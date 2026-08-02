Дрон уби дете при удар срещу търговски обект край Белгород

Трагичен инцидент беляза днешния ден в пограничната руска Белгородска област.

Дете загина, а няколко души бяха ранени след удар с дрон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу търговски обект, съобщиха местните власти и регионалният оперативен щаб. Нападението е извършено в зона с активна гражданска инфраструктура, като взривът е предизвикал сериозни разрушения по сградата и намиращите се в близост автомобили.

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Целенасочен удар по гражданска инфраструктура

Според официално съобщение на регионалния оперативен щаб в Белгород, атаката е била насочена директно срещу търговски комплекс. Свидетели разказват за силен взрив, последван от пожар. Спасителните екипи са пристигнали на мястото минути след инцидента, но за съжаление лекарите не са успели да спасят живота на пострадалото непълнолетно лице.

По първоначална информация общо трима души са загубили живота си при атаките в региона през последното денонощие, а други трима са получили наранявания с различна степен на тежест. Пострадалите са настанени в болнични заведения в административния център.

Предистория и зачестяване на атаките с дронове

Регионът на Белгородска област редовно става обект на въздушни офанзиви. Само преди броени дни руските власти съобщиха за други пет жертви, включително непълнолетен, при сходен удар с дрон срещу пътнически автобус.

Паралелно с инцидентите в Русия, украинската страна също докладва за интензивен обстрел на своя територия. В Днепропетровска област местната администрация съобщи за над 50 въздушни и артилерийски удара, които също доведоха до цивилни жертви.

Международни наблюдатели изразяват сериозна загриженост, тъй като и двете страни в конфликта все по-често използват безпилотни технологии далеч зад фронтовата линия, което неминуемо води до увеличаване на жертвите сред мирното население.

Ситуацията в пограничните райони остава изключително напрегната, а местните служби призовават гражданите да избягват масови струпвания на открити места.