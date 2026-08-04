Последен шанс за Иран! Доналд Тръмп твърди, че преговаря, Техеран отново отрича

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори за прекратяване на петмесечната война, предаде Ройтерс. Иран отрече да има такива разговори или планирани срещи.

Според Тръмп това е последен шанс Иран да постигне споразумение. Той заяви, че разговорите са започнали по инициатива на Техеран и с посредничеството на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар. По-късно той обвини иранското ръководство в двуличие и каза, че са поискани нови срещи в близко бъдеще.

Преди това иранското външно министерство съобщи, че не се водят преговори със САЩ и няма насрочени такива. По думите на говорителя Есмаил Багаеи в момента няма планове в Техеранда бъдат приемани чуждестранни делегации или да бъдат изпращани преговарящи в чужбина. Всички ирански преговарящи са в страната, с изключение на външния министър Абас Арагчи, който е на религиозно поклонение в Ирак. Според Багаеи единствените текущи разговори са с Оман за управлението на Ормузкия проток. Друг високопоставен ирански източник също заяви пред Ройтерс, че до края на седмицата няма планирани преговори.

Тръмп написа и публикация в социалната мрежа Truth Social, според която САЩ контролират Ормузкия проток, през който до преди конфликта са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Припомняме, че след като държавният глава на САЩ отмени планираните американски удари срещу Иран, петролът поевтиня с около 5%, като Брент падна до около 83,52 долара за барел.