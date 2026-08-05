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Разследват инцидент с хеликоптера на Тръмп

Разследват инцидент с хеликоптера на Тръмп

5 Август, 2026 05:19, обновена 5 Август, 2026 06:01 1 585 2

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Федералната авиационна администрация (ФАА) проверява нарушение на протоколите за безопасност във Вашингтон при излитането на президентския хеликоптер Marine One

Разследват инцидент с хеликоптера на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералните авиационни власти на САЩ спешно проверяват инцидент, свързан с въздушната безопасност на американския президент Доналд Тръмп, съобщи The Wall Street Journal.

Какво се случи в небето над Вашингтон?

Инцидентът е станал във вторник следобед, когато военният хеликоптер Marine One с президента Тръмп на борда е излетял от Южната морава на Белия дом. Според материала на вестника, ръководителите на въздушното движение не са спрели навреме търговските полети на близкото национално летище „Роналд Рейгън“ (DCA).

Спирането на цивилното въздушно движение в непосредствена близост е задължително изискване според строгите протоколи за безопасност при придвижването на американския държавен глава.

Имало ли е реална опасност?

Говорител на Федералната авиационна администрация (ФАА) коментира ситуацията пред медиите, за да намали общественото напрежение. От ведомството поясняват, че:

  • Хеликоптерът Marine One и излитащият по същото време търговски пътнически самолет не са се доближили опасно.
  • Траекториите на двете въздушни машини не са били сближаващи се.
  • По смисъла на федералните разпоредби за авиационна безопасност, ситуацията не се класифицира като критично разминаване „на косъм“.

Въпреки липсата на непосредствена заплаха, фактът, че протоколите за блокиране на въздушното пространство на Вашингтон не са задействани коректно, предизвика незабавно официално разследване от страна на авиационните регулатори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    1 0 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    07:42 05.08.2026

  • 2 Аз само да попитам.....

    1 0 Отговор
    А защо в българските реклами има негри ?

    07:42 05.08.2026