Юлия Мендел: Доверието към Зеленски в Украйна е незначително

Юлия Мендел, заемала поста прессекретар на украинския президент в периода 2019–2021 г., заяви, че има резки промени в обществените нагласи в Украйна и коментира сложните дипломатически обвързаности на западноевропейските лидери, и по-специално на френския президент Еманюел Макрон.
Срив в доверието: „Незначителна“ подкрепа за Володимир Зеленски в Украйна
Според анализите и публичните позиции на Юлия Мендел, нивото на реална подкрепа за Володимир Зеленски в Украйна е спаднало до критични минимуми и към момента е „незначително“. Тя посочва, че умората от продължаващия конфликт, липсата на ясна перспектива за мирно уреждане и задълбочаващите се вътрешни проблеми са коствали на политическото ръководство в Киев първоначалния широк обществен консенсус.
В поредица от интервюта, включително в широко дискутирания разговор с американския журналист Тъкър Карлсън, Мендел заявява, че реалността в страната се различава сериозно от представяния в чужбина образ. Тя отбелязва, че корупцията и липсата на гъвкавост при воденето на преговори се възприемат от критична маса украински граждани като основни пречки пред стабилизирането на държавата. Промяната в реториката на бившата говорителка е едновременно сочена от опозиционни анализатори като доказателство за пукнатини в украинския елит и остро критикувана от официалните власти в Киев като разпространение на дезинформация.
Дилемата на Париж: Защо Еманюел Макрон няма да признае „грешка за Зеленски“
Втората ключова теза на Юлия Мендел е насочена към международната сцена и по-конкретно към френския президент Еманюел Макрон. Според нея, дори в условията на очевидни вътрешни проблеми в Киев, Макрон няма да признае публично, че е сгрешил в безусловната си политическа и военна подкрепа за Зеленски.
Причината за това твърдо поведение се корени в потенциалните огромни щети върху личната и международната репутация на френския лидер. Париж инвестира значителен политически капитал, инициативи като организирането на срещи на високо равнище във френската столица и мащабни доставки на френско въоръжение. Мендел подчертава, че за Еманюел Макрон евентуално оттегляне от досегашната линия или признаване на стратегически пропуск би означавало тежък удар върху лидерските му амбиции в рамките на Европейския съюз и НАТО. В резултат на това френската дипломация продължава да демонстрира пълна солидарност, въпреки натрупващото се напрежение зад кулисите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Коментатор
До коментар #1 от "ФАКТ":Путин е най-силното оръжие на Запада срещу Русия
Коментиран от #7, #16
20:35 02.08.2026
3 Мадяр
20:35 02.08.2026
4 осраински
20:36 02.08.2026
5 Пич
Зелю скоро ще го сапунисват, и вече двама приемници са на старта!!! В Енгланд и САЩ!!!
20:36 02.08.2026
6 Факт
До коментар #1 от "ФАКТ":Учи РУСКИ ще ти трябва
Коментиран от #13, #17, #21
20:36 02.08.2026
7 Погрешен коментар
До коментар #2 от "Коментатор":ПУТИН е шефа и ще спаси света от фашизма
Коментиран от #10, #53, #56
20:38 02.08.2026
8 Защо се избиват славяни за тези
Коментиран от #15
20:38 02.08.2026
9 осраински
20:38 02.08.2026
10 георги
До коментар #7 от "Погрешен коментар":Направо си в киреча
Коментиран от #28
20:39 02.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Време е за
20:40 02.08.2026
13 ФАКТ
До коментар #6 от "Факт":Херсон е град в Русия, според путлеровата Конституция на РФ от 2024 г, но Зелеснки го прегази и превзе, а прочутите руски атомни оръжия си останаха по места АХАХАХАХАХХА. Пуслер напълни крачола
Коментиран от #19, #62
20:40 02.08.2026
14 И НЕ САМО ТОВА
20:40 02.08.2026
15 Иван
До коментар #8 от "Защо се избиват славяни за тези":Защо се избиват хора заради Хитляряху?
20:40 02.08.2026
16 Това е
До коментар #2 от "Коментатор":Безспорен факт.
20:40 02.08.2026
17 Варна 3
До коментар #6 от "Факт":Учете УКРАИНСКИ, руснаците са си монголяци и искат да заличат българската история!
Коментиран от #24, #27
20:40 02.08.2026
18 😂😂😂😂😂😂
😅😅😅😅😅😅😅😅
20:41 02.08.2026
19 А СТИГА СЕ НАПЪВАЙ
До коментар #13 от "ФАКТ":ЧЕ МОЖЕ ТИ ДА НАПЪЛНИШ НЕЩО .....НЕПРЕДВИДЕНО
Коментиран от #30
20:42 02.08.2026
20 осраински
20:42 02.08.2026
21 ДОЛУ РУZИЯ
До коментар #6 от "Факт":Дякую, ще уча украински. Отивайте в Проссия да говорите Русски.
Коментиран от #31
20:42 02.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Истината
А край шута раболепно да се наредят едни пък сериозни политици, начело с една баба....
Коментиран от #46
20:43 02.08.2026
24 Ба бааааа
До коментар #17 от "Варна 3":По добре ти учи Български
Коментиран от #32
20:43 02.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дръта чанта
До коментар #22 от "РУСОРАСТИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Измисли нещо друго смешен си
Коментиран от #35
20:44 02.08.2026
27 НЕМА ТАКЪВ ЕЗИК
До коментар #17 от "Варна 3":ВСЕ ЕДНО ДА УЧИШ СИгА НСКИ.....
20:44 02.08.2026
28 Гиорг
До коментар #10 от "георги":Верно ли бе
20:45 02.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Що пишеш с главни букви?
До коментар #19 от "А СТИГА СЕ НАПЪВАЙ":Не
Нормален ли си?
Или
Кьорав.
20:45 02.08.2026
31 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #21 от "ДОЛУ РУZИЯ":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #38, #41, #48
20:46 02.08.2026
32 Варна 3
До коментар #24 от "Ба бааааа":И български, английски, немски и сега ми се иска и украински да уча. А вие отивайте в Проссия. Гара-вокзал-Москва. Копейките като вас нямате работа в България. През 1944 загубихме всичко заради СССР, т.е. руснаците
Коментиран от #39
20:46 02.08.2026
33 ?????
Някой мисли ли че Юлия Мендел изведнъж от прессекретар на Зеленски се е превърнала в негов критик щото изведнъж е прозряла.
Или тва си е просто някаква пропагандна игра на кукловодите които разбират че сегашните им марионетки си отиват и залагат на нови марионетки, които ще сменят сегашните.
20:46 02.08.2026
34 Ха-ха
Коментиран от #40
20:46 02.08.2026
35 Тихо пик04!
До коментар #26 от "Дръта чанта":Не си компетентен в областа на лингвистиката.Имш правото на лиззане.
Коментиран от #43, #45
20:47 02.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Айляк
Твърде меко определение. А може би грешка в превода?
Както и да е, Зеле е пътник. Илончо щял да го качва на Марс.
А геро нтофил Макарон?
Тепърва ще му се търси сметка на ротшилдовия сатанист, а и шамарите на Брижитко са трудни за понасяне.
20:47 02.08.2026
38 Варна 3
До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Велика Проссия 🇷🇺🚾🤮, за разлика от България и Украйна 🇧🇬🇺🇦💪⚡️👑
20:48 02.08.2026
39 Дръта чанта
До коментар #32 от "Варна 3":Тя Русия идва така че ти се изнасяй докато имаш време
Коментиран от #47, #50
20:49 02.08.2026
40 Това е
До коментар #34 от "Ха-ха":Безспорен факт.
20:49 02.08.2026
41 Ол1гофрен,
До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Отивайте в Сибир да се оправите.
Коментиран от #51
20:49 02.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ба бааааа
До коментар #35 от "Тихо пик04!":Баба ти го облизва
Коментиран от #54
20:50 02.08.2026
44 УДРИ ПААЦУЛА!!!С ПРАВАТА
20:51 02.08.2026
45 Мухахаха
До коментар #35 от "Тихо пик04!":Чезни ве пръдня
20:51 02.08.2026
46 Антирашист 2045
До коментар #23 от "Истината":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #63
20:51 02.08.2026
47 Когато дойде
До коментар #39 от "Дръта чанта":На Zaхарова менzиса.
20:53 02.08.2026
48 Толкова е велика Русия
До коментар #31 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":че се превърна в близнак на Северна Корея:)))
20:53 02.08.2026
49 Варна 3
20:54 02.08.2026
50 няма край мъката на русотролея
До коментар #39 от "Дръта чанта":няма край мъката на русотролея😅😅😅
20:54 02.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Антирашист 2047
До коментар #7 от "Погрешен коментар":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #58
20:55 02.08.2026
54 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #43 от "Ба бааааа":Ние и другаря Путин нашия идол, ще се включим в този купон.😘
20:57 02.08.2026
55 Ша къпят ли зельо?
20:57 02.08.2026
56 Варна 3
До коментар #7 от "Погрешен коментар":Примат, защо не знаете, че и вие сте фашист?
20:57 02.08.2026
57 Аеееее
Коментиран от #61, #64
20:58 02.08.2026
58 Това е безспорен
До коментар #53 от "Антирашист 2047":Факт.
Коментиран от #60
20:59 02.08.2026
59 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #76
20:59 02.08.2026
60 Варна 3
До коментар #58 от "Това е безспорен":Па вие сте написали безспорния факт. България подкрепя Украйна.🇧🇬🇺🇦
21:00 02.08.2026
61 Пепи Волгата
До коментар #57 от "Аеееее":Аз на фронта не отивам!Аз избрах еврото! Ясен ли съм?
21:00 02.08.2026
62 Антирашист 2047
До коментар #13 от "ФАКТ":По рашистката логика се учудвам че избраха само тези области ! Явно рашистите са усвоили урока на хитлер със судетската област на чехословакия !
21:02 02.08.2026
63 хахахаха
До коментар #46 от "Антирашист 2045":Можеше да я защити в Истанбул и изобщо да няма война, преди това можеше да не нарушава Минските споразумения и да не се въоръжава с НАТОвско оръжие и да подготвя едномилионна армия за нападение над Русия, квото повикало такова се и обадило, зелевия гном искаше война и си я получи.
21:03 02.08.2026
64 Мерчо Варната
До коментар #57 от "Аеееее":Да ви гоня към Русия тогава. Заради Русия, България изгуби всичко. Русия е виновна.
Коментиран от #67, #68
21:03 02.08.2026
65 хахахаха
21:04 02.08.2026
66 Разберете това
21:05 02.08.2026
67 млад еврас
До коментар #64 от "Мерчо Варната":Ми май заради ЕС "демократите" загубихме всичко, с Русия бяхме 26 икономика, космическа държава, произвеждахме компютри, само САЩ, Япония и БЪЛГАРИЯ произвеждаха компютри, АЕЦ и 2ри в строеж, 3ти в света по строителство на язовири, развито здравеопазване, образование, земеделие, животновъдство, мощна армия, всичко това загубихме при "демократите" те щели да ни хранят, пазят, светят, само не казаха цената за тея неща. Та кво викаш кога и кое загубихме.
21:11 02.08.2026
68 удри евраста с лопатЕто
До коментар #64 от "Мерчо Варната":Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.
21:13 02.08.2026
69 оня с коня
21:16 02.08.2026
70 хахахаха
21:16 02.08.2026
71 хахахаха
21:17 02.08.2026
72 хахахаха
21:17 02.08.2026
73 хахахаха
21:18 02.08.2026
74 удри русоаста с лопатЕто
21:26 02.08.2026
75 млад русораст
21:28 02.08.2026
76 Бъзиктар
До коментар #59 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":И на иметството,и на кметството😆
21:32 02.08.2026
77 !!!!
21:43 02.08.2026