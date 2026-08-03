Новини
България »
Проф. Даниел Вълчев: Няма нищо страшно в това да има много Съвети на ректорите

Проф. Даниел Вълчев: Няма нищо страшно в това да има много Съвети на ректорите

3 Август, 2026 20:15 434 9

  • даниел вълчев-
  • съвет на ректорите-
  • университети

Няма да има разкол. Това е организация, която е юридически стабилна, тя няма да изчезне, но има смисъл, ако изразява мнението на всички, каза бившият образователен министър

Проф. Даниел Вълчев: Няма нищо страшно в това да има много Съвети на ректорите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. Даниел Вълчев коментира темата за опитите за създаване на паралелелен на съществуващия Съвет на ректорите в предаването „Денят започва“ на Българската национална телевизия. На въпросите на журналистите Христина Христова и Симеон Иванов той отговори:

Проф. Вълчев, кой говори от името на ректорите?

Не знам дали има нужда някой да говори от името на ректорите, защото висшите училища в България имат не винаги еднакви интереси. Принципно, те имат интерес да се развива висшето образование, но между тях има и твърде сериозни различия – между държавните и частните университети, между големите държавни университети, където понякога се прави наука дори на световно равнище и между другите, които, без да ги подценявам, са по-скоро образователни институции и така нататък. Правилата, по които е създаден Съвета на ректорите, са такива, че прилича малко на Българския футболен съюз. В Българския футболен съюз членуват, да ме извинят феновете ако греша, около четиридесетина клуба. Там Левски и ЦСКА имат по един глас и да не обидя някой отбор, някой, който никой дори не го е чувал – той също има право на един глас. Извинявайте, но по-малките университети в България имат по-малко студенти отколкото моят факултет. Не ми се вижда редно те да имат същата тежест в една организация, каквато имат Софийския университет, УНСС, Техническия университет в София или Медицинските университети и т.н. Ако има някакво приличие, разбира се, би следвало да бъде дадено на тези университети, макар и неформално малко предимство. Ако обаче това приличие се загуби и по-малките се сдружат, така да се каже, тогава няма нищо по-естествено от това да се разделят тези съвети.

Два ли са в момента тези съвети, не разбираме? Появи ли се друг конкурентен, който да изявява желание да представлява университетите? Има ли разкол, с извинение?

Няма да има разкол. Това е организация, която е юридически стабилна, тя няма да изчезне, но има смисъл, ако изразява мнението на всички. Ако не изразява мнението на всички, то ще трябва да се търсят някакви други форми.

Вътрешна промяна в устройството, може би?

Това е вече въпрос на вкус. Дали ще се правят два, три, пет съвета и т.н., нищо страшно няма в тези неща, вярвайте ми. В крайна сметка интересите в обществото са различни и затова в демократично общество има най-различни начини да се изразяват позиции. Извинявайте, но вижте наукометричните данни на различните университети в България и ще се убедите, че има разлики от земята до небето. Няма как това нещо, всичкото да има един и същ интерес. Ние ако имаме 100 лева в системата, къде ги даваме – на брой студенти, за правене на наука или за инфраструктура, на какъв принцип ги разпределяме? Това са големи въпроси, които ако намерят решение вътре в тази организация – добре, ако не - ще се намери друго. Нищо страшно няма в това.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 1 Отговор
    Този измислен професор изигра ключова роля в опростачването на училищата ..Жалка картинка..!

    20:19 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 обективен

    2 0 Отговор
    А имаше един ректор който за година беше си написал ,че е преподавал 5300 часа !! И там мафията е безскруполна !

    20:25 03.08.2026

  • 4 празнословци

    3 0 Отговор
    с дебел стандарт на живот

    20:27 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тоя мутресор

    2 0 Отговор
    до обясни кой ще плаща пакета от глоби и санкции на цивилизования свят срещу свръхдефицита в България докарана до това дередже от него и колегите му и свръхдефицита не е ли културно намекване за свръх кражба и СВРЪХ некадърност на българските нищонеправещи неможачи политици и бизнесменти?

    Коментиран от #7

    20:32 03.08.2026

  • 7 корекция

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "тоя мутресор":

    нищонеправещи НИЩОНЕМОЖАЧИ!!!!!!!

    20:35 03.08.2026

  • 8 Казуар

    0 0 Отговор
    Даниел Вълчев с голямото его каза от студиото пред цяла България, че никой не може да га накара да се ваксинира.

    20:37 03.08.2026

  • 9 аз и другите

    1 0 Отговор
    Така ли мислиш, го-н Царедворски? Да има за всички вас по много евра, за сметка на хората! Дали разбрах правилно?

    20:42 03.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове