Пране на пари! Американска банка закри сметките на компанията на Доналд Тръмп

Capital One, една от най-големите банки в Съединените щати заяви в петък, че е закрила банковите сметки на Trump Organization след месеци анализ и преглед от експерти по борба с прането на пари, с което за първи път официално свърза решението си с подобни опасения около семейния бизнес на президента на САЩ Доналд Тръмп, предава "Ройтерс".

Банката поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли делото, заведено от Trump Organization и Ерик Тръмп през март 2025 г. Ищците твърдят, че сметките са били закрити заради "либералните" убеждения на Capital One и опита ѝ да се възползва от политическите настроения след нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Capital One никога не е обвинявала Trump Organization в незаконно пране на пари. В съдебно заявление обаче банката посочва: "документите и собствените твърдения на ищците ясно показват, че Capital One е закрила сметките на ищците по причини, свързани с борбата с прането на пари ("AML"). Затварянията са резултат от месеци анализ и внимателен преглед от екипа за борба с прането на пари на Capital One в съответствие с банковите политики и регулаторните насоки".

"Моделите на транзакции, идентифицирани от Capital One, са сред видовете дейност, маркирани от федералните банкови насоки", се казва още в документа.

През март 2021 г. банката е уведомила за планове да закрие над 300 сметки, свързани с Тръмп. Федералният съд в Маями вече е отхвърлил две версии на иска, но е позволил на ищците да внесат изменени жалби. Capital One заяви, че последната, подадена през юли, "страда от същите основни недостатъци като предишните им две молби".

Банката определя твърденията за политически мотив като "погрешни" и "основани на подбрани цитати, неподкрепени от пълния контекст" на представените документи.

Trump Organization и Ерик Тръмп не са отговорили на исканията за коментар.

През август 2025 г. президентът подписа изпълнителна заповед срещу дискриминационното дебанкиране, след като консерватори обвиниха финансови институции, че умишлено ограничават услуги за политическата десница. През януари Тръмп заведе дело срещу JPMorgan Chase по сходни мотиви.

Още през 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп съди Capital One и Deutsche Bank, опитвайки се да блокира предаването на финансови документи на Конгреса в рамките на разследване на демократични законодатели. Тогава бе съобщено, че специалисти по борба с прането на пари в Deutsche Bank са сигнализирали за определени транзакции, но ръководители са ги пренебрегнали. Банката отрече информацията.