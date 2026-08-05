Киев спешно се нуждае от тези оръжия! САЩ продължават преговорите с Украйна за производството на ракети "Пейтриът"

САЩ продължават преговори с Украйна за разрешението Киев да произвежда ракети-прехващачи "Пейтриът" - оръжие, от което Киев спешно се нуждае за защита срещу руските атаки - въпреки изразените от президента Доналд Тръмп съмнения относно подобна сделка. Това съобщиха четирима източници, запознати с обсъжданията, пред "Ройтерс".

Според източниците преговорите включват възможност Украйна да произвежда определени компоненти, които впоследствие да бъдат сглобявани на друго място в Европа.

Киев настоява да получи повече ракети PAC-3 - най-новият модел за системата "Пейтриът" и едно от малкото оръжия, способни да поразяват балистични ракети, каквито Русия изстрелва към Украйна във все по-голям брой.

На 1 август украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че запасите на страната от ракети-прехващачи "Пейтриът" са се изчерпали и че е била свалена само една от общо 27-те балистични ракети, изстреляни от Москва през деня.

По време на среща със Зеленски в Анкара миналият месец Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети PAC-3, което би било сериозна подкрепа за Киев.

Но през изминалата седмица Тръмп промени решението си след среща със Зеленски в Белия дом, която двама от източниците определиха като трудна.

Американският президент заяви пред репортери, че САЩ не са се съгласявали да позволят на Украйна да произвежда ракети "Пейтриът" и че страната трябва да бъде "много внимателна, преди да позволи на някого да ги произвежда".

Исканията на Зеленски за местно производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът" до голяма степен бяха пренебрегвани от Вашингтон на фона на продължаващата война, поради опасения за сигурността, изразени от представители на индустрията и военни служители на САЩ, посочиха трима от източниците.

По думите им представителят на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър води преговорите за постигане на споразумение, като миналият месец той е посетил Киев, за да обсъди въпроса и да оцени възможните варианти съвместно с украински държавни представители и ръководители от оръжейната индустрия.

Уитакер използва посещението си в Киев миналия месец, "за да проучи възможностите за сътрудничество по иновации за бойното поле, като например дронове, които ще бъдат от полза за американските военни", заяви говорителят му, без изрично да споменава инициативата за "Пейтриът".

"Не е давана заповед за спиране на обсъжданията", заяви един от източниците, като добави, че преговорите с американски производители на оръжие, военни представители и други страни продължават.

Според четиримата източници обмисляните варианти включват производството на компоненти за системите "Пейтриът" в Украйна и изпращането им в Германия за окончателно сглобяване, включването на Украйна в съществуваща американско-европейска програма за ракети-прехващачи "Пейтриът", както и разрешаването на Киев да произвежда по-евтина версия на ракетата PAC-3.

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп пък посочи, че САЩ "проучват няколко възможни пътя за бъдещо сътрудничество в отбранителната индустрия с Украйна", като добави, че всяко споразумение трябва да поставя на първо място сигурността на американските технологии.