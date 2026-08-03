Взрив в московски ресторант! Жив ли е генерал-полковник Александър Чайко

Според руски източници, взривът на 1 август в ресторант в центъра на Москва може да е бил опит да бъде ликвидиран командващия на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко. Към момента няма официално потвърждение дали Чайко е бил убит или ранен.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

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Руските власти съобщиха, че взривът е убил жена, която според тях е пренесла взривното устройство, както и един охранител и един клиент на ресторанта. Първоначално бе съобщено за 21 ранени, а според руски източници по-късно двама от тях са починали в болница, с което броят на загиналите достига петима.

Близки до властта, твърдят, че Чайко е бил сред присъстващите на частно събитие по случай 55-ия му рожден ден, което е било свързано и с назначаването му за командващ на ВКС през май. Според руски източници дъщеря му Мария, която също вероятно е присъствала, може да е сред ранените. Вестник "Комерсант" съобщи, че събитието е било добре охранявано и е имало служители на Федералната служба за охрана, обаче са били извън дежурство. Друг руски източник твърди, че сред гостите е имало високопоставени представители на ФСБ, държавни служители, депутати от Държавната дума, както и генерали от Министерството на отбраната.

Състоянието на Чайко до момента все още е неизвестно. Припомняме, че той има дългогодишен опит в операции на Русия в Сирия и Украйна. Командва Източния военен окръг от февруари до май 2022 г. и ръководи руските сили при неуспешния опит за обкръжаване на Киев. Чайко е командвал и руски части, които са извършвали насилие срещу цивилни в Киевска област, включително в Буча. През декември 2024 г. отново е назначен за командващ на руската групировка в Сирия, а през май 2026 г. поема ВКС.

ВКС играят ключова роля в руските удари по украински позиции.

Междувременно Русия е обновила арсенала си с крилати ракети "Бандерол" и дронове "Геран-4 Сикер", които са базирани на серията "Шахед", с цел да ги използва срещу пристанищната и железопътната инфраструктура на Украйна.

Украинският комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк, заяви пред Блумберг на 31 юли, че 80% от последните руски удари по пристанищата около Одеса са включвали ракетите "Бандерол", които носят бойни глави от 150 кг и могат да изпреварват украинските дронове-прехващачи. Възползвайки се от обсега на тези ракети от няколкостотин километра, Русия ги изстрелва по Одеса от окупирания Крим.

Украинският специализиран сайт Мілітарний съобщи, че "Геран-4" дроновете вече разполагат и с нова система за насочване, като се предполага че са обзаведени с китайски широкоъгълни камери с 180-градусов обзор. Според руски военен блогър тези безпилотни летателни апарати се използват основно срещу украинския железопътен транспорт, като тяхна цел са локомотиви в граничните и фронтовите райони. Най-много повредени железопътни състави през втората половина на юли са отчетени в Днепропетровска област.

Два месеца и половина след началото на пролетно-лятната офанзива руското настъпление на фронта остава бавно. По оценка на ISW руските сили са завзели 37,85 кв. км през юли; средно по 1,22 кв. км дневно. Общото разширяване на руското присъствие достига около 121,56 кв. км — значително под площта от 455,74 кв. км, които бяха завзети през миналата година по това време.

Русия е засилила настъпленията си към Константиновка в Донецка област, но без да успее да превземе града или да стигне до по-приоритетни цели. Контраатаките на Украйна, ударите със среден обсег които нанася тя на Русия, както и превъзходството на украинските дронове ограничават руското нападение и възможностите за използване на бронирана техника, като за момента няма признаци, че Москва е в състояние рязко да ускори темпото си.