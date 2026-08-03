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Вярва ли още някой на Доналд Тръмп? САЩ започват нови преговори с Техеран

Вярва ли още някой на Доналд Тръмп? САЩ започват нови преговори с Техеран

3 Август, 2026 16:35 1 348 38

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Вчера американският президент сподели, че молбата за нови разговори с Иран е дошла от посредниците: Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Техеран

Вярва ли още някой на Доналд Тръмп? САЩ започват нови преговори с Техеран - 1
AFP AFP

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение, предаде Франс прес.

"Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Те знаеха мащаба на тази атака, защото виждаха как тя се подготвя. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват утре следобед (понеделник - бел. ред.)", заяви снощи американският президент на борда на самолета си "Еър Форс 1".

Малко по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам", при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Припомняме, че вчера американският президент сподели, че молбата за нови разговори с Иран е дошла от посредниците: Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран. "Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран", каза той.

Ключовият за глобалната търговия с въглеводороди Ормузки проток отново е блокиран от Ислямската република след възобновяването на военните действия със САЩ в началото на юли, което причини мащабни нарушения в глобалната икономика.

Иран, който не желае трафикът през протока да се върне към предвоенната ситуация, в момента разрешава само един корабен маршрут покрай своето крайбрежие и възнамерява да запази контрола върху пролива, част от водите на който принадлежат на Оман.

През юни установяването на плавателен маршрут край брега на Оман разгневи иранските власти, но според Техеран изглежда се оформя компромис, въпреки че Маскат все още не е коментирал.

От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.

Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив и в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Само дето Техеран не знае нищо.

    16:35 03.08.2026

  • 2 гражданин

    14 2 Отговор
    На него вярвам повече от колкото на Б.Б.!!

    16:39 03.08.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 16 Отговор
    Не слушайте кво говоря
    Гледайте как ги трескам и аятоласите и Путин.

    16:39 03.08.2026

  • 4 хехе

    18 0 Отговор
    Миротвореца е по-зле от деменцията никой вече не му се връзва на приказките.

    16:40 03.08.2026

  • 5 Очевидно Радев....

    10 0 Отговор
    Вярва ли още някой на Доналд Тръмп?

    16:40 03.08.2026

  • 6 ,Войната в света не е някаква неизбежнос

    7 1 Отговор
    ,Войната в света не е някаква неизбежност. Тя представя един краен резултат, в който Бог се налага, за да превъзпита хората. В това време именно иде Божията сила, която е създала света и пред която нищо не може да отстъпи. Пред Божествената сила всичко може да се поправи. Следователно, Бог превръща нещата, за да ги пресътвори. Във всяка война се създава един нов свят. Ако стане нова война, нов свят ще се създаде, с ново разбиране. След всеки неуспех в живота си ние променяме своите възгледи, но зависи в какво направление ще изменим възгледите си. Ние трябва да имаме желание да се изправи животът ни, че като минем от този в другия свят, животът ни да бъде уреден... Казвате: Каквото се реши. Не, всички духовни хора трябва да отправят ума си към Бога и да кажат : ,,Господи, ние ще се изправим, отложи това нещо, което сега предстои да стане". Решите ли да се изправите, Господ ще отложи. Но ако ние не искаме да се отложи, ще дойде онова, което е предвидено. Щом ние пожелаем, Господ е готов да послуша нашия зов. Нещастието може да се отложи. Като реши да изправи погрешките си, нещастието на човека може да се отложи. В този смисъл, войната може да се избегне. Казвам: Помолете се да се отложи нещастието, което иде върху вас. Кажете : ,,Господи, спри за малко, ще поправим погрешките си, ще изпълним волята Божия." Това е , което сега се изисква от нас."

    16:40 03.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    Само идиот би им повярвал ,тези които са им повярвали всичк са били унищожени и поробени и затънали в борчове ,и ние сме от тях

    16:41 03.08.2026

  • 8 Лост

    11 3 Отговор
    Борислав Цеков от Галъп България вярва.Убавото Наде и крадливото Ленче също.

    16:41 03.08.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 8 Отговор
    Путин и Моджтабата са ми клиенти.
    У мен са моркова и тоягата.

    16:43 03.08.2026

  • 10 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    5 3 Отговор
    Кой ще вярва на noбъркани нефелни старчета, обхванати от мания за величие, пренебрегвайки очевидния факт, че памперсите са им препълнени с ekcкpeменти ?!

    16:44 03.08.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    5 8 Отговор
    Същия реторичен въпрос може да се зададе за Путлер и шайката му рашисти.
    Няма нормален човек, който да вярва на МАГА и рашистите.

    16:46 03.08.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 4 Отговор
    Путин си го бомбя индиректно чрез....Украйна.
    Моджтабата си го праскам право в десетката
    Не вярвате ли ???

    16:47 03.08.2026

  • 13 Зеления

    10 0 Отговор
    Вероятно има хора, които вярват когато Дончо казва:
    1. Пийте белина и няма да ви хване ковид /около 300 американеца ФАТАЛНО му повярваха през първия му мандат/
    2. 187 пъти победих Иран
    3. Спрях 9 войни /по време на изказването имаше данни само за една война/
    4. Крим е голям остров по средата на Тихия океан
    5. Спрях войната между Албания и Азербейджан /при разстояние между двете държави 2 500 км/
    6. Водих преговори с "Ислямска република Япония"
    7. поздравява президента на Либерия за добрия му английски /справка - официалния език в Либерия е английски/
    8. На 08 юли 2026 на срещата в Анкара, Дончо каза на Зеленски че му дава лиценз да произвежда Украйна ракети за Пейтриът, на 31 юли 2026 след 23 дни каза, че не е давал разрешение за лиценз

    Коментиран от #17, #29

    16:48 03.08.2026

  • 14 Овчар

    1 1 Отговор
    След дъжд качулка..! И вас фактите ще ви измислят защото сте двулични..!

    16:51 03.08.2026

  • 15 Европеец

    9 1 Отговор
    Оранжевият глупак предизвиква само смях и съжаление, не е имало по-жалък и нелеп президент на САЩ!!

    Коментиран от #23

    16:53 03.08.2026

  • 16 Реално

    4 5 Отговор
    Дядо Дончо лъже почти колкото румен кРадев, но това го отдавам на възрастта, може би когато е бил млад е бил наравно с кРадев.

    Коментиран от #20

    16:55 03.08.2026

  • 17 Така де

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    След 250 години американска демокрация и накрая - Тръмп.

    16:56 03.08.2026

  • 18 Аз вярвам в това,че...

    8 1 Отговор
    ...Тръмп видя и усети твърдият отпор на Техеран и сега се чуди как да се измъкне сух от помията,която сам си изля върху рижата и нарцистична тиква...!

    Коментиран от #21

    16:57 03.08.2026

  • 19 Янко

    6 1 Отговор
    Всички мислехме че най много лъже бати Бойко тиквата ама Тръмп го сложи в джоба.

    Коментиран от #35

    16:59 03.08.2026

  • 20 Нерде Ямбол...нерде Стамбул...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Реално":

    Ти па,с твоят напън за сравнение,между Тръмп и Радев- направо счупи тъпомера...🤣😂😝👍👏!

    16:59 03.08.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Аз вярвам в това,че...":

    Бомбя си Моджтабата когато и както си искам.
    И никой не мой нищо да ми каже.

    Коментиран от #26

    17:00 03.08.2026

  • 22 Факти

    4 2 Отговор
    Никой не вярва на лъжците Путин и Тръмп и на техния слуга Радев.

    Коментиран от #24

    17:01 03.08.2026

  • 23 Друг Европеец!

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Неволно и отново си задавам тривиалният въпрос...!
    Защо на всички хубави жени,мъжете им са винаги големи ...т@п@н@ри...?!?!

    17:02 03.08.2026

  • 24 ЯСНО!

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Ти вярваш на Баш-Лъжците-
    Борисов и Пеевски...!

    17:03 03.08.2026

  • 25 Ами

    4 1 Отговор
    След като масово се появиха материали показващи какво е останало от
    американските бази в Близкия Изток няма как Тръмп да обявява поредната
    победа, за това обявява поредното примирие и начало на преговори.
    След няколко дни като падне цената на петрола пак ще има заплахи.
    След като цената на петрола се вдигне, пак ще има примирие и преговори :)

    Коментиран от #33

    17:05 03.08.2026

  • 26 ТРЪМП...РИЖИЯТ ВОЖД!

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Плаша,че ще бомбя Моджтабата когато и както си искам.
    И никой не мой нищо да ми каже,че постоянно се отмятам...

    Коментиран от #31

    17:06 03.08.2026

  • 27 Биби

    1 0 Отговор
    Долен Тъп че ги сбърка од лакардии амужите деа!

    17:06 03.08.2026

  • 28 Цеко

    2 2 Отговор
    Ако не вярват на Тръмпиньо, то на ракетите му със сигурност ще повярват...аятоласите и останалите тарикати.

    Коментиран от #30

    17:08 03.08.2026

  • 29 Пропусна нещо...!

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления":

    Тръмп повтори общо 80 пъти,че ще спре войната в Украйна за 24 часа,ако бъде избран за президент на САЩ...!

    17:10 03.08.2026

  • 30 Ами айде де...!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цеко":

    Изчака ни се чакалото...?!

    17:11 03.08.2026

  • 31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТРЪМП...РИЖИЯТ ВОЖД!":

    Бомбя си Моджтабата регулярно.
    Нека и той си поеме дъх от време на време
    Същото като с Путин.

    Коментиран от #38

    17:20 03.08.2026

  • 32 Горски

    1 1 Отговор
    Това по никакъв начин не пречи на бай Дончо да води преговори, той може и сам да си говори. САЩ още няколко дни са отишли в небитието. Нито пари нито оръжие имат вече. От друга страна Русия си шамари целия западен дебилитет с една ръка. 56 жалкари-държави мераклии.. или "желаещи" ли се наричаха?! Як бой ядат. Едниственото, което остава на нацисткото им острие от Кенеф са терористични актове. И при това Русия е невиждани в човешката история санкции. Money, money, money, само това го интересува този рижавият. По голям перко едва ли ще имат американците в следващите 100 години. Тръмпото никой вече не го бръсне за слива. Нищо ново не са научили. С един и същи способ баламосват хората по начин, по който са го правили през целите си жалки 250 години съществуване. Този тип преговори е добре описан и познат от избиването на месното индианско население в Америка. За какво им е на иранците да си губят времето да "преговарят" с психопати. САЩ са свикнали като имат договор или споразумение с някого само той, ответната, страна да спазва договора и да има задължебия по него. От САЩ не се изисква да го спазва. И така си караха десетилиетия на "свят основан на правила. Тези правила. Ама им свърши царството .. още няколко дни и няма да имат никакво оръжие и ако ги запукат руснаците ще ги направят на картофена нива.

    Коментиран от #34

    17:22 03.08.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Тръмп не побеждава
    Той ЕКСПЛОАТИРА
    Ама ти откъде да знаеш

    17:22 03.08.2026

  • 34 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Кой ли ошамарва Путин регулярно.

    Коментиран от #37

    17:23 03.08.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Янко":

    Тошо ни лъжеше 45 години че комунизЪма ша дойде.....ама нейсе.

    Коментиран от #36

    17:25 03.08.2026

  • 36 Още по-гУем смЕх...!

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    37 години ,,Демократичната общност" ни лъже,че като влезем в ,,Клуба на Богатите" и ще цъфнем и вържем...!
    Еми влязохме...- промяна-никва...,даже сме по-зле...и доста по-зле...!

    17:34 03.08.2026

  • 37 Леят се Зелеви сълзи,не Руски...

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА":

    Кой ли ошамарва Зеленски регулярно...?!

    17:36 03.08.2026

  • 38 Ай стига с тая демагогия ,де...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    И ти свърши ракетите,като Путин,че сега ми се оправдаваш...!

    17:37 03.08.2026