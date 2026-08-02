Жертвите от взрива пред ресторанта в Москва вече са 5

Броят на загиналите при бомбения атентат пред луксозния италиански ресторант „Балзи Роси“ (Balzi Rossi) в Москва нарасна на пет души, след като двама от тежко ранените починаха в болница. Разследващите проверяват сериозната версия, че мишена на атаката е бил високопоставен руски командир.
Актуализираните данни потвърждават сериозен напредък в разследването на трагедията, която разтърси Кудринския площад в руската столица в събота вечер. Експлозията е избухнала около 20:10 часа местно време в непосредствена близост до лятната тераса на заведението.
Какво знаем за жертвите и новите разкрития
Първоначално Националният антитерористичен комитет на Русия съобщи за трима загинали на място. Това са атентаторката, охранителят, който я е спрял на входа, и един от клиентите на ресторанта. Според информация на руския телевизионен канал „РЕН ТВ“, цитиран от „Ройтерс“, броят на жертвите вече е пет, а още шестима души остават в критично състояние в московски болници. Общият брой на ранените надхвърля 20 души.
Самоделното взривно устройство е имало тротилов еквивалент от около един килограм и е било натъпкано с метални сачми за постигане на максимален брой жертви, информира авторитетният руски вестник „Комерсант“ (kommersant.ru).
Кой е бил истинската мишена?
В деня на нападението ресторант „Балзи Роси“ е бил затворен за граждани поради провеждането на мащабно частно събитие. Според разследващи журналисти от независимия Telegram канал „Astra“, в заведението се е провеждало тържество по случай рожден ден на висш военен офицер.
Основната версия, по която работят руските служби за сигурност, е опит за покушение срещу генерал-полковник Александър Чайко – главнокомандващ на руските Аерокосмически сили. Свидетели съобщават за струпване на множество автомобили с черни регистрационни номера (използвани от армията) в района непосредствено преди детонацията. Генералът е останал невредим.
Профилът на атентаторката: Жива бомба или нищо неподозиращ куриер?
Разследването поставя сериозен акцент върху самоличността на жената, пренасяла бомбата. Взривното устройство е било маскирано като подаръчна кутия. Службите проверяват хипотезата, че устройството е задействано дистанционно от трето лице. Напълно възможно е жената да не е знаела, че носи експлозив, а просто да е изпълнявала ролята на куриер, отбелязва в свой анализ британският вестник „Гардиън“.
Към този час украинските власти не са коментирали официално инцидента. Руските военни блогъри обаче побързаха да обвинят Киев за атаката, припомняйки подобни успешни покушения в миналото, като това срещу военния блогър Владлен Татарски и Даря Дугина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано се оправят
21:05 02.08.2026
2 Мерчо Варната
Коментиран от #14
21:07 02.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чайко
А може и да не подозира, че има война, там ги лъжат яко.
Коментиран от #40, #41
21:08 02.08.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #9, #11
21:09 02.08.2026
6 Варна 3
Коментиран от #19
21:09 02.08.2026
7 Робот
Коментиран от #12
21:09 02.08.2026
8 Горски
Коментиран от #23, #36
21:12 02.08.2026
9 Путин
До коментар #5 от "ФАКТ":Миалирдерче съм, не искам да ме гонят западните служби по света.
21:12 02.08.2026
10 Аз съм веган
Коментиран от #22
21:12 02.08.2026
11 ФАКТ Е,ЧЕ...
До коментар #5 от "ФАКТ":...се напъна да кажеш нещо умно,...
...но се чу само един изходящ звук от стомашно-чревният ти тракт...!
21:13 02.08.2026
12 Ако стане така, ти ще ги храниш
До коментар #7 от "Робот":и издържаш. Кой те кара да взривяваш станции. Те не се взривявят сами я.
21:13 02.08.2026
13 Соломон
Коментиран от #38
21:14 02.08.2026
14 така казваш всеки път
До коментар #2 от "Мерчо Варната":когатотипълнязадника много те харесваммиризливпедераст
21:14 02.08.2026
15 Баш Хайдутин и действащ комунист
21:14 02.08.2026
16 Пич
Инструктирани от англичаните!!!
Коментиран от #20, #28, #43, #49
21:15 02.08.2026
17 Град Козлодуй
21:15 02.08.2026
18 Не е фатално
Защо фамилията му е украинска?
21:16 02.08.2026
19 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
До коментар #6 от "Варна 3":Пър@ялник такъв...!
21:16 02.08.2026
20 Соломон
До коментар #16 от "Пич":Възмездието на Украйна ще застигне всеки руски убиец
Коментиран от #24, #29
21:16 02.08.2026
21 Джъстис
21:17 02.08.2026
22 побърка се мое розово пони
До коментар #10 от "Аз съм веган":заедно с еднатумбамиризливипедерасти който драскате 24/7 милички можесамодаголапатенемит
Коментиран от #25, #27, #30
21:19 02.08.2026
23 На война като на война
До коментар #8 от "Горски":Във войната и в любовта няма правила.
Не я започнаха те я!
Коментиран от #31
21:19 02.08.2026
24 а дано ама надали
До коментар #20 от "Соломон":но виж джендър случайно може теб да настигне да те намерят в някоя канал безпомощен и с пръснатзадник
Коментиран от #32, #35
21:20 02.08.2026
25 Дзак
До коментар #22 от "побърка се мое розово пони":Всеки с проблемите си!
Коментиран от #33
21:20 02.08.2026
26 Нищо ново
Красота
Хехехехехехе
21:20 02.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #16 от "Пич":Да не си от ЦРУ или Мосад?
21:20 02.08.2026
29 И българските копейки
До коментар #20 от "Соломон":тоже.
Не само Костя е в списъка на Миротворец.
Коментиран от #39
21:21 02.08.2026
30 Варна 3
До коментар #22 от "побърка се мое розово пони":И пак ще лижете гаzа на копейката
Коментиран от #37
21:21 02.08.2026
31 Анонимен
До коментар #23 от "На война като на война":Запазваме си второто!
21:21 02.08.2026
32 Соломон
До коментар #24 от "а дано ама надали":Прав си .Може ама нада ли.Което не важи за руските фашисти.Които ще бъдат преследвани дори и на оня свят
Коментиран от #51
21:22 02.08.2026
33 много си падам по
До коментар #25 от "Дзак":миризливипедерасти като теб как ша го набухам целия до картофите дзак
Коментиран от #42
21:22 02.08.2026
34 Ами
в Москва който е бил затворен за частно събитие. Жертвите са вече пет,
сред тях е преносителя на взрива, един охранител и още трима души.
Всичко останало е, една баба на пазара ми каза.
21:23 02.08.2026
35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #24 от "а дано ама надали":Ние и другаря Путин нашия идол обичаме такива изненади😘
Коментиран от #46
21:23 02.08.2026
36 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #8 от "Горски":Ще го накажем.
Коментиран от #58
21:23 02.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кретенин!
До коментар #13 от "Соломон":А зверствата в Луганск и Донецк не са ли военни престъпления?
Коментиран от #44, #45
21:24 02.08.2026
39 Соломон
До коментар #29 от "И българските копейки":Костя много трябва да внимава с тая къща край брега на морето.Да не полети като чайка
Коментиран от #48
21:24 02.08.2026
40 хихи
До коментар #4 от "Чайко":виж снимка на Чайко и веднага ще разбереш. мека китт ка е. 😅😅😅
21:25 02.08.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Чайко":Чупиш тъпомера с този коментар.
21:26 02.08.2026
42 Ма ти
До коментар #33 от "много си падам по":Си гхей ма! За две евро надуваш на Централна гара! И ти даваш парите!
21:26 02.08.2026
43 гост
До коментар #16 от "Пич":Като приключат с московските боклуци ще дойдат и за тукашните копейки , да си знаеш само ! И пребоядисване не върши работа !
21:26 02.08.2026
44 гру гайтанджиева
До коментар #38 от "Кретенин!":Руски фейкове.
21:26 02.08.2026
45 Соломон
До коментар #38 от "Кретенин!":Да прав си военни престъпления са.И са дело на руската армия и несъществуващата ЧВК Вагнер.Чието бойно кръщение бе Крим а след това в Донбас и Луганск.Ако невярваш питай Пригожин
Коментиран от #54, #55
21:27 02.08.2026
46 Като тpoл си абсoлютно тъп ypoд,
До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":а фашизoидният пoръчков сaйт "Фaкти" е събpал най-големите oлигoфpени като "жypналисти",
а също най-дегpaдиралите рycофобни нapкомани на България.
21:28 02.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А ти
До коментар #39 от "Соломон":Много трябва да внимаваш с новия крематориум на Орландовци! Да не полетиш като облак!
Коментиран от #52
21:28 02.08.2026
49 Факрус
До коментар #16 от "Пич":Руският фашист чайко, вече е "чао". Следващата стъпка е от висок етаж. Несправяне със сл. задължения на фронта! От кгб с любов.
21:29 02.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Соломон
До коментар #48 от "А ти":Благодаря за загриженоста.Ще внимавам
21:30 02.08.2026
53 Прометей
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А ние защо наричаме ,,инцидент" покушението на пет невинни цивилни?
Ако , не дай си Боже , се беше случило у нас, пак ли щеше да бъде инцидент?
Коментиран от #56
21:31 02.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Соломон
До коментар #53 от "Прометей":И защо Украйна трябва да коментира нещо което става в руската кочина
Коментиран от #62
21:34 02.08.2026
57 Тиня
21:38 02.08.2026
58 Горски
До коментар #36 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":Днеска ли ли хапчетата?
21:39 02.08.2026
59 Спец
21:39 02.08.2026
60 Полудяха от злоба
21:40 02.08.2026
61 Срам
21:43 02.08.2026
62 Прометей
До коментар #56 от "Соломон":Тролиш без да четеш коментара.
Цитирам написаното в текста и питам защо те рористичен акт го наричат ,, инцидент "
21:43 02.08.2026
63 Хмм
21:44 02.08.2026