Последен шанс за Иран! Доналд Тръмп твърди, че преговаря, Техеран отново отрича

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори за прекратяване на петмесечната война, предаде Ройтерс. Иран отрече да има такива разговори или планирани срещи.
Според Тръмп това е последен шанс Иран да постигне споразумение. Той заяви, че разговорите са започнали по инициатива на Техеран и с посредничеството на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. По-късно той обвини иранското ръководство в двуличие и каза, че са поискани нови срещи в близко бъдеще.
Преди това иранското външно министерство съобщи, че не се водят преговори със САЩ и няма насрочени такива. По думите на говорителя Есмаил Багаеи в момента няма планове в Техеранда бъдат приемани чуждестранни делегации или да бъдат изпращани преговарящи в чужбина. Всички ирански преговарящи са в страната, с изключение на външния министър Абас Арагчи, който е на религиозно поклонение в Ирак. Според Багаеи единствените текущи разговори са с Оман за управлението на Ормузкия проток. Друг високопоставен ирански източник също заяви пред Ройтерс, че до края на седмицата няма планирани преговори.
Тръмп написа и публикация в социалната мрежа Truth Social, според която САЩ контролират Ормузкия проток, през който до преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
Припомняме, че след като държавният глава на САЩ отмени планираните американски удари срещу Иран, петролът поевтиня с около 5%, като Брент падна до около 83,52 долара за барел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Гълъбова
10:13 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 сащисан кравар
Коментиран от #6, #27
10:15 04.08.2026
4 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #17
10:18 04.08.2026
5 Анонимен
10:18 04.08.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "сащисан кравар":За 100 000 на месец може да получите изявленията на Тръмп по рано и да правите пари на борсата.Вътрешна информация което е подсъдно но не и за Тръмп.
Коментиран от #11, #12
10:19 04.08.2026
7 Смешник
10:20 04.08.2026
8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя Моджтабата
Регулярно
Коментиран от #13
10:21 04.08.2026
9 Аеееее
Коментиран от #38
10:23 04.08.2026
10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Гледайте как бомбя аятоласите
10:23 04.08.2026
11 Кобра Кай 🥋
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Измама! Хедж фондовете на Кени ще контрират ритейл позициите и обърнат посоката на пазара!!! ☝️
10:23 04.08.2026
12 сащисан кравар
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Тази информация е само за членовете от острова на Е😉
10:24 04.08.2026
13 Бомби и
До коментар #8 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Майка ти у г......о
Коментиран от #15
10:24 04.08.2026
14 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Праща ма в Иран
Аятоласи от пещерите да вадя.
10:25 04.08.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #13 от "Бомби и":Путин ми е абонат
Моджтабата също
Праскам ги одма
Един ден единия
Друг ден другия
Да могат дъх
Да си поемат.
Коментиран от #20
10:27 04.08.2026
16 Браво на Персите
10:29 04.08.2026
17 Мишел
До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":Ясно е, че Тръмп си говори сам. Това са преговорите.
10:29 04.08.2026
18 Иран
Сега пак ще почне да ги спуква от бой и да заличава хилядогодишната персийска цивилизация!
В Техеран пак ще се смеят!
10:30 04.08.2026
19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Не само на мен
А и на Сауадитска Арабия.
10:32 04.08.2026
20 Ба бааааа
До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Па се праскан одиш
10:32 04.08.2026
21 САЩ СГАЗИ ИРАН
СИ в тих ужас
Кимчо още не разбра кво са случва
БРИКС има ли го, нема ли го.
Коментиран от #25
10:35 04.08.2026
22 Шофьор на ТИР
Прогресивните шумкари отново върнаха ръководството на московските крадци и започна дрането на българите.
10:35 04.08.2026
23 Мишел
Коментиран от #26
10:35 04.08.2026
24 БРИКС ОЛИГОФРЕНЧЕ
Разбомбиха Иран
Кара ли ни Тръмп по азбучен ред
В Брикс......
Коментиран от #28
10:38 04.08.2026
25 Мухахаха
До коментар #21 от "САЩ СГАЗИ ИРАН":То за това Тръмп а уе на умрело
Коментиран от #29
10:38 04.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Шефчето
До коментар #3 от "сащисан кравар":Нали е пионка на Тел Авив от там се управлява САЩ !
10:39 04.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 САЩ СГАЗИ ИРАН
До коментар #25 от "Мухахаха":Бомбя си аятоласите когато си поискам и както си искам
И никой не мой ма спря.
Коментиран от #33
10:40 04.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Kaлпазанин
10:41 04.08.2026
32 Възpожденец 🇧🇬
10:41 04.08.2026
33 Дръта чанта
До коментар #29 от "САЩ СГАЗИ ИРАН":Некой те е избомбил по празната кратуна
10:42 04.08.2026
34 Путин
Моджтабата го думкам едва от четири месеца
И той гони рекорда на Путин.
10:43 04.08.2026
35 Kaлпазанин
10:43 04.08.2026
36 Доналд Дък
10:46 04.08.2026
37 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Ша трепам аятоласи с AI... от САЩ
10:46 04.08.2026
38 АЗ СЪМ КОПЕЙ И СЕ ГОРДЕЯ СЛАВА РАСИЯ
До коментар #9 от "Аеееее":ПУТИН НА ЗОВЕ ДА МУ ПОМОГНЕМ КАТО ПРАТИМ НА КАРБОВСКИ И ДАЧКОВ НЯКОЕ ЕВРО
10:49 04.08.2026
39 Тити на Кака
Приятно бе да се чуе!
10:53 04.08.2026
40 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Но тва не пречи да си го праскам регулярно.
11:00 04.08.2026