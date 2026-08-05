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Киев спешно се нуждае от тези оръжия! САЩ продължават преговорите с Украйна за производството на ракети "Пейтриът"
  Тема: Украйна

Киев спешно се нуждае от тези оръжия! САЩ продължават преговорите с Украйна за производството на ракети "Пейтриът"

5 Август, 2026 14:51 670 31

  • русия-
  • украйна-
  • пейтриът-
  • ракети-
  • дронове

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп пък посочи, че САЩ проучват няколко възможни пътя за бъдещо сътрудничество в отбранителната индустрия с Украйна

Киев спешно се нуждае от тези оръжия! САЩ продължават преговорите с Украйна за производството на ракети "Пейтриът" - 1
Reuters Reuters

САЩ продължават преговори с Украйна за разрешението Киев да произвежда ракети-прехващачи "Пейтриът" - оръжие, от което Киев спешно се нуждае за защита срещу руските атаки - въпреки изразените от президента Доналд Тръмп съмнения относно подобна сделка. Това съобщиха четирима източници, запознати с обсъжданията, пред "Ройтерс".

Според източниците преговорите включват възможност Украйна да произвежда определени компоненти, които впоследствие да бъдат сглобявани на друго място в Европа.

Киев настоява да получи повече ракети PAC-3 - най-новият модел за системата "Пейтриът" и едно от малкото оръжия, способни да поразяват балистични ракети, каквито Русия изстрелва към Украйна във все по-голям брой.

На 1 август украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че запасите на страната от ракети-прехващачи "Пейтриът" са се изчерпали и че е била свалена само една от общо 27-те балистични ракети, изстреляни от Москва през деня.

По време на среща със Зеленски в Анкара миналият месец Тръмп заяви, че САЩ ще предоставят на Украйна лиценз за производство на ракети PAC-3, което би било сериозна подкрепа за Киев.

Но през изминалата седмица Тръмп промени решението си след среща със Зеленски в Белия дом, която двама от източниците определиха като трудна.

Американският президент заяви пред репортери, че САЩ не са се съгласявали да позволят на Украйна да произвежда ракети "Пейтриът" и че страната трябва да бъде "много внимателна, преди да позволи на някого да ги произвежда".

Исканията на Зеленски за местно производство на ракети-прехващачи за системата "Пейтриът" до голяма степен бяха пренебрегвани от Вашингтон на фона на продължаващата война, поради опасения за сигурността, изразени от представители на индустрията и военни служители на САЩ, посочиха трима от източниците.

По думите им представителят на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър води преговорите за постигане на споразумение, като миналият месец той е посетил Киев, за да обсъди въпроса и да оцени възможните варианти съвместно с украински държавни представители и ръководители от оръжейната индустрия.

Уитакер използва посещението си в Киев миналия месец, "за да проучи възможностите за сътрудничество по иновации за бойното поле, като например дронове, които ще бъдат от полза за американските военни", заяви говорителят му, без изрично да споменава инициативата за "Пейтриът".

"Не е давана заповед за спиране на обсъжданията", заяви един от източниците, като добави, че преговорите с американски производители на оръжие, военни представители и други страни продължават.

Според четиримата източници обмисляните варианти включват производството на компоненти за системите "Пейтриът" в Украйна и изпращането им в Германия за окончателно сглобяване, включването на Украйна в съществуваща американско-европейска програма за ракети-прехващачи "Пейтриът", както и разрешаването на Киев да произвежда по-евтина версия на ракетата PAC-3.

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп пък посочи, че САЩ "проучват няколко възможни пътя за бъдещо сътрудничество в отбранителната индустрия с Украйна", като добави, че всяко споразумение трябва да поставя на първо място сигурността на американските технологии.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев

    16 3 Отговор
    се нуждае спешно от чували че 3 млн са вече гушнали букета,а във факти се нуждаят от спиране на нпо парите

    14:53 05.08.2026

  • 2 Зеления

    12 2 Отговор
    цитат от предната статия на коментиращ "Зеления":

    "178 - ма статия за седмицата с оплакванията на Зеленски,

    от 206 държави в света съществената, най-важна новина е какво е казал актьора-клоун.
    Няма нищо по-важно, нито въздуха, храната и водата за българите от мислите Володимир."

    Тази вече е 179 - та статия !!!

    14:53 05.08.2026

  • 3 Вашето мнение

    10 2 Отговор
    Днес мисира във факти е запецнал яко, цял ден за нужника на зеленси пише.

    14:54 05.08.2026

  • 4 Краварите са хитри

    4 1 Отговор
    Утре Расия ще ги превземе и открадне технологиите.

    14:54 05.08.2026

  • 5 Пич

    8 2 Отговор
    Знаете ли какво чака Зелю ?

    От умрел - писмо !!!

    14:54 05.08.2026

  • 6 ФАКТ

    6 4 Отговор
    Сорос 5 г го слага на бакшиша без вазелин.

    14:54 05.08.2026

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    4 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:55 05.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    4 0 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:55 05.08.2026

  • 9 СЮЛЕЙМАН

    6 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:55 05.08.2026

  • 10 СЮЛЕЙМАН

    4 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:56 05.08.2026

  • 11 ?????

    5 0 Отговор
    С една дума я камилата я камиларя.

    14:56 05.08.2026

  • 12 хахахаха

    6 1 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    14:57 05.08.2026

  • 13 Инна

    5 2 Отговор
    Руската армия предприе пореден мащабен комбиниран ракетен и безпилотни удари срещу военни и обекти с двойно предназначение в Украйна. Забележително е, че нито една от 39-те ракети, повечето от които бяха предназначени за Киев и околния регион, не беше свалена, което показва пълното изчерпване на вражеските системи за противовъздушна отбрана.

    Основният удар същата нощ отново удари Киев и Киевска област. Транспортно-логистичният център MLP-Чайка в западните предградия на Киев беше ударен. Масиран пожар избухна в комплекса, където се съхраняваха и сглобяваха безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и изстрелваха от съседното летище Чайка.

    В югозападната част на столицата беше ударен районът около дистрибуторския център Novus и терминал № 114 на Нова поща. В момента се установява кой обект е пострадал най-много или дали пожарът е обхванал и двата обекта. Дистрибуторският център Novus беше ударен преди това в края на есента на миналата година. След възстановяването му центърът възобнови използването си като основен център за приемане, съхранение и дистрибуция на товари.

    В северната част на Киев е разрушен склад № 2 на „Нова поща“. Директни попадения също са разрушили терминала.

    В източната част на столицата е ударен индустриалният район „Днепровски“. В този район се намират предприятия, свързани с украинската отбранителна промишленост, ремонтни дейности, електроника и производство на компоненти.

    Очевидци съобщават за огромни стълбове дим

    Коментиран от #19

    14:59 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 имееми

    4 2 Отговор
    И какво точно ше попречи на руснаците да сринат със земята производствените сгради , барабар с оборудването, още преди да е и сглобена и една ракета там ? Американците да не са си паднали на главата, че да ги правят тези разходи, само за да ги видат как се превръщат в пепел на същия ден ?? И в бонус да получат и репутационни щети, че ПВО-ракетите , дето произвеждат са безполезни за защитата на фабриките, където се произвеждат ...

    15:01 05.08.2026

  • 16 Абе

    3 0 Отговор
    Пак мъки и неволи за баба Пу.

    15:01 05.08.2026

  • 17 Теслатъ

    2 2 Отговор
    """" Говорител на Компанията "Боинг" твърдо отказа да предаде на Украина лиценз за производство на ракети за ЗРК "Пейтриът" """""" -------- Това е истината, другарЕ!!!! -)))))))))))))) Урсули,Кайчета, Марципани и т.н. , да го .... !!!!

    Коментиран от #21

    15:02 05.08.2026

  • 18 Аз,ако съм на Зелко,ще се ядосам...!

    3 1 Отговор
    Как може Тръмп ,много тържествено и публично, да прегърне Зелко и му каже,че му предоставя лиценза за производство на ,,Патриота",пък после да го увърта,вече почти месец...-,,ама може... "...,,ама не може..."...?!?

    Коментиран от #25

    15:02 05.08.2026

  • 19 Инна

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Инна":

    Очевидци съобщават за огромни стълбове дим, издигащи се над десния бряг, и са засечени най-малко 15 пожара. Складове в близост до летище „Чайка“ край Буча, както и засегнати съоръжения в Киев, горяха и взривяваха през цялата сутрин.

    Серия от удари удари удари и Бровари, важен център за разпределение на товари, който снабдява Черниговска, Сумска, Полтавска и Харковска области. Ударен е складовият комплекс на „Силпо ФУД“, „Новая поща“, „Айс Логистик“, „Рабен“ и „Транс-Логистик“, който е бил използван за съхранение на оборудване и оръжия на украинските въоръжени сили. Един от складовете на терминал „Розетка“ е разрушен. Ударите по цели в Бровари включват няколко вълни от ракети и безпилотни летателни апарати.

    15:02 05.08.2026

  • 20 байлар

    1 2 Отговор
    Очаквайте още ИНФЛАЦИЯ от Зеленски.

    15:02 05.08.2026

  • 21 Евгений Онанегин

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Теслатъ":

    Това значи че войната няма да свърши скоро. Жалко!

    Коментиран от #27

    15:04 05.08.2026

  • 22 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Неадекватността на Тръмп доведе ситуацията по света до сегашното положение.липсата на ракети за украйна е поредния подарък за путлер.няма да помогне на русия за тяхно съжаление .

    Коментиран от #24

    15:05 05.08.2026

  • 23 Шулц

    2 2 Отговор
    Нито едното, нито другото, Осрайна са на финала за оцветяване на гащите в кафяво, а ФАЩ те просто препускат на крилете на старостта из различни райони по света!
    Тръмпито е рицар на куц и драглив кон!
    Информирайте Козяк своевременно!

    15:09 05.08.2026

  • 24 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    И на теб майка ти не ти е помогнала като те е родила за съжаление, толкова си неук, че всеки разбира че си създаден по погрешка от наркоманка и пиянде

    15:09 05.08.2026

  • 25 Теслатъ

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аз,ако съм на Зелко,ще се ядосам...!":

    Колега, дори от Рижавото нищо не зависи, поизводителя на ЗРК "Пейтриът", "Боинг", твърдо отказа, а и Пентагона не позволява технологията да се предаде дори на старите си съюзници!!! Дет съ викъ: "Да обещаеш, не означава, че шъ ожениш!" -)))

    15:10 05.08.2026

  • 26 ПИТАМ

    5 2 Отговор
    Къв е шанса някой да инвестира в производство на ПВО на територия, която нама ПВО и не може да си опази сегашните заводи за дронове?!

    Коментиран от #28

    15:10 05.08.2026

  • 27 Теслатъ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Евгений Онанегин":

    Целта на Запада е, максимално да се ослаби Русия, а укрите и територията на бУССР са просто Инструмент за постигането на тази цел. Ето ти цитат на наскоро "ритналия кофата" сенатор Линзи Греъм: "Войната в Украйна е много добра "инвестиция“ за Съединените щати; Америка унищожава руската армия, без да губи нито един войник."

    15:18 05.08.2026

  • 28 ЪХЪ

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "ПИТАМ":

    Ако някой смята,че укритие не са си запазили няколко ядрени бойни глави от епохата на СССР много се лъже.Това е ясно даже и на чучелото Медведев.

    Коментиран от #29

    15:19 05.08.2026

  • 29 МЕЧТАЙ СИ КОЗЯК

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ЪХЪ":

    Значи са правени в руския СССР и русваците могат да ги унищожат на място за да помогнат на бандерите да се отйрват от всичко руско.

    15:21 05.08.2026

  • 30 Мишел

    1 0 Отговор
    Украйна ще произвежда Пейтриът и други модерни оръжия всяка сряда, на Върба.

    15:22 05.08.2026

  • 31 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Ша има година две преговори, и след преговорите до две три години може да се почне производството, трябва да поддържаме войната до тогава, и вече може да победим хахахахаха, докЪ чакаха Русия да свърши ракетите ги свършиха укрите барабар с цял ЕС и САЩ, докЪ чакаха Русия да фалира фалира укрия и цял ЕС хахахахаха, да не почнат еврастите да молят Русия за заеми и ракети хахахахаха.

    15:25 05.08.2026

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