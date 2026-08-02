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Над 1000 мигранти са настанени в приемателния център в Сеута

Над 1000 мигранти са настанени в приемателния център в Сеута

2 Август, 2026 20:46, обновена 2 Август, 2026 20:50 568 10

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  • испания-
  • приемателен център

Извънредни мерки в испанския анклав: Ситуацията под контрол след рекордна вълна от 60 000 души

Над 1000 мигранти са настанени в приемателния център в Сеута - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в испанския северноафрикански анклав Сеута постепенно се стабилизира след безпрецедентната миграционна вълна, при която близо 60 000 души преминаха нелегално границата откъм Мароко в рамките на няколко дни.

Към този час повече от 1000 мигранти остават задържани и настанени в местния център за временно настаняване (CETI) и изградените допълнителни зони, докато властите ускоряват процедурите по идентификация и обработка на документите им.

Повечето от пристигналите — основно млади мъже от марокански и алжирски произход — вече са върнати обратно или са се оттеглили доброволно на мароканска територия. Според официални данни на испанските власти, над 48 000 души са преминали обратно през границата в рамките на последните 48 часа, след като са се сблъскали с липса на подслон, храна и засилен натиск от страна на силите за сигурност.

Трагична равносметка в морето и по суша

Хуманитарната криза беляза нов черен рекорд, след като броят на потвърдените смъртни случаи нарасна до 72 души. Спасителните екипи и Гражданската гвардия продължават да откриват безжизнени тела по бреговата линия на Сеута. Причините за фаталния край са удавяне при опит за преплуване на разстоянието от мароканския град Фнидек, както и задушаване и премазване при масовия щурм на граничните огради и вълнолома.

За да спре преминаването по вода, Испания започна спешното изграждане на 500-метрова плаваща пневматична бариера в района на вълнолома Тарахал. Преодоляването на това ново съоръжение ще се счита за директно нарушение на сухопътна граница, което ще позволи незабавното експулсиране на нарушителите.

Дипломатически трусове в Европейския съюз

Събитията в Сеута предизвикаха сериозно политическо напрежение на Стария континент. Лидерите на 22 държави от Европейския съюз, включително и България, изпратиха съвместно отворено писмо с искане за провеждане на извънредни преговори на министрите на вътрешните работи във вторник, за да се координира бърз и твърд отговор срещу "превръщането на миграцията в оръжие".

Италия предприе радикална стъпка, като едностранно суспендира Шенгенското споразумение с Испания за срок от един месец и въведе засилени проверки по летищата и пристанищата за пристигащи от испанска територия. В същия тон Франция обяви, че затяга контрола по сухопътната си граница с иберийската държава.

Испанският премиер Педро Санчес определи ситуацията като директно „нарушение на териториалната цялост“ и обвини организирани престъпни мрежи за трафик на хора, които са разпространили фалшиви слухове в социалните мрежи относно решение на Върховния съд в Мадрид. От своя страна Европейската комисия успокои, че няма установено движение на нелегални мигранти от Сеута към вътрешността на континентална Европа, тъй като анклавът подлежи на строг вторичен паспортен контрол по въздух и море.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Въобще не ме интересува, не съм загрижен за тяхното оцеляване, и не намирам за тях никакво място в Европа!!!
    Не съм ги викал, и ако умрат всичките, няма да страдам!!!

    20:53 02.08.2026

  • 2 Кина

    3 1 Отговор
    Сакън да не ядосват и султана на Турция че той може да е още по гаден...! Ще напълни Европа с кюрди за няколко дни..!

    20:55 02.08.2026

  • 3 Горски

    2 0 Отговор
    България е една територия с управници в София , които чакат някой да им даде пари и да направят каквото им заповядат. Мафията ги прати, надявайки се Европа да ги поеме. Само че Испания уреди с Мароко връщането и не допусна Европа, чийто министри се събраха само с един ден предупреждение. Сега пак ще се събират в сряда, но проблема вече го няма. Кандидатите за мигранти си платиха на мафията за превоза до границата и указанията за морския път. Сега ги върнаха без парите в Мароко и да видим дали няма да си платят обратно пътя и някой друг ден в ареста.

    20:55 02.08.2026

  • 4 Сега да си ги върнат

    1 3 Отговор
    на Раша, дето ги прати там.

    20:58 02.08.2026

  • 5 556666

    2 0 Отговор
    Ако беше меркел щеше да пойска 100 пъти повече мигранти къде сега са проблем.

    21:00 02.08.2026

  • 6 Гошо

    2 0 Отговор
    е нема що ,после дърдорете пак че някои го организирал това нашествие Преди десетина дена гражданство дадохте , после пак се чудете що така става

    21:05 02.08.2026

  • 7 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Отваряйте фабрика за са пуун, кво чакате? Суровината сама ви идва. Пускайте в интернет видеота с производствения процес и на крайния продукт с името на материала и няма да има желаещи да катерят ограда 8 метра нито по море да ни се врат

    21:08 02.08.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Предвид, че щурма беше организиран от мароканското правителство, трябваше да издадат отказ от убежище на всички участвали, с което да ги затапят срещу бъдещи нахлувания.

    21:12 02.08.2026

  • 9 Да,бе

    4 0 Отговор
    В гробищата да не са свършили местата...Настанявайте ги може и в масов,че да се напечелят.

    21:13 02.08.2026

  • 10 А останалите

    2 0 Отговор
    Останалите 59 хиляди са в Испания вече.

    21:28 02.08.2026

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