Жертвите на атентата в Пакистан вече са 14

Ситуацията със сигурността в Северозападен Пакистан остава критична, след като броят на загиналите при бруталния самоубийствен атентат в провинция Хайбер Пахтунхва официално достигна 14 души, съобщиха световните агенции, позовавайки се на актуална информация от водещия пакистански всекидневник Dawn.

Първоначалните данни сочеха за седем открити тела, но в часовете след инцидента черната статистика се увеличи двойно поради тежкото състояние на хората, настанени в местните болници.

Детайли за атаката в долината Суат

Трагедията се разигра пред полицейски участък в района на град Кабал, намиращ се в размирния окръг Суат. По думите на началника на местната полиция Умар Хан, терористът камикадзе е задействал колана с експлозиви, след като силите на реда са направили опит да го спрат и претърсят на входа на обекта.

Взривът избухва в непосредствена близост до преминаващото по същото време мащабно шествие, известно като „Мирен марш на Суат“. Демонстрантите бяха излезли по улиците на града с настояване за мир и категорично осъждане на нарастващата вълна от екстремизъм в региона. По данни на полицията, сред 14-те потвърдени жертви има най-малко пет полицейски служители и девет цивилни граждани. Повече от 20 души са ранени и се намират под интензивни медицински грижи.

Ескалация на насилието в Пакистан през 2026 година

До момента нито една терористична организация не е поела официално отговорност за нападението, но разследващите органи предполагат, че зад атаката стои забранената групировка Техрик-е-Талибан Пакистан (TTP). Районът Хайбер Пахтунхва, който граничи директно с Афганистан, от месеци е обект на постоянни и все по-кървави нападения срещу силите на реда.

Според неотдавнашен доклад за сигурността на Пакистанския институт за изследване на конфликтите и сигурността (PICSS), цитиран от APA, изминалият месец юли се е превърнал в най-смъртоносния месец за страната от три години насам с над 600 регистрирани смъртни случая вследствие на терористични актове и контратерористични операции. Политическото ръководство в Исламабад остро осъди проявата на насилие и декларира, че борбата срещу екстремистките мрежи ще продължи без компромиси.