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Взрив в московски ресторант! Жив ли е генерал-полковник Александър Чайко
  Тема: Украйна

Взрив в московски ресторант! Жив ли е генерал-полковник Александър Чайко

3 Август, 2026 17:05 2 519 64

  • александър чайко-
  • русия-
  • украйна-
  • москва

Първоначално бе съобщено за 21 ранени, а според руски източници по-късно двама от тях са починали в болница, с което броят на загиналите достига петима

Взрив в московски ресторант! Жив ли е генерал-полковник Александър Чайко - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Според руски източници, взривът на 1 август в ресторант в центъра на Москва може да е бил опит да бъде ликвидиран командващия на руските Въздушно-космически сили (ВКС) генерал-полковник Александър Чайко. Към момента няма официално потвърждение дали Чайко е бил убит или ранен.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

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Руските власти съобщиха, че взривът е убил жена, която според тях е пренесла взривното устройство, както и един охранител и един клиент на ресторанта. Първоначално бе съобщено за 21 ранени, а според руски източници по-късно двама от тях са починали в болница, с което броят на загиналите достига петима.

Близки до властта, твърдят, че Чайко е бил сред присъстващите на частно събитие по случай 55-ия му рожден ден, което е било свързано и с назначаването му за командващ на ВКС през май. Според руски източници дъщеря му Мария, която също вероятно е присъствала, може да е сред ранените. Вестник "Комерсант" съобщи, че събитието е било добре охранявано и е имало служители на Федералната служба за охрана, обаче са били извън дежурство. Друг руски източник твърди, че сред гостите е имало високопоставени представители на ФСБ, държавни служители, депутати от Държавната дума, както и генерали от Министерството на отбраната.

Състоянието на Чайко до момента все още е неизвестно. Припомняме, че той има дългогодишен опит в операции на Русия в Сирия и Украйна. Командва Източния военен окръг от февруари до май 2022 г. и ръководи руските сили при неуспешния опит за обкръжаване на Киев. Чайко е командвал и руски части, които са извършвали насилие срещу цивилни в Киевска област, включително в Буча. През декември 2024 г. отново е назначен за командващ на руската групировка в Сирия, а през май 2026 г. поема ВКС.

ВКС играят ключова роля в руските удари по украински позиции.

Междувременно Русия е обновила арсенала си с крилати ракети "Бандерол" и дронове "Геран-4 Сикер", които са базирани на серията "Шахед", с цел да ги използва срещу пристанищната и железопътната инфраструктура на Украйна.

Украинският комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк, заяви пред Блумберг на 31 юли, че 80% от последните руски удари по пристанищата около Одеса са включвали ракетите "Бандерол", които носят бойни глави от 150 кг и могат да изпреварват украинските дронове-прехващачи. Възползвайки се от обсега на тези ракети от няколкостотин километра, Русия ги изстрелва по Одеса от окупирания Крим.

Украинският специализиран сайт Мілітарний съобщи, че "Геран-4" дроновете вече разполагат и с нова система за насочване, като се предполага че са обзаведени с китайски широкоъгълни камери с 180-градусов обзор. Според руски военен блогър тези безпилотни летателни апарати се използват основно срещу украинския железопътен транспорт, като тяхна цел са локомотиви в граничните и фронтовите райони. Най-много повредени железопътни състави през втората половина на юли са отчетени в Днепропетровска област.

Два месеца и половина след началото на пролетно-лятната офанзива руското настъпление на фронта остава бавно. По оценка на ISW руските сили са завзели 37,85 кв. км през юли; средно по 1,22 кв. км дневно. Общото разширяване на руското присъствие достига около 121,56 кв. км — значително под площта от 455,74 кв. км, които бяха завзети през миналата година по това време.

Русия е засилила настъпленията си към Константиновка в Донецка област, но без да успее да превземе града или да стигне до по-приоритетни цели. Контраатаките на Украйна, ударите със среден обсег които нанася тя на Русия, както и превъзходството на украинските дронове ограничават руското нападение и възможностите за използване на бронирана техника, като за момента няма признаци, че Москва е в състояние рязко да ускори темпото си.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    25 30 Отговор
    Путин страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия Киев щеше да бъде изравнен със земята.

    Коментиран от #5, #7, #11

    17:12 03.08.2026

  • 4 Пак ли?

    18 37 Отговор
    Който е убивал украинци ще очаква винаги да бъде ликвидиран. Дори и войната да свърши.

    Коментиран от #28

    17:14 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    29 14 Отговор
    Някой си проси унищожението за секунди

    17:14 03.08.2026

  • 7 Мигар?

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Що не му се обадиш да му дадеш идеята? Интернет по серко.

    Коментиран от #23

    17:15 03.08.2026

  • 8 Срешнеш ли руснак - трепи !

    16 34 Отговор
    На никой не му пука дали е жива или не някаква московска opka-терорист .
    Стига сте ни заливали с информация за тези пропаднали монголя, с поведение на животни !

    17:15 03.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Читател

    32 4 Отговор
    Прав е професор Иво Христов 80 процента дебили.

    17:16 03.08.2026

  • 11 Соломон

    18 18 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Въпроса е че Русия този път си мълчи.А друг път веднага обвинява Украйна.Което говори че може да е вътрешно разчистване на сметки.Това кето гледах е как рускиня се възмущава че само за наемането на заведението са платени 9 милиона рубли

    Коментиран от #16, #22

    17:16 03.08.2026

  • 12 Българин

    4 19 Отговор
    Кобзониран. Следващият.

    17:18 03.08.2026

  • 13 не може да бъде

    27 3 Отговор
    Независимо дали този Чайко е жив независимо от това какви грешки допуска руското контраразузнаване и дали подобни атентати са успех или неуспех -тези действия не са ли подобни на действията на Ислямска държава - а в сегашния случай може наистина атентаторът да се окаже камикадзе!?!И ако атентатите се свеждаха само до военни можеше да има някакво оправдание -но както се вижда обектите на такива атентати са най-различни хора ...и затова тези действия имат само едно име -терор!?!И той не се ограничава само с тези атентати както виждаме!?Но в Европа това не се вижда ...това е друго!?И не разбират че тези неща са бумеранг който непредотвратимо се връща...отделно че дават на руснаците коз/карт -бланш да удрят и разрушат всичко в Украйна което считат за необходимо да бъде ударено и разрушено!?!?

    17:18 03.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    9 26 Отговор
    От тук нататък Чайко/мъжка Чайка/ ще се прави вече на Врабче щото отлично съзнава че за Дългата ръка на Украйна няма Граници и нищо Руско не може да го опази.

    17:20 03.08.2026

  • 16 Мишел

    16 24 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Реалната подкрепа за Путин в Русия е под 25%.

    17:21 03.08.2026

  • 17 Накратко

    12 17 Отговор
    42 860 убити и ранени фашисти-окупатори за юли месец отчита статистиката.

    17:23 03.08.2026

  • 18 Рефер

    12 17 Отговор
    Руските фатмаци ще си празнуват вече рождените дни в бункера на жужето.....

    17:23 03.08.2026

  • 19 Али Турчинът

    21 11 Отговор
    Абе жив,не жив Украйна е под шапката на Путин.Защо казвам така.Много ясно се вижда че,Зельо Наркомана е под прикритие на Путин.
    Ако наистина се искаше свършване на СВО -то,то беше свършило.Мисля че, Путин ги будалка,дайте още на Украйна,та да видим вашата НАТО.
    Обещал е на Зельо Наркомана "тебе няма да те пипам,но ми докарай америкосите,да ги попилея".
    Това е истината хора.Иначе да видим Киев за колко дена.
    Те Крим го взеха без изстрел във въздуха даже.))

    17:23 03.08.2026

  • 20 Руската армия

    20 9 Отговор
    Би трябвало да удари всичките центрове за приемане на решенията на покрайната територия и да се приключи с фашистката сага. Какво още не са разбрали?

    Коментиран от #27, #51

    17:23 03.08.2026

  • 21 Факт

    8 15 Отговор
    След като руснаците сами си бомбардираха рафунериите сега започнаха да взривяват и генералите си!!!

    17:24 03.08.2026

  • 22 Прав си

    13 15 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Трети ден Путлер,Захарова, Медведев и другите бо.клуци мълчат като пу.ки.

    Коментиран от #31

    17:24 03.08.2026

  • 23 Шопо

    12 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мигар?":

    Лвов е полски град там не живеят руснаци там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    Коментиран от #30

    17:25 03.08.2026

  • 24 Нека да пиша

    6 13 Отговор
    А,тази Чайко отлетя при Кобзон.

    17:26 03.08.2026

  • 25 Факт

    7 16 Отговор
    Чайко след експлозията излетя като чайка през прозороца,намериха му само единия крак,колективния Брикс изгоряха като бала сено на фронта

    17:26 03.08.2026

  • 26 гост

    10 6 Отговор
    И колко бебета са убити?И колко бебета ще бъдат убити?Терористи ли са украинските нацита?Тези дни тъпкано ще се връща.

    17:28 03.08.2026

  • 27 Али Турчинът

    11 7 Отговор

    До коментар #20 от "Руската армия":

    Няма да удари нищо Путин колега.
    Ей тъй ще продължи,докато САЩ паднат на колене пред Путин.
    Не помните ли, Чеченската Война продължи 11 години.
    И след това цъфна Чечня.

    Коментиран от #33

    17:29 03.08.2026

  • 28 Русия се разпада, както СССР!

    13 13 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли?":

    Руснаците сами ще ликвидират Путин. Ще му изтече ботокса на психопата

    Коментиран от #58

    17:29 03.08.2026

  • 29 Тези рузки биволи

    12 9 Отговор
    Така и не вдянаха че самите те създадоха велика украинска нация. А тя ги превъзхожда по качество. Нищо добро не ги чака докато не развеят белия байряк над кремъл както им каза папата

    Коментиран от #43, #60

    17:29 03.08.2026

  • 30 Клети, нещастни копейки 🤪

    11 13 Отговор

    До коментар #23 от "Шопо":

    Разбира се може, всичко може на пейката пред оремага ...
    Ей сега путин ще извади едно тайно оръжие от задния си джоб и ще видят те .
    Ама не го вади, щото е милостив и пази украинците и Запада, но пък това не му пречи да прати на Zaколение 1 500 000 руски войника.

    17:31 03.08.2026

  • 31 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Прав си":

    Опитват се да разберат от къде духа вятъра

    17:32 03.08.2026

  • 32 9689

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поклон и светла ѝ памет!":

    Прав си, но да го внесе у вас.

    17:33 03.08.2026

  • 33 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Али Турчинът":

    Ще го накажем.

    17:33 03.08.2026

  • 34 Ами

    13 6 Отговор
    Като цяло от терористичните атаки на окраина и компания срещу Русия,
    потърпевши са основно цивилни. Не че няма няколко убити военни,
    но цивилните жертви и пострадали са далеч по-много.
    Когато един терорист не може да убие когото иска, убива когото може.
    А ако този терорист е фанатизиран нацист ... Коментарите са излишни.

    Коментиран от #38

    17:34 03.08.2026

  • 35 САЩисан русофил

    4 8 Отговор
    Ама нали колективния Брикс и комунистическия интернационал бяхме сила,така каза господаря русия,уж житата щяха да блеснат,а една Украйна ни победи

    17:34 03.08.2026

  • 36 Горски

    14 4 Отговор
    Поредното доказателство за терористичният тип на хунтата в Киев. Интересно какво мислят “партньорите” на Украйна за това, че тя е терористичен режим, който няма проблем да убива и осакатява невинни. Защото на това парти едва ли са били само военни. А дори и да приемем логиката на извратените укротитеци, че всички на това парти са легитимни цели, тогава защо куриерът? Коалицията на желаещите (но неможещи) има ли позиция по въпроса? Да припомним: терористичният режим на Украйна взриви Северен поток и това е една от причините Германия да затъва стремглаво. Какво би спряло украинците да продължават да съсипват Европа, за да постигнат целите си? Освен че извършват терористични актове и в сърцето на Европа, както беше например онзи атентат наскоро в Монако. Урсуля и Кая одобряват ли, имаме ли сведения?

    Коментиран от #44

    17:35 03.08.2026

  • 37 Чуденка

    5 7 Отговор
    На някой пука ли му дали фашиста Александър Чайко е жив ?!

    Коментиран от #54

    17:37 03.08.2026

  • 38 Косвени жертви.Имаш такъв филм.

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Все пак война е.Случват се такива неща.Не го поемай толкова.

    17:38 03.08.2026

  • 39 Ква стана тя ?!

    5 5 Отговор
    Гръмнали са вожда на руските Въздушно - КОМИЧЕСКИ сили. Пълен въздух са блатарите.

    17:39 03.08.2026

  • 40 чайкото

    3 3 Отговор
    фръкнаала

    17:41 03.08.2026

  • 41 Рублевка

    9 8 Отговор
    Украйна е най-бедната и пропаднала страна в света, която е на пълна европейска издръжка, за сметка на европейците. Населена е с агресивни неофашисти и терористи, които са вече на изчезване.

    Коментиран от #59

    17:41 03.08.2026

  • 42 Не се обяснявай!

    1 1 Отговор
    Марш! Боклук.

    17:42 03.08.2026

  • 43 Али Турчинът

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Тези рузки биволи":

    Абсолютно измишльотини..
    Те и си бяха Бандери след ВСВ още.Знаеха го всички.. Сталин не ги пипаше,Хручев пък и той украинец.Брежнев, особено пък Андропов, който е ръководил КГБ..))
    Нарочно не ги пипаха,за да покажат какви боклуци са..
    30 години се знаеше за укро-национализма..
    И до къде докараха този национализъм?
    До Бандера национален герой.
    И то с Президент еврей..))

    Коментиран от #48

    17:45 03.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Иванов

    3 4 Отговор
    Терористката е украинска прости-----а отпадна от живота си

    Коментиран от #53, #57

    17:49 03.08.2026

  • 46 Пенчо

    3 1 Отговор
    Колко неграмотно написано…

    17:50 03.08.2026

  • 47 Фръктнала му е ушанката

    3 4 Отговор
    Намериха я чак в Монголия!

    17:54 03.08.2026

  • 48 По добре

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Али Турчинът":

    Еврей от колкото турчин

    Коментиран от #50

    17:55 03.08.2026

  • 49 Али Турчинът

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Кретень,":

    Недоразвит..
    Крим чий е,дето правехте пропаганда по цял свят?
    Русия ще ви забие, като нож в масло.
    Не се правете на развити във военна сила.
    Не сте никакви без САЩ.
    Точно и заради това ще ва избиват повече руснаците.

    17:55 03.08.2026

  • 50 Али Турчинът

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "По добре":

    ))
    Ами хубаво..))
    Както искаш.

    17:56 03.08.2026

  • 51 Би трябвало

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Руската армия":

    Руската армия да ликвидира фашиста Путин! Иначе, РСФСР ще се разпадне, както се разпадна СССР!

    17:57 03.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Чуденка":

    Да , на дружките му генерали , дето вече заспиват без да знаят дали ще се събудят ! И най- лошото , вземеш ли му на руснака водката и това да се напие в кръчма с компания и той вече няма да иска да живее , те друг живот не знаят и не могат !!

    18:00 03.08.2026

  • 55 Пропаднала страна

    2 2 Отговор
    Президент просяк и лъжлив еврей. Все едно в България да изберем за премиер Соломон Паси или Ахмед Доган.

    18:06 03.08.2026

  • 56 Пияната компания

    2 2 Отговор
    се е самовзривила и искат да ги изкарат мъченици!

    18:07 03.08.2026

  • 57 Шушляк

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иванов":

    казаха,че момичето е куриерка и няма нищо общо с бомбата!

    18:10 03.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 койдазнай

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка":

    Украйна е най пропадналата държава в света, а Русия я атакува варварски 5 години, без да постигне какъвто и да е успех! Въпреки безкрайните престъпления на кремълските нацисти, те не могат да напреднат и метър, а завземането на някакво безкрайни неизвестно дело се превръща в в победа, по голям от сталинградската битка, само дето отнема в пъти повече време.

    Коментиран от #61

    18:10 03.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "койдазнай":

    То затова Бисмарк отдавна е предупредил за първите предложения на руснаците:))),защото 20 процента върната руска територия от Украйна е всъщност колкото цяла България,но може и още ,подарено има много:)))

    18:16 03.08.2026

  • 62 Лодкаря

    1 1 Отговор
    Жив е, туко що го прекарах през реката и отиде на концерт на Кобзон, половината глава му я нямаше ама го познах👍

    18:26 03.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ПОТЪНЕТО НА ОСТРО -СВЕТОВЕ ПРАЗНИК!?

    1 0 Отговор
    ЛЛАЙНОБРИТСКИ ПОХВАТ НА ТТЕРОРИЗЪМ , ИЗПЪЛНЕН ОТ УУКРОПИТЕЦИ ! НАУЧИХА ГИ НА ТЕХНИТЕ ТТЕРОРИСТИЧНИ МАНИЕРИ , ЩОТ ГОЛЯМОТО ИМ ПРИЯТЕЛСТВО Е СКОВАНО ЗАРАДИ ТОВА ДЕ ! ОБЩ ТТЕРОРИЗЪМ -С УКРИТЕ НАПРЕД А ТЕ ПОД ПРИКРИТИЕ ЗАД ТЯХ!
    ОТЧАЯНИЕ , БЕЗСИЛИЕ , ЖАЛКИ БЕЗНДЕЖДНИ УУКРОЛАЙНОБРИТСКИ ПОХОЖДЕНИЯ, ЗАРАДИ КОИТО УКРИТЕ ЩЕ ГО ОТНЕАСАТ!

    19:12 03.08.2026

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