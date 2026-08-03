Вярва ли още някой на Доналд Тръмп? САЩ започват нови преговори с Техеран

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение, предаде Франс прес.
"Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Те знаеха мащаба на тази атака, защото виждаха как тя се подготвя. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват утре следобед (понеделник - бел. ред.)", заяви снощи американският президент на борда на самолета си "Еър Форс 1".
Малко по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран "с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам", при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.
Припомняме, че вчера американският президент сподели, че молбата за нови разговори с Иран е дошла от посредниците: Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран. "Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран", каза той.
Ключовият за глобалната търговия с въглеводороди Ормузки проток отново е блокиран от Ислямската република след възобновяването на военните действия със САЩ в началото на юли, което причини мащабни нарушения в глобалната икономика.
Иран, който не желае трафикът през протока да се върне към предвоенната ситуация, в момента разрешава само един корабен маршрут покрай своето крайбрежие и възнамерява да запази контрола върху пролива, част от водите на който принадлежат на Оман.
През юни установяването на плавателен маршрут край брега на Оман разгневи иранските власти, но според Техеран изглежда се оформя компромис, въпреки че Маскат все още не е коментирал.
От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.
Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив и в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:35 03.08.2026
2 гражданин
16:39 03.08.2026
3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Гледайте как ги трескам и аятоласите и Путин.
16:39 03.08.2026
4 хехе
16:40 03.08.2026
5 Очевидно Радев....
16:40 03.08.2026
6 ,Войната в света не е някаква неизбежнос
16:40 03.08.2026
7 Kaлпазанин
16:41 03.08.2026
8 Лост
16:41 03.08.2026
9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
У мен са моркова и тоягата.
16:43 03.08.2026
10 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
16:44 03.08.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Няма нормален човек, който да вярва на МАГА и рашистите.
16:46 03.08.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Моджтабата си го праскам право в десетката
Не вярвате ли ???
16:47 03.08.2026
13 Зеления
1. Пийте белина и няма да ви хване ковид /около 300 американеца ФАТАЛНО му повярваха през първия му мандат/
2. 187 пъти победих Иран
3. Спрях 9 войни /по време на изказването имаше данни само за една война/
4. Крим е голям остров по средата на Тихия океан
5. Спрях войната между Албания и Азербейджан /при разстояние между двете държави 2 500 км/
6. Водих преговори с "Ислямска република Япония"
7. поздравява президента на Либерия за добрия му английски /справка - официалния език в Либерия е английски/
8. На 08 юли 2026 на срещата в Анкара, Дончо каза на Зеленски че му дава лиценз да произвежда Украйна ракети за Пейтриът, на 31 юли 2026 след 23 дни каза, че не е давал разрешение за лиценз
Коментиран от #17, #29
16:48 03.08.2026
14 Овчар
16:51 03.08.2026
15 Европеец
Коментиран от #23
16:53 03.08.2026
16 Реално
Коментиран от #20
16:55 03.08.2026
17 Така де
До коментар #13 от "Зеления":След 250 години американска демокрация и накрая - Тръмп.
16:56 03.08.2026
18 Аз вярвам в това,че...
Коментиран от #21
16:57 03.08.2026
19 Янко
Коментиран от #35
16:59 03.08.2026
20 Нерде Ямбол...нерде Стамбул...?!
До коментар #16 от "Реално":Ти па,с твоят напън за сравнение,между Тръмп и Радев- направо счупи тъпомера...🤣😂😝👍👏!
16:59 03.08.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #18 от "Аз вярвам в това,че...":Бомбя си Моджтабата когато и както си искам.
И никой не мой нищо да ми каже.
Коментиран от #26
17:00 03.08.2026
22 Факти
Коментиран от #24
17:01 03.08.2026
23 Друг Европеец!
До коментар #15 от "Европеец":Неволно и отново си задавам тривиалният въпрос...!
Защо на всички хубави жени,мъжете им са винаги големи ...т@п@н@ри...?!?!
17:02 03.08.2026
24 ЯСНО!
До коментар #22 от "Факти":Ти вярваш на Баш-Лъжците-
Борисов и Пеевски...!
17:03 03.08.2026
25 Ами
американските бази в Близкия Изток няма как Тръмп да обявява поредната
победа, за това обявява поредното примирие и начало на преговори.
След няколко дни като падне цената на петрола пак ще има заплахи.
След като цената на петрола се вдигне, пак ще има примирие и преговори :)
Коментиран от #33
17:05 03.08.2026
26 ТРЪМП...РИЖИЯТ ВОЖД!
До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Плаша,че ще бомбя Моджтабата когато и както си искам.
И никой не мой нищо да ми каже,че постоянно се отмятам...
Коментиран от #31
17:06 03.08.2026
27 Биби
17:06 03.08.2026
28 Цеко
Коментиран от #30
17:08 03.08.2026
29 Пропусна нещо...!
До коментар #13 от "Зеления":Тръмп повтори общо 80 пъти,че ще спре войната в Украйна за 24 часа,ако бъде избран за президент на САЩ...!
17:10 03.08.2026
30 Ами айде де...!
До коментар #28 от "Цеко":Изчака ни се чакалото...?!
17:11 03.08.2026
31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #26 от "ТРЪМП...РИЖИЯТ ВОЖД!":Бомбя си Моджтабата регулярно.
Нека и той си поеме дъх от време на време
Същото като с Путин.
Коментиран от #38
17:20 03.08.2026
32 Горски
Коментиран от #34
17:22 03.08.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Ами":Тръмп не побеждава
Той ЕКСПЛОАТИРА
Ама ти откъде да знаеш
17:22 03.08.2026
34 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА
До коментар #32 от "Горски":Кой ли ошамарва Путин регулярно.
Коментиран от #37
17:23 03.08.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Янко":Тошо ни лъжеше 45 години че комунизЪма ша дойде.....ама нейсе.
Коментиран от #36
17:25 03.08.2026
36 Още по-гУем смЕх...!
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":37 години ,,Демократичната общност" ни лъже,че като влезем в ,,Клуба на Богатите" и ще цъфнем и вържем...!
Еми влязохме...- промяна-никва...,даже сме по-зле...и доста по-зле...!
17:34 03.08.2026
37 Леят се Зелеви сълзи,не Руски...
До коментар #34 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА":Кой ли ошамарва Зеленски регулярно...?!
17:36 03.08.2026
38 Ай стига с тая демагогия ,де...?!
До коментар #31 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":И ти свърши ракетите,като Путин,че сега ми се оправдаваш...!
17:37 03.08.2026