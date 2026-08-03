Намек към Тръмп! Дания спешно стартира схема за удължена военна служба

Около 1600 датски новобранци днес започнаха служба по новата удължена схема с продължителност 11 месеца в момент, когато Дания ускорява укрепването на отбраната си, подтикната от натиска в сферата на сигурността в Арктика и от войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дания обяви през 2024 г., че ще разшири обхвата на военната служба, като за първи път ще включи и жени, и ще удължи стандартната продължителност на службата от четири на 11 месеца. Очаква се броят на новобранците да се увеличи от 5000 на 7500 годишно до 2033 година.

Новите новобранци постъпват на служба в момент, когато Дания се готви по-късно този месец да разположи за първи път войници на наборна служба в Гренландия, като рота от над 100 войници ще служи в продължение на един месец, поемайки изпълнението на оперативни задачи от професионалните войници.

Това разполагане има и допълнително политическо значение, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заяви, че полуавтономната датска територия трябва да стане част от САЩ и акцентира, че иска това заради защитата на националната сигурност, отбелязва Ройтерс. Неговото искане беше категорично отхвърлено от правителствата на Гренландия и Дания.

Датският премиер Мете Фредериксен миналия месец заяви на срещата на върха на НАТО в Анкара, че страната ѝ е готова да защитава всеки сантиметър от територията на военния алианс, включително и датската.

Сайлъс Нор, 19-годишен новобранец от град Варде в западната част на Дания, заяви, че приветства по-дългия срок на служба.

"Сега имаме 11 месеца и ми се струва, че наистина можеш да се впуснеш в това, да го изживееш напълно и да се запознаеш много по-задълбочено с военното дело", каза той.

Новобранците по новата схема ще преминат през пет месеца основно обучение, последвано от шест месеца оперативна служба. Датските въоръжени сили въвеждат също така нови програми за наборна служба, включително служба във взвод с дронове към Командването за специални операции.

Датската програма функционира чрез система на жребий, в която участват всички здрави млади хора, навършили 18 години, но от много години армията на страната се състои почти изцяло от доброволци, като жребият се използва само за попълване на оставащите квоти.

Швеция, Финландия и Норвегия също имат програми за наборна военна служба, както и балтийските страни Естония, Латвия и Литва.