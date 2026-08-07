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Руският Върховен съд ще разгледа иск за отстраняване на единствената антивоенна партия от изборите за Държавна дума

Руският Върховен съд ще разгледа иск за отстраняване на единствената антивоенна партия от изборите за Държавна дума

7 Август, 2026 20:39 7 049 60

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • единна русия

Кремъл заявява, че Русия е готова да прекрати бойните действия, ако бъдат приети нейните условия, които Украйна смята за равносилни на капитулация

Руският Върховен съд ще разгледа иск за отстраняване на единствената антивоенна партия от изборите за Държавна дума - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският Върховен съд ще разгледа иск на партия "Родина" за отстраняване на партия "Яблоко" от изборите за Държавната дума на 10 август, предаде ТАСС, като цитира пресслужбата на най-висшата съдебна инстанция в Русия, пише БТА.

"Върховният съд на Русия насрочи разглеждането на административното дело за отмяна на регистрацията на федералния списък с кандидати за депутати в Държавната дума от партия "Яблоко" за 10 август 2026 г., от 10 часа сутринта", според същия източник.

Партия "Яблоко" е допуснала многобройни нарушения на предизборното законодателство, включително още на етапа на издигане и регистрация, се казва в исковата молба на "Родина" за отстраняване на "Яблоко" от изборите за Държавната дума.

"Административният ответник е допуснал многобройни нарушения на законодателството за изборите, по-специално на законодателството за интелектуалната собственост и за противодействие на екстремизма, всяко от които води до отмяна на регистрацията на регистрирания списък", се казва в част от иска.

"Яблоко" е единствената партия, която се противопоставя на водената от Москва война в Украйна, отбелязва Ройтерс. "Родина" е малка прокремълска националистическа партия, чийто лидер Алексей Журавльов заяви пред ТАСС, че "Яблоко" е подкрепяно от Запада движение, целящо да дискредитира изборите и самата Русия.

"Яблоко" обвини Журавльов в клеветнически изявления и заяви, че ще подаде собствен иск за защита на репутацията си.

"Искат да ни отстранят от изборите, защото ние сме за мир, докато те искат да продължат трагедията (на войната) безкрайно", написа в Телеграм лидерът на "Яблоко" Николай Рибаков.

Очаква се доминиращата партия "Единна Русия", която подкрепя президента Владимир Путин, да спечели изборите лесно, а другите, като цяло прокремълски партии, да бъдат преизбрани. Но властите предприемат действия за ограничаване на гласове, противопоставящи се на войната, в момент когато твърдят, че Русия трябва да бъде обединена пред лицето на предимно враждебния Запад, отбелязва Ройтерс.

Кремъл заявява, че Русия е готова да прекрати бойните действия, ако бъдат приети нейните условия, които Украйна смята за равносилни на капитулация.

Борис Надеждин, политик, който се опита да се кандидатира за парламента с антивоенна платформа, беше обявен за "чуждестранен агент" миналия месец. По-късно той напусна Русия, припомня Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Офффф

    19 21 Отговор
    Не ни занимавайте пак с руските идиотщини.

    Коментиран от #4

    20:42 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съгласен

    25 8 Отговор

    До коментар #2 от "Офффф":

    Идиотщините не са руски, а наши.

    Коментиран от #42

    20:46 07.08.2026

  • 5 Да бе ,да ! 😜

    24 18 Отговор
    Трябва да НЕ знаем ли , че в Украйна 14 опозиционно партии бяха забранени след натовския Мсйдански преврат ?

    Коментиран от #52

    20:46 07.08.2026

  • 6 Божеее

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":

    Колко мъка има по тоя свят

    20:46 07.08.2026

  • 7 Жало Стив

    14 15 Отговор
    Тези грантаджии са като нашите жълтопаветници, ако седнат на една маса за помен на партията и ще останат празни места за още една подобна партия. Нагълтали са се обаче с чужди пари и поръчки като гладен корморан на защитено езеро.

    20:47 07.08.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    19 12 Отговор
    Русия, Съд, Демокрация......
    Разсмяхте ме 😄😄😄

    20:48 07.08.2026

  • 9 Само питам

    18 13 Отговор
    Някой може ли позна, как ще отсъди Руският Върховен съд, след като разгледа иск за отстраняване на единствената антивоенна партия от изборите за Държавна дума

    Коментиран от #13, #14

    20:49 07.08.2026

  • 10 Михайло Драпати, генерал

    17 13 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":

    "..УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.."

    ПЕТА година Украйна се разпада, народа се събужда, ВСУ пада в казани, котли, тигани, ма глуповатия рушляк ходи гладен, бос, без бензин, без сън, без тадежда и се чуди когда ще умре Путин !!!👴👈

    20:52 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коя е антивоенна партия

    9 10 Отговор
    В ЕС и ЕП ?

    20:54 07.08.2026

  • 13 ?????

    15 15 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    Уф.
    "Само питам" как е в демократичната Украйна?
    Има ли въобще там такава разрешена "антивоенна партия"?
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #30, #51

    20:54 07.08.2026

  • 14 Да , разбира се !

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    Казаха , че трябва от Козяк 16 да ти измислят твой ник , че да не използваш моя !! Или ти си към Турското посолство ?

    20:54 07.08.2026

  • 15 1234

    15 11 Отговор
    Петата колона русофилите и те вееха руското знаме на жълтите павета,и накрая бяха ритнати от Българския народ

    20:54 07.08.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    10 8 Отговор
    Смятайте го за свършено...трябва да няна опоненти на Фюрера...ще четем след някой ден...

    20:55 07.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нямат край

    12 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:01 07.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 12 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това особенно личи по начините на мобилизация в укЛайна и в Русия, хахаха

    21:03 07.08.2026

  • 22 Адски взрив в Москва

    15 10 Отговор
    Какво точно избухна в Москва, "патриоти", и защо Кремъл е изпаднал в глухо мълчание?
    На 7 август руската столица беше разтърсена от адски взрив и мощен тътен, който изправи на нокти милиони. И какво направиха вашите непобедими и честни руски власти? Понеже няма как да скрият, че градът се затресе, пуснаха жалкото и абсурдно оправдание, че "имало звук, но нямало дим и не знаят какво е". Сериозно ли? В XXI век, в най-охранявания град на Русия, избухва нещо с невиждана сила, а Министерството на извънредните ситуации вдига рамене?
    Това гузно и паническо мълчание само доказва едно – истината е толкова зловеща, че режимът е ужасен да я изрече на глас. Когато властта крие мащаба на катастрофата, хората с право започват да говорят за най-лошото. В момента дори анализатори като Невзоров открито коментират, че липсата на обяснения за подобен тътен буди сериозни съмнения за прикрита ядрена авария в някой от секретните реактори или лаборатории около столицата!
    Кремъл винаги крие бедствията си – криеха за Чернобил, криеха за подводницата Курск, сега крият и за този взрив. Докато вие тук сляпо вярвате на Путин, хората в Москва умират от страх под информационно затъмнение. Войната и разрухата отдавна преминаха границите, а сигурността в Русия е пълна илюзия. Продължавайте да им вярвате, докато истината буквално не избухне в лицето ви!

    Коментиран от #28, #37, #43

    21:03 07.08.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 12 Отговор

    До коментар #20 от "ХУилОВЦИ сър":

    Сменяй доктора бе паноптикум,

    21:04 07.08.2026

  • 24 ПАЦУАНЕЕЕЕ.. ПАААЦУЛ

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":

    от каде го Копна пеистна тва бее.. А ПААААЦУЛ?

    21:04 07.08.2026

  • 25 Голям Успех Русия се превърна

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":

    в близнак на Северна Корея :)))

    21:04 07.08.2026

  • 26 Многоходовото

    14 7 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:05 07.08.2026

  • 27 Ами

    4 8 Отговор
    Руският Върховен съд ще разгледа иск за отстраняване на единствената
    антивоенна партия от изборите за Държавна дума не защото е антивоенна, а защото
    е допуснала многобройни нарушения на предизборното законодателство.
    И искът е внесен не от руската държава или правителството, а от друга партия.

    Коментиран от #31

    21:05 07.08.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "Адски взрив в Москва":

    Чух днес звука. Возможно е да е преминаване на звуковата бариера от самолёт. А пушек немаше, да.

    21:06 07.08.2026

  • 29 ФАКТ

    9 6 Отговор
    то в ПРУ СИА интернет нема ве4е

    Коментиран от #34

    21:07 07.08.2026

  • 30 Хм...

    8 8 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Ама в Украйна избори ли ще има? Съмнявам се. Все пак са във война, нападнати от съсед.

    21:08 07.08.2026

  • 31 Тц,тц,тц 😂😂😂

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:08 07.08.2026

  • 32 Ха-ха

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО 🇷🇺РУСИЯ И УСПЕХ СРЕЩУ ЗАП.ЗАРАЗА":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 18 900 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #36

    21:09 07.08.2026

  • 33 Ами

    6 13 Отговор
    зеленият шмъркач отстрани всички опозиционни партии преди две-три години още...

    Коментиран от #50

    21:10 07.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дачков

    9 3 Отговор
    Росиа е най-голямата демокрация🤣

    21:12 07.08.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 12 Отговор

    До коментар #32 от "Ха-ха":

    Това за 7 пъти повече, от Козяк ли Ти го казоха?

    21:12 07.08.2026

  • 37 Ами

    4 13 Отговор

    До коментар #22 от "Адски взрив в Москва":

    Остави Москва, руснаците да се оправят.
    Носят се слухове, че румънците имат проблеми
    с охлаждането на реакторите си в АЕЦ Черна вода.
    Ако е вярно, това е далеч по-голям проблем за нас.

    Коментиран от #45

    21:13 07.08.2026

  • 38 Дзак

    5 3 Отговор
    Как Яблоко смята да постигне целите, които в момента си поставя Русия?

    21:19 07.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Русия днес

    9 4 Отговор
    Ехото на москва, собственост на Газпром, Новая газета, телевизия Дожд, няма ги. Други медии ги преориентираха. Сега забраняват партии, предназначението на които беше да създават илюзия за плурализъм. Издигат паметници на Сталин, хора падат от прозорците, за мнение в интернет пращат в лагер, политическите присъди са по-тежки от тези за убийство, а убийците ги помилват и пращат на фронта. В съда подсъдимите стоят в метални клетки. Играта на демокрация свърши.

    21:23 07.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Съгласен":

    Ваши? .....рилски?

    21:25 07.08.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Адски взрив в Москва":

    "..имало звук, но нямало дим ..."

    Лек пукот, като от детска пиратка.
    Нищо сериозно, само стотина паднали стъкла и толкоз хора в болниците. Обичайното руско ежедневие, движуха 👈😁

    21:31 07.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Интересно

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    И какъв е проблемът за нас?

    Коментиран от #53

    21:32 07.08.2026

  • 46 Отец Дионисий

    12 5 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    21:33 07.08.2026

  • 47 ПУЧЯ ВЪШКАТА

    6 1 Отговор
    Пак доказа
    Че е Страхлив Крастав Плъх.

    21:38 07.08.2026

  • 48 Абсурдистан

    8 3 Отговор
    Путлер тотално копира Хитлер.

    21:44 07.08.2026

  • 49 ЦИК НА РУСИЯ

    7 6 Отговор
    ИЗНЕСЕ НОВИТЕ ДАННИ

    ЗА БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

    В КОНЧИНАТА .....

    ДОКАТО НА 1 ЯНУАРИ 2026 ГОДИНА

    СА БИЛИ

    111 ,287 МИЛИОНА ....

    НА 1 ЮЛИ 2026 ГОДИНА

    СА БИЛИ

    111.037 МИЛИОНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗА 6 МЕСЕЦА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
    СА НАМАЛЕЛИ РЯЗКО
    СЪС 250 ХИЛЯДИ.

    ЯВНО ВСИЧКИ ТЕЗ 250 ХИЛЯДИ
    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА.

    УРААААА УРААААА УРААААА

    21:45 07.08.2026

  • 50 А Дъртия Епилиран Педофил

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Го прави вече 26 Години в Русия.

    21:50 07.08.2026

  • 51 Видьо Видев

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Украйна се защитава от агресора психопат Путин, който тласка Русия към фалит и разпад. Както СССР
    Най-големият враг на Русия е КГБ Путин! КГБ Путин ще затрият Русия. Помнете ми думата!

    21:56 07.08.2026

  • 52 Емигрант

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе ,да ! 😜":

    Абе друго си е както в еуропата да отменим изборите и отстраним спечелилият по прогнози. Може и да фалшифицираме по демократичному.

    Айде пътекитееееее към гей парадаааа!

    21:56 07.08.2026

  • 53 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Интересно":

    Проблемът е ако там се случи нещо. Иначе няма никакъв проблем.
    Реакторите са спрени, дори гърмяха за да отклоняват реката към централата.
    Дано водата да им стигне и да няма проблеми с охлаждането на реакторите.

    21:57 07.08.2026

  • 54 Гориил

    7 3 Отговор
    За съжаление, оказа се, че „Яблуко“ е единствената политическа партия, която получава финансиране от чужбина: от руски олигарси, издирвани за многомилиардни кражби и убийства, до руски чуждестранни агенти, избягали на Запад.Освен това, партията пропагандира пацифизъм, който беше временно забранен по време на войната между НАТО и Русия. Доколкото знам, този вид солидарност с Украйна и пацифизмът са несъвместими в Европа.

    22:05 07.08.2026

  • 55 Павел Пенев

    9 4 Отговор
    Това явно не е партия а руска измет финансирана от запада. Да бъде изхвърлена на бунището, за какви избори сънуват.

    22:05 07.08.2026

  • 56 Гориил

    4 5 Отговор
    Значителни финансови вноски в предизборния фонд на партия „Яблоко“ дойдоха от финансови структури, свързани с френския гражданин Павел Дуров. Да, същата тази Франция, която безсрамно обвинява Русия в предполагаема намеса в изборите ѝ.Френската радикална десница и екстремистка левица вероятно ще излязат победители на предстоящите президентски избори през 2027 г. Русия следи отблизо баланса на силите на избирателната арена, но Москва никога няма да позволи пряка намеса, тъй като балансът на силите във Франция вече е в полза на Русия.

    22:38 07.08.2026

  • 57 Крепостен на Хартиената мечка

    0 2 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    22:54 07.08.2026

  • 58 ру БЛАТА

    2 4 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    22:55 07.08.2026

  • 59 Двоен евроатлантически аршин

    4 0 Отговор
    Това е същото като нашата антивоенна партия Възраждане. Но и тук Урсила специално се изказа против това и Възраждане, вкл. и нашите всички др. евроатлантически партии.
    Та каква е разликата тук и там?

    23:12 07.08.2026

  • 60 Ной

    0 0 Отговор
    Ако държавата иска да си върне контрола над В и К във всички ройони в бг СПЕШНО трябва да се проверят. Сигурно е че навсякъде има ОПГ и се хващат само тези които не си плащат такса спокойствие на властта.

    14:16 08.08.2026

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