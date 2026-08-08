Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Япония »
Земетресението в Япония: Жертвите нараснаха до 39 души

Земетресението в Япония: Жертвите нараснаха до 39 души

8 Август, 2026 05:26, обновена 8 Август, 2026 05:29 1 090 1

  • япония-
  • земетресение-
  • жертви

Хуманитарната криза в префектура Кумамото се задълбочава заради екстремните жеги и приближаващ тайфун

Земетресението в Япония: Жертвите нараснаха до 39 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Черната статистика от опустошителното земетресение в японската префектура Кумамото продължава да расте.

Местните здравни власти и спасителните служби потвърдиха, че общият брой на смъртните случаи официално е достигнал 39. В същото време 23-ма пациенти се намират в реанимациите на местните болници в критично състояние със сериозни травми и опасност за живота.

Равносметката от труса: Разрушения и паника

Силният трус с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер нанесе мащабни материални щети на остров Кюшу. Най-тежко засегнати се оказаха търговски център в град Кашима, където възникна последваща експлозия, както и голяма хартиена фабрика в Яцуширо.

Според данни на Японската метеорологична агенция (JMA), цитирани от държавната телекомпания NHK, в региона са регистрирани стотици вторични трусове. Към днешна дата над 1500 жилищни сгради са частично или напълно разрушени.

Втора вълна на опасност: Жеги и тайфунът „Делфин“

Влошаването на метеорологичните условия изправя оцелелите пред ново сериозно изпитание. Хиляди жители на Кумамото остават настанени във временни евакуационни центрове или нощуват в автомобилите си. Ситуацията се усложнява от:

  • Екстремни летни температури: Термометрите в Южна Япония надхвърлиха 36°C-39°C, което създава огромен риск от топлинни удари и дехидратация сред възрастните хора.
  • Тайфунът „Делфин“: Периферията на мощната тропическа буря вече засяга Кюшу. Властите предупреждават за опасност от проливни дъждове, свлачища и допълнително срутване на вече компрометирани от земетресението структури.

Премиерът на страната Санае Такаичи заяви, че правителството си сътрудничи тясно със Силите за самоотбрана на Япония за бързото възстановяване на водоснабдяването и доставката на провизии за бедстващите райони.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Хайде и в Камчатка и Русия да приключва 👆

    05:52 08.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания