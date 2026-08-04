Президентът Пезешкиан: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната

Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански държавни медии, цитирани от БТА.

Докато вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран са в ход, Техеран отрича такива да са били планирани под каквато и да е форма.

Вчера Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни и добави, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, отбелязва Ройтерс.

Преди това, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САЩ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни. "Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

Президентът Доналд Тръмп вече реагира остро, след като Иран отрече, че води преговори със САЩ и в гневна публикация в социалните мрежи заяви, че военната блокада от страна на Вашингтон ще продължи, докато не се стигне до "споразумение или пълна капитулация", предаде Франс Прес.

Наричайки Иран "двуличен" за това, че "открито и високомерно" заявява, че не води преговори, Тръмп написа още: "Независимо дали Иран иска да го признае или не, всъщност ние обсъждаме решение на проблем, който те причиняват от десетилетия".

Тръмп публикува изявлението си в Трут Соушъл, след като по-рано днес Иран заяви, че няма преки преговори с Вашингтон, въпреки че Тръмп настояваше, че такива ще има, когато през уикенда отмени серията от масирани бомбардировки срещу Иран, които бе заплашил да започне. По думите на президента на САЩ отмяната е станала по искане на регионалните му съюзници и Техеран.

Иранското Външно министерство днес заяви, че единствените преговори, които води, са с Оман относно плановете за споделяне на контрола над Ормузкия проток, който е жизненоважен коридор за световната търговия с енергия.

Тръмп настоя, че Иран е поискал преговори – "а някои биха казали, че "умоляваше" за нови преговори" – но сега започва с "обичайните си празни приказки" за контрола над Ормузкия проток.

Американският лидер заяви, че протокът "вече е изцяло под контрола на Военноморските сили на САЩ и на нашата (на Вашингтон) "блокада" или, както някои я наричат, Стоманената стена на САЩ! Нищо не преминава към Иран, освен ако ние не го позволим, и нищо няма да премине, освен ако не бъде постигнато споразумение или пълна капитулация".

Тръмп, заедно с Израел, на 28 февруари започна война срещу Иран, припомня АФП.

Първоначалните ѝ цели включваха унищожаване на ядрената промишленост на страната, ракетите ѝ и оказване на подкрепа за народно въстание срещу правителството.

Повече от пет месеца по-късно Иран все още е в състояние да изстрелва ракети и дронове срещу американски и съюзнически цели в региона и запазва запасите си от обогатен уран.

Въпреки натиска от страна на САЩ иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток сериозно засегнаха световната търговия с енергия, което даде на Техеран силен коз в конфликта.