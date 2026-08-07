Литва: Русия може да използва украински дронове за провокация срещу НАТО

Литва предупреди, че има възможност Русия да проведе прикрита операция срещу източния фланг на НАТО, при която да използва пленени украински дронове с цел да всява раздор (операция под фалшив флаг).

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви вчера, че Русия може да използва произведени в Украйна безпилотни летателни апарати за провокация срещу балтийските държави. Подобно предупреждение отправи и полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш през юли, като предупреди за саботаж срещу НАТО.

Украинското военно издание Мілітарний съобщи миналата седмица, че Русия вероятно вече използва пленени украински дронове с голям обсег за предполагаеми провокации. Публикацията се позовава на снимки, публикувани от бившия съветник на украинския президент по отбранителните технологии и експерт в областта на военните радиотехнологии Сергей Бескрестнов (позивна "Флаш").

Латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис заяви вчера, че няма признаци за непосредствена опасност Русия да атакува инфраструктурата в Латвия.

Институтът за изследване на войната предвещава, че Русия може да проведе кампания целяща да създаде информационни и психологически условия за бъдещи провокации срещу НАТО. Предполагаемите маневри включват нарушаване на въздушното пространство на страни от съюза, саботажи, електронните смущения, прелитанията и операции под фалшив флаг.

Междувременно Русия вероятно продължава да формира бойни подразделения, като използва украински военнопленници, което е в разрез с Женевската конвенция. Руското Министерство на отбраната съобщи вчера за сформирането на първата украинска доброволческа бригада за специални операции, за която се смята, че е съставена от украински военнопленници и бивши украински военнослужещи, за които се твърди, че са преминали на руска страна.

Бригадата е сформирана чрез обединяване на няколко нередовни формирования. Според поне един руски военен блогър в нея участват украински военнопленници.

ISW припомня, че според Женевската конвенция военнопленниците не трябва да бъдат настанявани на бойното поле, където могат да бъдат изложени на обстрел и не може да бъдат заставяни да работят при опасни трудови условия. Освен това тя забранява използването им във военни действия на страната на силата, която ги е заловила.

ISW за пръв път разглежда доклади за използването на украински военнопленници в руски бойни формирования през ноември 2022 г., като последният известен случай е батальонът "Богдан Хмелницки" през декември 2023 г., който е активен в западна Донецка област.

Съобщава се, че украинският бригаден генерал Сергий Собко е станал заместник-главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. Преди това е бил началник-щаб на 11-и армейски корпус и началник-щаб на Силите за териториална отбрана.