Новини
Свят »
Кувейт »
Далеч от иранските ракети! Страните от Персийския залив ще строят петролопровод, който да заобиколи Ормузкия проток

Далеч от иранските ракети! Страните от Персийския залив ще строят петролопровод, който да заобиколи Ормузкия проток

3 Август, 2026 16:05 1 352 52

  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • иран-
  • опек

Преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари Кувейт беше един от основните доставчици на суров петрол за Япония

Далеч от иранските ракети! Страните от Персийския залив ще строят петролопровод, който да заобиколи Ормузкия проток - 1
Reuters Reuters

Кувейт води преговори със Саудитска Арабия и други арабски държави от региона за изграждането на нов петролопровод за износ на суров петрол, който да заобикаля стратегическия Ормузки проток, съобщи министърът на петрола на страната Тарик Ал-Руми.

В интервю за Киодо той заяви, че износът на петрол от страната е „напълно спрял“ заради фактическото затваряне на стратегическия проток от Иран. По думите му възстановяването на петролните съоръжения, повредени при атаките, включително част от резервоарите за съхранение на петрол, ще отнеме „най-малко една година“.

Преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари Кувейт беше един от основните доставчици на суров петрол за Япония.

Кувейт се намира дълбоко във вътрешността на Персийския залив и поради географското си положение износът му зависи изцяло от свободното преминаване през Ормузкия проток. „Докато протокът остава блокиран, износът на петрол е нула“, съобщи Ал-Руми, като допълни, че вероятността за изграждане на нов обходен петролопровод е много висока след консултации със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и други държави.

Един от обсъжданите маршрути предвижда Кувейт да бъде свързан чрез Саудитска Арабия с Червено море или с Оман. Друг вариант е връзка с пристанището Фуджейра, на източното крайбрежие на ОАЕ, което се намира извън Ормузкия проток и вече се използва като алтернативен изход за петролни доставки.

„В момента търсим най-добрия и най-рентабилен вариант“, заяви Ал-Руми, като подчерта, че изграждането на такъв петролопровод ще бъде изключително голям и сложен проект. Министърът на петрола определи Япония като един от „стратегическите клиенти“ на Кувейт по отношение на износа на суров петрол и преработени петролни продукти. Той допълни, че се водят разговори за увеличаване на стратегическите петролни резерви в приятелски държави.

Ал-Руми остро осъди ракетните и безпилотни атаки на Иран срещу Кувейт и други страни от Персийския залив, като подчерта, че страната не е предприемал нападения срещу Иран.

„Всички наши жизненоважни обекти, включително петролният сектор, са защитени от противовъздушна отбрана“, заяви министърът, като добави, че Кувейт планира допълнително да засили възможностите си за въздушна защита.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин: "Лошо ми е" 😨

    15 15 Отговор
    Жесток удар по копейките у нас! СБУ пак ги прати в реанимацията с новината от летище Ханская в Адигея. Украинските дронове буквално разглобиха на съставните им части два супермодерни изтребителя Су-35 за по 85 милиона долара и два учебно-бойни самолета L-39, докато прехваленото руско ПВО пак спеше пияно. Складът им за авиационно гориво избухна в чудовищни детонации, които се виждаха от километри! Страхът в Москва вече е неописуем, защото виждат, че за украинския интелект и разузнаване няма недосегаемо място. Русофилчета, стягайте куфарите за Сибир, че любимата ви КГБ шайка скоро няма да има с какво един фенер на пистата да запали, камо ли война да води. Украйна показва технологично превъзходство и ще изтрие руския тоталитаризъм от картата! Респект пред украинските герои и Слава на Украйна!

    Коментиран от #10, #37

    16:07 03.08.2026

  • 2 Успех

    6 2 Отговор
    с тръбата....ще

    16:07 03.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Военен петролопровод от Турция през България за Румъния за 2 млрд евро.

    Коментиран от #41

    16:07 03.08.2026

  • 4 Байчо

    9 10 Отговор
    Като слугуват на кравите така ще имат проблеми.

    Коментиран от #42

    16:08 03.08.2026

  • 5 хехе

    8 7 Отговор
    То така се строи петролопровод от днес за вчера дорде го построят по един или друг начин войната ще свърши.

    Коментиран от #25

    16:08 03.08.2026

  • 6 Браво

    7 11 Отговор
    Отлично решение на страните от региона.

    Коментиран от #12

    16:08 03.08.2026

  • 7 Ку-куууу

    8 4 Отговор
    суров петрол за Япония а? По тръба от Персийския залив ? ....

    16:08 03.08.2026

  • 8 на кой контитет

    7 7 Отговор
    ще трябва да строят и нови петролни рафинерии и кладенци и станции за сладка вода.Пара ще трябва.И после отново ,отново,отново....Запада умря неосъзнавайк и последните си мигове...

    16:09 03.08.2026

  • 9 Тея не са по добре от Тръмп с кратуните

    4 3 Отговор
    Ще знаете...

    16:10 03.08.2026

  • 10 Наркос: Лошо ми е

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин: "Лошо ми е" 😨":

    Един от най-яростните критици на политиката на Владимир Путин и Кремъл, руската неолиберална журналистка Юлия Латинина, само в рамките на последните няколко месеца претърпя пълна трансформация в позициите си. От заклет привърженик на Запада и Украйна дамата очевидно е израстнала до 100 %-ов руски патриот. В сензационно интервю пред проруската журналистка от украински произход Дияна Панченко, някога бясната прозападна пропагандаторка Латинина обръща позициите си на 180 градуса, заявявайки, че Западът вече е ЗАГУБИЛ войната си срещу Русия и бъдещето му е незавидно. Както и това на Украйна, която лековато е позволила на САЩ и Европа да я използват като маша за мръсните си цели.
    Латинина, която през 2017 г. емигрира първо във Франция, а сега живее в Естония, изразява желание да се завърне в Русия и критикува руската либерална опозиция в чужбина, прогнозирайки, че замразяването на войната по линията на фронта е единственият реален изход. И добавяйки, че след края на украинския конфликт, западът ще се свие, а Китай и Русия ще са тези, които ще определят правилата на световната геополитика, икономика и финанси.

    Коментиран от #13, #26, #40

    16:11 03.08.2026

  • 11 Велчов

    7 8 Отговор
    Ще ги фалират. Иран ще стане като Венецуела, ако не клекнат.

    Коментиран от #14, #48

    16:11 03.08.2026

  • 12 Ти география учил ли си

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Япония знаеш ли къде е? Тая тръба през Русия ли ще минава според теб ?

    Коментиран от #23

    16:12 03.08.2026

  • 13 Путин: "Лошо ми е" 😨

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Наркос: Лошо ми е":

    Замразяване на линията на фронта? А, що бе? Нали Пиздюхин побеждаваше хахаха! Това е идеално за Украйна. Докато е замразен конфликтът тя ще обнови силите си и в първия удобен момент ще си върне териториите.

    16:15 03.08.2026

  • 14 Китай и Русия

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Велчов":

    ще са тези, които ще определят правилата на световната геополитика, икономика и финанси.

    Коментиран от #22, #29

    16:15 03.08.2026

  • 15 У джугарата и з ру ду мр ъсен🐂

    1 0 Отговор
    Го ве фооооооо. Гове. Денцеее. Говед 😯хорааааасс, хааа , хорааааа. Го вед 😯🐂хораа ма и Ка му ша е.. го еведооо

    16:16 03.08.2026

  • 16 От Индонезия

    6 3 Отговор
    Япония си решава проблема за сега щото Китай им позволява но до кога не се знае

    16:17 03.08.2026

  • 17 дядото

    6 3 Отговор
    всеки ден побеждават иран,а правят ново трасе за нефта.

    16:18 03.08.2026

  • 18 Чудо голямо

    4 3 Отговор
    дори и връзка с пристанището Фуджейра, на източното крайбрежие на ОАЕ да направят пак няма да стане тая. Трябва и пристанището да разширяват и...

    16:21 03.08.2026

  • 19 Горски

    6 4 Отговор
    Не зная как ще убедят иранците, че цистерните щом не влизат в бой, значи не подпомагат войната. Толкова съшито с бели конци обяснение е характерно само за първолак, който се обяснява на баща си, че няма вина за двойката по четене. По същия начин подпомагахме САЩ при войната им в Югославия. Ние сме невинни но САЩ самолетите ще летят свободно над нашето въздушно пространство. От горе на всичко още не бяхме членки на НАТО , а и някоя и друга ракета ни изпратиха "приятелите" от САЩ. Ние няма да взимаме участие във военни действия , а Иран ще ударят единствено логистичния център /летище Безмер/ и американските самолети цистерни. Това е обещано при разговорите с Иранските власти и МВР на България. Тези от ПБ и тази външна министърка знае ли какво очначава че военни самолети който излитат от България и зареждат във въздуха бойни самолети който бомбят съответната държава са съучастници. Зареждат съмолетите цистерни в Българоя зареждат бойните самолети някъде около Иран и пак идват да зареждат от България. Тази жена или е много куха или си мисли че хората и Иранците са много наивни.

    Коментиран от #24

    16:22 03.08.2026

  • 20 Вместо да надуупят САЩ и Израел

    4 2 Отговор
    Тея мислят дивотии

    16:23 03.08.2026

  • 21 Тая тръба

    2 2 Отговор
    Трябва да е като Нил

    Коментиран от #33

    16:24 03.08.2026

  • 22 Велчов

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Китай и Русия":

    Русия е фалирала. Нищо няма да определя. Китай може но стой настрана. Да не са луди да хвърлят пари на вятъра. По скоро с американците ще се разберат.

    16:25 03.08.2026

  • 23 Браво

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ти география учил ли си":

    Петропроводът излиза на Червено море и Оманския залив. За Япония това е супер удобен и чист маршрут в открития океан, защото танкерите изобщо не влизат в Персийския залив и заобикалят иранските заплахи. Прочети малко за енергийна логистика, преди да се плюнчиш.

    Коментиран от #30

    16:27 03.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 гост

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Да , войната ще свърши и Иран ще свърши , щото това му беше единствения коз , после с какво ще плаши , да не говорим , че всички страни в залива вече са му смъртни врагове и ще му скроят капата за нула време !! Първото което ще направят веднага е да го изгонят от ОПЕК и да му анулират квотата , тоест да си я разпределят помежду си !! И с единствен клиент Китай ще се надлъгват с Раша кой да му продава , а той ще им иска цени като за вътрешен пазар , както вече направи с Раша за газа !! Честито !

    Коментиран от #38

    16:29 03.08.2026

  • 26 русия е васал на Китай

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Наркос: Лошо ми е":

    Не ти ли става смешно като сложиш икономическото и военно джудже РФ до Китай, на който московието е васал и суровинен придатък ?

    16:31 03.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Казах ви, че арабските принцове

    3 1 Отговор
    са интелигентни мъже.
    И не обичат да се размотават като нашите депутати.

    16:31 03.08.2026

  • 29 Китай може

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Китай и Русия":

    Русия едва ли.
    Стана за смях с измисленото си СВО.

    16:34 03.08.2026

  • 30 Не ми обяснявай аз съм бил там

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Браво":

    Реално ще ти кажа за какво става дума. За Петролопроводът Хабшан–Фуджейра (ADCOP).. Да му повишат капацитета и 3 байпаса да му направят. Чудо голямо. То ако можеше щяха още преди 10 години да го направят ама не може пич. То може ама до колко полза ще има е друга тема как от ......

    16:36 03.08.2026

  • 31 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "У0400":

    Вярваш ли си това, което говориш недоразумение такова? Даваш ли гаранция?

    Коментиран от #34, #36

    16:36 03.08.2026

  • 32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 3 Отговор
    Разбомбвам петролните съоражения на Иран и аятоласите са до тук.

    16:37 03.08.2026

  • 33 Не я мисли

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тая тръба":

    Те построиха зелени градове в пустини, винаги имат прясна вода, защото я пречистват и използват многократно, ваксинират си гражданите от всички мръсни болести и жълтеници, здравеопазването им е водеща политика, че с една вада ли няма да справят. Е, винаги съществува опасност завистливите раши да им спретнат саботаж, но всичко е поправимо.

    16:39 03.08.2026

  • 34 Не ти отърва,,

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    но не страдай.

    16:40 03.08.2026

  • 35 Ха ха

    2 3 Отговор
    Аятоласите ще се хванат за палците на краката си.
    Емигрантите вече не го ползват.
    Ганьовските копейки пак ще са тъжни.Те са феновете на Путлер, Дебелия Ким и чалмите.

    16:41 03.08.2026

  • 36 Не свикна ли на рашистките заплахи?

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Пак Раша те заплашва : с гласа на Аракчи.
    Само Митрофанова не се е обадила, защото и свършва мандатът и не и пука. Кой ли не се изреди да те заплашва на смени и ти вече не си на себе си.
    Ти българин ли си или лукова глава.

    Коментиран от #46

    16:44 03.08.2026

  • 37 Али Турчинът

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин: "Лошо ми е" 😨":

    На тебе гащите ще ти свалят точно руснаците.Да Украйна невиждано удря Русия в глъбините даже.Това показва че, Русия воюва със САЩ.И никой да не ми пише,че Украйна сама се справя с Русия.
    Абе недоразвити...Зеленски е кукла на Путин.
    И заради това тази война ще продължи дълго.Зеленски със свои ръце ще предаде Одеса.
    Иначе досега Украйна щеше да е в пепел и руини.Всеки ден Путин ще ги избива колкото трябва.

    Коментиран от #39

    16:45 03.08.2026

  • 38 Аз не мога едно да разбера:

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    защо не предаде хамаските оръжия, за какъв чеп ги пазят. Хамас са бита карта. И Хизбулите. Не си гледат живота, ами се репчат.

    16:49 03.08.2026

  • 39 Лошо ти е

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Али Турчинът":

    верно е, вече ти личи. Темата не е за Украйна, ако не си забелязал.

    16:51 03.08.2026

  • 40 Ясно е,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наркос: Лошо ми е":

    някой руски олигарх е дал много мангизи за диверсията, за да не се налага да скача през прозореца.

    16:55 03.08.2026

  • 41 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не е важно каква Цифра си измислил като цена на петролопровода Турция- БГ- Румъния, а КОЙ Я ПЛАЩА!Ма докога ще наливам Безплатен Акъл в Тиквите ви бе?!

    Коментиран от #44

    16:56 03.08.2026

  • 42 Не ги мисли

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Байчо":

    Те ще се оправят,ти не.

    16:56 03.08.2026

  • 43 Най-много ми е жал

    2 0 Отговор
    за хусите. Така животът им ще се обезсмисли напълно. Или ще нападат корабите на БРИКС, или ще изпукат от глад. Не ми се мисли.

    16:59 03.08.2026

  • 44 А няма ли да я плаща Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    от заплатата си и спестени закуски? Хм.

    17:00 03.08.2026

  • 45 Иван

    1 1 Отговор
    Я камилата, я камиларя......залагам на камилата.

    17:22 03.08.2026

  • 46 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Не свикна ли на рашистките заплахи?":

    А теб бай ти дончо ли те заплашва?

    Коментиран от #51

    17:23 03.08.2026

  • 47 Иван

    0 0 Отговор
    Сварен петрол за Япония.

    17:24 03.08.2026

  • 48 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Велчов":

    Иран ще стане като Венецуела, ако клекне......овцо, обърнала си.

    Коментиран от #49

    17:28 03.08.2026

  • 49 Никой не го кара да кляка

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Иван":

    Просто ще го заобиколят.

    17:29 03.08.2026

  • 50 Иван

    0 0 Отговор
    Овце, ционисткият боклук Доналд Тръмп заяви, че протокът е отворен.......възможно ли е ционисткият боклук Доналд Тръмп да лъже?...... човек да не поверва.

    17:30 03.08.2026

  • 51 Аз не съм копеец, нито дончовец

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Горски":

    Не си прехвърляй страховете на мен.

    Коментиран от #52

    17:30 03.08.2026

  • 52 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Аз не съм копеец, нито дончовец":

    Само страх от Бога имам!

    17:32 03.08.2026