Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Президентът Пезешкиан: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната

Президентът Пезешкиан: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната

4 Август, 2026 14:42 719 2

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • масуд пезешкиан-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Повече от пет месеца по-късно Техеран все още е в състояние да изстрелва ракети и дронове срещу американски и съюзнически цели в региона и запазва запасите си от обогатен уран

Президентът Пезешкиан: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс, позовавайки се на ирански държавни медии, цитирани от БТА.

Докато вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран са в ход, Техеран отрича такива да са били планирани под каквато и да е форма.

Вчера Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни и добави, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, отбелязва Ройтерс.

Преди това, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САЩ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни. "Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

Президентът Доналд Тръмп вече реагира остро, след като Иран отрече, че води преговори със САЩ и в гневна публикация в социалните мрежи заяви, че военната блокада от страна на Вашингтон ще продължи, докато не се стигне до "споразумение или пълна капитулация", предаде Франс Прес.

Наричайки Иран "двуличен" за това, че "открито и високомерно" заявява, че не води преговори, Тръмп написа още: "Независимо дали Иран иска да го признае или не, всъщност ние обсъждаме решение на проблем, който те причиняват от десетилетия".

Тръмп публикува изявлението си в Трут Соушъл, след като по-рано днес Иран заяви, че няма преки преговори с Вашингтон, въпреки че Тръмп настояваше, че такива ще има, когато през уикенда отмени серията от масирани бомбардировки срещу Иран, които бе заплашил да започне. По думите на президента на САЩ отмяната е станала по искане на регионалните му съюзници и Техеран.

Иранското Външно министерство днес заяви, че единствените преговори, които води, са с Оман относно плановете за споделяне на контрола над Ормузкия проток, който е жизненоважен коридор за световната търговия с енергия.

Тръмп настоя, че Иран е поискал преговори – "а някои биха казали, че "умоляваше" за нови преговори" – но сега започва с "обичайните си празни приказки" за контрола над Ормузкия проток.

Американският лидер заяви, че протокът "вече е изцяло под контрола на Военноморските сили на САЩ и на нашата (на Вашингтон) "блокада" или, както някои я наричат, Стоманената стена на САЩ! Нищо не преминава към Иран, освен ако ние не го позволим, и нищо няма да премине, освен ако не бъде постигнато споразумение или пълна капитулация".

Тръмп, заедно с Израел, на 28 февруари започна война срещу Иран, припомня АФП.

Първоначалните ѝ цели включваха унищожаване на ядрената промишленост на страната, ракетите ѝ и оказване на подкрепа за народно въстание срещу правителството.

Повече от пет месеца по-късно Иран все още е в състояние да изстрелва ракети и дронове срещу американски и съюзнически цели в региона и запазва запасите си от обогатен уран.

Въпреки натиска от страна на САЩ иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток сериозно засегнаха световната търговия с енергия, което даде на Техеран силен коз в конфликта.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да попитам

    1 3 Отговор
    А защо непрекъснато крещят: Смърт на ...(списъкът е дълъг)?

    14:51 04.08.2026

  • 2 Факт

    1 5 Отговор
    Този лъже, като всички цигани. Не искали да разширяват граници?! А, защо изнасят сили и средства за война в много държави от региона? Говорят за износ на революция и унищожаване на несъгласните с тях...

    14:53 04.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания