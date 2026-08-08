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Сенатът на САЩ прие „Закона Греъм“ за санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Сенатът на САЩ прие „Закона Греъм“ за санкции срещу Русия

8 Август, 2026 04:25, обновена 8 Август, 2026 04:36 1 766 21

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Лидери в Европа и Украйна приветстват решението

Сенатът на САЩ прие „Закона Греъм“ за санкции срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Горната камара на американския Конгрес подкрепи с огромно двупартийно мнозинство ключов нов инструмент за икономически натиск срещу Кремъл и неговите съюзници.

С 86 гласа „за“ срещу едва 11 „против“ Сенатът на САЩ прие мащабния пакет от санкции, официално озаглавен „Закон за санкциониране на Русия и Иран „Линдзи О. Греъм“ от 2026 г.“. Законопроектът е плод на повече от година преговори, водени от покойния сенатор Линдзи Греъм преди внезапната му смърт през юли. Текстът предвижда безпрецедентни правомощия за налагане на наказателни мита до 100% за най-големите държави, внасящи руски енергоносители (като Китай и Индия), и удължава до 2031 г. санкциите срещу оръжейния и енергийния сектор на Иран. Решението предизвика вълна от международно одобрение от страна на Европейския съюз и Украйна, превръщайки се в най-сериозния дипломатически и икономически ход на Вашингтон през настоящата година.

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Подробности за „Закона Греъм“: Удар по петролните приходи и „сенчестия флот“

Основната цел на новото законодателство е напълно да пресуши финансовите потоци, захранващи руската военна машина. Както отбеляза лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, Путин може да продължава конфликта само докато разполага с приходите от петрол и газ.

„Законът Греъм“ въвежда следните радикални мерки:

  • Наказателни мита за купувачите: Президентът на САЩ получава правомощия да налага до 100% мита върху вносни стоки от топ 5 на страните, които купуват най-големи обеми руски суров петрол или природен газ и помагат на Москва да заобикаля западните ембарга. Основни мишени на тези рестрикции са икономически гиганти като Китай и Индия.
  • Удар по „Сенчестия флот“: За първи път САЩ въвеждат директни блокиращи санкции срещу международни морски мрежи, чуждестранни лица и плавателни съдове, съзнателно транспортиращи руски енергийни продукти извън официалния таван на цените.
  • Разширени санкции срещу Иран: По изрично искане на Белия дом, в закона бе компенсирано петгодишно удължаване на Закона за санкции срещу Иран (който изтичаше в края на 2026 г.), за да се ограничи финансирането на иранската ракетна и ядрена програма.
  • Персонални блокирания: Въвеждат се нови тежки първични и вторични санкции срещу руски политически представители, олигарси и техните семейства, включително замразяване на активи и забрани за трансакции с американски финансови институции.

Урсула фон дер Лайен: „Заедно ще пресушим средствата на Русия“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен веднага приветства вота в Капитолия, определяйки го като исторически момент за трансатлантическото партньорство. Нейната реакция дойде броени дни след като Европейският съюз официално прие своя собствен 21-ви пакет от санкции срещу Москва, с който се засилва контролът върху доставките на критични технологии за руския ВПК и се разширява списъкът със забранени стоки за двойна употреба.

В официално изявление в социалната мрежа X Фон дер Лайен написа: „Приветствам приемането на Закона Греъм от Сената на САЩ. Той отдава почит на един яростен поддръжник на координирания натиск срещу военната машина на Кремъл. Заедно, нека пресушим средствата на Русия да продължава война, която не може да спечели. С тежки, допълващи се санкции Европа и Съединените щати отново показват какво могат да постигнат историческите партньори, когато действат в синхрон.“

Андрий Сибига: „Мощна демонстрация на глобално лидерство“

В Киев политическото ръководство изрази дълбока благодарност към американските сенатори. Външнополитическото ведомство на Украйна, представлявано от изпълняващия длъжността министър на външните робти Андрий Сибига, подчерта, че този закон изпраща критичен „морален и стратегически сигнал“ към украинския народ. Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски лично посети Вашингтон миналата седмица за погребението на сенатор Линдзи Греъм и проведе закрити срещи с конгресмени, настоявайки за спешно гласуване на мерките.

Андрий Сибига заяви в своя позиция: „Това знаково законодателство е мощна демонстрация на глобалното лидерство на Америка. Изразявам искрена благодарност към членовете на Сената на САЩ за тяхната принципна двупартийна подкрепа и непоколебима солидарност с Украйна. Заедно приближаваме справедливия и траен мир.“

Предстои трудна битка в Камарата на представителите

Въпреки категоричното мнозинство в Сената, законодателният път на „Закона Греъм“ все още не е извървян докрай. Документът се прехвърля за разглеждане в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса), която в момента е в лятна ваканция до 31 август.

Политическите анализатори прогнозират сериозни дебати в долната камара. Част от прогресивните демократи, водени от представители като Грегъри Мийкс и Дон Байър, вече изразиха силно безпокойство относно мащаба на митническите правомощия, които законът предоставя на Белия дом. Според тях подобни мерки могат да се превърнат в „оръжие“ за непредсказуеми търговски войни с икономически гиганти като Китай и Индия (основни купувачи на руски енергоносители), което би повишило цените за американските потребители и вносители. От друга страна, администрацията на президента Доналд Тръмп вече изпрати писмено уверение, че подкрепя компромисния текст и е готова да го подпише, след като премине през целия Конгрес, за да засили американските лостове за влияние при евентуални бъдещи мирни преговори.

Източници: Reuters, Al Jazeera и Associated Press


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    10 32 Отговор
    А зеления чорап е против, той призовава за дипломация.

    Коментиран от #8

    04:42 08.08.2026

  • 2 Смешки

    40 8 Отговор
    Ще бъде трагикомедия. САЩ внасят много лекарства генерици от Индия и хората си купуват много електроника от Китай. Тръмп стана по откачен от Урсулите и ще го постигне народната обич есента на междинните избори.

    05:01 08.08.2026

  • 3 Любопитно но факт

    39 9 Отговор
    Тръм и кукловодите му от Израел не знаят как да "победят" във войната с Иран. Питали войниците за "иновативни идеи" и засега имат само ялови санкции, като Европа на която отдавна и хлопат всички възможни дъски.

    05:03 08.08.2026

  • 4 ОТНОВО УДАР В ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО

    36 7 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА БУТАФОРИЯ НА КОЯТО ФАШИЗОИДИТЕ В КОМПАНИЯ С УКРОМАФИЯТА ПОБЪРЗАХА ДА СЕ ЗАРАДВАТ , ЗАЩОТО НА ПРАКТИКА ТОВА НЯМА ДА СЕ ПОЛУЧИ !!
    ЩЕ САНКЦИОНИРАШ КИТАЙ А И РУСИЯ , ПО-СКОРО КИТАЙ ЩЕ САНКЦИОНИРА ВАС.

    Коментиран от #15

    05:08 08.08.2026

  • 5 Пресушената Урсулап

    20 8 Отговор
    Преди Русия ще ви пресуша вас!

    "Заедно ще пресушим средствата на Русия“

    05:10 08.08.2026

  • 6 Поправка

    21 4 Отговор
    Тези санкции не са срещу Русия.

    05:13 08.08.2026

  • 7 На тапети

    25 5 Отговор
    Да почват следващия закон, "Закон за спасяване на долара".

    05:24 08.08.2026

  • 8 Хмм

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Радев прави това, за което е избран, такива са очакванията на избирателите му

    Коментиран от #16, #17

    05:28 08.08.2026

  • 9 дядото

    19 2 Отговор
    остана ли някой вярващ в анкъридж или в утрешния мир в украйна.

    05:38 08.08.2026

  • 10 От цялата тая

    17 3 Отговор
    история да му мисли ЕС!

    05:42 08.08.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    7 21 Отговор
    Дреме ми....
    Руснака може живее и на купичка ориз !!!
    Га свърши ориза ще рупа вестници.
    Пабедааааа, вперьод за Путина.....😄

    05:56 08.08.2026

  • 12 Бончо М.

    25 3 Отговор
    С такива мита щатите ще откажат света да работи за тях.

    06:13 08.08.2026

  • 13 Китай

    15 4 Отговор
    Като им скръцне със зъби на американците , че ще отреже важни компоненти за ракетите им , а те ги чакат като топъл хляб и ще си седнат на дъ .. то . Замазват очите на простите окраинци .

    06:40 08.08.2026

  • 14 сполиь

    14 5 Отговор
    Фалит. Всички Западни глупаци маршируват бодро към фалита. Русия ще си продава нефта, а вие ще ги хванете за шлифера. Енергия и ресурси всеки ще иска да си купи, защото напечатаната хартия не струва нищо. А като сложите мито и на Китай и Индия, и ще ядете напечатана хартия. Стоки има в Китаи, Индия и Русия. Другите само ще си останат с лозунгите и хартията. Ще си платите и 100% мито, във вашата сметка. Слава на Господ Иисус Христос, глупака сам се бие по кратуната. Ще фалирате измамни Западни глупаци. Ще ходите при амбреажа Греам

    07:20 08.08.2026

  • 15 Антирашист 2201

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "ОТНОВО УДАР В ПРАЗНОТО ПРОСТРАНСТВО":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не срори а чети за фашистките държави !

    07:22 08.08.2026

  • 16 Антирашист 2202

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Радев прави това за което са го одобрили рашистите !

    Коментиран от #18

    07:26 08.08.2026

  • 17 Антирашист 2204

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Каква дипломация от новиая хитлер !

    07:29 08.08.2026

  • 18 Той е активен евроалантик

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 2202":

    Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е ­мнението и на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:

    1.За Безмер Радев не договори превилегии за България при:
    а. ПВО - Пейтриът или SAM P от Франция и Германия да дойдат в Безмер ? Нали гърция ни отказа.
    б. Не определи наем от САЩ да плаща за тази база?
    в. Не поиска нещо друго от САЩ, което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и “минимален» да е той?
    2.Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.И ооще Той реши България да се включва в петролопровода север — юг на НАТО за война
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.

    08:11 08.08.2026

  • 19 Kaлпазанин

    8 4 Отговор
    Скоро говедата ,наистина ще стрелят по перси и руснаци с фунийки от долари ,урсулианците да ни обяснят какво средства ще блокират за руснаците ,след като те си имат всичко ,като сложим в картинката населението на Индия и Китай Бразилия които пък имат човешкия ресурс за производство ,ко праим тогава ???? Идиотите ще трябва да ядат и долари

    08:33 08.08.2026

  • 20 Бай онзи

    1 0 Отговор
    За 250 години,тъй наречените,,американци" не са разбрали нищо за руснаците и руския характер!

    10:03 08.08.2026

  • 21 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... НЕЩО -КАТО НАШИЯ ЕТИКЕТ НА БУТИЛКА ВИНО : .МИЩОК "НАДУЛ ПЕРКИ" С ВИК --"ЕЛА МИ МАЦО " !?!?!?!? МИШОК - 800 МИЛИОНА -СРЕЩУ З. 5 МИЛИАРДА " МАЦИ " !?!?

    12:23 08.08.2026