Киев спешно се нуждае от тези оръжия! САЩ продължават преговорите с Украйна за производството на ракети "Пейтриът"

САЩ продължават преговори с Украйна за разрешението Киев да произвежда ракети-прехващачи "Пейтриът" - оръжие, от което Киев спешно се нуждае за защита срещу руските атаки - въпреки изразените от президента Доналд Тръмп съмнения относно подобна сделка. Това съобщиха четирима източници, запознати с обсъжданията, пред "Ройтерс".
Според източниците преговорите включват възможност Украйна да произвежда определени компоненти, които впоследствие да бъдат сглобявани на друго място в Европа.
Киев настоява да получи повече ракети PAC-3 - най-новият модел за системата "Пейтриът" и едно от малкото оръжия, способни да поразяват балистични ракети, каквито Русия изстрелва към Украйна във все по-голям брой.
На 1 август украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че запасите на страната от ракети-прехващачи "Пейтриът" са се изчерпали и че е била свалена само една от общо 27-те балистични ракети, изстреляни от Москва през деня.
По време на среща със Зеленски в Анкара миналият месец Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети PAC-3, което би било сериозна подкрепа за Киев.
Но през изминалата седмица Тръмп промени решението си след среща със Зеленски в Белия дом, която двама от източниците определиха като трудна.
Американският президент заяви пред репортери, че САЩ не са се съгласявали да позволят на Украйна да произвежда ракети "Пейтриът" и че страната трябва да бъде "много внимателна, преди да позволи на някого да ги произвежда".
Исканията на Зеленски за местно производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът" до голяма степен бяха пренебрегвани от Вашингтон на фона на продължаващата война, поради опасения за сигурността, изразени от представители на индустрията и военни служители на САЩ, посочиха трима от източниците.
По думите им представителят на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър води преговорите за постигане на споразумение, като миналият месец той е посетил Киев, за да обсъди въпроса и да оцени възможните варианти съвместно с украински държавни представители и ръководители от оръжейната индустрия.
Уитакер използва посещението си в Киев миналия месец, "за да проучи възможностите за сътрудничество по иновации за бойното поле, като например дронове, които ще бъдат от полза за американските военни", заяви говорителят му, без изрично да споменава инициативата за "Пейтриът".
"Не е давана заповед за спиране на обсъжданията", заяви един от източниците, като добави, че преговорите с американски производители на оръжие, военни представители и други страни продължават.
Според четиримата източници обмисляните варианти включват производството на компоненти за системите "Пейтриът" в Украйна и изпращането им в Германия за окончателно сглобяване, включването на Украйна в съществуваща американско-европейска програма за ракети-прехващачи "Пейтриът", както и разрешаването на Киев да произвежда по-евтина версия на ракетата PAC-3.
Високопоставен служител от администрацията на Тръмп пък посочи, че САЩ "проучват няколко възможни пътя за бъдещо сътрудничество в отбранителната индустрия с Украйна", като добави, че всяко споразумение трябва да поставя на първо място сигурността на американските технологии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев
14:53 05.08.2026
2 Зеления
"178 - ма статия за седмицата с оплакванията на Зеленски,
от 206 държави в света съществената, най-важна новина е какво е казал актьора-клоун.
Няма нищо по-важно, нито въздуха, храната и водата за българите от мислите Володимир."
Тази вече е 179 - та статия !!!
14:53 05.08.2026
3 Вашето мнение
14:54 05.08.2026
4 Краварите са хитри
14:54 05.08.2026
5 Пич
От умрел - писмо !!!
14:54 05.08.2026
6 ФАКТ
14:54 05.08.2026
7 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
14:55 05.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
14:55 05.08.2026
9 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:55 05.08.2026
10 СЮЛЕЙМАН
14:56 05.08.2026
11 ?????
14:56 05.08.2026
12 хахахаха
14:57 05.08.2026
13 Инна
Основният удар същата нощ отново удари Киев и Киевска област. Транспортно-логистичният център MLP-Чайка в западните предградия на Киев беше ударен. Масиран пожар избухна в комплекса, където се съхраняваха и сглобяваха безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и изстрелваха от съседното летище Чайка.
В югозападната част на столицата беше ударен районът около дистрибуторския център Novus и терминал № 114 на Нова поща. В момента се установява кой обект е пострадал най-много или дали пожарът е обхванал и двата обекта. Дистрибуторският център Novus беше ударен преди това в края на есента на миналата година. След възстановяването му центърът възобнови използването си като основен център за приемане, съхранение и дистрибуция на товари.
В северната част на Киев е разрушен склад № 2 на „Нова поща“. Директни попадения също са разрушили терминала.
В източната част на столицата е ударен индустриалният район „Днепровски“. В този район се намират предприятия, свързани с украинската отбранителна промишленост, ремонтни дейности, електроника и производство на компоненти.
Очевидци съобщават за огромни стълбове дим
Коментиран от #19
14:59 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 имееми
15:01 05.08.2026
16 Абе
15:01 05.08.2026
17 Теслатъ
Коментиран от #21
15:02 05.08.2026
18 Аз,ако съм на Зелко,ще се ядосам...!
Коментиран от #25
15:02 05.08.2026
19 Инна
До коментар #13 от "Инна":Очевидци съобщават за огромни стълбове дим, издигащи се над десния бряг, и са засечени най-малко 15 пожара. Складове в близост до летище „Чайка“ край Буча, както и засегнати съоръжения в Киев, горяха и взривяваха през цялата сутрин.
Серия от удари удари удари и Бровари, важен център за разпределение на товари, който снабдява Черниговска, Сумска, Полтавска и Харковска области. Ударен е складовият комплекс на „Силпо ФУД“, „Новая поща“, „Айс Логистик“, „Рабен“ и „Транс-Логистик“, който е бил използван за съхранение на оборудване и оръжия на украинските въоръжени сили. Един от складовете на терминал „Розетка“ е разрушен. Ударите по цели в Бровари включват няколко вълни от ракети и безпилотни летателни апарати.
15:02 05.08.2026
20 байлар
15:02 05.08.2026
21 Евгений Онанегин
До коментар #17 от "Теслатъ":Това значи че войната няма да свърши скоро. Жалко!
Коментиран от #27
15:04 05.08.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #24
15:05 05.08.2026
23 Шулц
Тръмпито е рицар на куц и драглив кон!
Информирайте Козяк своевременно!
15:09 05.08.2026
24 Хахахахаха
До коментар #22 от "стоян георгиев":И на теб майка ти не ти е помогнала като те е родила за съжаление, толкова си неук, че всеки разбира че си създаден по погрешка от наркоманка и пиянде
15:09 05.08.2026
25 Теслатъ
До коментар #18 от "Аз,ако съм на Зелко,ще се ядосам...!":Колега, дори от Рижавото нищо не зависи, поизводителя на ЗРК "Пейтриът", "Боинг", твърдо отказа, а и Пентагона не позволява технологията да се предаде дори на старите си съюзници!!! Дет съ викъ: "Да обещаеш, не означава, че шъ ожениш!" -)))
15:10 05.08.2026
26 ПИТАМ
Коментиран от #28
15:10 05.08.2026
27 Теслатъ
До коментар #21 от "Евгений Онанегин":Целта на Запада е, максимално да се ослаби Русия, а укрите и територията на бУССР са просто Инструмент за постигането на тази цел. Ето ти цитат на наскоро "ритналия кофата" сенатор Линзи Греъм: "Войната в Украйна е много добра "инвестиция“ за Съединените щати; Америка унищожава руската армия, без да губи нито един войник."
15:18 05.08.2026
28 ЪХЪ
До коментар #26 от "ПИТАМ":Ако някой смята,че укритие не са си запазили няколко ядрени бойни глави от епохата на СССР много се лъже.Това е ясно даже и на чучелото Медведев.
Коментиран от #29
15:19 05.08.2026
29 МЕЧТАЙ СИ КОЗЯК
До коментар #28 от "ЪХЪ":Значи са правени в руския СССР и русваците могат да ги унищожат на място за да помогнат на бандерите да се отйрват от всичко руско.
15:21 05.08.2026
30 Мишел
15:22 05.08.2026
31 Розовото пони зеля
15:25 05.08.2026