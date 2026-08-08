Зеленски е в Белград за важни преговори с Вучич ОБЗОР

В петък вечерта украинският президент Володимир Зеленски пристигна на първото си официално посещение в Сърбия от началото на мандата си през 2019 г. и след избухването на пълномащабната война в Украйна.

Визитата има огромно символно и геополитическо значение, тъй като Сърбия остава единствената страна в региона, която отказва да наложи санкции на Руската федерация. Преговорите, които продължават и в събота, се очертават като ключов тест за балансиращата политика на Белград между Запада и Изтока.

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Подробности за пристигането и първата среща Вучич - Зеленски

Зеленски кацна в сръбската столица и веднага бе посрещнат на най-високо държавно равнище. Домакинът на визитата, сръбският президент Александър Вучич, сподели в социалните мрежи кадри от неформалната работна вечеря, дадена в чест на украинската делегация.

„Важни преговори са насрочени за днес и утре. Ще разговаряме за разширяване на икономическите връзки, отношенията ни с Европейския съюз, сигурността и практическите възможности в полза на нашите народи“, написа Володимир Зеленски в официалния си канал в Telegram.

Програмата за днес, 8 август, включва официална церемония по посрещане, среща на четири очи между Вучич и Зеленски, разговори между държавните делегации и среща с премиера Джуро Мацут. Официалните изявления пред медиите се очакват около обяд.

Хронология на контактите: От дистанция към диалог

Настоящата визита в Белград е кулминацията на серия от кратки и неофициални срещи в чужбина, които двамата лидери проведоха през последните четири години. Първият по-сериозен контакт се осъществи през лятото на 2022 г. по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Молдова, където двамата разговаряха за първи път в кулоарите. Последваха кратки срещи през 2023 г. в Атина, както и по време на форума „Украйна – Югоизточна Европа“ в Тирана в началото на 2024 г. Досега обаче нито един от двамата президенти не беше осъществявал официално посещение на територията на другата държава, което превръща визитата в Белград в реален дипломатически пробив.

Основни теми в дневния ред на преговорите

Евроинтеграция и общ път към ЕС: Двете държави са в процес на присъединяване към Европейския съюз и са изправени пред сходни предизвикателства по този път. Вучич по-рано отбеляза, че Сърбия и Украйна споделят общ знаменател по отношение на европейската си перспектива.

Двете държави са в процес на присъединяване към Европейския съюз и са изправени пред сходни предизвикателства по този път. Вучич по-рано отбеляза, че Сърбия и Украйна споделят общ знаменател по отношение на европейската си перспектива. Икономическо сътрудничество и свободна търговия: Очаква се активизиране на работата по Споразумение за свободна търговия между двете страни. Предстои подписването на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на здравето на животните и безопасността на храните.

Очаква се активизиране на работата по Споразумение за свободна търговия между двете страни. Предстои подписването на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на здравето на животните и безопасността на храните. Енергетика и сигурност: Тъй като Сърбия е силно зависима от доставки на руски газ, енергийната сигурност е на преден план в разговорите. Ще бъде обсъдена и лансираната от Украйна „Карпатска инициатива“ – регионална платформа за хуманитарна, логистична и икономическа помощ.

Тъй като Сърбия е силно зависима от доставки на руски газ, енергийната сигурност е на преден план в разговорите. Ще бъде обсъдена и лансираната от Украйна „Карпатска инициатива“ – регионална платформа за хуманитарна, логистична и икономическа помощ. Взаимно зачитане на териториалната цялост: Изключително важен момент в отношенията е, че Украйна твърдо отказва да признае независимостта на Косово, а Белград от своя страна признава Крим и Донбас като суверенна украинска територия.

Сянката на Москва и износът на оръжие през трети страни

Посещението се провежда под засилен дипломатически натиск от страна на Кремъл. Москва следи отблизо действията на Белград, особено след изтеклите разузнавателни данни и журналистически разследвания, според които Сърбия е изнесла за десетки милиони евро боеприпаси и военно оборудване за Украйна чрез посредници в западни държави. Руската служба за външно разузнаване (СВР) и говорители на Кремъл неколкократно изразиха „загриженост“ и поискаха официални обяснения от сръбските власти. Александър Вучич обаче защити търговските договори на страната си, заявявайки, че Сърбия произвежда оръжие за законни купувачи и не може да контролира къде отиват продуктите след препродажба.

Въпреки демонстрацията на близост с Киев и индиректната военна подкрепа, Александър Вучич категорично подчерта, че Сърбия няма намерение да променя официалната си държавна политика и няма да налага санкции на Русия.

Междувременно високопоставени украински представители коментират пред международни медии, че посещението има за цел „да отдалечи сърбите от страната на Русия“. Международните анализатори посочват, че Белград се опитва да тушира критиките от Брюксел за авторитарни тенденции и близки отношения с Москва чрез засилване на хуманитарната подкрепа за Киев и разширяване на дипломатическия диалог.