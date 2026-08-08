Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Зловещи подробности

Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петимата непълнолетни младежи, обвинени в жестокото умишлено убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Престъплението, извършено на 4 август на емблематичния Младежки хълм, разтърси обществеността с разкритите садистични детайли, гаврите с жертвата и последвалото цинично поведение на извършителите.

Общо 10 непълнолетни лица на възраст между 14 и 17 години бяха първоначално задържани от МВР. Прокуратурата повдигна тежки обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета, за които е доказано, че лично са нанесли фаталните травми.

Зловещи разкрития от разследването: Час на садизъм, гаври и дюнери с кървави пари

Според официалните данни, изнесени от Окръжната прокуратура в Пловдив и Областната дирекция на МВР, убийството е извършено по особено мъчителен начин, с изключителна, нечовешка жестокост. Наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова и съдия Петко Минев оповестиха детайли, които надхвърлят наложените обичайни представи за тийнейджърска агресия:

Продължителност на мъченията: Бруталният побой и физическото малтретиране са продължили повече от един час.

Бруталният побой и физическото малтретиране са продължили повече от един час. Садистични гаври: В рамките на този час насилниците са бръснали веждите на жертвата, гасили са цигарени фасове по тялото му, рисували са нацистки свастики върху него и са го заплювали.

В рамките на този час насилниците са бръснали веждите на жертвата, гасили са цигарени фасове по тялото му, рисували са нацистки свастики върху него и са го заплювали. Видеозаписи в мрежата: Нападателите са заснели целия побой и гаврите с мобилните си телефони, след което са качили шокиращите кадри в социалните мрежи, гордеейки се с постъпката си. Видеото по-късно е премахнато от платформите.

Нападателите са заснели целия побой и гаврите с мобилните си телефони, след което са качили шокиращите кадри в социалните мрежи, гордеейки се с постъпката си. Видеото по-късно е премахнато от платформите. Грабеж с цел забавление: След като са смазали мъжа от бой, непълнолетните са задигнали последните му 30 (или 39) евро, с които веднага са отишли да си купят дюнери.

Медицинската експертиза показва ужасяващия обхват на щетите: Георги Кузев е получил тежка черепно-мозъчна травма, както и необратими разкъсвания на белия дроб, черния дроб и бъбреците. Въпреки състоянието си, той е успял да слезе сам от хълма в безпомощно състояние, където е забелязан от минувач, подал сигнал на телефон 112. Мъжът е издъхнал часове по-късно в пловдивска болница.

Капанът в социалните мрежи: Кои са т.нар. „ловци на педофили“?

Разследването категорично доказа, че нападението е било предварително планирано. Момиче на 17 години от Стара Загора е създало фалшив профил в приложение за запознанства, представяйки се за 15-годишна. Тя е примамила Кузев на среща на Младежкия хълм, където в засада е чакала цялата група, самопровъзгласила се за „ловци на педофили“.

Старши комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив, подчерта, че жертвата не е крила реалната си възраст в комуникацията и няма абсолютно никакви данни Георги Кузев да е имал педофилски наклонности. Младежите обаче са действали с радикална идеология и предварителна нагласа за саморазправа. Проверките показаха, че двама от групата имат история на подобна агресивна проява на друго оживено кръстовище в града.

Повечето от обвиняемите са описани като деца от средната класа, учещи в елитни пловдивски училища, докато 17-годишната организаторка не учи никъде. Най-агресивен в побоя е бил 15-годишен тийнейджър от село Строево, сочен за лидер на екзекуцията.

Реакции и мерки на замесените страни

Позицията на съда и прокуратурата: Съдия Петко Минев заяви, че непълнолетните са проявили изключителен цинизъм и липса на уважение към човешкия живот. Според него съществува реална опасност те да извършат друго престъпление, ако бъдат пуснати на свобода. Поради тази причина те остават зад решетките.

Защитата на обвиняемите: Адвокатите на тийнейджърите обявиха, че ще обжалват мерките за неотклонение в тридневен срок пред Апелативния съд в Пловдив (делото е насрочено за 13 август). Адвокат Катя Антонова, защитаваща най-малкия (14-годишен) участник, сподели, че децата са силно повлияни от социалните мрежи и родителите им са изпуснали контрола. Адвокатите твърдят, че непълнолетните се разкайват и не са имали пряко намерение да причинят смърт.

Близките и жителите на Кричим: Жертвата Георги Кузев е имал изключително тежка съдба – преди години родителите му загиват на място, поразени от мълния, и той сам поема грижата за по-малката си сестра, издържайки се с честен земеделски труд. Кметът на Кричим Атанас Калчев излезе с официална позиция, в която нарече обвиненията в педофилия „нелепи“ и призова за обективно разследване. В Кричим се проведе мълчаливо бдение; близките настояват за максимални присъди и публично разкриване на лицата на убийците.

Ако бъдат признати за виновни, законът предвижда редуцирани наказания поради непълнолетието им: за лицата над 16 години присъдата е от 5 до 12 години лишаване от свобода, а за тези под 16 години – от 3 до 10 години затвор.