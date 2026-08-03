Взрив в московски ресторант! Жив ли е генерал-полковник Александър Чайко

Според руски източници, взривът на 1 август в ресторант в центъра на Москва може да е бил опит да бъде ликвидиран командващия на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко. Към момента няма официално потвърждение дали Чайко е бил убит или ранен.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Руските власти съобщиха, че взривът е убил жена, която според тях е пренесла взривното устройство, както и един охранител и един клиент на ресторанта. Първоначално бе съобщено за 21 ранени, а според руски източници по-късно двама от тях са починали в болница, с което броят на загиналите достига петима.
Близки до властта, твърдят, че Чайко е бил сред присъстващите на частно събитие по случай 55-ия му рожден ден, което е било свързано и с назначаването му за командващ на ВКС през май. Според руски източници дъщеря му Мария, която също вероятно е присъствала, може да е сред ранените. Вестник "Комерсант" съобщи, че събитието е било добре охранявано и е имало служители на Федералната служба за охрана, обаче са били извън дежурство. Друг руски източник твърди, че сред гостите е имало високопоставени представители на ФСБ, държавни служители, депутати от Държавната дума, както и генерали от Министерството на отбраната.
Състоянието на Чайко до момента все още е неизвестно. Припомняме, че той има дългогодишен опит в операции на Русия в Сирия и Украйна. Командва Източния военен окръг от февруари до май 2022 г. и ръководи руските сили при неуспешния опит за обкръжаване на Киев. Чайко е командвал и руски части, които са извършвали насилие срещу цивилни в Киевска област, включително в Буча. През декември 2024 г. отново е назначен за командващ на руската групировка в Сирия, а през май 2026 г. поема ВКС.
ВКС играят ключова роля в руските удари по украински позиции.
Междувременно Русия е обновила арсенала си с крилати ракети "Бандерол" и дронове "Геран-4 Сикер", които са базирани на серията "Шахед", с цел да ги използва срещу пристанищната и железопътната инфраструктура на Украйна.
Украинският комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк, заяви пред Блумберг на 31 юли, че 80% от последните руски удари по пристанищата около Одеса са включвали ракетите "Бандерол", които носят бойни глави от 150 кг и могат да изпреварват украинските дронове-прехващачи. Възползвайки се от обсега на тези ракети от няколкостотин километра, Русия ги изстрелва по Одеса от окупирания Крим.
Украинският специализиран сайт Мілітарний съобщи, че "Геран-4" дроновете вече разполагат и с нова система за насочване, като се предполага че са обзаведени с китайски широкоъгълни камери с 180-градусов обзор. Според руски военен блогър тези безпилотни летателни апарати се използват основно срещу украинския железопътен транспорт, като тяхна цел са локомотиви в граничните и фронтовите райони. Най-много повредени железопътни състави през втората половина на юли са отчетени в Днепропетровска област.
Два месеца и половина след началото на пролетно-лятната офанзива руското настъпление на фронта остава бавно. По оценка на ISW руските сили са завзели 37,85 кв. км през юли; средно по 1,22 кв. км дневно. Общото разширяване на руското присъствие достига около 121,56 кв. км — значително под площта от 455,74 кв. км, които бяха завзети през миналата година по това време.
Русия е засилила настъпленията си към Константиновка в Донецка област, но без да успее да превземе града или да стигне до по-приоритетни цели. Контраатаките на Украйна, ударите със среден обсег които нанася тя на Русия, както и превъзходството на украинските дронове ограничават руското нападение и възможностите за използване на бронирана техника, като за момента няма признаци, че Москва е в състояние рязко да ускори темпото си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шопо
Коментиран от #5, #7, #11
17:12 03.08.2026
4 Пак ли?
Коментиран от #28
17:14 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
17:14 03.08.2026
7 Мигар?
До коментар #3 от "Шопо":Що не му се обадиш да му дадеш идеята? Интернет по серко.
Коментиран от #23
17:15 03.08.2026
8 Срешнеш ли руснак - трепи !
Стига сте ни заливали с информация за тези пропаднали монголя, с поведение на животни !
17:15 03.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Читател
17:16 03.08.2026
11 Соломон
До коментар #3 от "Шопо":Въпроса е че Русия този път си мълчи.А друг път веднага обвинява Украйна.Което говори че може да е вътрешно разчистване на сметки.Това кето гледах е как рускиня се възмущава че само за наемането на заведението са платени 9 милиона рубли
Коментиран от #16, #22
17:16 03.08.2026
12 Българин
17:18 03.08.2026
13 не може да бъде
17:18 03.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
17:20 03.08.2026
16 Мишел
До коментар #11 от "Соломон":Реалната подкрепа за Путин в Русия е под 25%.
17:21 03.08.2026
17 Накратко
17:23 03.08.2026
18 Рефер
17:23 03.08.2026
19 Али Турчинът
Ако наистина се искаше свършване на СВО -то,то беше свършило.Мисля че, Путин ги будалка,дайте още на Украйна,та да видим вашата НАТО.
Обещал е на Зельо Наркомана "тебе няма да те пипам,но ми докарай америкосите,да ги попилея".
Това е истината хора.Иначе да видим Киев за колко дена.
Те Крим го взеха без изстрел във въздуха даже.))
17:23 03.08.2026
20 Руската армия
Коментиран от #27, #51
17:23 03.08.2026
21 Факт
17:24 03.08.2026
22 Прав си
До коментар #11 от "Соломон":Трети ден Путлер,Захарова, Медведев и другите бо.клуци мълчат като пу.ки.
Коментиран от #31
17:24 03.08.2026
23 Шопо
До коментар #7 от "Мигар?":Лвов е полски град там не живеят руснаци там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
Коментиран от #30
17:25 03.08.2026
24 Нека да пиша
17:26 03.08.2026
25 Факт
17:26 03.08.2026
26 гост
17:28 03.08.2026
27 Али Турчинът
До коментар #20 от "Руската армия":Няма да удари нищо Путин колега.
Ей тъй ще продължи,докато САЩ паднат на колене пред Путин.
Не помните ли, Чеченската Война продължи 11 години.
И след това цъфна Чечня.
Коментиран от #33
17:29 03.08.2026
28 Русия се разпада, както СССР!
До коментар #4 от "Пак ли?":Руснаците сами ще ликвидират Путин. Ще му изтече ботокса на психопата
Коментиран от #58
17:29 03.08.2026
29 Тези рузки биволи
Коментиран от #43, #60
17:29 03.08.2026
30 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #23 от "Шопо":Разбира се може, всичко може на пейката пред оремага ...
Ей сега путин ще извади едно тайно оръжие от задния си джоб и ще видят те .
Ама не го вади, щото е милостив и пази украинците и Запада, но пък това не му пречи да прати на Zaколение 1 500 000 руски войника.
17:31 03.08.2026
31 Соломон
До коментар #22 от "Прав си":Опитват се да разберат от къде духа вятъра
17:32 03.08.2026
32 9689
До коментар #1 от "Поклон и светла ѝ памет!":Прав си, но да го внесе у вас.
17:33 03.08.2026
33 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #27 от "Али Турчинът":Ще го накажем.
17:33 03.08.2026
34 Ами
потърпевши са основно цивилни. Не че няма няколко убити военни,
но цивилните жертви и пострадали са далеч по-много.
Когато един терорист не може да убие когото иска, убива когото може.
А ако този терорист е фанатизиран нацист ... Коментарите са излишни.
Коментиран от #38
17:34 03.08.2026
35 САЩисан русофил
17:34 03.08.2026
36 Горски
Коментиран от #44
17:35 03.08.2026
37 Чуденка
Коментиран от #54
17:37 03.08.2026
38 Косвени жертви.Имаш такъв филм.
До коментар #34 от "Ами":Все пак война е.Случват се такива неща.Не го поемай толкова.
17:38 03.08.2026
39 Ква стана тя ?!
17:39 03.08.2026
40 чайкото
17:41 03.08.2026
41 Рублевка
Коментиран от #59
17:41 03.08.2026
42 Не се обяснявай!
17:42 03.08.2026
43 Али Турчинът
До коментар #29 от "Тези рузки биволи":Абсолютно измишльотини..
Те и си бяха Бандери след ВСВ още.Знаеха го всички.. Сталин не ги пипаше,Хручев пък и той украинец.Брежнев, особено пък Андропов, който е ръководил КГБ..))
Нарочно не ги пипаха,за да покажат какви боклуци са..
30 години се знаеше за укро-национализма..
И до къде докараха този национализъм?
До Бандера национален герой.
И то с Президент еврей..))
Коментиран от #48
17:45 03.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Иванов
Коментиран от #53, #57
17:49 03.08.2026
46 Пенчо
17:50 03.08.2026
47 Фръктнала му е ушанката
17:54 03.08.2026
48 По добре
До коментар #43 от "Али Турчинът":Еврей от колкото турчин
Коментиран от #50
17:55 03.08.2026
49 Али Турчинът
До коментар #44 от "Кретень,":Недоразвит..
Крим чий е,дето правехте пропаганда по цял свят?
Русия ще ви забие, като нож в масло.
Не се правете на развити във военна сила.
Не сте никакви без САЩ.
Точно и заради това ще ва избиват повече руснаците.
17:55 03.08.2026
50 Али Турчинът
До коментар #48 от "По добре":))
Ами хубаво..))
Както искаш.
17:56 03.08.2026
51 Би трябвало
До коментар #20 от "Руската армия":Руската армия да ликвидира фашиста Путин! Иначе, РСФСР ще се разпадне, както се разпадна СССР!
17:57 03.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 гост
До коментар #37 от "Чуденка":Да , на дружките му генерали , дето вече заспиват без да знаят дали ще се събудят ! И най- лошото , вземеш ли му на руснака водката и това да се напие в кръчма с компания и той вече няма да иска да живее , те друг живот не знаят и не могат !!
18:00 03.08.2026
55 Пропаднала страна
18:06 03.08.2026
56 Пияната компания
18:07 03.08.2026
57 Шушляк
До коментар #45 от "Иванов":казаха,че момичето е куриерка и няма нищо общо с бомбата!
18:10 03.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 койдазнай
До коментар #41 от "Рублевка":Украйна е най пропадналата държава в света, а Русия я атакува варварски 5 години, без да постигне какъвто и да е успех! Въпреки безкрайните престъпления на кремълските нацисти, те не могат да напреднат и метър, а завземането на някакво безкрайни неизвестно дело се превръща в в победа, по голям от сталинградската битка, само дето отнема в пъти повече време.
Коментиран от #61
18:10 03.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами
До коментар #59 от "койдазнай":То затова Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))),защото 20 процента върната руска територия от Украйна е всъщност колкото цяла България,но може и още ,подарено има много:)))
18:16 03.08.2026
62 Лодкаря
18:26 03.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ПОТЪНЕТО НА ОСТРО -СВЕТОВЕ ПРАЗНИК!?
ОТЧАЯНИЕ , БЕЗСИЛИЕ , ЖАЛКИ БЕЗНДЕЖДНИ УУКРОЛАЙНОБРИТСКИ ПОХОЖДЕНИЯ, ЗАРАДИ КОИТО УКРИТЕ ЩЕ ГО ОТНЕАСАТ!
19:12 03.08.2026