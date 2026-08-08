Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Зловещи подробности

Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петимата непълнолетни младежи, обвинени в жестокото умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.
Престъплението, извършено на 4 август на емблематичния Младежки хълм, разтърси обществеността с разкритите садистични детайли, гаврите с жертвата и последвалото цинично поведение на извършителите.
Общо 10 непълнолетни лица на възраст между 14 и 17 години бяха първоначално задържани от МВР. Прокуратурата повдигна тежки обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета, за които е доказано, че лично са нанесли фаталните травми.
Зловещи разкрития от разследването: Час на садизъм, гаври и дюнери с кървави пари
Според официалните данни, изнесени от Окръжната прокуратура в Пловдив и Областната дирекция на МВР, убийството е извършено по особено мъчителен начин, с изключителна, нечовешка жестокост. Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова и съдия Петко Минев оповестиха детайли, които надхвърлят наложените обичайни представи за тийнейджърска агресия:
- Продължителност на мъченията: Бруталният побой и физическото малтретиране са продължили повече от един час.
- Садистични гаври: В рамките на този час насилниците са бръснали веждите на жертвата, гасили са цигарени фасове по тялото му, рисували са нацистки свастики върху него и са го заплювали.
- Видеозаписи в мрежата: Нападателите са заснели целия побой и гаврите с мобилните си телефони, след което са качили шокиращите кадри в социалните мрежи, гордеейки се с постъпката си. Видеото по-късно е премахнато от платформите.
- Грабеж с цел забавление: След като са смазали мъжа от бой, непълнолетните са задигнали последните му 30 (или 39) евро, с които веднага са отишли да си купят дюнери.
Медицинската експертиза показва ужасяващия обхват на щетите: Георги Кузев е получил тежка черепно-мозъчна травма, както и необратими разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците. Въпреки състоянието си, той е успял да слезе сам от хълма в безпомощно състояние, където е забелязан от минувач, подал сигнал на телефон 112. Мъжът е издъхнал часове по-късно в пловдивска болница.
Капанът в социалните мрежи: Кои са т.нар. „ловци на педофили“?
Разследването категорично доказа, че нападението е било предварително планирано. Момиче на 17 години от Стара Загора е създало фалшив профил в приложение за запознанства, представяйки се за 15-годишна. Тя е примамила Кузев на среща на Младежкия хълм, където в засада е чакала цялата група, самопровъзгласила се за „ловци на педофили“.
Старши комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив, подчерта, че жертвата не е крила реалната си възраст в комуникацията и няма абсолютно никакви данни Георги Кузев да е имал педофилски наклонности. Младежите обаче са действали с радикална идеология и предварителна нагласа за саморазправа. Проверките показаха, че двама от групата имат история на подобна агресивна проява на друго оживено кръстовище в града.
Повечето от обвиняемите са описани като деца от средната класа, учещи в елитни пловдивски училища, докато 17-годишната организаторка не учи никъде. Най-агресивен в побоя е бил 15-годишен тийнейджър от село Строево, сочен за лидер на екзекуцията.
Реакции и мерки на замесените страни
Позицията на съда и прокуратурата: Съдия Петко Минев заяви, че непълнолетните са проявили изключителен цинизъм и липса на уважение към човешкия живот. Според него съществува реална опасност те да извършат друго престъпление, ако бъдат пуснати на свобода. Поради тази причина те остават зад решетките.
Защитата на обвиняемите: Адвокатите на тийнейджърите обявиха, че ще обжалват мерките за неотклонение в тридневен срок пред Апелативния съд в Пловдив (делото е насрочено за 13 август). Адвокат Катя Антонова, защитаваща най-малкия (14-годишен) участник, сподели, че децата са силно повлияни от социалните мрежи и родителите им са изпуснали контрола. Адвокатите твърдят, че непълнолетните се разкайват и не са имали пряко намерение да причинят смърт.
Близките и жителите на Кричим: Жертвата Георги Кузев е имал изключително тежка съдба – преди години родителите му загиват на място, поразени от мълния, и той сам поема грижата за по-малката си сестра, издържайки се с честен земеделски труд. Кметът на Кричим Атанас Калчев излезе с официална позиция, в която нарече обвиненията в педофилия „нелепи“ и призова за обективно разследване. В Кричим се проведе мълчаливо бдение; близките настояват за максимални присъди и публично разкриване на лицата на убийците.
Ако бъдат признати за виновни, законът предвижда редуцирани наказания поради непълнолетието им: за лицата над 16 години присъдата е от 5 до 12 години лишаване от свобода, а за тези под 16 години – от 3 до 10 години затвор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 мда
Коментиран от #32
05:42 08.08.2026
4 Анализ
05:44 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сандо
Коментиран от #8, #9, #42
05:46 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Какви
До коментар #6 от "Сандо":журналисти бе, Санде?
Разбира се, че не разбират какво правят.
Те голяма част са като тия за които пишат.
05:52 08.08.2026
9 Лопата Орешник
До коментар #6 от "Сандо":Нашите не са журналисти, те са лешояди! Само им дай да ровят в човешки кокали и страдание! Правят го по усърдно от гладна хиена надушила труп! Дори съм убеден, че изпитват задоволство! То си личи кога някой ти съобщава новини и кога е изпаднал в екстаз от някакви събития! Тия нямат търпение, гледат на човешката мъка както алчен бакшиш гледа група пияни туристи вечер пред дискотека!
Коментиран от #16
05:56 08.08.2026
10 Трагедията
Ако не те примамят банки, ще те примами ефбет казино, ако казиното не успее, ще те сгазят на пешеходна пътека, ако и това не успее камион ще те блъсне на магистралата.
Ако пък наистина се дърпаш много, ще ти се падне глутница джен зита да те разкостят
Коментиран от #11, #17, #19, #79
06:03 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Плд
Коментиран от #69
06:18 08.08.2026
14 Откакто дадоха нон стоп бизнеса на роми
Коментиран от #22
06:19 08.08.2026
15 Един шофьор
06:23 08.08.2026
16 само питам
До коментар #9 от "Лопата Орешник":мaйкя си ли търсят пияните туристи пред дискотеката?
06:23 08.08.2026
17 Гец
До коментар #10 от "Трагедията":Идеята е отлична! Аз лично вече не издържам в този зверилник! Живеем в някакъв филм на ужасите!
Коментиран от #66
06:23 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Д.Д.
06:27 08.08.2026
21 евробудала
06:30 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Филибето
06:39 08.08.2026
24 Ощество
06:47 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да се въведе
06:53 08.08.2026
27 малки металяги
Коментиран от #45, #56
06:56 08.08.2026
28 ,, общество,,
06:56 08.08.2026
29 Тъй ли
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":А в клуба на бедните как е?
Коментиран от #30
06:59 08.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дзак
07:02 08.08.2026
32 Пешо
До коментар #3 от "мда":Дкапано общедтво и закони .... 5-10 човека пребиват друг до смърт и получават по 3-12 год. Затвор.... ще излязат на възраст по-малка от тази на жертвата.... ужас....
Не може да се каже и пребили като куче, защото ако бяха пребили куче...сигурно щяха да лежат повече.... народеее....честита евро -атлантическа демокрация. Ако ще е така по-добре комунизъм и няма да разказвам вицове за тошо
Коментиран от #73
07:27 08.08.2026
33 Стопер
Те, не могат да дефинират понятието морал. Понеже са непълнолетни и за тяхното поведение отговорност носят родителите им, последните да бъдат призовани също в съда в споделена отговорност.
Трудно се възпитават деца, а тези тук са единствено пример за биологично отглеждане.
07:34 08.08.2026
34 Майстора
Коментиран от #57
07:41 08.08.2026
35 Анонимен
07:42 08.08.2026
36 Тошко
Коментиран от #37
07:42 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 един
До коментар #18 от "оня с коня":Иди 1000км по на запад. Да видиш какво е истински капитализъм, демокрация, благоденствие и щастлив живот. Тука е руско-комунистическа кочина.
Коментиран от #39, #40
07:57 08.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хаха
До коментар #38 от "един":Отиди ти, ама гледай да не замръкваш особено по тъмните улички!
Рискуваш някой поканен от фрау Меркел пришълец или група от такива да упражнят религиознообичайните си "нужди" в пълния им блясък върху тебе...
Ако не са пришълци, може пък най-обикновени местни наркозависими...
08:09 08.08.2026
41 Да млъкна?
До коментар #25 от "Я, млъквай бе":Нямаш проблем, аретлик, не смятам да си изкарам цялата събота под статията. Но не и преди да ти "призная" нещо искрено и лично - нито ти, нито оня другия, комуто първо писах, сте в час. Прочие, сипи си един ром - току-виж някои работи ти станат по-малко неясни...
08:13 08.08.2026
42 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Сандо":Истината излиза наяве. Отначало се опитаха да ни баламосат, но случаят е шокиращ. Адвокат Тодор Кръстев от Пловдив каза " За първи път виждам съдия да плаче , докато се излагат фактите. Няма пари с които могат да ме накарат , да защитавам тези мерзавци.
08:13 08.08.2026
43 Айляк
Положението отдавна е повече от изтървано.
Добре, че не ям дюнери, няма какво да ми приседне.
Жено, давай таратора.
08:31 08.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Какво
До коментар #27 от "малки металяги":Общо има музиката бе,ако слушаха чалга,по добри ли щяха да бъдат…
08:43 08.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бай онзи
08:50 08.08.2026
48 Васил
08:53 08.08.2026
49 Един шофьор
До коментар #46 от "Истината съм аз":Не е било през нощта, а посред бял ден.
08:58 08.08.2026
50 !!!?
Какви българи може да излезе от тези същества...освен празноглави Копейки ?!!!
Коментиран от #52, #54
08:59 08.08.2026
51 Точно така
Гордейте се бг- политици, заслугата е изцяло ваша!!!!
09:11 08.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Забележка
До коментар #50 от "!!!?":Тези убийци са продукт на Евроатлантизма ! ❗Че и ройерчета ! Пак ли търсиш оправдания с Путин .
Коментиран от #55
09:18 08.08.2026
55 Поправка
До коментар #54 от "Забележка":Рокаджии .
09:19 08.08.2026
56 то даже
До коментар #27 от "малки металяги":не е музика това а някакво крещене и викане с дрезгав глас от някакъв тотално деградирал наркоман… винаги съм се чудел как може да се нарича музика това и какъв човек трябва да си за да ти харесва?
09:23 08.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ИВАН
09:30 08.08.2026
59 имаш сериозна нужда
До коментар #46 от "Истината съм аз":от лекар и то колкото се може по-скоро за да не те гледаме и теб с наведена глава пред някой съдия и да си унищожил нечие семейство с твоя мозък не си за обшество трябва да те въведът във психично заведение за лечение
09:32 08.08.2026
60 Здрасти
09:40 08.08.2026
61 Един не-трол
09:44 08.08.2026
62 абе
но гледам обществото ридае за тоя което е претеснително колко педофили осъдиха на до живот че са ги пуснали навсякъде по училища по детски градини и т.н лошо за децата че ще ги съдят иначе браво на децата
Коментиран от #63, #65
09:45 08.08.2026
63 Един шофьор
До коментар #62 от "абе":А ба той не е излъгал нищо и тя го е поканиха на среща ,и не е доказано че момчето е педофил. .
09:55 08.08.2026
64 Моряка
Коментиран от #67, #72
10:02 08.08.2026
65 жалкото обаче
До коментар #62 от "абе":... не е жалко , че си наивен и глупав. Различни хора е създал Господ на този свят и не можем да го корим. Жалко обаче, че на такива хора като теб самия, се дава право да показват нвсякъде - това колко плоско и елементарно разсъждават!!! Ако наистина има педофили и те действат безнаказано - вината е най-вече във властта и правораздавателните органи!!! Иди и хули премиера за който скача и гласува... зиди и кажи това на областния районния шеф на полицията, че заради тях има опасно разпространена педофилия.... а не търси под вола теле!!! Друг е въпроса ако си роднина на тези непълнолетни убийци и и3верги, ясно е че ще ги защитиш. Тъжното е, че са малко хората които си задават въпроси като: какво и защо им е липсвало на тези хулигани поне за да спрат преди да убият беззащитния човек! Но за мен е явно , че децата са малко или много като родителите си: и заради гена и заради обикалящата ги среда... т.е. - каквито родителите, такива и децата!
Коментиран от #70
10:05 08.08.2026
66 Моряка
До коментар #17 от "Гец":Виж коментар 64.
10:13 08.08.2026
67 ...селски образ
До коментар #64 от "Моряка":... първо , толкова си елементарен , щом и в това видя политика... ЗАПОМНИ ТАЗИ ДУМА - ЕЛЕМЕНТАРЕН !!! И второ: аз живея вече над 20г в този "западен живот" и повярвай ми, знам доста повече за този "живот" - и там е като навсякъде: има и добри и лоши...има богатства и разкош, както и мизерия и спящи под мостовете!!! Това е вупрос на личен избор: ако искаш да работиш и да живееш добре - това е най-лесното! РАБОТИШ, трудиш се, ставаш под часовник , блъскаш 8 часа... но поне знаеш за какво!!! А какво е в Гетото в което си мислиш, че живееш , а според мен - просто съществуваш!? Ето това е: малолетни палачи на трудещи се да си изкарат насъщния честно, безотговорна държава, пълно със зли и изнервени хора.... Хора които се опитват да изкарат полити1ески дивиденти от нещастието и най-вече - смъртта на други... КАКВИ ХОРА СТЕ ВИЕ БЕ? ОБИКНОВЕННИ ЧОВЕКОПОДОБНИ ?!
П.С. И ако смяташ, че "западнияя живот е донесъл всичките проблеми, защо не ни обясниш , сега какво прави твоята любима власт за теб , за мен , за страната и народа ни...??? Не праави нищо нали.... Няма и да направи , докато има балами като теб!!! И докато има кой да ги слуша....
Коментиран от #81
10:16 08.08.2026
68 Питанката
10:36 08.08.2026
69 прогресивна
До коментар #13 от "Плд":блъгария
11:03 08.08.2026
70 наблюдател
До коментар #65 от "жалкото обаче":Когато няма правосъдие, наблюдаваме това, за което пишат в новините.
Според мен тази агресия си има предистория, но за нея нищо няма да разберем.
11:08 08.08.2026
71 Те и педроханци
Демокрацията изкарва на бял свят най-черните злини.
Като няма дърво, така става.
11:14 08.08.2026
72 салангоч
До коментар #64 от "Моряка":набутай си шноркела и напъай
11:21 08.08.2026
73 Питанката
До коментар #32 от "Пешо":... мдаааа, прави си Пешко... че тази демокрация е доста изривена и никак не прилича на онази в развитите и цивилизовани страни.... И поне задал ли си си някога въпроса : А ЗАЩО Е ТАКА? Аз ще ти помогна: проблема е в тзи които се опитват да ни я налагат тази демокрация. Те са деца някогашните величия на БКП и ДС - това са ТЕ, Техни роднини, приятели , познати , подставени лица... Представи си: ДЕМОКРАЦИЯ , НО ПО КОМУНИСТИЧЕСКИ.... Ето това е днешна БЪлгария..... Добре си сториха страните в които се наложи ТОТАЛНО НЯКОГА ЛУСТРАЦИЯТА... Тези страни дръпнаха защото си "вкараха оригиналната демокрация" - а не наща -комунистическата демокрация. Това нащо е нещо като "суха вода" ... Мдааа ето така е драги ми хитри Петре.
п.с. Съжалявам за отклонението но човека обясни, че предпочита коминистическия комунизъм повече от комунистичестата демокрация в България... та затова се отклоних малко.
11:21 08.08.2026
74 Да, бе
Боже, що за народ се извъди…
Още непълнолетни и вече убийци!
Няма такава държава!
Никъде по света!
11:52 08.08.2026
75 5 доживотни са им малко,
11:54 08.08.2026
76 За убития гроб,
Това е “правосъдието” в блатото.
11:56 08.08.2026
77 Демократ
14:23 08.08.2026
78 Сила
СЕЛЯНИТЕ ВИНАГИ СА НАЙ АГРЕСИВНИ , ЗЛИ И ЖЕСТОКИ ....ФАКТ !!!
14:53 08.08.2026
79 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #10 от "Трагедията":...а някои хора твърдят, че часовете по религия са излишни...Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...
14:54 08.08.2026
80 Граждани БГ
14:56 08.08.2026
81 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #67 от "...селски образ":"Англичанин, арестуван вместо нападателя си, починал след намушкване с нож"
Първо - уточнявам, че заглавието е на статия от юни тази година.
Второ - да попитам: в този ли "западен живот", описан във въпросната статия, пребивавате над 20 години, любезни ми господине?
Трето - лично аз пред въпросния западен живот бих предпочел един източен - но, длъжен съм да уточня, нито руски, нито севернокорейски, а сингапурски. Всеки, който знае "някои" подробности (примерно ако си замесен с наркотици - чака те щастлив вечен живот в отвъдното - дори и да не си сингапурски гражданин; ако проявяваш артистичните си заложби по стените, "творейки" графити - получаваш някоя и друга пръчица по анатомията си...) относно житието-битието в Сингапур, ще разбере защо.
16:29 08.08.2026