Глобално затопляне! Китай започва редовни контейнерни превози до Европа по Северния морски път

Русия е издала разрешения на седем китайски транзитни кораба да преминат по Северния морски път през Арктика към Европа, съобщи в петък руската държавна корпорация "Росатом", която управлява маршрута. тя е цитирана от "Ройтерс".
Китайската контейнерна компания Sea Legend Shipping планира да открие първата редовна контейнерна линия между Китай и Европа по Северния морски път, заяви генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов.
За разлика от досегашните контейнерни превози по маршрута, които са били предимно експериментални или единични, програмата за 2026 г. предвижда редовна линия с отплаване на кораб всяка седмица през навигационния сезон, посочи Лихачов.
Москва от години се стреми да превърне Северния морски път в реална алтернатива на маршрута през Суецкия канал. Основните препятствия досега са сезонният морски лед, необходимостта от специално оборудвани кораби и ледоразбивачи, по-високите застрахователни и експлоатационни разходи и сравнително слабата пристанищна инфраструктура по арктическото крайбрежие.
Глобалното затопляне постепенно отваря Арктика за корабоплаване
Възможността Северният морски път да се използва все по-интензивно е пряко свързана и с климатичните промени. Арктика се затопля значително по-бързо от средното за планетата, а площта и дебелината на морския лед намаляват. Според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) през 2023 г. средната площ на арктическия морски лед през септември е била с 43% по-малка спрямо стойността, изчислена по тенденцията от 1979 г. насам. Периодът, през който арктическите води могат да се използват за корабоплаване, се разширява както през пролетта, така и през есента.
Това обаче не означава, че Северният морски път вече е свободен от лед. Условията се променят значително от година на година и дори през лятото отделни участъци могат да останат блокирани. През 2024 г. например ледът в Чукотско и Източносибирско море се задържа до края на август и забави отварянето на маршрута. Затова ледоразбивачите, корабите с подходящ леден клас и точните ледови прогнози продължават да бъдат ключови за безопасното плаване.
Защо маршрутът минава покрай Русия
Причината Северният морски път да бъде практически руски арктически коридор е географска. Той следва северното крайбрежие на Евразия - от Карско море покрай Сибир през моретата Лаптеви, Източносибирско и Чукотско море до Беринговия проток.
Маршрутът преминава през комбинация от руски вътрешни води, териториално море и изключителна икономическа зона, а не изцяло през руски териториални води. Това разграничение е важно. Териториалното море по международното морско право достига до 12 морски мили от изходните линии на брега. По-навътре Русия има изключителна икономическа зона, в която притежава определени суверенни права върху ресурсите, но това не е руска държавна територия в същия юридически смисъл.
Особеност на Северния морски път е огромният брой руски арктически острови и архипелази - Нова Земя, Северна земя, Новосибирските острови и други. Те образуват естествени проливи между континента и островите, през които преминават удобните за корабоплаване трасета. Именно това поставя голяма част от практически използвания маршрут непосредствено до руската територия.
Докъде всъщност стига Русия в Арктика
Често срещаните карти, на които руската част от Арктика изглежда като огромен сектор, стигащ почти до Северния полюс, могат да създадат погрешното впечатление, че цялото море в този сектор принадлежи на Русия.
Морските граници не се определят просто чрез прокарване на линии от крайните точки на руското крайбрежие към Северния полюс. Според Конвенцията на ООН по морско право първо се определят изходните линии по крайбрежието. От тях се измерват 12 морски мили териториално море, а след него може да има изключителна икономическа зона до 200 морски мили.
Отделен въпрос е континенталният шелф. Русия претендира за права върху морското дъно и отвъд 200-милната зона, включително в части от Централна Арктика. Подобни претенции се обосновават с геоложката връзка на подводни структури с континенталния шелф. Но правата върху разширения континентален шелф са преди всичко права върху дъното и неговите природни ресурси - те не превръщат автоматично водата над него в руски териториални води.
Затова Северният полюс не е част от руските териториални води и руската морска граница не представлява просто триъгълник, завършващ при полюса.
Ново значение след кризата в Персийския залив
Според Лихачов Северният морски път придобива глобално значение и заради влошаването на обстановката в Персийския залив и нарасналата логистична и политическа несигурност.
При търговията между Североизточна Азия и Северна Европа арктическият маршрут може да бъде чувствително по-кратък от пътя през Индийския океан, Суецкия канал и Средиземно море. Но той все още не може напълно да замени Суец - най-вече заради сезонността, леда, ограниченията за някои кораби и необходимостта от специализирана инфраструктура.
Именно затова решението за ежеседмична китайска контейнерна линия е по-значимо от отделните плавания, извършвани досега. Ако програмата бъде реализирана по план, 2026 г. може да се окаже моментът, в който Северният морски път започва да преминава от експериментален транзитен коридор към редовен търговски маршрут между Китай и Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русия е васал на Китай
Пусин е на колене и без Китай бързо ще застане до Ленин. Пусин вече е предал една трета от територията РФ на разположение на Китай за половин век.
Коментиран от #6, #7, #13, #17, #18
19:13 07.08.2026
2 МЪКА
Коментиран от #12
19:14 07.08.2026
3 Българин
Коментиран от #20
19:17 07.08.2026
4 УжасТ
19:18 07.08.2026
5 Северният
Коментиран от #11
19:21 07.08.2026
6 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "русия е васал на Китай":Още през 2023 год. СИ беше казал на Путин - И теперь мы идём на СЕВЕР.
19:22 07.08.2026
7 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "русия е васал на Китай":Навярно нещо подобно:
19:29 07.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Без име
19:31 07.08.2026
10 Русия владее Арктика
Малобританците са велики само в пъбовете си, когато са се напили до безсъзнание.
Ройтерс са жалка медия.
19:34 07.08.2026
11 Куцото пате Доналд
До коментар #5 от "Северният":се дави в Ормузлия проток. Затова ли е американски?
19:36 07.08.2026
12 Само питам
До коментар #2 от "МЪКА":С тази руска униформа ... Какъв ли е ? 😜
19:42 07.08.2026
13 разбирам..
До коментар #1 от "русия е васал на Китай":Сложно е да прехвърлиш западната колониална логика и имперско-васални отношения върху Русия
Коментиран от #15
19:44 07.08.2026
14 Тиква
19:44 07.08.2026
15 СВО 1 625 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "разбирам..":Интересно към днешна дата, колко колонии има "западната колониална логика" и колко "имперско-васални отношения" е наложила Русия.
19:52 07.08.2026
16 ?????
Вярно е че там трябват ледоразбивачи и кораби ледови клас които са по-скъпи, но е по-късо до Азия и никой не може да им диктува никакви условия.
Естествено е китайците да се заинтересуват от такъв изгоден маршрут.
Другите само подсмърчат наоколо.
Много лакомо парче, но не е за всеки.
19:54 07.08.2026
17 А този сайт се нуждае
До коментар #1 от "русия е васал на Китай":от глупаци които да привлекат след себе си останалите по глупаци и така да омаловажат толкова важно и ценно за Европа бъдещо трасе.
А тези първите може и да не са глупаци а завоалирани розови понита....нали
19:54 07.08.2026
18 Мишел
До коментар #1 от "русия е васал на Китай":Фантазираш. Китай няма населението и ресурсите да вземе, да стопанисва и да развива Сибир. След 100 години населението на Китай ще е наполовина на сегашното и ще е недостатъчно дори за сегашната китайска територия.
В момента в Сибир живеят около 5 милиона руснаци и около 20000 китайци, които са от персонал на китайски ресторанти и от смесени бракове. В Сибир няма никакви китайски или други чужди територии, никакви чужди предприятия , всички руско-китайски и др. предприятия са с над 50% руско участие. В Русия всички природни ресурси принадлежат на държавата Русия .
20:01 07.08.2026
19 Факт
Коментиран от #21
20:03 07.08.2026
20 Мишел
До коментар #3 от "Българин":Северният морски път става все по използван, защото Русия има флот могъщи атомни ледоразбивачи, които се справят с 2-4 метра дебели ледове.
Коментиран от #22
20:05 07.08.2026
21 ?????
До коментар #19 от "Факт":Къде ви копат такива бре?
20:11 07.08.2026
22 О, Морес
До коментар #20 от "Мишел":Мишеле,ти какво разбра от прочетеното-"северният морски път не е част от руските териториални води,ама Русия пуснала (срещу пари или стоки със спец.предназначение) китайски контейнеровози,ама понеже има глобално затопляне(иначе е абсолютно невъзможно). Обичам такива статии.Забавляеам се .Глупости 3 в 1.
20:17 07.08.2026
23 Статистика
40% от росийския износ отива за Китай.
Кой кого трака-лака?
Коментиран от #27
21:15 07.08.2026
24 Гориил
Коментиран от #25, #28
21:38 07.08.2026
25 О, Морес
До коментар #24 от "Гориил":Единственият,голям шанс на Нашата Европа е час по скоро да изгони това си гламаво ръководство.От самосебе си ще изчезнат и "промивки" и ПП-та и ДБ- та и тям подобни.Но,борбата ще е трудна.Обаче не невъзможна.
Коментиран от #26
22:00 07.08.2026
26 Сашко
До коментар #25 от "О, Морес":Освен да те сложат тебе за началник понеже много разбираш 😆
22:50 07.08.2026
27 Соц стъкмистика
До коментар #23 от "Статистика":4% китайски износ е 400пъти повече от 40% руски такъв. Путинистка икономика
И Северна Корея вече не е бедна и гладна, че руско злато и пшеница там отиват
03:24 08.08.2026
28 Наистина си горила
До коментар #24 от "Гориил":ама тъпо руска, най краткия морски път от Китай до западна Европа е през северозападния пролив над Канада, проучен и картографиран но там неканени ги бият
03:30 08.08.2026