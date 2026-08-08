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Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Зловещи подробности

Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Зловещи подробности

8 Август, 2026 05:16, обновена 8 Август, 2026 05:23 3 928 81

  • убийство-
  • пловдив-
  • мерки-
  • задържани

Петима тийнейджъри остават в ареста за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Вижте шокиращите детайли от разследването

Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Зловещи подробности - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петимата непълнолетни младежи, обвинени в жестокото умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Престъплението, извършено на 4 август на емблематичния Младежки хълм, разтърси обществеността с разкритите садистични детайли, гаврите с жертвата и последвалото цинично поведение на извършителите.

Общо 10 непълнолетни лица на възраст между 14 и 17 години бяха първоначално задържани от МВР. Прокуратурата повдигна тежки обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета, за които е доказано, че лично са нанесли фаталните травми.

Зловещи разкрития от разследването: Час на садизъм, гаври и дюнери с кървави пари

Според официалните данни, изнесени от Окръжната прокуратура в Пловдив и Областната дирекция на МВР, убийството е извършено по особено мъчителен начин, с изключителна, нечовешка жестокост. Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова и съдия Петко Минев оповестиха детайли, които надхвърлят наложените обичайни представи за тийнейджърска агресия:

  • Продължителност на мъченията: Бруталният побой и физическото малтретиране са продължили повече от един час.
  • Садистични гаври: В рамките на този час насилниците са бръснали веждите на жертвата, гасили са цигарени фасове по тялото му, рисували са нацистки свастики върху него и са го заплювали.
  • Видеозаписи в мрежата: Нападателите са заснели целия побой и гаврите с мобилните си телефони, след което са качили шокиращите кадри в социалните мрежи, гордеейки се с постъпката си. Видеото по-късно е премахнато от платформите.
  • Грабеж с цел забавление: След като са смазали мъжа от бой, непълнолетните са задигнали последните му 30 (или 39) евро, с които веднага са отишли да си купят дюнери.

Медицинската експертиза показва ужасяващия обхват на щетите: Георги Кузев е получил тежка черепно-мозъчна травма, както и необратими разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците. Въпреки състоянието си, той е успял да слезе сам от хълма в безпомощно състояние, където е забелязан от минувач, подал сигнал на телефон 112. Мъжът е издъхнал часове по-късно в пловдивска болница.

Капанът в социалните мрежи: Кои са т.нар. „ловци на педофили“?

Разследването категорично доказа, че нападението е било предварително планирано. Момиче на 17 години от Стара Загора е създало фалшив профил в приложение за запознанства, представяйки се за 15-годишна. Тя е примамила Кузев на среща на Младежкия хълм, където в засада е чакала цялата група, самопровъзгласила се за „ловци на педофили“.

Старши комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив, подчерта, че жертвата не е крила реалната си възраст в комуникацията и няма абсолютно никакви данни Георги Кузев да е имал педофилски наклонности. Младежите обаче са действали с радикална идеология и предварителна нагласа за саморазправа. Проверките показаха, че двама от групата имат история на подобна агресивна проява на друго оживено кръстовище в града.

Повечето от обвиняемите са описани като деца от средната класа, учещи в елитни пловдивски училища, докато 17-годишната организаторка не учи никъде. Най-агресивен в побоя е бил 15-годишен тийнейджър от село Строево, сочен за лидер на екзекуцията.

Реакции и мерки на замесените страни

Позицията на съда и прокуратурата: Съдия Петко Минев заяви, че непълнолетните са проявили изключителен цинизъм и липса на уважение към човешкия живот. Според него съществува реална опасност те да извършат друго престъпление, ако бъдат пуснати на свобода. Поради тази причина те остават зад решетките.

Защитата на обвиняемите: Адвокатите на тийнейджърите обявиха, че ще обжалват мерките за неотклонение в тридневен срок пред Апелативния съд в Пловдив (делото е насрочено за 13 август). Адвокат Катя Антонова, защитаваща най-малкия (14-годишен) участник, сподели, че децата са силно повлияни от социалните мрежи и родителите им са изпуснали контрола. Адвокатите твърдят, че непълнолетните се разкайват и не са имали пряко намерение да причинят смърт.

Близките и жителите на Кричим: Жертвата Георги Кузев е имал изключително тежка съдба – преди години родителите му загиват на място, поразени от мълния, и той сам поема грижата за по-малката си сестра, издържайки се с честен земеделски труд. Кметът на Кричим Атанас Калчев излезе с официална позиция, в която нарече обвиненията в педофилия „нелепи“ и призова за обективно разследване. В Кричим се проведе мълчаливо бдение; близките настояват за максимални присъди и публично разкриване на лицата на убийците.

Ако бъдат признати за виновни, законът предвижда редуцирани наказания поради непълнолетието им: за лицата над 16 години присъдата е от 5 до 12 години лишаване от свобода, а за тези под 16 години – от 3 до 10 години затвор.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мда

    111 1 Отговор
    Тея отрепки са готови наемни убийци. Не трябва да излизат от затвора.

    Коментиран от #32

    05:42 08.08.2026

  • 4 Анализ

    87 0 Отговор
    А такива хубави уранови мини имахме!

    05:44 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    31 27 Отговор
    Държането на журналистите по този случай почна да заприличва на някакъв вид мазохизъм.Или пък на проява на медиен садизъм спрямо читателите.Кому е нужно това психическо издевателство над хората?И дават ли си сметка писачите за последствията от тяхната необуздана активност в отразяването на едно престъпление?

    Коментиран от #8, #9, #42

    05:46 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Какви

    30 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    журналисти бе, Санде?
    Разбира се, че не разбират какво правят.
    Те голяма част са като тия за които пишат.

    05:52 08.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    41 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Нашите не са журналисти, те са лешояди! Само им дай да ровят в човешки кокали и страдание! Правят го по усърдно от гладна хиена надушила труп! Дори съм убеден, че изпитват задоволство! То си личи кога някой ти съобщава новини и кога е изпаднал в екстаз от някакви събития! Тия нямат търпение, гледат на човешката мъка както алчен бакшиш гледа група пияни туристи вечер пред дискотека!

    Коментиран от #16

    05:56 08.08.2026

  • 10 Трагедията

    87 5 Отговор
    Трагедията е толкова отчайваща че на човек му идва да си вземе пет кози и да се забута в най-недостъпното село с 3 къщи.

    Ако не те примамят банки, ще те примами ефбет казино, ако казиното не успее, ще те сгазят на пешеходна пътека, ако и това не успее камион ще те блъсне на магистралата.
    Ако пък наистина се дърпаш много, ще ти се падне глутница джен зита да те разкостят

    Коментиран от #11, #17, #19, #79

    06:03 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Плд

    95 1 Отговор
    17 годишната не учи никъде?! Погледнете ги как са облечени! Малки садисти! Обществото ни е много, много болно!

    Коментиран от #69

    06:18 08.08.2026

  • 14 Откакто дадоха нон стоп бизнеса на роми

    40 10 Отговор
    Такива индивиди по цели нощи обикалят и полиция не патрулира в районите с фентанилови сурдинки.

    Коментиран от #22

    06:19 08.08.2026

  • 15 Един шофьор

    62 0 Отговор
    Аз искам да питам - сладки ли са им били дюнерите и как поне един ,не прояви чувство на съжаление ,човек е все пак?

    06:23 08.08.2026

  • 16 само питам

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Лопата Орешник":

    мaйкя си ли търсят пияните туристи пред дискотеката?

    06:23 08.08.2026

  • 17 Гец

    42 2 Отговор

    До коментар #10 от "Трагедията":

    Идеята е отлична! Аз лично вече не издържам в този зверилник! Живеем в някакъв филм на ужасите!

    Коментиран от #66

    06:23 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Д.Д.

    33 3 Отговор
    В Пловдив има много фентанил зависими! Елате да видите по парковете колко дрогажи има.Да те е страх да минеш.

    06:27 08.08.2026

  • 21 евробудала

    55 5 Отговор
    Никога българското общество не е било толкова смазано морално както днес!

    06:30 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Филибето

    30 2 Отговор
    Накъдето и да погледнеш , накъдето и да разровиш в тази наша България, все трагедии,все страхотии.

    06:39 08.08.2026

  • 24 Ощество

    17 1 Отговор
    На възрастни отрепки ражда това

    06:47 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да се въведе

    30 4 Отговор
    Смъртното наказание и този ужас на убийства ще спре

    06:53 08.08.2026

  • 27 малки металяги

    21 22 Отговор
    Вижте им тениските- Pantera,Sepultura и прочие агресивна и упадачна музика.Не бива да се слуша подобна "музика" ,особено от подрастващите.

    Коментиран от #45, #56

    06:56 08.08.2026

  • 28 ,, общество,,

    22 3 Отговор
    Възрастните,, възпитаните,, са виновни, че осигури ха на децата тази реалност.

    06:56 08.08.2026

  • 29 Тъй ли

    10 10 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    А в клуба на бедните как е?

    Коментиран от #30

    06:59 08.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дзак

    28 0 Отговор
    Да претърсят контактите на организаторката!

    07:02 08.08.2026

  • 32 Пешо

    38 6 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    Дкапано общедтво и закони .... 5-10 човека пребиват друг до смърт и получават по 3-12 год. Затвор.... ще излязат на възраст по-малка от тази на жертвата.... ужас....
    Не може да се каже и пребили като куче, защото ако бяха пребили куче...сигурно щяха да лежат повече.... народеее....честита евро -атлантическа демокрация. Ако ще е така по-добре комунизъм и няма да разказвам вицове за тошо

    Коментиран от #73

    07:27 08.08.2026

  • 33 Стопер

    25 0 Отговор
    Младежите очевидно са били добре запознати с възможността за връзка между младо момиче и по-възрастен мъж, и единствено под условен морализъм се захващат да изследват и наказват подобна ситуация. Очевидно с това моралът човешки техен е бил изчерпан, щом никой от тях не е спрял ,,наказанието" на време виждайки, че нещата ескалират.
    Те, не могат да дефинират понятието морал. Понеже са непълнолетни и за тяхното поведение отговорност носят родителите им, последните да бъдат призовани също в съда в споделена отговорност.
    Трудно се възпитават деца, а тези тук са единствено пример за биологично отглеждане.

    07:34 08.08.2026

  • 34 Майстора

    17 9 Отговор
    И двете страни са представители на чалга поколението.Едните дебили са готови да те убият с повод и без повод като се надрусат, а другият на 37 тръгнал да се среща с петнадесет годишна.И по-зле ще става.

    Коментиран от #57

    07:41 08.08.2026

  • 35 Анонимен

    34 0 Отговор
    Тези младежи определено нямат връзка с реалността. Решаваш да убиваш някого, снимаш и качваш клипчета в тикток?! Какво точно им се върти в главите? Че няма да ги хванат и всичко е един майтап ли? Такива бих ги лекувал само с трудов лагер и то за 15-20г. Лежане в затвора не е достатъчно.

    07:42 08.08.2026

  • 36 Тошко

    33 1 Отговор
    Не вярвам че това им е първото престъпление

    Коментиран от #37

    07:42 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 един

    10 21 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Иди 1000км по на запад. Да видиш какво е истински капитализъм, демокрация, благоденствие и щастлив живот. Тука е руско-комунистическа кочина.

    Коментиран от #39, #40

    07:57 08.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хаха

    20 4 Отговор

    До коментар #38 от "един":

    Отиди ти, ама гледай да не замръкваш особено по тъмните улички!
    Рискуваш някой поканен от фрау Меркел пришълец или група от такива да упражнят религиознообичайните си "нужди" в пълния им блясък върху тебе...
    Ако не са пришълци, може пък най-обикновени местни наркозависими...

    08:09 08.08.2026

  • 41 Да млъкна?

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Я, млъквай бе":

    Нямаш проблем, аретлик, не смятам да си изкарам цялата събота под статията. Но не и преди да ти "призная" нещо искрено и лично - нито ти, нито оня другия, комуто първо писах, сте в час. Прочие, сипи си един ром - току-виж някои работи ти станат по-малко неясни...

    08:13 08.08.2026

  • 42 РЕАЛИСТ

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Истината излиза наяве. Отначало се опитаха да ни баламосат, но случаят е шокиращ. Адвокат Тодор Кръстев от Пловдив каза " За първи път виждам съдия да плаче , докато се излагат фактите. Няма пари с които могат да ме накарат , да защитавам тези мерзавци.

    08:13 08.08.2026

  • 43 Айляк

    5 2 Отговор
    Да меткат атома и да се свършва.
    Положението отдавна е повече от изтървано.

    Добре, че не ям дюнери, няма какво да ми приседне.
    Жено, давай таратора.

    08:31 08.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Какво

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "малки металяги":

    Общо има музиката бе,ако слушаха чалга,по добри ли щяха да бъдат…

    08:43 08.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бай онзи

    10 4 Отговор
    Защо цензурирате!!! Има хора,които не харесват ,,българската демокрация" Те нямат право на гледна точка,според вас.А вие какви сте??????

    08:50 08.08.2026

  • 48 Васил

    12 0 Отговор
    Това са последиците когато децата не учат стават завършени катили.

    08:53 08.08.2026

  • 49 Един шофьор

    11 0 Отговор

    До коментар #46 от "Истината съм аз":

    Не е било през нощта, а посред бял ден.

    08:58 08.08.2026

  • 50 !!!?

    12 11 Отговор
    Тинейджъри садисти !
    Какви българи може да излезе от тези същества...освен празноглави Копейки ?!!!

    Коментиран от #52, #54

    08:59 08.08.2026

  • 51 Точно така

    12 4 Отговор
    Деца- психопати, това ни донесе демокрацията, бб, пп- дб, и т.н.
    Гордейте се бг- политици, заслугата е изцяло ваша!!!!

    09:11 08.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Забележка

    12 6 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    Тези убийци са продукт на Евроатлантизма ! ❗Че и ройерчета ! Пак ли търсиш оправдания с Путин .

    Коментиран от #55

    09:18 08.08.2026

  • 55 Поправка

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Забележка":

    Рокаджии .

    09:19 08.08.2026

  • 56 то даже

    5 6 Отговор

    До коментар #27 от "малки металяги":

    не е музика това а някакво крещене и викане с дрезгав глас от някакъв тотално деградирал наркоман… винаги съм се чудел как може да се нарича музика това и какъв човек трябва да си за да ти харесва?

    09:23 08.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ИВАН

    10 0 Отговор
    Уж рисували свастики, а пък си купили арабски дюнери, ама че логика, цялата им работа такава.

    09:30 08.08.2026

  • 59 имаш сериозна нужда

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Истината съм аз":

    от лекар и то колкото се може по-скоро за да не те гледаме и теб с наведена глава пред някой съдия и да си унищожил нечие семейство с твоя мозък не си за обшество трябва да те въведът във психично заведение за лечение

    09:32 08.08.2026

  • 60 Здрасти

    11 0 Отговор
    Какви са тея присъди бе боклуци! Тея са си за от 50 до доживотна затвор.

    09:40 08.08.2026

  • 61 Един не-трол

    9 0 Отговор
    Учудвам се даже, че металисти са способни на това. Като цяло е доказано, че хората, които слушат рок са по-високо IQ. Аз също слушам такава музика и съм бил на много концерти и всички присъстващи винаги са били много възпитани и никога не съм имал никакви проблеми. Естествено всяко стадо има мърша и това е мършата. Не знам откъде идва тази злоба и садизъм в тези деца, но трябва да си платят. И да са се изживявали като ловци на педофили да му ударят по един шамар и да го предадат на органите на реда. Това си е било предумишлено убийство по особено жесток начин.

    09:44 08.08.2026

  • 62 абе

    1 13 Отговор
    срещал се с 15 годишни пък сега кво стана то не може само деца жертви на педофилия да има трябва и педофилите да плащат от време на време
    но гледам обществото ридае за тоя което е претеснително колко педофили осъдиха на до живот че са ги пуснали навсякъде по училища по детски градини и т.н лошо за децата че ще ги съдят иначе браво на децата

    Коментиран от #63, #65

    09:45 08.08.2026

  • 63 Един шофьор

    8 0 Отговор

    До коментар #62 от "абе":

    А ба той не е излъгал нищо и тя го е поканиха на среща ,и не е доказано че момчето е педофил. .

    09:55 08.08.2026

  • 64 Моряка

    4 5 Отговор
    Скачахте по площадите да докарате сладкия западен живот.Сега си го набутайте отзад и се кефете.

    Коментиран от #67, #72

    10:02 08.08.2026

  • 65 жалкото обаче

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "абе":

    ... не е жалко , че си наивен и глупав. Различни хора е създал Господ на този свят и не можем да го корим. Жалко обаче, че на такива хора като теб самия, се дава право да показват нвсякъде - това колко плоско и елементарно разсъждават!!! Ако наистина има педофили и те действат безнаказано - вината е най-вече във властта и правораздавателните органи!!! Иди и хули премиера за който скача и гласува... зиди и кажи това на областния районния шеф на полицията, че заради тях има опасно разпространена педофилия.... а не търси под вола теле!!! Друг е въпроса ако си роднина на тези непълнолетни убийци и и3верги, ясно е че ще ги защитиш. Тъжното е, че са малко хората които си задават въпроси като: какво и защо им е липсвало на тези хулигани поне за да спрат преди да убият беззащитния човек! Но за мен е явно , че децата са малко или много като родителите си: и заради гена и заради обикалящата ги среда... т.е. - каквито родителите, такива и децата!

    Коментиран от #70

    10:05 08.08.2026

  • 66 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гец":

    Виж коментар 64.

    10:13 08.08.2026

  • 67 ...селски образ

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "Моряка":

    ... първо , толкова си елементарен , щом и в това видя политика... ЗАПОМНИ ТАЗИ ДУМА - ЕЛЕМЕНТАРЕН !!! И второ: аз живея вече над 20г в този "западен живот" и повярвай ми, знам доста повече за този "живот" - и там е като навсякъде: има и добри и лоши...има богатства и разкош, както и мизерия и спящи под мостовете!!! Това е вупрос на личен избор: ако искаш да работиш и да живееш добре - това е най-лесното! РАБОТИШ, трудиш се, ставаш под часовник , блъскаш 8 часа... но поне знаеш за какво!!! А какво е в Гетото в което си мислиш, че живееш , а според мен - просто съществуваш!? Ето това е: малолетни палачи на трудещи се да си изкарат насъщния честно, безотговорна държава, пълно със зли и изнервени хора.... Хора които се опитват да изкарат полити1ески дивиденти от нещастието и най-вече - смъртта на други... КАКВИ ХОРА СТЕ ВИЕ БЕ? ОБИКНОВЕННИ ЧОВЕКОПОДОБНИ ?!

    П.С. И ако смяташ, че "западнияя живот е донесъл всичките проблеми, защо не ни обясниш , сега какво прави твоята любима власт за теб , за мен , за страната и народа ни...??? Не праави нищо нали.... Няма и да направи , докато има балами като теб!!! И докато има кой да ги слуша....

    Коментиран от #81

    10:16 08.08.2026

  • 68 Питанката

    7 0 Отговор
    Призовавам своите сънародници да се опитат да са малко по-балансирани и умерени във коментарите си! Все пак е убит човек, и то по един от най-зверските и брутални начини: с побой до смърт. Каквито и да са били подбудите на непълнолетните убийци , винаги е могло да спрът преди "края"! Да убиеш човек, особенно беззащитен , не е трудно, трудното е да осъзнаеш какво е да отнемеш човешки живот, едно от най-скъпите и ценни неща на този свят!!! Явно е време да се върне смъртното наказание?! Така аз лично мисля, че ще намалеят желаещите да се доказват като съдници-убийци???

    10:36 08.08.2026

  • 69 прогресивна

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Плд":

    блъгария

    11:03 08.08.2026

  • 70 наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "жалкото обаче":

    Когато няма правосъдие, наблюдаваме това, за което пишат в новините.
    Според мен тази агресия си има предистория, но за нея нищо няма да разберем.

    11:08 08.08.2026

  • 71 Те и педроханци

    1 0 Отговор
    бяха се обявили за ловци на нещо и стигнаха до кривата круша.
    Демокрацията изкарва на бял свят най-черните злини.
    Като няма дърво, така става.

    11:14 08.08.2026

  • 72 салангоч

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Моряка":

    набутай си шноркела и напъай

    11:21 08.08.2026

  • 73 Питанката

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пешо":

    ... мдаааа, прави си Пешко... че тази демокрация е доста изривена и никак не прилича на онази в развитите и цивилизовани страни.... И поне задал ли си си някога въпроса : А ЗАЩО Е ТАКА? Аз ще ти помогна: проблема е в тзи които се опитват да ни я налагат тази демокрация. Те са деца някогашните величия на БКП и ДС - това са ТЕ, Техни роднини, приятели , познати , подставени лица... Представи си: ДЕМОКРАЦИЯ , НО ПО КОМУНИСТИЧЕСКИ.... Ето това е днешна БЪлгария..... Добре си сториха страните в които се наложи ТОТАЛНО НЯКОГА ЛУСТРАЦИЯТА... Тези страни дръпнаха защото си "вкараха оригиналната демокрация" - а не наща -комунистическата демокрация. Това нащо е нещо като "суха вода" ... Мдааа ето така е драги ми хитри Петре.


    п.с. Съжалявам за отклонението но човека обясни, че предпочита коминистическия комунизъм повече от комунистичестата демокрация в България... та затова се отклоних малко.

    11:21 08.08.2026

  • 74 Да, бе

    1 0 Отговор
    те не искали да го убиват, искали само малко да се погаврят с него за развлечение от скучните дни…
    Боже, що за народ се извъди…
    Още непълнолетни и вече убийци!
    Няма такава държава!
    Никъде по света!

    11:52 08.08.2026

  • 75 5 доживотни са им малко,

    0 0 Отговор
    ако мине амнистия поне две да им останат!

    11:54 08.08.2026

  • 76 За убития гроб,

    0 0 Отговор
    за убийците свобода след няколко години, понеже били непълнолетни.
    Това е “правосъдието” в блатото.

    11:56 08.08.2026

  • 77 Демократ

    4 1 Отговор
    Булка на 15 търсел По закон булката трябва да е на поне 18. Друго е търсел в храсталака. Вие като каните жена на среща из храсталаците ли я каните.

    14:23 08.08.2026

  • 78 Сила

    3 0 Отговор
    "Най агресивен в побоя е 15 годишен тинейджър от село Строево ...."
    СЕЛЯНИТЕ ВИНАГИ СА НАЙ АГРЕСИВНИ , ЗЛИ И ЖЕСТОКИ ....ФАКТ !!!

    14:53 08.08.2026

  • 79 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трагедията":

    ...а някои хора твърдят, че часовете по религия са излишни...Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    14:54 08.08.2026

  • 80 Граждани БГ

    1 0 Отговор
    Колко ли още такива банди има по улиците на България и полицията не ги проверява защото са "ученици" пушат смъркат дрога по градинки и квартири,пълен контрол и проверки ...и тн.

    14:56 08.08.2026

  • 81 Мотивация за отрицателен вот

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "...селски образ":

    "Англичанин, арестуван вместо нападателя си, починал след намушкване с нож"
    Първо - уточнявам, че заглавието е на статия от юни тази година.
    Второ - да попитам: в този ли "западен живот", описан във въпросната статия, пребивавате над 20 години, любезни ми господине?
    Трето - лично аз пред въпросния западен живот бих предпочел един източен - но, длъжен съм да уточня, нито руски, нито севернокорейски, а сингапурски. Всеки, който знае "някои" подробности (примерно ако си замесен с наркотици - чака те щастлив вечен живот в отвъдното - дори и да не си сингапурски гражданин; ако проявяваш артистичните си заложби по стените, "творейки" графити - получаваш някоя и друга пръчица по анатомията си...) относно житието-битието в Сингапур, ще разбере защо.

    16:29 08.08.2026