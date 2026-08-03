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Колко ще плащат камионите и колите? Нова система за пътните такси в Румъния влиза в сила от 31 август

Колко ще плащат камионите и колите? Нова система за пътните такси в Румъния влиза в сила от 31 август

3 Август, 2026 19:35 924 5

  • румъния-
  • пътна такса

За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от първи юли ценообразуването е директно обвързано с екологичната категория на двигателя

Колко ще плащат камионите и колите? Нова система за пътните такси в Румъния влиза в сила от 31 август - 1
БТА БТА

Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии. Промените засягат както транзитния трафик на тежкотоварни камиони, така и пътуванията с леки автомобили. От 31 август за превозните средства с обща маса над 3,5 тона стартира новата система TollRO, при която таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече ще се съобразяват с екологичния клас на возилата си.

Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (PNRR) на Румъния.

За тежкотоварните автомобили и всички ТИР-ове цената за преминаване през Румъния ще зависи от няколко ключови фактора – вида на пътя, общото тегло на превозното средство и екологичния му стандарт. Таксите за този тип превозни средства ще варират между 0,08 и 0,31 леи (0,02 и 0,06 евроцента) на километър при движение по първокласни и обикновени пътища. При използване на скоростни отсечки и автомагистрали, тарифите за един ТИР скачат и ще се движат в диапазона между 0,17 и 0,62 леи (0,03 и 0,12 евроцента ) на километър, в зависимост от конкретната категория на камиона.

За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от първи юли ценообразуването е директно обвързано с екологичната категория на двигателя. Най-ниската възможна дневна такса е фиксирана на 22 леи (4,19 евро) и важи за автомобили с двигател Евро 6, както и за изцяло електрически превозни средства. Шофьорите на коли със стандарт Евро 4 и Евро 5 заплащат 26 леи (4,94 евро), докато тези с Евро 3 или по-нисък клас се таксуват с 29 леи (5,53 евро).

Най-дългосрочният вариант – годишната винетка за лек автомобил, излиза на румънските и чуждестранните граждани 254, 292 или 330 леи (48,42;55,67 или 62,91 eвро) спрямо това колко замърсява автомобилът им.

Новите правила и въвеждането на системата TollRO са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. Очаква се системата да позволи по-справедливо възстановяване на разходите за поддръжка на инфраструктурата и да насърчи използването на по-малко замърсяващи превозни средства, отбелязва Диджи24. Медията допълва, че подобни системи в Германия и Унгария са се доказали като ефективни както за финансиране на пътната инфраструктура, така и за намаляване на емисиите от товарния транспорт.


Румъния
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВОБОДА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ?!?!!!!??!

    3 0 Отговор
    СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ОНЛИ Е СВОБОДАТА....

    19:43 03.08.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Един транспортен специалист по ББСи го каза " С еко таксите се цели, не опазване на околната среда, а целта в събиране на пари. Ако си плащам, мога да тровя въздуха, колкото си искам"

    19:50 03.08.2026

  • 3 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Досега хората минаваха по скапаните румънски пътища ,които се задръстват през лятото от коли и камиони щото беше безплатно,вместо да си хванат магистралата от Сегед та до Калотина.

    Коментиран от #4

    19:57 03.08.2026

  • 4 Бабати

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Баба ти е скапана. От Видин до Сегед няма да видиш нито една дупка, чувал си само за румънските пътища!

    Коментиран от #5

    20:03 03.08.2026

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бабати":

    Над 4 часа седях в едно задръстване след Тимишоара на връщане от F1 в Унгария,мокър влах!

    20:33 03.08.2026

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