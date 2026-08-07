Руският Върховен съд ще разгледа иск за отстраняване на единствената антивоенна партия от изборите за Държавна дума

Руският Върховен съд ще разгледа иск на партия "Родина" за отстраняване на партия "Яблоко" от изборите за Държавната дума на 10 август, предаде ТАСС, като цитира пресслужбата на най-висшата съдебна инстанция в Русия, пише БТА.

"Върховният съд на Русия насрочи разглеждането на административното дело за отмяна на регистрацията на федералния списък с кандидати за депутати в Държавната дума от партия "Яблоко" за 10 август 2026 г., от 10 часа сутринта", според същия източник.

Партия "Яблоко" е допуснала многобройни нарушения на предизборното законодателство, включително още на етапа на издигане и регистрация, се казва в исковата молба на "Родина" за отстраняване на "Яблоко" от изборите за Държавната дума.

"Административният ответник е допуснал многобройни нарушения на законодателството за изборите, по-специално на законодателството за интелектуалната собственост и за противодействие на екстремизма, всяко от които води до отмяна на регистрацията на регистрирания списък", се казва в част от иска.

"Яблоко" е единствената партия, която се противопоставя на водената от Москва война в Украйна, отбелязва Ройтерс. "Родина" е малка прокремълска националистическа партия, чийто лидер Алексей Журавльов заяви пред ТАСС, че "Яблоко" е подкрепяно от Запада движение, целящо да дискредитира изборите и самата Русия.

"Яблоко" обвини Журавльов в клеветнически изявления и заяви, че ще подаде собствен иск за защита на репутацията си.

"Искат да ни отстранят от изборите, защото ние сме за мир, докато те искат да продължат трагедията (на войната) безкрайно", написа в Телеграм лидерът на "Яблоко" Николай Рибаков.

Очаква се доминиращата партия "Единна Русия", която подкрепя президента Владимир Путин, да спечели изборите лесно, а другите, като цяло прокремълски партии, да бъдат преизбрани. Но властите предприемат действия за ограничаване на гласове, противопоставящи се на войната, в момент когато твърдят, че Русия трябва да бъде обединена пред лицето на предимно враждебния Запад, отбелязва Ройтерс.

Кремъл заявява, че Русия е готова да прекрати бойните действия, ако бъдат приети нейните условия, които Украйна смята за равносилни на капитулация.

Борис Надеждин, политик, който се опита да се кандидатира за парламента с антивоенна платформа, беше обявен за "чуждестранен агент" миналия месец. По-късно той напусна Русия, припомня Ройтерс.