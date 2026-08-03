Новини
Свят »
САЩ »
Пране на пари! Американска банка закри сметките на компанията на Доналд Тръмп

Пране на пари! Американска банка закри сметките на компанията на Доналд Тръмп

3 Август, 2026 17:35 1 869 16

  • capital one-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • сащ

Още през март 2021 г. Capital One е уведомила за планове да закрие над 300 сметки, свързани с Тръмп

Пране на пари! Американска банка закри сметките на компанията на Доналд Тръмп - 1
Reuters Reuters

Capital One, една от най-големите банки в Съединените щати заяви в петък, че е закрила банковите сметки на Trump Organization след месеци анализ и преглед от експерти по борба с прането на пари, с което за първи път официално свърза решението си с подобни опасения около семейния бизнес на президента на САЩ Доналд Тръмп, предава "Ройтерс".

Банката поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли делото, заведено от Trump Organization и Ерик Тръмп през март 2025 г. Ищците твърдят, че сметките са били закрити заради "либералните" убеждения на Capital One и опита ѝ да се възползва от политическите настроения след нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Capital One никога не е обвинявала Trump Organization в незаконно пране на пари. В съдебно заявление обаче банката посочва: "документите и собствените твърдения на ищците ясно показват, че Capital One е закрила сметките на ищците по причини, свързани с борбата с прането на пари ("AML"). Затварянията са резултат от месеци анализ и внимателен преглед от екипа за борба с прането на пари на Capital One в съответствие с банковите политики и регулаторните насоки".

"Моделите на транзакции, идентифицирани от Capital One, са сред видовете дейност, маркирани от федералните банкови насоки", се казва още в документа.

През март 2021 г. банката е уведомила за планове да закрие над 300 сметки, свързани с Тръмп. Федералният съд в Маями вече е отхвърлил две версии на иска, но е позволил на ищците да внесат изменени жалби. Capital One заяви, че последната, подадена през юли, "страда от същите основни недостатъци като предишните им две молби".

Банката определя твърденията за политически мотив като "погрешни" и "основани на подбрани цитати, неподкрепени от пълния контекст" на представените документи.

Trump Organization и Ерик Тръмп не са отговорили на исканията за коментар.

През август 2025 г. президентът подписа изпълнителна заповед срещу дискриминационното дебанкиране, след като консерватори обвиниха финансови институции, че умишлено ограничават услуги за политическата десница. През януари Тръмп заведе дело срещу JPMorgan Chase по сходни мотиви.

Още през 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп съди Capital One и Deutsche Bank, опитвайки се да блокира предаването на финансови документи на Конгреса в рамките на разследване на демократични законодатели. Тогава бе съобщено, че специалисти по борба с прането на пари в Deutsche Bank са сигнализирали за определени транзакции, но ръководители са ги пренебрегнали. Банката отрече информацията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    16 0 Отговор
    ТРЪМПИ,ДАНО ИМА БЕЛЛА ЧАООО

    17:38 03.08.2026

  • 2 баце

    12 1 Отговор
    Сега магнита ще се задейства ли кълна се във внуците си.

    17:39 03.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    За 100 000 долара на месец може да получавате писанията на Тръмп в интернет преди другите и да правите пари на борсата.

    17:43 03.08.2026

  • 4 Ала бала

    4 6 Отговор
    Тез истории ги публикувай на друго място..! Смешни сте. !

    17:46 03.08.2026

  • 5 сащисан кравар

    10 1 Отговор
    Тъй де Бай Дончо леко са го намагнитили😉

    17:53 03.08.2026

  • 6 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Това, което при Тръмп изглежда като старческо слабоумие, всъщност е добре отигран способ да печели пари от всичко. И като предприемач, и като тв звезда, и като президент още повече. Слабоумни всъщност се оказаха избирателите му, които му плащат за схемите, мита, бензин, инфлация на всичко.

    17:53 03.08.2026

  • 7 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Не се наяде бай Дончо ,сякаш в гробищата ще ги носи тия 300 сметки.

    17:55 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Читател

    8 1 Отговор
    И този няма да приключи добре.

    18:06 03.08.2026

  • 10 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    11 1 Отговор
    Е КЛАСИЧЕСКИ МОШЕНИК.

    18:08 03.08.2026

  • 11 Магнитски

    6 1 Отговор
    Магнитски и за бай Тръмп

    18:14 03.08.2026

  • 12 Шорт

    5 1 Отговор
    Отдавна трябваше да е в затвора! Ако не за пеофилията поне за данъците и Моше.нгиите! Незаконни войни срещу мирни държави!

    18:26 03.08.2026

  • 13 ЛОГИКАТА Е

    3 2 Отговор
    Нетаняху го е направил. Притиска Тръмп да продължи да бомби Иран. Досиетата Естийн също са лост на Нетаняху.

    Коментиран от #15

    18:39 03.08.2026

  • 14 Тръмп го намагнитиха!😀

    2 2 Отговор
    Цялото котило Тръмп са алчни флоридски селинджъри!

    18:42 03.08.2026

  • 15 Диктаторът Маркос

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЛОГИКАТА Е":

    Диктаторът Маркос от Филипините е подкрепян от всички президенти на САЩ. живковата номенклатура стана плутокрация, и като фарисеите казват НИЕ СМЕ РИМ - НИЕ СМЕ НАТО. Капиталисти са. Мао Дзедун казва, че партийците са новата буржоазия която ще възстанови буржоазната диктатура - капитализмът. И Оруел го казва във ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ. БКП е на власт, и сега. Деца и внуци са олигарси. Вижте дори за Женя от Васко от с. Рупча. БКП смени Москва с Вашингтон. БКП е аристокрация и фарисеи, но Вашигнтон е папството, религията е неоконсерватизъм, неолиберализъм, фашизъм, дясното, богатият да е герой и светец - бедният и който не е инвеститор е грешника. Това папство има тояга и морков, за управление на БКП фарисеи и капиталисти. Морковът е субсидии и ззащита от лява революция, и пазари, тоягата е еколозите и сега ПП-ДБ. Но и тоягата е от БКП-ДС родове, но свързани с Трактора и бащата на К. Петков. тоест и ЦРУ. БКП счупи еколозите рекетиращи, чупи и тоягата ДБ-ПП с разследване на строежите до Варна.

    18:45 03.08.2026

  • 16 Тоя се кани да стои още един мандат

    1 2 Отговор
    в нарушение на конституцията на САЩ и направо ще ги закопае!😡

    18:46 03.08.2026