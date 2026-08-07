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Глобално затопляне! Китай започва редовни контейнерни превози до Европа по Северния морски път

Глобално затопляне! Китай започва редовни контейнерни превози до Европа по Северния морски път

7 Август, 2026 19:09 2 619 28

  • русия-
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  • северен ледовит океан-
  • гренландия

Северният полюс не е част от руските териториални води и руската морска граница не представлява просто триъгълник, завършващ при полюса

Глобално затопляне! Китай започва редовни контейнерни превози до Европа по Северния морски път - 1
Reuters Reuters

Русия е издала разрешения на седем китайски транзитни кораба да преминат по Северния морски път през Арктика към Европа, съобщи в петък руската държавна корпорация "Росатом", която управлява маршрута. тя е цитирана от "Ройтерс".

Китайската контейнерна компания Sea Legend Shipping планира да открие първата редовна контейнерна линия между Китай и Европа по Северния морски път, заяви генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов.

За разлика от досегашните контейнерни превози по маршрута, които са били предимно експериментални или единични, програмата за 2026 г. предвижда редовна линия с отплаване на кораб всяка седмица през навигационния сезон, посочи Лихачов.

Москва от години се стреми да превърне Северния морски път в реална алтернатива на маршрута през Суецкия канал. Основните препятствия досега са сезонният морски лед, необходимостта от специално оборудвани кораби и ледоразбивачи, по-високите застрахователни и експлоатационни разходи и сравнително слабата пристанищна инфраструктура по арктическото крайбрежие.

Глобалното затопляне постепенно отваря Арктика за корабоплаване

Възможността Северният морски път да се използва все по-интензивно е пряко свързана и с климатичните промени. Арктика се затопля значително по-бързо от средното за планетата, а площта и дебелината на морския лед намаляват. Според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) през 2023 г. средната площ на арктическия морски лед през септември е била с 43% по-малка спрямо стойността, изчислена по тенденцията от 1979 г. насам. Периодът, през който арктическите води могат да се използват за корабоплаване, се разширява както през пролетта, така и през есента.

Това обаче не означава, че Северният морски път вече е свободен от лед. Условията се променят значително от година на година и дори през лятото отделни участъци могат да останат блокирани. През 2024 г. например ледът в Чукотско и Източносибирско море се задържа до края на август и забави отварянето на маршрута. Затова ледоразбивачите, корабите с подходящ леден клас и точните ледови прогнози продължават да бъдат ключови за безопасното плаване.

Защо маршрутът минава покрай Русия

Причината Северният морски път да бъде практически руски арктически коридор е географска. Той следва северното крайбрежие на Евразия - от Карско море покрай Сибир през моретата Лаптеви, Източносибирско и Чукотско море до Беринговия проток.

Маршрутът преминава през комбинация от руски вътрешни води, териториално море и изключителна икономическа зона, а не изцяло през руски териториални води. Това разграничение е важно. Териториалното море по международното морско право достига до 12 морски мили от изходните линии на брега. По-навътре Русия има изключителна икономическа зона, в която притежава определени суверенни права върху ресурсите, но това не е руска държавна територия в същия юридически смисъл.

Особеност на Северния морски път е огромният брой руски арктически острови и архипелази - Нова Земя, Северна земя, Новосибирските острови и други. Те образуват естествени проливи между континента и островите, през които преминават удобните за корабоплаване трасета. Именно това поставя голяма част от практически използвания маршрут непосредствено до руската територия.

Докъде всъщност стига Русия в Арктика

Често срещаните карти, на които руската част от Арктика изглежда като огромен сектор, стигащ почти до Северния полюс, могат да създадат погрешното впечатление, че цялото море в този сектор принадлежи на Русия.

Морските граници не се определят просто чрез прокарване на линии от крайните точки на руското крайбрежие към Северния полюс. Според Конвенцията на ООН по морско право първо се определят изходните линии по крайбрежието. От тях се измерват 12 морски мили териториално море, а след него може да има изключителна икономическа зона до 200 морски мили.

Отделен въпрос е континенталният шелф. Русия претендира за права върху морското дъно и отвъд 200-милната зона, включително в части от Централна Арктика. Подобни претенции се обосновават с геоложката връзка на подводни структури с континенталния шелф. Но правата върху разширения континентален шелф са преди всичко права върху дъното и неговите природни ресурси - те не превръщат автоматично водата над него в руски териториални води.

Затова Северният полюс не е част от руските териториални води и руската морска граница не представлява просто триъгълник, завършващ при полюса.

Ново значение след кризата в Персийския залив

Според Лихачов Северният морски път придобива глобално значение и заради влошаването на обстановката в Персийския залив и нарасналата логистична и политическа несигурност.

При търговията между Североизточна Азия и Северна Европа арктическият маршрут може да бъде чувствително по-кратък от пътя през Индийския океан, Суецкия канал и Средиземно море. Но той все още не може напълно да замени Суец - най-вече заради сезонността, леда, ограниченията за някои кораби и необходимостта от специализирана инфраструктура.

Именно затова решението за ежеседмична китайска контейнерна линия е по-значимо от отделните плавания, извършвани досега. Ако програмата бъде реализирана по план, 2026 г. може да се окаже моментът, в който Северният морски път започва да преминава от експериментален транзитен коридор към редовен търговски маршрут между Китай и Европа.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русия е васал на Китай

    12 59 Отговор
    Китай не се нуждае от никакви разрешения от васала си !
    Пусин е на колене и без Китай бързо ще застане до Ленин. Пусин вече е предал една трета от територията РФ на разположение на Китай за половин век.

    Коментиран от #6, #7, #13, #17, #18

    19:13 07.08.2026

  • 2 МЪКА

    25 4 Отговор
    Леле какъв голям контейнеровоз са снимали, но не е китайски

    Коментиран от #12

    19:14 07.08.2026

  • 3 Българин

    21 4 Отговор
    Ами да применават свободно щом могат,то морето е студено и дълбоко за нарушилите морската граница

    Коментиран от #20

    19:17 07.08.2026

  • 4 УжасТ

    46 8 Отговор
    "Китай започва редовни контейнерни превози до Европа по Северния морски път" / англосаксонците и турците шъ умрът ! 🙁

    19:18 07.08.2026

  • 5 Северният

    22 28 Отговор
    морски път не е руски, но Ормузкия проток е американски!

    Коментиран от #11

    19:21 07.08.2026

  • 6 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ

    12 29 Отговор

    До коментар #1 от "русия е васал на Китай":

    Още през 2023 год. СИ беше казал на Путин - И теперь мы идём на СЕВЕР.

    19:22 07.08.2026

  • 7 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ

    12 29 Отговор

    До коментар #1 от "русия е васал на Китай":

    Навярно нещо подобно:

    19:29 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Без име

    28 0 Отговор
    Какво глобално затопляне? 40 ледоразбивача ще правят северния морски път.

    19:31 07.08.2026

  • 10 Русия владее Арктика

    44 6 Отговор
    Малобритания се спихва от злоба.

    Малобританците са велики само в пъбовете си, когато са се напили до безсъзнание.

    Ройтерс са жалка медия.

    19:34 07.08.2026

  • 11 Куцото пате Доналд

    32 3 Отговор

    До коментар #5 от "Северният":

    се дави в Ормузлия проток. Затова ли е американски?

    19:36 07.08.2026

  • 12 Само питам

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "МЪКА":

    С тази руска униформа ... Какъв ли е ? 😜

    19:42 07.08.2026

  • 13 разбирам..

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "русия е васал на Китай":

    Сложно е да прехвърлиш западната колониална логика и имперско-васални отношения върху Русия

    Коментиран от #15

    19:44 07.08.2026

  • 14 Тиква

    32 3 Отговор
    Браво на Русия и Китай,

    19:44 07.08.2026

  • 15 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ

    5 21 Отговор

    До коментар #13 от "разбирам..":

    Интересно към днешна дата, колко колонии има "западната колониална логика" и колко "имперско-васални отношения" е наложила Русия.

    19:52 07.08.2026

  • 16 ?????

    36 3 Отговор
    Руснаците изнасят втечнен газ по СМП вече целогодишно.
    Вярно е че там трябват ледоразбивачи и кораби ледови клас които са по-скъпи, но е по-късо до Азия и никой не може да им диктува никакви условия.
    Естествено е китайците да се заинтересуват от такъв изгоден маршрут.
    Другите само подсмърчат наоколо.
    Много лакомо парче, но не е за всеки.

    19:54 07.08.2026

  • 17 А този сайт се нуждае

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "русия е васал на Китай":

    от глупаци които да привлекат след себе си останалите по глупаци и така да омаловажат толкова важно и ценно за Европа бъдещо трасе.
    А тези първите може и да не са глупаци а завоалирани розови понита....нали

    19:54 07.08.2026

  • 18 Мишел

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "русия е васал на Китай":

    Фантазираш. Китай няма населението и ресурсите да вземе, да стопанисва и да развива Сибир. След 100 години населението на Китай ще е наполовина на сегашното и ще е недостатъчно дори за сегашната китайска територия.
    В момента в Сибир живеят около 5 милиона руснаци и около 20000 китайци, които са от персонал на китайски ресторанти и от смесени бракове. В Сибир няма никакви китайски или други чужди територии, никакви чужди предприятия , всички руско-китайски и др. предприятия са с над 50% руско участие. В Русия всички природни ресурси принадлежат на държавата Русия .

    20:01 07.08.2026

  • 19 Факт

    2 18 Отговор
    Там плащаш на сащ или Бритиш петролиум милиони,иначе нямаш виза да минеш по северния оът

    Коментиран от #21

    20:03 07.08.2026

  • 20 Мишел

    28 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Северният морски път става все по използван, защото Русия има флот могъщи атомни ледоразбивачи, които се справят с 2-4 метра дебели ледове.

    Коментиран от #22

    20:05 07.08.2026

  • 21 ?????

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Къде ви копат такива бре?

    20:11 07.08.2026

  • 22 О, Морес

    19 6 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Мишеле,ти какво разбра от прочетеното-"северният морски път не е част от руските териториални води,ама Русия пуснала (срещу пари или стоки със спец.предназначение) китайски контейнеровози,ама понеже има глобално затопляне(иначе е абсолютно невъзможно). Обичам такива статии.Забавляеам се .Глупости 3 в 1.

    20:17 07.08.2026

  • 23 Статистика

    8 1 Отговор
    4% от китайския износ отива за Русия.
    40% от росийския износ отива за Китай.
    Кой кого трака-лака?

    Коментиран от #27

    21:15 07.08.2026

  • 24 Гориил

    9 2 Отговор
    Москва предупреждава срещу промиването на мозъци на европейците с надеждата, че Русия ще им позволи да оспорят статута на Северния ледовит океан като нейни вътрешни води. За тази цел Русия създаде най-мощния Северен флот в света и реконструира осем модерни ледени пристанища. Програмата за строителство включва и още седем свръхмодерни военноморски бази и нови дълбоководни товарни пристанища. Северният морски път вече е плавателен целогодишно, подпомогнат от най-големите и мощни ядрени ледоразбивачи в света, несравними с никоя друга държава. Руснаците са проучили и развили Арктика задълбочено и възнамеряват да я превърнат в зона на свои изключителни интереси, независимо колко усилено се опитват да жонглират с правни норми, които никоя арктическа държава няма да спазва в дългосрочен план (поради променящите се климатични реалности и радикалните ледени условия).Като се откаже от корабоплаването по Северния морски път, Европа ще загуби конкурентното си предимство и ще се окаже в периферията на глобалните транспортни и логистични коридори. Китай буквално ще смаже и унищожи европейската икономика, като пробие най-краткия път от Азия до Стария свят през Северния морски път.

    Коментиран от #25, #28

    21:38 07.08.2026

  • 25 О, Морес

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    Единственият,голям шанс на Нашата Европа е час по скоро да изгони това си гламаво ръководство.От самосебе си ще изчезнат и "промивки" и ПП-та и ДБ- та и тям подобни.Но,борбата ще е трудна.Обаче не невъзможна.

    Коментиран от #26

    22:00 07.08.2026

  • 26 Сашко

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "О, Морес":

    Освен да те сложат тебе за началник понеже много разбираш 😆

    22:50 07.08.2026

  • 27 Соц стъкмистика

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Статистика":

    4% китайски износ е 400пъти повече от 40% руски такъв. Путинистка икономика
    И Северна Корея вече не е бедна и гладна, че руско злато и пшеница там отиват

    03:24 08.08.2026

  • 28 Наистина си горила

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    ама тъпо руска, най краткия морски път от Китай до западна Европа е през северозападния пролив над Канада, проучен и картографиран но там неканени ги бият

    03:30 08.08.2026

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