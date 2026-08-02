Жертвите от взрива пред ресторанта в Москва вече са 5

Броят на загиналите при бомбения атентат пред луксозния италиански ресторант „Балзи Роси“ (Balzi Rossi) в Москва нарасна на пет души, след като двама от тежко ранените починаха в болница. Разследващите проверяват сериозната версия, че мишена на атаката е бил високопоставен руски командир.

Актуализираните данни потвърждават сериозен напредък в разследването на трагедията, която разтърси Кудринския площад в руската столица в събота вечер. Експлозията е избухнала около 20:10 часа местно време в непосредствена близост до лятната тераса на заведението.

Какво знаем за жертвите и новите разкрития

Първоначално Националният антитерористичен комитет на Русия съобщи за трима загинали на място. Това са атентаторката, охранителят, който я е спрял на входа, и един от клиентите на ресторанта. Според информация на руския телевизионен канал „РЕН ТВ“, цитиран от „Ройтерс“, броят на жертвите вече е пет, а още шестима души остават в критично състояние в московски болници. Общият брой на ранените надхвърля 20 души.

Самоделното взривно устройство е имало тротилов еквивалент от около един килограм и е било натъпкано с метални сачми за постигане на максимален брой жертви, информира авторитетният руски вестник „Комерсант“ (kommersant.ru).

Кой е бил истинската мишена?

В деня на нападението ресторант „Балзи Роси“ е бил затворен за граждани поради провеждането на мащабно частно събитие. Според разследващи журналисти от независимия Telegram канал „Astra“, в заведението се е провеждало тържество по случай рожден ден на висш военен офицер.

Основната версия, по която работят руските служби за сигурност, е опит за покушение срещу генерал-полковник Александър Чайко – главнокомандващ на руските Аерокосмически сили. Свидетели съобщават за струпване на множество автомобили с черни регистрационни номера (използвани от армията) в района непосредствено преди детонацията. Генералът е останал невредим.

Профилът на атентаторката: Жива бомба или нищо неподозиращ куриер?

Разследването поставя сериозен акцент върху самоличността на жената, пренасяла бомбата. Взривното устройство е било маскирано като подаръчна кутия. Службите проверяват хипотезата, че устройството е задействано дистанционно от трето лице. Напълно възможно е жената да не е знаела, че носи експлозив, а просто да е изпълнявала ролята на куриер, отбелязва в свой анализ британският вестник „Гардиън“.

Към този час украинските власти не са коментирали официално инцидента. Руските военни блогъри обаче побързаха да обвинят Киев за атаката, припомняйки подобни успешни покушения в миналото, като това срещу военния блогър Владлен Татарски и Даря Дугина.