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Литва: Русия може да използва украински дронове за провокация срещу НАТО

Литва: Русия може да използва украински дронове за провокация срещу НАТО

7 Август, 2026 21:09 1 481 43

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • нато-
  • литва

Украинското военно издание Мілітарний съобщи миналата седмица, че Русия вероятно вече използва пленени украински дронове с голям обсег за предполагаеми провокации

Литва: Русия може да използва украински дронове за провокация срещу НАТО - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Литва предупреди, че има възможност Русия да проведе прикрита операция срещу източния фланг на НАТО, при която да използва пленени украински дронове с цел да всява раздор (операция под фалшив флаг).

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви вчера, че Русия може да използва произведени в Украйна безпилотни летателни апарати за провокация срещу балтийските държави. Подобно предупреждение отправи и полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш през юли, като предупреди за саботаж срещу НАТО.

Украинското военно издание Мілітарний съобщи миналата седмица, че Русия вероятно вече използва пленени украински дронове с голям обсег за предполагаеми провокации. Публикацията се позовава на снимки, публикувани от бившия съветник на украинския президент по отбранителните технологии и експерт в областта на военните радиотехнологии Сергей Бескрестнов (позивна "Флаш").

Латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис заяви вчера, че няма признаци за непосредствена опасност Русия да атакува инфраструктурата в Латвия.

Институтът за изследване на войната предвещава, че Русия може да проведе кампания целяща да създаде информационни и психологически условия за бъдещи провокации срещу НАТО. Предполагаемите маневри включват нарушаване на въздушното пространство на страни от съюза, саботажи, електронните смущения, прелитанията и операции под фалшив флаг.

Междувременно Русия вероятно продължава да формира бойни подразделения, като използва украински военнопленници, което е в разрез с Женевската конвенция. Руското Министерство на отбраната съобщи вчера за сформирането на първата украинска доброволческа бригада за специални операции, за която се смята, че е съставена от украински военнопленници и бивши украински военнослужещи, за които се твърди, че са преминали на руска страна.

Бригадата е сформирана чрез обединяване на няколко нередовни формирования. Според поне един руски военен блогър в нея участват украински военнопленници.

ISW припомня, че според Женевската конвенция военнопленниците не трябва да бъдат настанявани на бойното поле, където могат да бъдат изложени на обстрел и не може да бъдат заставяни да работят при опасни трудови условия. Освен това тя забранява използването им във военни действия на страната на силата, която ги е заловила.

ISW за пръв път разглежда доклади за използването на украински военнопленници в руски бойни формирования през ноември 2022 г., като последният известен случай е батальонът "Богдан Хмелницки" през декември 2023 г., който е активен в западна Донецка област.

Съобщава се, че украинският бригаден генерал Сергий Собко е станал заместник-главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. Преди това е бил началник-щаб на 11-и армейски корпус и началник-щаб на Силите за териториална отбрана.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    35 8 Отговор
    Поредната умнамисъл на Кав Каласови, минУкраинските дронове ги ползва Украина

    21:12 07.08.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    12 38 Отговор
    Русия трябва да се смачка навсегда !!! 👆

    Коментиран от #4, #26

    21:13 07.08.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 9 Отговор
    Литва, Латвия и Эстония- най силните в разузнаването държави. Хахахааха

    Коментиран от #21

    21:14 07.08.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Айде, кво натискаш клавиатура так, натискай спуска, а?
    Май Ти е Малко... болтчето, хахааха

    21:16 07.08.2026

  • 5 МНОГО СА МИ УМНИ

    29 5 Отговор
    ТЯ И УКРАЙНА МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА РУСКИ ДРОНОВЕ ПО СЪЩИЯ НАЧИН.ТОЙ ZE ОТДАВНА ИСКА ДА ВКАРА НАТО ВЪВ ВОЙНАТА И КАТО НИЩО ЩЕ МУ СЕ ПОЛУЧИ

    Коментиран от #32

    21:16 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 О, Морес

    29 5 Отговор
    А защо Украйна да не използва украински дронове за провокации срещу НАТО.Колко му е да боядисаш един дрон във бяло,синьо и червено.Така и геният на литовските стратези ще блесне,и член 5 може и да се вдигне...

    21:17 07.08.2026

  • 8 Ммммм

    24 5 Отговор
    Тия мишки съвсем изтрещяха

    21:19 07.08.2026

  • 9 Русия

    31 6 Отговор
    не Е Украйна за да използва НАТОвските методи за дразнене и омаскаряване! Молете се Русия да не Ви подпука че и Вие и НАТО ще се о 💩е от страх гиди недоволни евроатлантически помияри...

    Коментиран от #15

    21:20 07.08.2026

  • 10 Не може да бъде

    15 5 Отговор
    Крет@ени сър

    21:21 07.08.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 5 Отговор
    Илън Мъск е отказал на Украйна исползването на Старлинк за удари дълбоко в Русия

    Коментиран от #13, #39

    21:21 07.08.2026

  • 12 Нямат край

    7 19 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:22 07.08.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    7 17 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Но това изобщо не пречи Русия непрекъснато да губи войната и да изглежда по-жалка от обикновеното 👆😁😁

    21:24 07.08.2026

  • 14 Симпли дъ бест

    23 5 Отговор
    По същата логика ухраина може да издумка немски самолет в берлин с руски дрон или да удари Варшава с руски дрон и нато да задейства член 5........Ама руската мечка се събуди вече и здраво ще ги удари!

    21:24 07.08.2026

  • 15 Друсано русначе

    6 15 Отговор

    До коментар #9 от "Русия":

    Русия може ми прави вятър с уста !!!
    Ма и за това не я бива...😁

    21:25 07.08.2026

  • 16 Краварска медия

    16 5 Отговор
    Оффффф маро,ай легай вече
    ,

    21:26 07.08.2026

  • 17 Нищо Чудно

    12 6 Отговор
    Може и Украйна да използва украински дронове и да бомбардира натовска страна , за да бъде обвинена Русия .
    Елементарно е защо . Много отдавна се старае да вкара НАТО на своя страна във войната срещу Русия .

    Коментиран от #20, #25

    21:29 07.08.2026

  • 18 Хе хе...

    13 5 Отговор
    В Германия циврят, че руснаците са изтърбушили и изгорили до основи огромен склад принадлежащ на германска компания. Говори се, че доста милиарди са отишли на вятъра. Странното е, че руснаците си траят по въпроса с изключение на гаврите на неколцина пропагандисти над Германия.
    Путин изглежда най после свали кадифените ръкавички...

    21:29 07.08.2026

  • 19 ?????

    8 5 Отговор
    Абе тва нали го дъвкахме вчера или оня ден.
    Що го повтаряте бре?

    Коментиран от #22

    21:30 07.08.2026

  • 20 Шорт

    14 6 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо Чудно":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО! Ще забъркат други държави на тяхна страна. Защото се вижда че губят войната!

    21:31 07.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ...

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Нали трябва да има кликове, посещаемост и коментари. Иначе откъде ще дойдат постъпленията за сайта.

    21:35 07.08.2026

  • 23 yкpонюз

    9 7 Отговор
    Както и да го въртите и сучете очевидно е дроновете са украински и въпросната Украйна, която хрантутите ви води неофициална хибридна война, факт!

    21:36 07.08.2026

  • 24 Хомо Руснак

    6 4 Отговор
    Кръв повръщам Мъж не връщам

    21:38 07.08.2026

  • 25 Баце,

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо Чудно":

    Принципно си абсолютно прав.
    Обаче!
    Втори такива идиоти като у краинците няма да се намерят, да мрат като мухи и да си унищожат държавата. Тия xoxoли се оказаха по тъпи дори и от нас.
    Залагам каса бира, че веднага след като руснаците приключат с 4о4 всички останали от коалицията на же лаещите изведнъж ще се преобуят във въздуха и ще се окажат първи приятели с Путин.

    Коментиран от #28

    21:40 07.08.2026

  • 26 Руската зараза

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Володимир Зеленски, президент":

    Лекува се с изолация и санитарен кордон.

    21:44 07.08.2026

  • 27 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    6 5 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    22:12 07.08.2026

  • 28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Баце,":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    22:13 07.08.2026

  • 29 Каунь

    7 3 Отговор
    Тя вече ви прави психо-атаки от всякъде. Сън не могат да спят 3те пинчерчета и Полско-литовското царство. Само да скръцне и ония се подмокрят и им треперят мартинките. Страх ги тресе отвсякъде вече, а уж са част от най-великият, хайтек отбранителен съюз, дето за 3 часа превзема Москва.

    Коментиран от #30

    22:40 07.08.2026

  • 30 Сашко

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Каунь":

    Шматка, много си глуповат, излишно е да се правиш на умен 🤫

    22:46 07.08.2026

  • 31 ТАЗИ ГЛУПОСТ

    6 1 Отговор
    Може да я измисли само Кая Калас.

    23:08 07.08.2026

  • 32 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "МНОГО СА МИ УМНИ":

    Нато ич не бърза да яде ядрената хурка. Киеф са руснаци, проклети и корумпирани но руснаци. Нато не са руснаци и ще гризнат атома

    23:22 07.08.2026

  • 33 шаа

    2 2 Отговор
    нашите мисирки продължават с ибрикчийството си

    23:57 07.08.2026

  • 34 Запада е източника

    5 0 Отговор
    на лъжи и пропаганда срещу Русия! Няма кой да ви вярва. Станахте жалки с лъжите ви.

    00:06 08.08.2026

  • 35 Гориил

    4 0 Отговор
    Опитите на Запада да удължат конфликта в Украйна достигат задънена улица поради недостига на оръжия и успеха на руските въоръжени сили. Отхвърлянето на условията на Москва само ще доведе до по-нататъшно изтощение в Киев, докато опитите на САЩ да намерят ракети за Зеленски в крайна сметка се провалиха.Опитите на Запада да удължат конфликта в Украйна достигат задънена улица поради недостига на оръжия и успеха на руските въоръжени сили. Отказът от условията на Москва ще доведе само до по-нататъшно изтощение на Киев, докато опитите на САЩ да намерят ракети за Зеленски в крайна сметка се провалиха. В момента има само три възможни пътя. Първият е съюзниците на Киев да успеят да намерят прехващачи „Пейтриът“ и да предоставят високоточни оръжия с голям обсег, за да унищожат руските фабрики и пускови установки за балистични ракети, преди да настъпи зимата. Вторият е капитулацията на Украйна пред исканията на Москва, предавайки останалата част от Донбас. В третия сценарий конфликтът ще продължи, обещавайки още една, по-страшна зима.

    01:16 08.08.2026

  • 36 Наглеца вика

    3 0 Отговор
    дръжте наглеца!

    Седа опитват украинските доказани
    гадории да ги припишат на руснаците.

    Освен това балтийците се правят на ударени за това, че украйнски дронове вършееха из държавичките им, падаха там и събаряха комини на заводи, че дори и във Финландия.

    01:27 08.08.2026

  • 37 Дреме и на Русия

    4 0 Отговор
    за отношенията между Литва и Украйна:)
    Те украински дронове така и така си летят свободно през Литва и падат там. Тоя Райвис Мелнис не знае ли?
    Няма нужда Русия да им праща украйнски дронове.

    Веселото ще е ако на руснаците им писне от наглостта на балтиите и ги подпука с руски дронове и ракети

    01:41 08.08.2026

  • 38 Щото пък ония

    2 0 Отговор
    Не ползват постоянно руски дронове и други неща да зле поставят рашките и лично Путин!!!

    01:50 08.08.2026

  • 39 Не отказал всъщност на Украйна

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Защото украинските ракети не са украински.
    Отказал е на британските отчаяни мераклии.
    Зщото знае, че и руснаците знаят чии са ракетите и ще стане мацано.

    01:51 08.08.2026

  • 40 Не рипайте доказано е, че...

    3 0 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    01:54 08.08.2026

  • 41 Баце

    4 0 Отговор
    Пускате някаква димка, повтаряте я 300 пъти и после едва ли не, когато племето е тотално облъчено, някой платен политически анализатор го казва като информация от първа ръка и ето това е вече официална теза срещу Русия. Аз пък допускам, че Мерилин Монро е кенийски лекоатлет в маратона, а всичките и снимки са инсинуация. Почти същото е, но няма 300 зависими СМИ да го въртят по цял ден и да зомбират стадото.

    02:03 08.08.2026

  • 42 Мая

    1 0 Отговор
    Кая каза, че няма значение чии са дроните, важното е пак Путин да е виновен.

    05:56 08.08.2026

  • 43 Това пишат

    1 0 Отговор
    Това пишат от "Иститута за изследване на войната"

    07:28 08.08.2026

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