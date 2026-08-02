Дрон уби дете при удар срещу търговски обект край Белгород

Трагичен инцидент беляза днешния ден в пограничната руска Белгородска област.
Дете загина, а няколко души бяха ранени след удар с дрон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу търговски обект, съобщиха местните власти и регионалният оперативен щаб. Нападението е извършено в зона с активна гражданска инфраструктура, като взривът е предизвикал сериозни разрушения по сградата и намиращите се в близост автомобили.
Целенасочен удар по гражданска инфраструктура
Според официално съобщение на регионалния оперативен щаб в Белгород, атаката е била насочена директно срещу търговски комплекс. Свидетели разказват за силен взрив, последван от пожар. Спасителните екипи са пристигнали на мястото минути след инцидента, но за съжаление лекарите не са успели да спасят живота на пострадалото непълнолетно лице.
По първоначална информация общо трима души са загубили живота си при атаките в региона през последното денонощие, а други трима са получили наранявания с различна степен на тежест. Пострадалите са настанени в болнични заведения в административния център.
Предистория и зачестяване на атаките с дронове
Регионът на Белгородска област редовно става обект на въздушни офанзиви. Само преди броени дни руските власти съобщиха за други пет жертви, включително непълнолетен, при сходен удар с дрон срещу пътнически автобус.
Паралелно с инцидентите в Русия, украинската страна също докладва за интензивен обстрел на своя територия. В Днепропетровска област местната администрация съобщи за над 50 въздушни и артилерийски удара, които също доведоха до цивилни жертви.
Международни наблюдатели изразяват сериозна загриженост, тъй като и двете страни в конфликта все по-често използват безпилотни технологии далеч зад фронтовата линия, което неминуемо води до увеличаване на жертвите сред мирното население.
Ситуацията в пограничните райони остава изключително напрегната, а местните служби призовават гражданите да избягват масови струпвания на открити места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Нищо ново за тях, Алеята на Ангелите е пълна с невръстните им жертви!!!
Коментиран от #7, #8, #25
21:43 02.08.2026
2 Варна 3
Коментиран от #18
21:43 02.08.2026
3 Мерчо Варната
Коментиран от #21, #26
21:44 02.08.2026
4 Кина
Коментиран от #10
21:45 02.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 НАЧЕЛО С ДРУ САЛКАТА
21:46 02.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гост
До коментар #4 от "Кина":Кое утре имаш предвид , че то вече 1700 "утре " минаха , да не би са сте по някой отпаднал календар ??
21:48 02.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Пич
До коментар #8 от "Варна 3":Изглежда си с много ниска, или никаква интелигентност!
21:53 02.08.2026
14 Пич
До коментар #7 от "ФАКТ":Като е факт, обясни - точно как така!!!???
Или не можеш?!
21:54 02.08.2026
15 Тероризъм
След време ще ги съдят за военни орестъпления
21:56 02.08.2026
16 Магарето
До коментар #12 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":Айде майняй се от под мене, че магарицата и она чека ред!
21:56 02.08.2026
17 Путин многоходовия
До коментар #9 от "Цензура":Не можем, Сорос ни забрани. Каза да сте "многоходови" и да лаете тихичко, за да не ви арестуват за дискредитиране на руската армия.
21:56 02.08.2026
18 Ами сега
До коментар #2 от "Варна 3":Наричаш Русия така унищожително, но ПРОСЯКЪТ и твой приятел и това го знае целият свят !!!
21:57 02.08.2026
19 пропаганда
Има смърт и съден ден!
21:57 02.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ами сега
До коментар #3 от "Мерчо Варната":В мокрите ти сънища
21:58 02.08.2026
22 ФАКТ
До коментар #9 от "Цензура":това гнъсното укpoпитeшко плeмe влиза в 4овешката ИСТОРИЯ с ЗЛАТНИ гилднати букви като уНигтогителите на "иМперията" на злото и А мОРАЛА/ ПУШИЯ
22:00 02.08.2026
23 Колю пyйката
Коментиран от #24, #27
22:01 02.08.2026
24 БЕЛИА флаг 4е поги нааа рушите
До коментар #23 от "Колю пyйката":за съгаление не детето е виновно никои не си избира мястото на рагдане дори и самото рагдане дали д асе появи на "белия" свят и наи ве4е родителите.. АНТИХРИСТА е виновен
Коментиран от #28
22:03 02.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 осраински
До коментар #23 от "Колю пyйката":Грешка е направила МА....а ти
22:05 02.08.2026
28 Мълчан гъ
До коментар #24 от "БЕЛИА флаг 4е поги нааа рушите":Господ Бог изпраща грешните души обратно на земята, в Русия, да им е кoфти! Там е ада!
22:09 02.08.2026
29 Нищожество,
До коментар #7 от "ФАКТ":Е такива,като теб не бива да се раждат!Но, сигурен съм ,че си импотентен и нямаш деца.
Коментиран от #31
22:11 02.08.2026
30 Цензура
До коментар #11 от "гост":Никога не съм се радвал на загинали украински деца, нито съм видял в социалните мрежи руснаци да се радват !!!!
Коментиран от #32, #36
22:13 02.08.2026
31 Надарен и талантлив
До коментар #29 от "Нищожество,":Щом си нищoжество, що трябва да ти вземаме мнението на сериозно!
22:14 02.08.2026
32 гост
До коментар #30 от "Цензура":Оуу , не думай ,направо са се поболели от мъка , както и ти , хахахах !! На кого ги продавате тия , на малоумните си дружки ?? Щото на друг най-много да си изкарате "пожелания" за вашите !!!
22:19 02.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 дедо
22:20 02.08.2026
35 ВВП
Коментиран от #37, #40
22:22 02.08.2026
36 гост
До коментар #30 от "Цензура":За последните 4,5 години близо 1,5 милиона от любимите ти "братушки" отидоха по желания да убиват украинци ЗА ПАРИ !!!!!! И то за пари , които всеки европеец , включително българин би се изплюл в сурата на Путлер !!! Това подобие на хора трябва да се заличава от планетата , дори ебола е по- малко опасна за човечеството !!
22:24 02.08.2026
37 Дедо
До коментар #35 от "ВВП":Ох на дядааа, ВВП от коги сака да достигне Киев!
22:25 02.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 гост
До коментар #35 от "ВВП":Де да можеше , ама нанай , хахаха !! А мноооого му се ще , ама няма да доживее , хахахаха !!
22:28 02.08.2026
41 шаа
22:29 02.08.2026
42 Владимир Путин
22:31 02.08.2026
43 Тренер
22:31 02.08.2026
44 м даааа
22:51 02.08.2026
45 Ъъъъ
23:10 02.08.2026