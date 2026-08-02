Арагчи: Преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток са пред финал

Преговорите между Иран и Султанат Оман относно управлението на корабоплаването и сигурността в стратегическия Ормузки проток навлизат в своята финална фаза.

Това обяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на правителствено заседание в Техеран, предаде IRNA.

Дипломатическият пробив идва броени часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че е отменил масиран военен удар срещу Ислямската република по молба на Техеран и други регионални лидери, поставяйки условие за „бързо постигане на споразумение“ за отварянето на протока (Източник: Al Jazeera - https://www.aljazeera.com).

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Според изявления на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, преговорите се водят на ниво заместник-министри и целят установяването на двустранна оперативна рамка. Новият транзитен маршрут няма да повтаря старите северни или южни трасета, а ще зачита суверенните права на двете крайбрежни държави.

Основните акценти от преговорите включват:

Контрол над трафика: Обсъжда се компромисен вариант, при който търговските кораби ще навлизат в Персийския залив през ирански териториални води и ще го напускат през водите на Оман.

Обсъжда се компромисен вариант, при който търговските кораби ще навлизат в Персийския залив през ирански териториални води и ще го напускат през водите на Оман. Регионално управление: Иран категорично настоява, че бъдещето на Ормузкия проток ще се решава единствено от държавите в региона без външна намеса от трети страни.

Иран категорично настоява, че бъдещето на Ормузкия проток ще се решава единствено от държавите в региона без външна намеса от трети страни. Статут на протока: Към 20:40 часа българско време Ормузкият проток официално остава блокиран, а договореностите с Оман са отделен процес от американския натиск, поясняват от Техеран.

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Напрежението в Близкия изток е в пикова фаза, след като на 14 юли САЩ наложиха подновена морска блокада на Иран, последвана от затваряне на Ормузкия проток от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Белият дом изисква от Иран писмени гаранции за свободно и безплатно преминаване на танкерите, заплашвайки с „тежки последствия“ и удари по енергийната инфраструктура на страната в случай на нови атаки.

Междувременно Саудитска Арабия и Катар оказват силен дипломатически натиск върху Вашингтон и Техеран за деескалация на конфликта. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман проведе извънреден телефонен разговор с Доналд Тръмп, призовавайки за приоритет на диалога с цел избягване на пълномащабна регионална война.

Дипломатически източници в Мускат потвърждават, че Оман е поискал допълнителни гаранции от иранското висше ръководство – в лицето на новия Върховен лидер Мохамед Хаменей – че постигнатото споразумение ще бъде стриктно спазвано от радикалното крило на IRGC.