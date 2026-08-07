Руският Върховен съд ще разгледа иск за отстраняване на единствената антивоенна партия от изборите за Държавна дума

Руският Върховен съд ще разгледа иск на партия "Родина" за отстраняване на партия "Яблоко" от изборите за Държавната дума на 10 август, предаде ТАСС, като цитира пресслужбата на най-висшата съдебна инстанция в Русия, пише БТА.
"Върховният съд на Русия насрочи разглеждането на административното дело за отмяна на регистрацията на федералния списък с кандидати за депутати в Държавната дума от партия "Яблоко" за 10 август 2026 г., от 10 часа сутринта", според същия източник.
Партия "Яблоко" е допуснала многобройни нарушения на предизборното законодателство, включително още на етапа на издигане и регистрация, се казва в исковата молба на "Родина" за отстраняване на "Яблоко" от изборите за Държавната дума.
"Административният ответник е допуснал многобройни нарушения на законодателството за изборите, по-специално на законодателството за интелектуалната собственост и за противодействие на екстремизма, всяко от които води до отмяна на регистрацията на регистрирания списък", се казва в част от иска.
"Яблоко" е единствената партия, която се противопоставя на водената от Москва война в Украйна, отбелязва Ройтерс. "Родина" е малка прокремълска националистическа партия, чийто лидер Алексей Журавльов заяви пред ТАСС, че "Яблоко" е подкрепяно от Запада движение, целящо да дискредитира изборите и самата Русия.
"Яблоко" обвини Журавльов в клеветнически изявления и заяви, че ще подаде собствен иск за защита на репутацията си.
"Искат да ни отстранят от изборите, защото ние сме за мир, докато те искат да продължат трагедията (на войната) безкрайно", написа в Телеграм лидерът на "Яблоко" Николай Рибаков.
Очаква се доминиращата партия "Единна Русия", която подкрепя президента Владимир Путин, да спечели изборите лесно, а другите, като цяло прокремълски партии, да бъдат преизбрани. Но властите предприемат действия за ограничаване на гласове, противопоставящи се на войната, в момент когато твърдят, че Русия трябва да бъде обединена пред лицето на предимно враждебния Запад, отбелязва Ройтерс.
Кремъл заявява, че Русия е готова да прекрати бойните действия, ако бъдат приети нейните условия, които Украйна смята за равносилни на капитулация.
Борис Надеждин, политик, който се опита да се кандидатира за парламента с антивоенна платформа, беше обявен за "чуждестранен агент" миналия месец. По-късно той напусна Русия, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Офффф
Коментиран от #4
20:42 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Съгласен
До коментар #2 от "Офффф":Идиотщините не са руски, а наши.
Коментиран от #42
20:46 07.08.2026
5 Да бе ,да ! 😜
Коментиран от #52
20:46 07.08.2026
6 Божеее
До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":Колко мъка има по тоя свят
20:46 07.08.2026
7 Жало Стив
20:47 07.08.2026
8 Владимир Путин, президент
Разсмяхте ме 😄😄😄
20:48 07.08.2026
9 Само питам
Коментиран от #13, #14
20:49 07.08.2026
10 Михайло Драпати, генерал
До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":"..УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.."
ПЕТА година Украйна се разпада, народа се събужда, ВСУ пада в казани, котли, тигани, ма глуповатия рушляк ходи гладен, бос, без бензин, без сън, без тадежда и се чуди когда ще умре Путин !!!👴👈
20:52 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Коя е антивоенна партия
20:54 07.08.2026
13 ?????
До коментар #9 от "Само питам":Уф.
"Само питам" как е в демократичната Украйна?
Има ли въобще там такава разрешена "антивоенна партия"?
Или тва е друго? А?
Коментиран от #30, #51
20:54 07.08.2026
14 Да , разбира се !
До коментар #9 от "Само питам":Казаха , че трябва от Козяк 16 да ти измислят твой ник , че да не използваш моя !! Или ти си към Турското посолство ?
20:54 07.08.2026
15 1234
20:54 07.08.2026
16 Кривоверен алкаш
20:55 07.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нямат край
21:01 07.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това особенно личи по начините на мобилизация в укЛайна и в Русия, хахаха
21:03 07.08.2026
22 Адски взрив в Москва
На 7 август руската столица беше разтърсена от адски взрив и мощен тътен, който изправи на нокти милиони. И какво направиха вашите непобедими и честни руски власти? Понеже няма как да скрият, че градът се затресе, пуснаха жалкото и абсурдно оправдание, че "имало звук, но нямало дим и не знаят какво е". Сериозно ли? В XXI век, в най-охранявания град на Русия, избухва нещо с невиждана сила, а Министерството на извънредните ситуации вдига рамене?
Това гузно и паническо мълчание само доказва едно – истината е толкова зловеща, че режимът е ужасен да я изрече на глас. Когато властта крие мащаба на катастрофата, хората с право започват да говорят за най-лошото. В момента дори анализатори като Невзоров открито коментират, че липсата на обяснения за подобен тътен буди сериозни съмнения за прикрита ядрена авария в някой от секретните реактори или лаборатории около столицата!
Кремъл винаги крие бедствията си – криеха за Чернобил, криеха за подводницата Курск, сега крият и за този взрив. Докато вие тук сляпо вярвате на Путин, хората в Москва умират от страх под информационно затъмнение. Войната и разрухата отдавна преминаха границите, а сигурността в Русия е пълна илюзия. Продължавайте да им вярвате, докато истината буквално не избухне в лицето ви!
Коментиран от #28, #37, #43
21:03 07.08.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "ХУилОВЦИ сър":Сменяй доктора бе паноптикум,
21:04 07.08.2026
24 ПАЦУАНЕЕЕЕ.. ПАААЦУЛ
До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":от каде го Копна пеистна тва бее.. А ПААААЦУЛ?
21:04 07.08.2026
25 Голям Успех Русия се превърна
До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":в близнак на Северна Корея :)))
21:04 07.08.2026
26 Многоходовото
21:05 07.08.2026
27 Ами
антивоенна партия от изборите за Държавна дума не защото е антивоенна, а защото
е допуснала многобройни нарушения на предизборното законодателство.
И искът е внесен не от руската държава или правителството, а от друга партия.
Коментиран от #31
21:05 07.08.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Адски взрив в Москва":Чух днес звука. Возможно е да е преминаване на звуковата бариера от самолёт. А пушек немаше, да.
21:06 07.08.2026
29 ФАКТ
Коментиран от #34
21:07 07.08.2026
30 Хм...
До коментар #13 от "?????":Ама в Украйна избори ли ще има? Съмнявам се. Все пак са във война, нападнати от съсед.
21:08 07.08.2026
31 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #27 от "Ами":🤣🤣🤣🤣🤣
21:08 07.08.2026
32 Ха-ха
До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 18 900 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #36
21:09 07.08.2026
33 Ами
Коментиран от #50
21:10 07.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дачков
21:12 07.08.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Ха-ха":Това за 7 пъти повече, от Козяк ли Ти го казоха?
21:12 07.08.2026
37 Ами
До коментар #22 от "Адски взрив в Москва":Остави Москва, руснаците да се оправят.
Носят се слухове, че румънците имат проблеми
с охлаждането на реакторите си в АЕЦ Черна вода.
Ако е вярно, това е далеч по-голям проблем за нас.
Коментиран от #45
21:13 07.08.2026
38 Дзак
21:19 07.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Русия днес
21:23 07.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Интересно
До коментар #4 от "Съгласен":Ваши? .....рилски?
21:25 07.08.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Адски взрив в Москва":"..имало звук, но нямало дим ..."
Лек пукот, като от детска пиратка.
Нищо сериозно, само стотина паднали стъкла и толкоз хора в болниците. Обичайното руско ежедневие, движуха 👈😁
21:31 07.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Интересно
До коментар #37 от "Ами":И какъв е проблемът за нас?
Коментиран от #53
21:32 07.08.2026
46 Отец Дионисий
21:33 07.08.2026
47 ПУЧЯ ВЪШКАТА
Че е Страхлив Крастав Плъх.
21:38 07.08.2026
48 Абсурдистан
21:44 07.08.2026
49 ЦИК НА РУСИЯ
ЗА БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
В КОНЧИНАТА .....
ДОКАТО НА 1 ЯНУАРИ 2026 ГОДИНА
СА БИЛИ
111 ,287 МИЛИОНА ....
НА 1 ЮЛИ 2026 ГОДИНА
СА БИЛИ
111.037 МИЛИОНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗА 6 МЕСЕЦА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
СА НАМАЛЕЛИ РЯЗКО
СЪС 250 ХИЛЯДИ.
ЯВНО ВСИЧКИ ТЕЗ 250 ХИЛЯДИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА.
УРААААА УРААААА УРААААА
21:45 07.08.2026
50 А Дъртия Епилиран Педофил
До коментар #33 от "Ами":Го прави вече 26 Години в Русия.
21:50 07.08.2026
51 Видьо Видев
До коментар #13 от "?????":Украйна се защитава от агресора психопат Путин, който тласка Русия към фалит и разпад. Както СССР
Най-големият враг на Русия е КГБ Путин! КГБ Путин ще затрият Русия. Помнете ми думата!
21:56 07.08.2026
52 Емигрант
До коментар #5 от "Да бе ,да ! 😜":Абе друго си е както в еуропата да отменим изборите и отстраним спечелилият по прогнози. Може и да фалшифицираме по демократичному.
Айде пътекитееееее към гей парадаааа!
21:56 07.08.2026
53 Ами
До коментар #45 от "Интересно":Проблемът е ако там се случи нещо. Иначе няма никакъв проблем.
Реакторите са спрени, дори гърмяха за да отклоняват реката към централата.
Дано водата да им стигне и да няма проблеми с охлаждането на реакторите.
21:57 07.08.2026
54 Гориил
22:05 07.08.2026
55 Павел Пенев
22:05 07.08.2026
56 Гориил
22:38 07.08.2026
57 Крепостен на Хартиената мечка
22:54 07.08.2026
58 ру БЛАТА
22:55 07.08.2026
59 Двоен евроатлантически аршин
Та каква е разликата тук и там?
23:12 07.08.2026
60 Ной
14:16 08.08.2026