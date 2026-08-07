Литва: Русия може да използва украински дронове за провокация срещу НАТО

Литва предупреди, че има възможност Русия да проведе прикрита операция срещу източния фланг на НАТО, при която да използва пленени украински дронове с цел да всява раздор (операция под фалшив флаг).
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви вчера, че Русия може да използва произведени в Украйна безпилотни летателни апарати за провокация срещу балтийските държави. Подобно предупреждение отправи и полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш през юли, като предупреди за саботаж срещу НАТО.
Украинското военно издание Мілітарний съобщи миналата седмица, че Русия вероятно вече използва пленени украински дронове с голям обсег за предполагаеми провокации. Публикацията се позовава на снимки, публикувани от бившия съветник на украинския президент по отбранителните технологии и експерт в областта на военните радиотехнологии Сергей Бескрестнов (позивна "Флаш").
Латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис заяви вчера, че няма признаци за непосредствена опасност Русия да атакува инфраструктурата в Латвия.
Институтът за изследване на войната предвещава, че Русия може да проведе кампания целяща да създаде информационни и психологически условия за бъдещи провокации срещу НАТО. Предполагаемите маневри включват нарушаване на въздушното пространство на страни от съюза, саботажи, електронните смущения, прелитанията и операции под фалшив флаг.
Междувременно Русия вероятно продължава да формира бойни подразделения, като използва украински военнопленници, което е в разрез с Женевската конвенция. Руското Министерство на отбраната съобщи вчера за сформирането на първата украинска доброволческа бригада за специални операции, за която се смята, че е съставена от украински военнопленници и бивши украински военнослужещи, за които се твърди, че са преминали на руска страна.
Бригадата е сформирана чрез обединяване на няколко нередовни формирования. Според поне един руски военен блогър в нея участват украински военнопленници.
ISW припомня, че според Женевската конвенция военнопленниците не трябва да бъдат настанявани на бойното поле, където могат да бъдат изложени на обстрел и не може да бъдат заставяни да работят при опасни трудови условия. Освен това тя забранява използването им във военни действия на страната на силата, която ги е заловила.
ISW за пръв път разглежда доклади за използването на украински военнопленници в руски бойни формирования през ноември 2022 г., като последният известен случай е батальонът "Богдан Хмелницки" през декември 2023 г., който е активен в западна Донецка област.
Съобщава се, че украинският бригаден генерал Сергий Собко е станал заместник-главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. Преди това е бил началник-щаб на 11-и армейски корпус и началник-щаб на Силите за териториална отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
21:12 07.08.2026
2 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #4, #26
21:13 07.08.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #21
21:14 07.08.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":Айде, кво натискаш клавиатура так, натискай спуска, а?
Май Ти е Малко... болтчето, хахааха
21:16 07.08.2026
5 МНОГО СА МИ УМНИ
Коментиран от #32
21:16 07.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 О, Морес
21:17 07.08.2026
8 Ммммм
21:19 07.08.2026
9 Русия
Коментиран от #15
21:20 07.08.2026
10 Не може да бъде
21:21 07.08.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #13, #39
21:21 07.08.2026
12 Нямат край
21:22 07.08.2026
13 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Но това изобщо не пречи Русия непрекъснато да губи войната и да изглежда по-жалка от обикновеното 👆😁😁
21:24 07.08.2026
14 Симпли дъ бест
21:24 07.08.2026
15 Друсано русначе
До коментар #9 от "Русия":Русия може ми прави вятър с уста !!!
Ма и за това не я бива...😁
21:25 07.08.2026
16 Краварска медия
,
21:26 07.08.2026
17 Нищо Чудно
Елементарно е защо . Много отдавна се старае да вкара НАТО на своя страна във войната срещу Русия .
Коментиран от #20, #25
21:29 07.08.2026
18 Хе хе...
Путин изглежда най после свали кадифените ръкавички...
21:29 07.08.2026
19 ?????
Що го повтаряте бре?
Коментиран от #22
21:30 07.08.2026
20 Шорт
До коментар #17 от "Нищо Чудно":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! Ще забъркат други държави на тяхна страна. Защото се вижда че губят войната!
21:31 07.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ...
До коментар #19 от "?????":Нали трябва да има кликове, посещаемост и коментари. Иначе откъде ще дойдат постъпленията за сайта.
21:35 07.08.2026
23 yкpонюз
21:36 07.08.2026
24 Хомо Руснак
21:38 07.08.2026
25 Баце,
До коментар #17 от "Нищо Чудно":Принципно си абсолютно прав.
Обаче!
Втори такива идиоти като у краинците няма да се намерят, да мрат като мухи и да си унищожат държавата. Тия xoxoли се оказаха по тъпи дори и от нас.
Залагам каса бира, че веднага след като руснаците приключат с 4о4 всички останали от коалицията на же лаещите изведнъж ще се преобуят във въздуха и ще се окажат първи приятели с Путин.
Коментиран от #28
21:40 07.08.2026
26 Руската зараза
До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":Лекува се с изолация и санитарен кордон.
21:44 07.08.2026
27 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
22:12 07.08.2026
28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #25 от "Баце,":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
22:13 07.08.2026
29 Каунь
Коментиран от #30
22:40 07.08.2026
30 Сашко
До коментар #29 от "Каунь":Шматка, много си глуповат, излишно е да се правиш на умен 🤫
22:46 07.08.2026
31 ТАЗИ ГЛУПОСТ
23:08 07.08.2026
32 Хохо Бохо
До коментар #5 от "МНОГО СА МИ УМНИ":Нато ич не бърза да яде ядрената хурка. Киеф са руснаци, проклети и корумпирани но руснаци. Нато не са руснаци и ще гризнат атома
23:22 07.08.2026
33 шаа
23:57 07.08.2026
34 Запада е източника
00:06 08.08.2026
35 Гориил
01:16 08.08.2026
36 Наглеца вика
Седа опитват украинските доказани
гадории да ги припишат на руснаците.
Освен това балтийците се правят на ударени за това, че украйнски дронове вършееха из държавичките им, падаха там и събаряха комини на заводи, че дори и във Финландия.
01:27 08.08.2026
37 Дреме и на Русия
Те украински дронове така и така си летят свободно през Литва и падат там. Тоя Райвис Мелнис не знае ли?
Няма нужда Русия да им праща украйнски дронове.
Веселото ще е ако на руснаците им писне от наглостта на балтиите и ги подпука с руски дронове и ракети
01:41 08.08.2026
38 Щото пък ония
01:50 08.08.2026
39 Не отказал всъщност на Украйна
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Защото украинските ракети не са украински.
Отказал е на британските отчаяни мераклии.
Зщото знае, че и руснаците знаят чии са ракетите и ще стане мацано.
01:51 08.08.2026
40 Не рипайте доказано е, че...
01:54 08.08.2026
41 Баце
02:03 08.08.2026
42 Мая
05:56 08.08.2026
43 Това пишат
07:28 08.08.2026