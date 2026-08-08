Земетресението в Япония: Жертвите нараснаха до 39 души

Черната статистика от опустошителното земетресение в японската префектура Кумамото продължава да расте.

Местните здравни власти и спасителните служби потвърдиха, че общият брой на смъртните случаи официално е достигнал 39. В същото време 23-ма пациенти се намират в реанимациите на местните болници в критично състояние със сериозни травми и опасност за живота.

Равносметката от труса: Разрушения и паника

Силният трус с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер нанесе мащабни материални щети на остров Кюшу. Най-тежко засегнати се оказаха търговски център в град Кашима, където възникна последваща експлозия, както и голяма хартиена фабрика в Яцуширо.

Според данни на Японската метеорологична агенция (JMA), цитирани от държавната телекомпания NHK, в региона са регистрирани стотици вторични трусове. Към днешна дата над 1500 жилищни сгради са частично или напълно разрушени.

Втора вълна на опасност: Жеги и тайфунът „Делфин“

Влошаването на метеорологичните условия изправя оцелелите пред ново сериозно изпитание. Хиляди жители на Кумамото остават настанени във временни евакуационни центрове или нощуват в автомобилите си. Ситуацията се усложнява от:

Екстремни летни температури: Термометрите в Южна Япония надхвърлиха 36°C-39°C, което създава огромен риск от топлинни удари и дехидратация сред възрастните хора.

Термометрите в Южна Япония надхвърлиха 36°C-39°C, което създава огромен риск от топлинни удари и дехидратация сред възрастните хора. Тайфунът „Делфин“: Периферията на мощната тропическа буря вече засяга Кюшу. Властите предупреждават за опасност от проливни дъждове, свлачища и допълнително срутване на вече компрометирани от земетресението структури.

Премиерът на страната Санае Такаичи заяви, че правителството си сътрудничи тясно със Силите за самоотбрана на Япония за бързото възстановяване на водоснабдяването и доставката на провизии за бедстващите райони.