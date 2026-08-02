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Жертвите от взрива пред ресторанта в Москва вече са 5

Жертвите от взрива пред ресторанта в Москва вече са 5

2 Август, 2026 20:57, обновена 2 Август, 2026 21:04 836 63

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  • загинали

Разследват опит за убийство на руския генерал Чайко

Жертвите от взрива пред ресторанта в Москва вече са 5 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при бомбения атентат пред луксозния италиански ресторант „Балзи Роси“ (Balzi Rossi) в Москва нарасна на пет души, след като двама от тежко ранените починаха в болница. Разследващите проверяват сериозната версия, че мишена на атаката е бил високопоставен руски командир.

Актуализираните данни потвърждават сериозен напредък в разследването на трагедията, която разтърси Кудринския площад в руската столица в събота вечер. Експлозията е избухнала около 20:10 часа местно време в непосредствена близост до лятната тераса на заведението.

Какво знаем за жертвите и новите разкрития

Първоначално Националният антитерористичен комитет на Русия съобщи за трима загинали на място. Това са атентаторката, охранителят, който я е спрял на входа, и един от клиентите на ресторанта. Според информация на руския телевизионен канал „РЕН ТВ“, цитиран от „Ройтерс“, броят на жертвите вече е пет, а още шестима души остават в критично състояние в московски болници. Общият брой на ранените надхвърля 20 души.

Самоделното взривно устройство е имало тротилов еквивалент от около един килограм и е било натъпкано с метални сачми за постигане на максимален брой жертви, информира авторитетният руски вестник „Комерсант“ (kommersant.ru).

Кой е бил истинската мишена?

В деня на нападението ресторант „Балзи Роси“ е бил затворен за граждани поради провеждането на мащабно частно събитие. Според разследващи журналисти от независимия Telegram канал „Astra“, в заведението се е провеждало тържество по случай рожден ден на висш военен офицер.

Основната версия, по която работят руските служби за сигурност, е опит за покушение срещу генерал-полковник Александър Чайко – главнокомандващ на руските Аерокосмически сили. Свидетели съобщават за струпване на множество автомобили с черни регистрационни номера (използвани от армията) в района непосредствено преди детонацията. Генералът е останал невредим.

Профилът на атентаторката: Жива бомба или нищо неподозиращ куриер?

Разследването поставя сериозен акцент върху самоличността на жената, пренасяла бомбата. Взривното устройство е било маскирано като подаръчна кутия. Службите проверяват хипотезата, че устройството е задействано дистанционно от трето лице. Напълно възможно е жената да не е знаела, че носи експлозив, а просто да е изпълнявала ролята на куриер, отбелязва в свой анализ британският вестник „Гардиън“.

Към този час украинските власти не са коментирали официално инцидента. Руските военни блогъри обаче побързаха да обвинят Киев за атаката, припомняйки подобни успешни покушения в миналото, като това срещу военния блогър Владлен Татарски и Даря Дугина.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано се оправят

    6 9 Отговор
    хората.

    21:05 02.08.2026

  • 2 Мерчо Варната

    15 26 Отговор
    Ура! Слава на Украйна! България е с Украйна.

    Коментиран от #14

    21:07 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чайко

    12 15 Отговор
    защо не е на фронта, а праща севернокорейски генерали да му вършат работата.
    А може и да не подозира, че има война, там ги лъжат яко.

    Коментиран от #40, #41

    21:08 02.08.2026

  • 5 ФАКТ

    13 17 Отговор
    Най-голямото оръжие на НАТО и Украйна срещу ватите не е Скалп, Ф16 и Томахоук, а малкия многоходов страхливец Пусин.

    Коментиран от #9, #11

    21:09 02.08.2026

  • 6 Варна 3

    11 15 Отговор
    България се бие с Русия по украински. Помня как български камион взриви Кримския мост. Това е отмъщение на България срещу Русия.

    Коментиран от #19

    21:09 02.08.2026

  • 7 Робот

    4 11 Отговор
    Очаквам разпределителните станции на 3-те мини аеца на Украйна да бъдат извадени балистично от строя и това е края...! Огромни тълпи от хора ще има в Румъния и България..!

    Коментиран от #12

    21:09 02.08.2026

  • 8 Горски

    14 11 Отговор
    Позабравена история, но сегашните ни "приятели" наред с бомбите над София и другите градове са хвърляли и детски играчки, писалки и други атрактивни за деца предмети пълни с експлозиви. Същите са подарявали на аборигените одеала взети от инфекзиозни болници, така, че стилът прозира и тук. Тероризма е характерен за западните служби, които в момента ръководят Украйна - Мосад, МИ6 и ЦРУ. "бомбата е била предназначена да осакати и убие посетители, които са се забавлявали на откритата лятна тераса на ресторанта. Според изданието взривното устройство е било задействано дистанционно от друго лице, а жената, която го е носела, може изобщо да не е знаела, че пренася експлозив". Ако някой ПП-ДБ-еец направи атентат или се замозапали в името на Украйна, Зелю ще е много щастлив и може паметник да му издигне. Все жени се използват за такива мерзки действия. В Украйна има сериозен недостиг на мъже. Много загинаха по фронтовете, други избягаха в чужбина, трети се крият от мобилизация. Нашенските "умнокрасиви" дали са готови за подобна саможертва в името на Украйна? Гледам, че в интернет го докарват на фанатизъм. С терористите не трябва да се преговаря, а трябва да бъдат унищожавани! Затова, бой по украинците!

    Коментиран от #23, #36

    21:12 02.08.2026

  • 9 Путин

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Миалирдерче съм, не искам да ме гонят западните служби по света.

    21:12 02.08.2026

  • 10 Аз съм веган

    12 10 Отговор
    Украинците побъркаха чебурашките. Навсякъде им се привиждат .

    Коментиран от #22

    21:12 02.08.2026

  • 11 ФАКТ Е,ЧЕ...

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    ...се напъна да кажеш нещо умно,...
    ...но се чу само един изходящ звук от стомашно-чревният ти тракт...!

    21:13 02.08.2026

  • 12 Ако стане така, ти ще ги храниш

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Робот":

    и издържаш. Кой те кара да взривяваш станции. Те не се взривявят сами я.

    21:13 02.08.2026

  • 13 Соломон

    12 12 Отговор
    Дъщерята на главнокомандващия на руските ВВС, Мария Чайко, е хоспитализирана с „открита черепно-мозъчна травма“. Съпругът ѝ, Даниил Передрий, е мъртъв. Чайко е издирван военнопрестъпник, отговорен за зверствата в Буча. Още 2-ма починаха в болница - общо 5 вече

    Коментиран от #38

    21:14 02.08.2026

  • 14 така казваш всеки път

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мерчо Варната":

    когатотипълнязадника много те харесваммиризливпедераст

    21:14 02.08.2026

  • 15 Баш Хайдутин и действащ комунист

    4 2 Отговор
    Българките не пускат ромсите моми във Безмер ! Конкуренция да ,да .

    21:14 02.08.2026

  • 16 Пич

    8 11 Отговор
    Украински изроди!!!
    Инструктирани от англичаните!!!

    Коментиран от #20, #28, #43, #49

    21:15 02.08.2026

  • 17 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    Дано са оправят хората

    21:15 02.08.2026

  • 18 Не е фатално

    4 5 Отговор
    Само защо не сте заснели как Чайко пълни памперса. Такава гледка не се вижда всеки ден.
    Защо фамилията му е украинска?

    21:16 02.08.2026

  • 19 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    Пър@ялник такъв...!

    21:16 02.08.2026

  • 20 Соломон

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Възмездието на Украйна ще застигне всеки руски убиец

    Коментиран от #24, #29

    21:16 02.08.2026

  • 21 Джъстис

    5 4 Отговор
    Явно навсякъде преследват Нацистите от кремля

    21:17 02.08.2026

  • 22 побърка се мое розово пони

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Аз съм веган":

    заедно с еднатумбамиризливипедерасти който драскате 24/7 милички можесамодаголапатенемит

    Коментиран от #25, #27, #30

    21:19 02.08.2026

  • 23 На война като на война

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Във войната и в любовта няма правила.
    Не я започнаха те я!

    Коментиран от #31

    21:19 02.08.2026

  • 24 а дано ама надали

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    но виж джендър случайно може теб да настигне да те намерят в някоя канал безпомощен и с пръснатзадник

    Коментиран от #32, #35

    21:20 02.08.2026

  • 25 Дзак

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "побърка се мое розово пони":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #33

    21:20 02.08.2026

  • 26 Нищо ново

    6 2 Отговор
    72 монголски Генерали чернозем от началото на ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на Педофила .
    Красота
    Хехехехехехе

    21:20 02.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Удри копейката с лопатЕто!

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Да не си от ЦРУ или Мосад?

    21:20 02.08.2026

  • 29 И българските копейки

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    тоже.
    Не само Костя е в списъка на Миротворец.

    Коментиран от #39

    21:21 02.08.2026

  • 30 Варна 3

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "побърка се мое розово пони":

    И пак ще лижете гаzа на копейката

    Коментиран от #37

    21:21 02.08.2026

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "На война като на война":

    Запазваме си второто!

    21:21 02.08.2026

  • 32 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "а дано ама надали":

    Прав си .Може ама нада ли.Което не важи за руските фашисти.Които ще бъдат преследвани дори и на оня свят

    Коментиран от #51

    21:22 02.08.2026

  • 33 много си падам по

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дзак":

    миризливипедерасти като теб как ша го набухам целия до картофите дзак

    Коментиран от #42

    21:22 02.08.2026

  • 34 Ами

    0 2 Отговор
    Това което се знае е, че е имало атентат в италиански ресторант
    в Москва който е бил затворен за частно събитие. Жертвите са вече пет,
    сред тях е преносителя на взрива, един охранител и още трима души.
    Всичко останало е, една баба на пазара ми каза.

    21:23 02.08.2026

  • 35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "а дано ама надали":

    Ние и другаря Путин нашия идол обичаме такива изненади😘

    Коментиран от #46

    21:23 02.08.2026

  • 36 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #58

    21:23 02.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кретенин!

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    А зверствата в Луганск и Донецк не са ли военни престъпления?

    Коментиран от #44, #45

    21:24 02.08.2026

  • 39 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "И българските копейки":

    Костя много трябва да внимава с тая къща край брега на морето.Да не полети като чайка

    Коментиран от #48

    21:24 02.08.2026

  • 40 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чайко":

    виж снимка на Чайко и веднага ще разбереш. мека китт ка е. 😅😅😅

    21:25 02.08.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чайко":

    Чупиш тъпомера с този коментар.

    21:26 02.08.2026

  • 42 Ма ти

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "много си падам по":

    Си гхей ма! За две евро надуваш на Централна гара! И ти даваш парите!

    21:26 02.08.2026

  • 43 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Като приключат с московските боклуци ще дойдат и за тукашните копейки , да си знаеш само ! И пребоядисване не върши работа !

    21:26 02.08.2026

  • 44 гру гайтанджиева

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "Кретенин!":

    Руски фейкове.

    21:26 02.08.2026

  • 45 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Кретенин!":

    Да прав си военни престъпления са.И са дело на руската армия и несъществуващата ЧВК Вагнер.Чието бойно кръщение бе Крим а след това в Донбас и Луганск.Ако невярваш питай Пригожин

    Коментиран от #54, #55

    21:27 02.08.2026

  • 46 Като тpoл си абсoлютно тъп ypoд,

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    а фашизoидният пoръчков сaйт "Фaкти" е събpал най-големите oлигoфpени като "жypналисти",
    а също най-дегpaдиралите рycофобни нapкомани на България.

    21:28 02.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А ти

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Много трябва да внимаваш с новия крематориум на Орландовци! Да не полетиш като облак!

    Коментиран от #52

    21:28 02.08.2026

  • 49 Факрус

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Руският фашист чайко, вече е "чао". Следващата стъпка е от висок етаж. Несправяне със сл. задължения на фронта! От кгб с любов.

    21:29 02.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "А ти":

    Благодаря за загриженоста.Ще внимавам

    21:30 02.08.2026

  • 53 Прометей

    2 3 Отговор
    ,,Към този час украинските власти не са коментирали официално инцидента."
    ---
    А ние защо наричаме ,,инцидент" покушението на пет невинни цивилни?
    Ако , не дай си Боже , се беше случило у нас, пак ли щеше да бъде инцидент?

    Коментиран от #56

    21:31 02.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Прометей":

    И защо Украйна трябва да коментира нещо което става в руската кочина

    Коментиран от #62

    21:34 02.08.2026

  • 57 Тиня

    1 1 Отговор
    Украинците копаят дъното. Отврат.

    21:38 02.08.2026

  • 58 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":

    Днеска ли ли хапчетата?

    21:39 02.08.2026

  • 59 Спец

    0 1 Отговор
    Станали са на гевгири.

    21:39 02.08.2026

  • 60 Полудяха от злоба

    3 0 Отговор
    Огромно падение за Украйна. Явно сега почва най лошото за тях.

    21:40 02.08.2026

  • 61 Срам

    2 0 Отговор
    Терористи бандеровци

    21:43 02.08.2026

  • 62 Прометей

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Соломон":

    Тролиш без да четеш коментара.
    Цитирам написаното в текста и питам защо те рористичен акт го наричат ,, инцидент "

    21:43 02.08.2026

  • 63 Хмм

    1 0 Отговор
    с тероризъм нищо не се постига, вижте Македония, смъртоносни атентати, а тя разделена на три части в три отделни държави

    21:44 02.08.2026

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