на значителното падане на украински дронове по Ваше указание.“Ние ще устоим, Москва ще падне!"

    20:35 02.08.2026

  • 4 осраински

    24 6 Отговор
    Украинският военен Telegram канал Deep State съобщава за настъплението на руските войски в района на Добропиле, където са превзети селата Сухецкое, Родинское и Никаноривка.

    20:36 02.08.2026

  • 5 Пич

    25 6 Отговор
    Не е незначително, а никакво!!!
    Зелю скоро ще го сапунисват, и вече двама приемници са на старта!!! В Енгланд и САЩ!!!

    20:36 02.08.2026

  • 6 Факт

    21 9 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    Коментиран от #13, #17, #21

    20:36 02.08.2026

  • 7 Погрешен коментар

    20 9 Отговор

    До коментар #2 от "Коментатор":

    ПУТИН е шефа и ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #10, #53, #56

    20:38 02.08.2026

  • 8 Защо се избиват славяни за тези

    6 15 Отговор
    Мендел - еврейка. Зеленски - евреин, Путлер-Шаломов - евреин, Медведев-Мендел - евреин.

    Коментиран от #15

    20:38 02.08.2026

  • 9 осраински

    22 6 Отговор
    В украинската столица бащата на малко момиченце, който е бил призован в армията, е задържан пред очите ѝ. Видеоклипове, разпространявани на групи по левия бряг на реката, показват как крещящият мъж е насилствено вкаран в полицейска кола. Жена стои наблизо и се опитва да предотврати това, докато плачещото момиче силно крещи, че баща ѝ е отведен от нея.

    20:38 02.08.2026

  • 10 георги

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Погрешен коментар":

    Направо си в киреча

    Коментиран от #28

    20:39 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Време е за

    6 7 Отговор
    Буданов президент.!!!

    20:40 02.08.2026

  • 13 ФАКТ

    5 20 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Херсон е град в Русия, според путлеровата Конституция на РФ от 2024 г, но Зелеснки го прегази и превзе, а прочутите руски атомни оръжия си останаха по места АХАХАХАХАХХА. Пуслер напълни крачола

    Коментиран от #19, #62

    20:40 02.08.2026

  • 14 И НЕ САМО ТОВА

    15 6 Отговор
    МЕНДЕЛ МНОГО НЕЩА КАЗА ПРЕД ТАКЪР КАРЛСЪН , ЩО НЕ ГИ ПОБЛИКУВАТЕ

    20:40 02.08.2026

  • 15 Иван

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Защо се избиват славяни за тези":

    Защо се избиват хора заради Хитляряху?

    20:40 02.08.2026

  • 16 Това е

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Коментатор":

    Безспорен факт.

    20:40 02.08.2026

  • 17 Варна 3

    9 19 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Учете УКРАИНСКИ, руснаците са си монголяци и искат да заличат българската история!

    Коментиран от #24, #27

    20:40 02.08.2026

  • 18 😂😂😂😂😂😂

    6 6 Отговор
    Тъкар и "бившата"Мендел.
    😅😅😅😅😅😅😅😅

    20:41 02.08.2026

  • 19 А СТИГА СЕ НАПЪВАЙ

    10 8 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    ЧЕ МОЖЕ ТИ ДА НАПЪЛНИШ НЕЩО .....НЕПРЕДВИДЕНО

    Коментиран от #30

    20:42 02.08.2026

  • 20 осраински

    9 7 Отговор
    КОЙТО ИСКА СУВЕРЕНИТЕТ ТРЯБВА ДА НАПУСНЕ ЕС И НАТО

    20:42 02.08.2026

  • 21 ДОЛУ РУZИЯ

    8 12 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Дякую, ще уча украински. Отивайте в Проссия да говорите Русски.

    Коментиран от #31

    20:42 02.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Истината

    10 6 Отговор
    От КЛОУН да влезеш в ролята на политик... в историята няма аналог....
    А край шута раболепно да се наредят едни пък сериозни политици, начело с една баба....

    Коментиран от #46

    20:43 02.08.2026

  • 24 Ба бааааа

    11 6 Отговор

    До коментар #17 от "Варна 3":

    По добре ти учи Български

    Коментиран от #32

    20:43 02.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дръта чанта

    6 8 Отговор

    До коментар #22 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Измисли нещо друго смешен си

    Коментиран от #35

    20:44 02.08.2026

  • 27 НЕМА ТАКЪВ ЕЗИК

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Варна 3":

    ВСЕ ЕДНО ДА УЧИШ СИгА НСКИ.....

    20:44 02.08.2026

  • 28 Гиорг

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "георги":

    Верно ли бе

    20:45 02.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Що пишеш с главни букви?

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "А СТИГА СЕ НАПЪВАЙ":

    Не
    Нормален ли си?
    Или
    Кьорав.

    20:45 02.08.2026

  • 31 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #38, #41, #48

    20:46 02.08.2026

  • 32 Варна 3

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Ба бааааа":

    И български, английски, немски и сега ми се иска и украински да уча. А вие отивайте в Проссия. Гара-вокзал-Москва. Копейките като вас нямате работа в България. През 1944 загубихме всичко заради СССР, т.е. руснаците

    Коментиран от #39

    20:46 02.08.2026

  • 33 ?????

    6 6 Отговор
    Уф.
    Някой мисли ли че Юлия Мендел изведнъж от прессекретар на Зеленски се е превърнала в негов критик щото изведнъж е прозряла.
    Или тва си е просто някаква пропагандна игра на кукловодите които разбират че сегашните им марионетки си отиват и залагат на нови марионетки, които ще сменят сегашните.

    20:46 02.08.2026

  • 34 Ха-ха

    6 5 Отговор
    Без значение от събитията, накрая Русийката винаги хваща средния. Това е аксиома.!5

    Коментиран от #40

    20:46 02.08.2026

  • 35 Тихо пик04!

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дръта чанта":

    Не си компетентен в областа на лингвистиката.Имш правото на лиззане.

    Коментиран от #43, #45

    20:47 02.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Айляк

    8 7 Отговор
    Незначително?
    Твърде меко определение. А може би грешка в превода?
    Както и да е, Зеле е пътник. Илончо щял да го качва на Марс.
    А геро нтофил Макарон?
    Тепърва ще му се търси сметка на ротшилдовия сатанист, а и шамарите на Брижитко са трудни за понасяне.

    20:47 02.08.2026

  • 38 Варна 3

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Велика Проссия 🇷🇺🚾🤮, за разлика от България и Украйна 🇧🇬🇺🇦💪⚡️👑

    20:48 02.08.2026

  • 39 Дръта чанта

    7 8 Отговор

    До коментар #32 от "Варна 3":

    Тя Русия идва така че ти се изнасяй докато имаш време

    Коментиран от #47, #50

    20:49 02.08.2026

  • 40 Това е

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ха-ха":

    Безспорен факт.

    20:49 02.08.2026

  • 41 Ол1гофрен,

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Отивайте в Сибир да се оправите.

    Коментиран от #51

    20:49 02.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ба бааааа

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Тихо пик04!":

    Баба ти го облизва

    Коментиран от #54

    20:50 02.08.2026

  • 44 УДРИ ПААЦУЛА!!!С ПРАВАТА 🪏

    6 0 Отговор
    Удри!

    20:51 02.08.2026

  • 45 Мухахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Тихо пик04!":

    Чезни ве пръдня

    20:51 02.08.2026

  • 46 Антирашист 2045

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #63

    20:51 02.08.2026

  • 47 Когато дойде

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Дръта чанта":

    На Zaхарова менzиса.

    20:53 02.08.2026

  • 48 Толкова е велика Русия

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    че се превърна в близнак на Северна Корея:)))

    20:53 02.08.2026

  • 49 Варна 3

    8 4 Отговор
    Вагината на Zахарова гори, много гори.

    20:54 02.08.2026

  • 50 няма край мъката на русотролея

    8 5 Отговор

    До коментар #39 от "Дръта чанта":

    няма край мъката на русотролея😅😅😅

    20:54 02.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антирашист 2047

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Погрешен коментар":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #58

    20:55 02.08.2026

  • 54 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ба бааааа":

    Ние и другаря Путин нашия идол, ще се включим в този купон.😘

    20:57 02.08.2026

  • 55 Ша къпят ли зельо?

    2 7 Отговор
    Или направо от въжето в печката?

    20:57 02.08.2026

  • 56 Варна 3

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Погрешен коментар":

    Примат, защо не знаете, че и вие сте фашист?

    20:57 02.08.2026

  • 57 Аеееее

    1 6 Отговор
    Гламавите кресливи марш на фронта

    Коментиран от #61, #64

    20:58 02.08.2026

  • 58 Това е безспорен

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 2047":

    Факт.

    Коментиран от #60

    20:59 02.08.2026

  • 59 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 4 Отговор
    Да се вее отново украинското знаме в Курск! А този път и в Белгород! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    Коментиран от #76

    20:59 02.08.2026

  • 60 Варна 3

    7 5 Отговор

    До коментар #58 от "Това е безспорен":

    Па вие сте написали безспорния факт. България подкрепя Украйна.🇧🇬🇺🇦

    21:00 02.08.2026

  • 61 Пепи Волгата

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Аеееее":

    Аз на фронта не отивам!Аз избрах еврото! Ясен ли съм?

    21:00 02.08.2026

  • 62 Антирашист 2047

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    По рашистката логика се учудвам че избраха само тези области ! Явно рашистите са усвоили урока на хитлер със судетската област на чехословакия !

    21:02 02.08.2026

  • 63 хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Антирашист 2045":

    Можеше да я защити в Истанбул и изобщо да няма война, преди това можеше да не нарушава Минските споразумения и да не се въоръжава с НАТОвско оръжие и да подготвя едномилионна армия за нападение над Русия, квото повикало такова се и обадило, зелевия гном искаше война и си я получи.

    21:03 02.08.2026

  • 64 Мерчо Варната

    5 6 Отговор

    До коментар #57 от "Аеееее":

    Да ви гоня към Русия тогава. Заради Русия, България изгуби всичко. Русия е виновна.

    Коментиран от #67, #68

    21:03 02.08.2026

  • 65 хахахаха

    4 4 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    21:04 02.08.2026

  • 66 Разберете това

    1 4 Отговор
    Да се нарече "русофил" е все едно като "масон"

    21:05 02.08.2026

  • 67 млад еврас

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Мерчо Варната":

    Ми май заради ЕС "демократите" загубихме всичко, с Русия бяхме 26 икономика, космическа държава, произвеждахме компютри, само САЩ, Япония и БЪЛГАРИЯ произвеждаха компютри, АЕЦ и 2ри в строеж, 3ти в света по строителство на язовири, развито здравеопазване, образование, земеделие, животновъдство, мощна армия, всичко това загубихме при "демократите" те щели да ни хранят, пазят, светят, само не казаха цената за тея неща. Та кво викаш кога и кое загубихме.

    21:11 02.08.2026

  • 68 удри евраста с лопатЕто

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "Мерчо Варната":

    Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.

    21:13 02.08.2026

  • 69 оня с коня

    1 3 Отговор
    Потъналата в Забвение бивша Прес-Секретарка порядъчно огладняла за 6 години БИДЕ ИЗРОВЕНА от незнаен Новинар на който се е присънило че проведе ли интервюто,ще стане Журналистическа Звезда за която Медиите ще се избият.А след като е намесен и БОГАТО ПЛАТЕНИЯТ с Руски пари Тъкър Карлсон,кво да говорим повече?!...

    21:16 02.08.2026

  • 70 хахахаха

    2 2 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    21:16 02.08.2026

  • 71 хахахаха

    3 1 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя врагове не ти трябват.

    21:17 02.08.2026

  • 72 хахахаха

    3 1 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    21:17 02.08.2026

  • 73 хахахаха

    2 1 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    21:18 02.08.2026

  • 74 удри русоаста с лопатЕто

    1 2 Отговор
    докато шава. хихихи

    21:26 02.08.2026

  • 75 млад русораст

    1 2 Отговор
    Хаяско ни лъже, че ще сменяме световния ред.хихихи

    21:28 02.08.2026

  • 76 Бъзиктар

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    И на иметството,и на кметството😆

    21:32 02.08.2026

  • 77 !!!!

    0 0 Отговор
    Затова пък омразата на цял свят към кремълскщото чудовище е много значителна, много! Ей, че пък откъде се навъдиха толкова "матросовци" на злодея Путин бе? Да, ама май вече почти не му останаха рафинерии и кораби, нали? Крие се като мокър плъх, защото неговите олгарси се чудят как да го ликвидират!

    21:43 02.08.2026

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