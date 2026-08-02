Над 1000 мигранти са настанени в приемателния център в Сеута

Обстановката в испанския северноафрикански анклав Сеута постепенно се стабилизира след безпрецедентната миграционна вълна, при която близо 60 000 души преминаха нелегално границата откъм Мароко в рамките на няколко дни.

Към този час повече от 1000 мигранти остават задържани и настанени в местния център за временно настаняване (CETI) и изградените допълнителни зони, докато властите ускоряват процедурите по идентификация и обработка на документите им.

Повечето от пристигналите — основно млади мъже от марокански и алжирски произход — вече са върнати обратно или са се оттеглили доброволно на мароканска територия. Според официални данни на испанските власти, над 48 000 души са преминали обратно през границата в рамките на последните 48 часа, след като са се сблъскали с липса на подслон, храна и засилен натиск от страна на силите за сигурност.

Трагична равносметка в морето и по суша

Хуманитарната криза беляза нов черен рекорд, след като броят на потвърдените смъртни случаи нарасна до 72 души. Спасителните екипи и Гражданската гвардия продължават да откриват безжизнени тела по бреговата линия на Сеута. Причините за фаталния край са удавяне при опит за преплуване на разстоянието от мароканския град Фнидек, както и задушаване и премазване при масовия щурм на граничните огради и вълнолома.

За да спре преминаването по вода, Испания започна спешното изграждане на 500-метрова плаваща пневматична бариера в района на вълнолома Тарахал. Преодоляването на това ново съоръжение ще се счита за директно нарушение на сухопътна граница, което ще позволи незабавното експулсиране на нарушителите.

Дипломатически трусове в Европейския съюз

Събитията в Сеута предизвикаха сериозно политическо напрежение на Стария континент. Лидерите на 22 държави от Европейския съюз, включително и България, изпратиха съвместно отворено писмо с искане за провеждане на извънредни преговори на министрите на вътрешните работи във вторник, за да се координира бърз и твърд отговор срещу "превръщането на миграцията в оръжие".

Италия предприе радикална стъпка, като едностранно суспендира Шенгенското споразумение с Испания за срок от един месец и въведе засилени проверки по летищата и пристанищата за пристигащи от испанска територия. В същия тон Франция обяви, че затяга контрола по сухопътната си граница с иберийската държава.

Испанският премиер Педро Санчес определи ситуацията като директно „нарушение на териториалната цялост“ и обвини организирани престъпни мрежи за трафик на хора, които са разпространили фалшиви слухове в социалните мрежи относно решение на Върховния съд в Мадрид. От своя страна Европейската комисия успокои, че няма установено движение на нелегални мигранти от Сеута към вътрешността на континентална Европа, тъй като анклавът подлежи на строг вторичен паспортен контрол по въздух и море.