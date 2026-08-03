Далеч от иранските ракети! Страните от Персийския залив ще строят петролопровод, който да заобиколи Ормузкия проток

Кувейт води преговори със Саудитска Арабия и други арабски държави от региона за изграждането на нов петролопровод за износ на суров петрол, който да заобикаля стратегическия Ормузки проток, съобщи министърът на петрола на страната Тарик Ал-Руми.
В интервю за Киодо той заяви, че износът на петрол от страната е „напълно спрял“ заради фактическото затваряне на стратегическия проток от Иран. По думите му възстановяването на петролните съоръжения, повредени при атаките, включително част от резервоарите за съхранение на петрол, ще отнеме „най-малко една година“.
Преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари Кувейт беше един от основните доставчици на суров петрол за Япония.
Кувейт се намира дълбоко във вътрешността на Персийския залив и поради географското си положение износът му зависи изцяло от свободното преминаване през Ормузкия проток. „Докато протокът остава блокиран, износът на петрол е нула“, съобщи Ал-Руми, като допълни, че вероятността за изграждане на нов обходен петролопровод е много висока след консултации със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и други държави.
Един от обсъжданите маршрути предвижда Кувейт да бъде свързан чрез Саудитска Арабия с Червено море или с Оман. Друг вариант е връзка с пристанището Фуджейра, на източното крайбрежие на ОАЕ, което се намира извън Ормузкия проток и вече се използва като алтернативен изход за петролни доставки.
„В момента търсим най-добрия и най-рентабилен вариант“, заяви Ал-Руми, като подчерта, че изграждането на такъв петролопровод ще бъде изключително голям и сложен проект. Министърът на петрола определи Япония като един от „стратегическите клиенти“ на Кувейт по отношение на износа на суров петрол и преработени петролни продукти. Той допълни, че се водят разговори за увеличаване на стратегическите петролни резерви в приятелски държави.
Ал-Руми остро осъди ракетните и безпилотни атаки на Иран срещу Кувейт и други страни от Персийския залив, като подчерта, че страната не е предприемал нападения срещу Иран.
„Всички наши жизненоважни обекти, включително петролният сектор, са защитени от противовъздушна отбрана“, заяви министърът, като добави, че Кувейт планира допълнително да засили възможностите си за въздушна защита.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин: "Лошо ми е" 😨
Коментиран от #10, #37
16:07 03.08.2026
2 Успех
16:07 03.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #41
16:07 03.08.2026
4 Байчо
Коментиран от #42
16:08 03.08.2026
5 хехе
Коментиран от #25
16:08 03.08.2026
6 Браво
Коментиран от #12
16:08 03.08.2026
7 Ку-куууу
16:08 03.08.2026
8 на кой контитет
16:09 03.08.2026
9 Тея не са по добре от Тръмп с кратуните
16:10 03.08.2026
10 Наркос: Лошо ми е
До коментар #1 от "Путин: "Лошо ми е" 😨":Един от най-яростните критици на политиката на Владимир Путин и Кремъл, руската неолиберална журналистка Юлия Латинина, само в рамките на последните няколко месеца претърпя пълна трансформация в позициите си. От заклет привърженик на Запада и Украйна дамата очевидно е израстнала до 100 %-ов руски патриот. В сензационно интервю пред проруската журналистка от украински произход Дияна Панченко, някога бясната прозападна пропагандаторка Латинина обръща позициите си на 180 градуса, заявявайки, че Западът вече е ЗАГУБИЛ войната си срещу Русия и бъдещето му е незавидно. Както и това на Украйна, която лековато е позволила на САЩ и Европа да я използват като маша за мръсните си цели.
Латинина, която през 2017 г. емигрира първо във Франция, а сега живее в Естония, изразява желание да се завърне в Русия и критикува руската либерална опозиция в чужбина, прогнозирайки, че замразяването на войната по линията на фронта е единственият реален изход. И добавяйки, че след края на украинския конфликт, западът ще се свие, а Китай и Русия ще са тези, които ще определят правилата на световната геополитика, икономика и финанси.
Коментиран от #13, #26, #40
16:11 03.08.2026
11 Велчов
Коментиран от #14, #48
16:11 03.08.2026
12 Ти география учил ли си
До коментар #6 от "Браво":Япония знаеш ли къде е? Тая тръба през Русия ли ще минава според теб ?
Коментиран от #23
16:12 03.08.2026
13 Путин: "Лошо ми е" 😨
До коментар #10 от "Наркос: Лошо ми е":Замразяване на линията на фронта? А, що бе? Нали Пиздюхин побеждаваше хахаха! Това е идеално за Украйна. Докато е замразен конфликтът тя ще обнови силите си и в първия удобен момент ще си върне териториите.
16:15 03.08.2026
14 Китай и Русия
До коментар #11 от "Велчов":ще са тези, които ще определят правилата на световната геополитика, икономика и финанси.
Коментиран от #22, #29
16:15 03.08.2026
15 У джугарата и з ру ду мр ъсен🐂
16:16 03.08.2026
16 От Индонезия
16:17 03.08.2026
17 дядото
16:18 03.08.2026
18 Чудо голямо
16:21 03.08.2026
19 Горски
Коментиран от #24
16:22 03.08.2026
20 Вместо да надуупят САЩ и Израел
16:23 03.08.2026
21 Тая тръба
Коментиран от #33
16:24 03.08.2026
22 Велчов
До коментар #14 от "Китай и Русия":Русия е фалирала. Нищо няма да определя. Китай може но стой настрана. Да не са луди да хвърлят пари на вятъра. По скоро с американците ще се разберат.
16:25 03.08.2026
23 Браво
До коментар #12 от "Ти география учил ли си":Петропроводът излиза на Червено море и Оманския залив. За Япония това е супер удобен и чист маршрут в открития океан, защото танкерите изобщо не влизат в Персийския залив и заобикалят иранските заплахи. Прочети малко за енергийна логистика, преди да се плюнчиш.
Коментиран от #30
16:27 03.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 гост
До коментар #5 от "хехе":Да , войната ще свърши и Иран ще свърши , щото това му беше единствения коз , после с какво ще плаши , да не говорим , че всички страни в залива вече са му смъртни врагове и ще му скроят капата за нула време !! Първото което ще направят веднага е да го изгонят от ОПЕК и да му анулират квотата , тоест да си я разпределят помежду си !! И с единствен клиент Китай ще се надлъгват с Раша кой да му продава , а той ще им иска цени като за вътрешен пазар , както вече направи с Раша за газа !! Честито !
Коментиран от #38
16:29 03.08.2026
26 русия е васал на Китай
До коментар #10 от "Наркос: Лошо ми е":Не ти ли става смешно като сложиш икономическото и военно джудже РФ до Китай, на който московието е васал и суровинен придатък ?
16:31 03.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Казах ви, че арабските принцове
И не обичат да се размотават като нашите депутати.
16:31 03.08.2026
29 Китай може
До коментар #14 от "Китай и Русия":Русия едва ли.
Стана за смях с измисленото си СВО.
16:34 03.08.2026
30 Не ми обяснявай аз съм бил там
До коментар #23 от "Браво":Реално ще ти кажа за какво става дума. За Петролопроводът Хабшан–Фуджейра (ADCOP).. Да му повишат капацитета и 3 байпаса да му направят. Чудо голямо. То ако можеше щяха още преди 10 години да го направят ама не може пич. То може ама до колко полза ще има е друга тема как от ......
16:36 03.08.2026
31 Горски
До коментар #24 от "У0400":Вярваш ли си това, което говориш недоразумение такова? Даваш ли гаранция?
Коментиран от #34, #36
16:36 03.08.2026
32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
16:37 03.08.2026
33 Не я мисли
До коментар #21 от "Тая тръба":Те построиха зелени градове в пустини, винаги имат прясна вода, защото я пречистват и използват многократно, ваксинират си гражданите от всички мръсни болести и жълтеници, здравеопазването им е водеща политика, че с една вада ли няма да справят. Е, винаги съществува опасност завистливите раши да им спретнат саботаж, но всичко е поправимо.
16:39 03.08.2026
34 Не ти отърва,,
До коментар #31 от "Горски":но не страдай.
16:40 03.08.2026
35 Ха ха
Емигрантите вече не го ползват.
Ганьовските копейки пак ще са тъжни.Те са феновете на Путлер, Дебелия Ким и чалмите.
16:41 03.08.2026
36 Не свикна ли на рашистките заплахи?
До коментар #31 от "Горски":Пак Раша те заплашва : с гласа на Аракчи.
Само Митрофанова не се е обадила, защото и свършва мандатът и не и пука. Кой ли не се изреди да те заплашва на смени и ти вече не си на себе си.
Ти българин ли си или лукова глава.
Коментиран от #46
16:44 03.08.2026
37 Али Турчинът
До коментар #1 от "Путин: "Лошо ми е" 😨":На тебе гащите ще ти свалят точно руснаците.Да Украйна невиждано удря Русия в глъбините даже.Това показва че, Русия воюва със САЩ.И никой да не ми пише,че Украйна сама се справя с Русия.
Абе недоразвити...Зеленски е кукла на Путин.
И заради това тази война ще продължи дълго.Зеленски със свои ръце ще предаде Одеса.
Иначе досега Украйна щеше да е в пепел и руини.Всеки ден Путин ще ги избива колкото трябва.
Коментиран от #39
16:45 03.08.2026
38 Аз не мога едно да разбера:
До коментар #25 от "гост":защо не предаде хамаските оръжия, за какъв чеп ги пазят. Хамас са бита карта. И Хизбулите. Не си гледат живота, ами се репчат.
16:49 03.08.2026
39 Лошо ти е
До коментар #37 от "Али Турчинът":верно е, вече ти личи. Темата не е за Украйна, ако не си забелязал.
16:51 03.08.2026
40 Ясно е,
До коментар #10 от "Наркос: Лошо ми е":някой руски олигарх е дал много мангизи за диверсията, за да не се налага да скача през прозореца.
16:55 03.08.2026
41 оня с коня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не е важно каква Цифра си измислил като цена на петролопровода Турция- БГ- Румъния, а КОЙ Я ПЛАЩА!Ма докога ще наливам Безплатен Акъл в Тиквите ви бе?!
Коментиран от #44
16:56 03.08.2026
42 Не ги мисли
До коментар #4 от "Байчо":Те ще се оправят,ти не.
16:56 03.08.2026
43 Най-много ми е жал
16:59 03.08.2026
44 А няма ли да я плаща Радев
До коментар #41 от "оня с коня":от заплатата си и спестени закуски? Хм.
17:00 03.08.2026
45 Иван
17:22 03.08.2026
46 Горски
До коментар #36 от "Не свикна ли на рашистките заплахи?":А теб бай ти дончо ли те заплашва?
Коментиран от #51
17:23 03.08.2026
47 Иван
17:24 03.08.2026
48 Иван
До коментар #11 от "Велчов":Иран ще стане като Венецуела, ако клекне......овцо, обърнала си.
Коментиран от #49
17:28 03.08.2026
49 Никой не го кара да кляка
До коментар #48 от "Иван":Просто ще го заобиколят.
17:29 03.08.2026
50 Иван
17:30 03.08.2026
51 Аз не съм копеец, нито дончовец
До коментар #46 от "Горски":Не си прехвърляй страховете на мен.
Коментиран от #52
17:30 03.08.2026
52 Горски
До коментар #51 от "Аз не съм копеец, нито дончовец":Само страх от Бога имам!
17:32 03.08.2026