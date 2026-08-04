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Последен шанс за Иран! Доналд Тръмп твърди, че преговаря, Техеран отново отрича

Последен шанс за Иран! Доналд Тръмп твърди, че преговаря, Техеран отново отрича

4 Август, 2026 10:12 966 40

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

След като държавният глава на САЩ отмени планираните американски удари срещу Иран, петролът поевтиня с около 5%, като Брент падна до около 83,52 долара за барел

Последен шанс за Иран! Доналд Тръмп твърди, че преговаря, Техеран отново отрича - 1
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори за прекратяване на петмесечната война, предаде Ройтерс. Иран отрече да има такива разговори или планирани срещи.

Според Тръмп това е последен шанс Иран да постигне споразумение. Той заяви, че разговорите са започнали по инициатива на Техеран и с посредничеството на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. По-късно той обвини иранското ръководство в двуличие и каза, че са поискани нови срещи в близко бъдеще.

Преди това иранското външно министерство съобщи, че не се водят преговори със САЩ и няма насрочени такива. По думите на говорителя Есмаил Багаеи в момента няма планове в Техеранда бъдат приемани чуждестранни делегации или да бъдат изпращани преговарящи в чужбина. Всички ирански преговарящи са в страната, с изключение на външния министър Абас Арагчи, който е на религиозно поклонение в Ирак. Според Багаеи единствените текущи разговори са с Оман за управлението на Ормузкия проток. Друг високопоставен ирански източник също заяви пред Ройтерс, че до края на седмицата няма планирани преговори.

Тръмп написа и публикация в социалната мрежа Truth Social, според която САЩ контролират Ормузкия проток, през който до преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Припомняме, че след като държавният глава на САЩ отмени планираните американски удари срещу Иран, петролът поевтиня с около 5%, като Брент падна до около 83,52 долара за барел.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбова

    30 0 Отговор
    Тръмп сам си говори.Шизофрения .

    10:13 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сащисан кравар

    26 0 Отговор
    БайДончо не прави нищо друго освен пари, като манипулира пазарите с ежедневните си фалшиви приказки!

    Коментиран от #6, #27

    10:15 04.08.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    14 0 Отговор
    Значи днес борсите ще са надоло, утре ще каже че няма да ги бомбардира и акциите нагоре.

    Коментиран от #17

    10:18 04.08.2026

  • 5 Анонимен

    9 0 Отговор
    По важното е ,че се водят интезивни и плодотворни преговори.Не се знае кой с кого ги води.Въпрос загатка.

    10:18 04.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "сащисан кравар":

    За 100 000 на месец може да получите изявленията на Тръмп по рано и да правите пари на борсата.Вътрешна информация което е подсъдно но не и за Тръмп.

    Коментиран от #11, #12

    10:19 04.08.2026

  • 7 Смешник

    12 0 Отговор
    Последен шанс за кой За Иран или за Тръмп който се чуди как да излезе чист от тази война и пред избори

    10:20 04.08.2026

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 10 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Моджтабата
    Регулярно

    Коментиран от #13

    10:21 04.08.2026

  • 9 Аеееее

    2 1 Отговор
    Жълтопаветните марш на фронта

    Коментиран от #38

    10:23 04.08.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор
    Не слушайте кво говоря
    Гледайте как бомбя аятоласите

    10:23 04.08.2026

  • 11 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Измама! Хедж фондовете на Кени ще контрират ритейл позициите и обърнат посоката на пазара!!! ☝️

    10:23 04.08.2026

  • 12 сащисан кравар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Тази информация е само за членовете от острова на Е😉

    10:24 04.08.2026

  • 13 Бомби и

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Майка ти у г......о

    Коментиран от #15

    10:24 04.08.2026

  • 14 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    0 3 Отговор
    Тръмп ми звънна по жи сеема.
    Праща ма в Иран
    Аятоласи от пещерите да вадя.

    10:25 04.08.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Бомби и":

    Путин ми е абонат
    Моджтабата също
    Праскам ги одма
    Един ден единия
    Друг ден другия
    Да могат дъх
    Да си поемат.

    Коментиран от #20

    10:27 04.08.2026

  • 16 Браво на Персите

    4 0 Отговор
    Подпалиха краварника

    10:29 04.08.2026

  • 17 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":

    Ясно е, че Тръмп си говори сам. Това са преговорите.

    10:29 04.08.2026

  • 18 Иран

    5 2 Отговор
    се гаври с Тръмп, САЩ губят рейтинг всяка минута с тоя на власт!

    Сега пак ще почне да ги спуква от бой и да заличава хилядогодишната персийска цивилизация!

    В Техеран пак ще се смеят!

    10:30 04.08.2026

  • 19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 3 Отговор
    Моджтаба е на мушката
    Не само на мен
    А и на Сауадитска Арабия.

    10:32 04.08.2026

  • 20 Ба бааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Па се праскан одиш

    10:32 04.08.2026

  • 21 САЩ СГАЗИ ИРАН

    0 2 Отговор
    Путин не смей са обади
    СИ в тих ужас
    Кимчо още не разбра кво са случва
    БРИКС има ли го, нема ли го.

    Коментиран от #25

    10:35 04.08.2026

  • 22 Шофьор на ТИР

    1 2 Отговор
    Петрола поевтинява и е с над 20$ по евтин от началото на войната на Тръмп, но Лукоил постоянно увеличава цените и в момента са по високи от пролетта, когато беше пика на цената на петрол.
    Прогресивните шумкари отново върнаха ръководството на московските крадци и започна дрането на българите.

    10:35 04.08.2026

  • 23 Мишел

    0 0 Отговор
    Ако нямо преговори, празноглавият самохвалко пак ще унищожи иранската цивилизация...

    Коментиран от #26

    10:35 04.08.2026

  • 24 БРИКС ОЛИГОФРЕНЧЕ

    0 1 Отговор
    Разбомбиха Путин
    Разбомбиха Иран
    Кара ли ни Тръмп по азбучен ред
    В Брикс......

    Коментиран от #28

    10:38 04.08.2026

  • 25 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "САЩ СГАЗИ ИРАН":

    То за това Тръмп а уе на умрело

    Коментиран от #29

    10:38 04.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шефчето

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "сащисан кравар":

    Нали е пионка на Тел Авив от там се управлява САЩ !

    10:39 04.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 САЩ СГАЗИ ИРАН

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мухахаха":

    Бомбя си аятоласите когато си поискам и както си искам
    И никой не мой ма спря.

    Коментиран от #33

    10:40 04.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Клоуна Дони ,когае налага мита санкции на слънцето че много горещо бря

    10:41 04.08.2026

  • 32 Възpожденец 🇧🇬

    0 1 Отговор
    Двама нефелни старци, Пусин и Тръмп, заедно с шайка фанатизирани ислямисти-терористи подпалиха света, само за да си начешат егото колко са "велики". Всъщност са едни страхливци и неудачници, до каквото се докоснат и го разрушават.

    10:41 04.08.2026

  • 33 Дръта чанта

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ СГАЗИ ИРАН":

    Некой те е избомбил по празната кратуна

    10:42 04.08.2026

  • 34 Путин

    0 1 Отговор
    Го разчекнах от думкане вече четири години.
    Моджтабата го думкам едва от четири месеца
    И той гони рекорда на Путин.

    10:43 04.08.2026

  • 35 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    И тоя "последен шанс "за първи път го чуваюе

    10:43 04.08.2026

  • 36 Доналд Дък

    1 0 Отговор
    се превърна в по-голям клоун дори от Зеленски. Всеки 5мин ново 20, нов последен шанс.. Остана ли някой да го взима на сериозно?

    10:46 04.08.2026

  • 37 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 0 Отговор
    Ша тествам ново оръжие в Иран.....
    Ша трепам аятоласи с AI... от САЩ

    10:46 04.08.2026

  • 38 АЗ СЪМ КОПЕЙ И СЕ ГОРДЕЯ СЛАВА РАСИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аеееее":

    ПУТИН НА ЗОВЕ ДА МУ ПОМОГНЕМ КАТО ПРАТИМ НА КАРБОВСКИ И ДАЧКОВ НЯКОЕ ЕВРО

    10:49 04.08.2026

  • 39 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Пак ли последен шанс?
    Приятно бе да се чуе!

    10:53 04.08.2026

  • 40 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Аз и с Путин си говоря по жи сеема
    Но тва не пречи да си го праскам регулярно.

    11:00 04.08.2026