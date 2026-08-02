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Дрон уби дете при удар срещу търговски обект край Белгород
  Тема: Украйна

Дрон уби дете при удар срещу търговски обект край Белгород

2 Август, 2026 21:33, обновена 2 Август, 2026 21:41 834 45

  • белгородска област-
  • дронове-
  • атаки-
  • русия-
  • украйна-
  • пострадали

Нова ескалация на границата: Безпилотен апарат порази цивилна инфраструктура в Русия

Дрон уби дете при удар срещу търговски обект край Белгород - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трагичен инцидент беляза днешния ден в пограничната руска Белгородска област.

Дете загина, а няколко души бяха ранени след удар с дрон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу търговски обект, съобщиха местните власти и регионалният оперативен щаб. Нападението е извършено в зона с активна гражданска инфраструктура, като взривът е предизвикал сериозни разрушения по сградата и намиращите се в близост автомобили.

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Целенасочен удар по гражданска инфраструктура

Според официално съобщение на регионалния оперативен щаб в Белгород, атаката е била насочена директно срещу търговски комплекс. Свидетели разказват за силен взрив, последван от пожар. Спасителните екипи са пристигнали на мястото минути след инцидента, но за съжаление лекарите не са успели да спасят живота на пострадалото непълнолетно лице.

По първоначална информация общо трима души са загубили живота си при атаките в региона през последното денонощие, а други трима са получили наранявания с различна степен на тежест. Пострадалите са настанени в болнични заведения в административния център.

Предистория и зачестяване на атаките с дронове

Регионът на Белгородска област редовно става обект на въздушни офанзиви. Само преди броени дни руските власти съобщиха за други пет жертви, включително непълнолетен, при сходен удар с дрон срещу пътнически автобус.

Паралелно с инцидентите в Русия, украинската страна също докладва за интензивен обстрел на своя територия. В Днепропетровска област местната администрация съобщи за над 50 въздушни и артилерийски удара, които също доведоха до цивилни жертви.

Международни наблюдатели изразяват сериозна загриженост, тъй като и двете страни в конфликта все по-често използват безпилотни технологии далеч зад фронтовата линия, което неминуемо води до увеличаване на жертвите сред мирното население.

Ситуацията в пограничните райони остава изключително напрегната, а местните служби призовават гражданите да избягват масови струпвания на открити места.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 6 Отговор
    Нещастници!!! Укрофашистите воюват с децата!!!
    Нищо ново за тях, Алеята на Ангелите е пълна с невръстните им жертви!!!

    Коментиран от #7, #8, #25

    21:43 02.08.2026

  • 2 Варна 3

    5 21 Отговор
    Ето как Украйна си мъсти срещу калната империя Проссия, който е отвличал и убивал украински деца.

    Коментиран от #18

    21:43 02.08.2026

  • 3 Мерчо Варната

    6 14 Отговор
    Скоро Белгородска област ще стане украинска територия.

    Коментиран от #21, #26

    21:44 02.08.2026

  • 4 Кина

    17 4 Отговор
    Още утре ще стане ясно че филма Украйна приключи...! Тази вечер ще е черешката на тортата..!

    Коментиран от #10

    21:45 02.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НАЧЕЛО С ДРУ САЛКАТА

    6 6 Отговор
    КРАИНА, ЛЮПИЛНА ЗА ТЕРО РИСТИ И НАР КО МАНИ

    21:46 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Кое утре имаш предвид , че то вече 1700 "утре " минаха , да не би са сте по някой отпаднал календар ??

    21:48 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Варна 3":

    Изглежда си с много ниска, или никаква интелигентност!

    21:53 02.08.2026

  • 14 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Като е факт, обясни - точно как така!!!???
    Или не можеш?!

    21:54 02.08.2026

  • 15 Тероризъм

    12 3 Отговор
    Това е държавен тероризъм на проваленото ръководство на Украйна .
    След време ще ги съдят за военни орестъпления

    21:56 02.08.2026

  • 16 Магарето

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":

    Айде майняй се от под мене, че магарицата и она чека ред!

    21:56 02.08.2026

  • 17 Путин многоходовия

    0 8 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    Не можем, Сорос ни забрани. Каза да сте "многоходови" и да лаете тихичко, за да не ви арестуват за дискредитиране на руската армия.

    21:56 02.08.2026

  • 18 Ами сега

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Наричаш Русия така унищожително, но ПРОСЯКЪТ и твой приятел и това го знае целият свят !!!

    21:57 02.08.2026

  • 19 пропаганда

    3 1 Отговор
    Когато убият мюсюлманин новината е при израелски едари загинаха а когато са християни да убити а не загинали. Това ли е християнството и човешките ви права и ценности?

    Има смърт и съден ден!

    21:57 02.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами сега

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мерчо Варната":

    В мокрите ти сънища

    21:58 02.08.2026

  • 22 ФАКТ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    това гнъсното укpoпитeшко плeмe влиза в 4овешката ИСТОРИЯ с ЗЛАТНИ гилднати букви като уНигтогителите на "иМперията" на злото и А мОРАЛА/ ПУШИЯ

    22:00 02.08.2026

  • 23 Колю пyйката

    2 8 Отговор
    грешката на това дете е че се е родило руснак!

    Коментиран от #24, #27

    22:01 02.08.2026

  • 24 БЕЛИА флаг 4е поги нааа рушите

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Колю пyйката":

    за съгаление не детето е виновно никои не си избира мястото на рагдане дори и самото рагдане дали д асе появи на "белия" свят и наи ве4е родителите.. АНТИХРИСТА е виновен

    Коментиран от #28

    22:03 02.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 осраински

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Колю пyйката":

    Грешка е направила МА....а ти

    22:05 02.08.2026

  • 28 Мълчан гъ

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "БЕЛИА флаг 4е поги нааа рушите":

    Господ Бог изпраща грешните души обратно на земята, в Русия, да им е кoфти! Там е ада!

    22:09 02.08.2026

  • 29 Нищожество,

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Е такива,като теб не бива да се раждат!Но, сигурен съм ,че си импотентен и нямаш деца.

    Коментиран от #31

    22:11 02.08.2026

  • 30 Цензура

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Никога не съм се радвал на загинали украински деца, нито съм видял в социалните мрежи руснаци да се радват !!!!

    Коментиран от #32, #36

    22:13 02.08.2026

  • 31 Надарен и талантлив

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Нищожество,":

    Щом си нищoжество, що трябва да ти вземаме мнението на сериозно!

    22:14 02.08.2026

  • 32 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цензура":

    Оуу , не думай ,направо са се поболели от мъка , както и ти , хахахах !! На кого ги продавате тия , на малоумните си дружки ?? Щото на друг най-много да си изкарате "пожелания" за вашите !!!

    22:19 02.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дедо

    3 3 Отговор
    Руснаците още от деца са вaтенки, защото са закърмени с идеите за военната и икономическа мощ на магучата и с руска пропаганда!

    22:20 02.08.2026

  • 35 ВВП

    3 3 Отговор
    Заравнявай,Киев и режима.

    Коментиран от #37, #40

    22:22 02.08.2026

  • 36 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Цензура":

    За последните 4,5 години близо 1,5 милиона от любимите ти "братушки" отидоха по желания да убиват украинци ЗА ПАРИ !!!!!! И то за пари , които всеки европеец , включително българин би се изплюл в сурата на Путлер !!! Това подобие на хора трябва да се заличава от планетата , дори ебола е по- малко опасна за човечеството !!

    22:24 02.08.2026

  • 37 Дедо

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "ВВП":

    Ох на дядааа, ВВП от коги сака да достигне Киев!

    22:25 02.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "ВВП":

    Де да можеше , ама нанай , хахаха !! А мноооого му се ще , ама няма да доживее , хахахаха !!

    22:28 02.08.2026

  • 41 шаа

    0 1 Отговор
    писах вече, че в редакцията са организирали тържествен банкет, вече знаете защо

    22:29 02.08.2026

  • 42 Владимир Путин

    0 2 Отговор
    МЪЙ ПАДЕБИЛИИИИ! МЪЙ ПА ДEБИЛИИИ!

    22:31 02.08.2026

  • 43 Тренер

    0 1 Отговор
    Случва се.Гледаме напред.

    22:31 02.08.2026

  • 44 м даааа

    2 0 Отговор
    поредното доказателство че киевския режим са терористи

    22:51 02.08.2026

  • 45 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Ако тупин беше приел мир, детето щеше да е живо! А ако тупин не беше започвал война, много хора щяха да са живи.

    23:10 02.08.2026

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