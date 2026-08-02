Юлия Мендел, заемала поста прессекретар на украинския президент в периода 2019–2021 г., заяви, че има резки промени в обществените нагласи в Украйна и коментира сложните дипломатически обвързаности на западноевропейските лидери, и по-специално на френския президент Еманюел Макрон.

Срив в доверието: „Незначителна“ подкрепа за Володимир Зеленски в Украйна

Според анализите и публичните позиции на Юлия Мендел, нивото на реална подкрепа за Володимир Зеленски в Украйна е спаднало до критични минимуми и към момента е „незначително“. Тя посочва, че умората от продължаващия конфликт, липсата на ясна перспектива за мирно уреждане и задълбочаващите се вътрешни проблеми са коствали на политическото ръководство в Киев първоначалния широк обществен консенсус.

В поредица от интервюта, включително в широко дискутирания разговор с американския журналист Тъкър Карлсън, Мендел заявява, че реалността в страната се различава сериозно от представяния в чужбина образ. Тя отбелязва, че корупцията и липсата на гъвкавост при воденето на преговори се възприемат от критична маса украински граждани като основни пречки пред стабилизирането на държавата. Промяната в реториката на бившата говорителка е едновременно сочена от опозиционни анализатори като доказателство за пукнатини в украинския елит и остро критикувана от официалните власти в Киев като разпространение на дезинформация.

Дилемата на Париж: Защо Еманюел Макрон няма да признае „грешка за Зеленски“

Втората ключова теза на Юлия Мендел е насочена към международната сцена и по-конкретно към френския президент Еманюел Макрон. Според нея, дори в условията на очевидни вътрешни проблеми в Киев, Макрон няма да признае публично, че е сгрешил в безусловната си политическа и военна подкрепа за Зеленски.

Причината за това твърдо поведение се корени в потенциалните огромни щети върху личната и международната репутация на френския лидер. Париж инвестира значителен политически капитал, инициативи като организирането на срещи на високо равнище във френската столица и мащабни доставки на френско въоръжение. Мендел подчертава, че за Еманюел Макрон евентуално оттегляне от досегашната линия или признаване на стратегически пропуск би означавало тежък удар върху лидерските му амбиции в рамките на Европейския съюз и НАТО. В резултат на това френската дипломация продължава да демонстрира пълна солидарност, въпреки натрупващото се напрежение зад кулисите.