Барнъм излезе във ваканция след само две седмици управление

Само две седмици след официалното си назначаване на 20 юли 2026 г., новият министър-председател на Обединеното кралство Анди Бърнам замина на изненадваща семейна почивка в чужбина.

Информацията за отсъствието му бе разкрита първо от „Таймс“. Според официален говорител на Даунинг Стрийт, премиерът ще остане в постоянен контакт с държавните служители и ще продължи да провежда редовни срещи от разстояние.

Решението му обаче предизвика вълна от политически критики. Председателят на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Лий Андерсън остро разкритикува Бърнам. Андерсън заяви, че премиерът е „избягал на забавление в чужбина“ в момент на сериозни вътрешни предизвикателства. Опозицията припомня, че Бърнам пое поста след сериозни политически рокади в Лейбъристката партия.

Критичен пробив в националната сигурност на Великобритания

Паралелно с политическия отзвук около ваканцията, „Таймс“ разкри мащабен кибератака срещу британските правоприлагащи органи. Хакери от новопоявилата се киберпрестъпна група ExfilSquad са компрометирали Националната правна база данни на полицията (PNLD). На сайта на групата в Тъмната мрежа (Dark Web) бяха публикувани личните данни на над 100 000 служители.

Изтеклите масиви от информация включват:

Пълни имена на полицаи и административен персонал

Служебни имейли и телефонни номера

Конкретните полицейски управления и локации на силите на реда

Засегнати от пробива са ключови ведомства. Сред тях изпъкват Министерство на отбраната (MoD), Министерство на вътрешните работи (Home Office), Националната агенция за борба с престъпността (NCA) и Кралската прокурорска служба (CPS). Официални представители на правителството потвърдиха за инцидента пред медиите. Те отказаха допълнителен коментар с мотив, че се води активно разследване.