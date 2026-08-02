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Арагчи: Преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток са пред финал

Арагчи: Преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток са пред финал

2 Август, 2026 20:41, обновена 2 Август, 2026 20:44 993 11

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  • ормузки проток

Техеран и Маскат договарят нов транзитен механизъм за сигурност, докато Тръмп временно отмени военните удари срещу Иран

Арагчи: Преговорите между Иран и Оман за Ормузкия проток са пред финал - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между Иран и Султанат Оман относно управлението на корабоплаването и сигурността в стратегическия Ормузки проток навлизат в своята финална фаза.

Това обяви иранският външен министър Абас Арагчи по време на правителствено заседание в Техеран, предаде IRNA.

Дипломатическият пробив идва броени часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че е отменил масиран военен удар срещу Ислямската република по молба на Техеран и други регионални лидери, поставяйки условие за „бързо постигане на споразумение“ за отварянето на протока (Източник: Al Jazeera - https://www.aljazeera.com).

Дипломация под заплаха от война: Какво предвижда новият механизъм?

Според изявления на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, преговорите се водят на ниво заместник-министри и целят установяването на двустранна оперативна рамка. Новият транзитен маршрут няма да повтаря старите северни или южни трасета, а ще зачита суверенните права на двете крайбрежни държави.

Основните акценти от преговорите включват:

  • Контрол над трафика: Обсъжда се компромисен вариант, при който търговските кораби ще навлизат в Персийския залив през ирански териториални води и ще го напускат през водите на Оман.
  • Регионално управление: Иран категорично настоява, че бъдещето на Ормузкия проток ще се решава единствено от държавите в региона без външна намеса от трети страни.
  • Статут на протока: Към 20:40 часа българско време Ормузкият проток официално остава блокиран, а договореностите с Оман са отделен процес от американския натиск, поясняват от Техеран.

Тръмп настоява за "пълно отваряне" без такси

Напрежението в Близкия изток е в пикова фаза, след като на 14 юли САЩ наложиха подновена морска блокада на Иран, последвана от затваряне на Ормузкия проток от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Белият дом изисква от Иран писмени гаранции за свободно и безплатно преминаване на танкерите, заплашвайки с „тежки последствия“ и удари по енергийната инфраструктура на страната в случай на нови атаки.

Междувременно Саудитска Арабия и Катар оказват силен дипломатически натиск върху Вашингтон и Техеран за деескалация на конфликта. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман проведе извънреден телефонен разговор с Доналд Тръмп, призовавайки за приоритет на диалога с цел избягване на пълномащабна регионална война.

Дипломатически източници в Мускат потвърждават, че Оман е поискал допълнителни гаранции от иранското висше ръководство – в лицето на новия Върховен лидер Мохамед Хаменей – че постигнатото споразумение ще бъде стриктно спазвано от радикалното крило на IRGC.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРЕДИ ДА СЕ ОСЕ

    0 0 Отговор
    те трумпака какъв беше статута и имаше ли такси. Та сега тръпкото иска без такси. Кой знае нека напиши.

    20:50 02.08.2026

  • 2 Робот

    3 0 Отговор
    Кажете и за Суецкия канал ..! 80 % от танкерите се страхуват да минат..! Картинката там ще се усети и тук по джоба..! Хутите са луди те просто стрелят това е...!

    20:51 02.08.2026

  • 3 Горски

    6 4 Отговор
    Иран направи за смях краваро- ционисткия съюз. Бъз съмнение новия световен ред вече открехва вратата. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СЪЮЗНИЦИТЕ И ВАСАЛИТЕ НА САЩ
    1. Уязвимостта на САЩ става очевидна
    Когато президентът на САЩ е принуден да обявява "победа", която не съществува, и бива публично опровергаван от противника, това подкопава доверието във всяка държава, която разчита на американска защита.

    2. Рискът за България нараства
    Иран вече призова България да преразгледа решението си за базата в Безмер. Сега, когато САЩ са в позиция на слабост, иранският натиск върху България ще се засили. Техеран вижда, че може да налага волята си и няма причина да спира.

    3. Съюзниците започват да се дистанцират
    Когато основният съюзник показва такава слабост, всяка разумна държава започва да диверсифицира рисковете си. Това е моментът, в който България трябва да засили дипломатическия си буфер с Иран, за да не бъде смачкана между двата свята.

    21:00 02.08.2026

  • 4 ?????

    10 0 Отговор
    Уф.
    Да напомням ли пак че до 28.02.2026 г. всички кораби си плуваха през Ормузкия пролив без проблеми.
    Коалицията Епщайн се постара за сегашното дередже.
    Направиха Иран от регионална сила геополитическа.
    Много успешна операция на Нетаняху и Тръмп.

    Коментиран от #6, #7

    21:00 02.08.2026

  • 5 Притча

    2 2 Отговор
    На чалмите вяра нямай

    21:09 02.08.2026

  • 6 ТОВА ИСКАХ ДА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    ЗНАЯ.

    21:11 02.08.2026

  • 7 Ганьо Балканският

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    И той горкият заблуден, както винаги в коалицията на губещите тоест в на Епщейн.

    21:12 02.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    К клоуните днес победиха ли пак Иран

    21:20 02.08.2026

  • 9 И това става

    1 0 Отговор
    Иран и Султанат Оман съвместно да набият чепа на Тръмп и Натаняху. Бива

    21:28 02.08.2026

  • 10 Бива бива. Браво на Иран

    1 0 Отговор
    Контрол над трафика при който търговските кораби ще навлизат в Персийския залив през ирански териториални води и ще го напускат през водите на Оман.
    Регионално управление при което Ормузкия проток ще се решава единствено от държавите в региона без външна намеса от трети страни............

    21:30 02.08.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Това го предложих преди месец тук! И факти.бг да свърши нещо свястно в презряното си битие!

    21:34 02.08.2026

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