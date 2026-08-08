Пожар в Брянск: Четирима ранени в склад на „Газпром“

Руските служби за спешна помощ напълно потушиха мащабния пожар, избухнал в едноетажен склад за лакокрасочни материали и автосмазки във Фокинския район на град Брянск.

Според официалната информация на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация , при инцидента са пострадали четирима служители, които са хоспитализирани с изгаряния и травми. Огънят е обхванал площ от близо 3000 квадратни метра, преди да бъде локализиран и ликвидиран от близо 80 пожарникари и 28 единици техника, предава руската информационна агенция Интерфакс.

Разследването: От небрежност към версия за диверсия

Първоначално временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковальчук обяви, че причините за инцидента на улица „Олег Кошевой“ се изясняват, цитиран от Интерфакс. Часове по-късно Следственият комитет на Руската федерация образува наказателно дело за „нарушаване на изискванията за промишлена безопасност“.

Въпреки официалната теза за битова авария, разследването бързо се разклони и в посока саботаж. Според данни от местни източници, медицинските прегледи на ранените показват баротравми от ударна вълна, което е необичайно за обикновен пожар. В момента криминалистите изземват проби от отломките на обекта, стопанисван от фирма „АЛЕО“ – официален дистрибутор на държавния гигант „Газпромнефть-СМ“, като се проверява за остатъци от експлозиви.

Свързан ли е инцидентът с удари на ВСУ?

Официална Москва отрича външна намеса, но местни жители съобщиха в социалните мрежи за серия от силни експлозии секунди преди появата на черния дим. Популярни мониторингови канали, сред които и украинският източник Exilenova+, разпространиха кадри от взривовете. Изтекли записи от охранителни камери в района също са уловили звук от двигател, характерен за безпилотен апарат.

Анализатори от международни медии, включително RBC-Ukraine, отбелязват, че локацията на склада не е случайна. Обектът се намира в непосредствена близост до стратегическия железопътен възел „Брянск-Льговский“, през който редовно преминават руски военни ешелони. Унищожаването на специализираните масла и течности за бронирана техника на „Газпромнефть-СМ“ нанася директен удар по логистиката на руската армия в този пограничен сектор.

Новата стратегия „Изтощаване в дълбочина“

Институтът за изследване на войната посочва в последните си анализи, че инцидентът се вписва в радикално променената тактика на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от началото на август 2026 г. Вместо да атакува единствено големи нефтени рафинерии, Киев е пренасочил кампанията си към децентрализирани регионални складове и дистрибутори – тактика, която парализира снабдяването на фронта. Докато Киев запазва официално мълчание, експертите са категорични, че пограничните логистични хъбове остават основна мишена на украинските рояци от нисколетящи дронове