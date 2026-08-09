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Андреа се появи с ново гадже - руснак (СНИМКИ)

Андреа се появи с ново гадже - руснак (СНИМКИ)

9 Август, 2026 07:49 2 406 32

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  • руснак

Новото гадже на блондинката се занимава с музикален бизнес

Андреа се появи с ново гадже - руснак (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Това лято Андреа може да се похвали не само с хубав тен, но и с ново гадже. Фолкдивата вече демонстрира щастието си на плажа до Игор, който е родом от Москва и е на около 30 години.

Новото гадже на блондинката се занимава с музикален бизнес и продуцира редица популярни руски изпълнители, но към момента няма официално потвърждение за това, пише "България днес".

Не е ясно къде са се запознали двамата, но от снимки, които споделиха близки до Андреа, става ясно, че певицата и руснакът са изключително близки. На фотосите се вижда как Андреа и Игор се къпят на родното Черноморие, а на излизане от водата се прегръщат.

Андреа се появи с ново гадже - руснак (СНИМКИ)
Снимка: Интернет

По неофициални данни от обкръжението на певицата тя отдавна не е била толкова щастлива и заредена с добро настроение.

"Да, влюбена съм, много съм вдъхновена и ударно работя по нови проекти", обяви Андреа пред изданието.

Припомняме, че Андреа дълги години беше гадже с боксьора Кубрат Пулев, с когато се запознават, когато тя е едва 19-годишна и тепърва започва музикалната си кариера. Кубрат е първият ѝ мъж и по това време е перспективен боксьор, но далеч от милионите и световните титли.

Срещат се в столично заведение. Андреа често е разказвала, че в началото са нямали почти нищо и са споделяли малък апартамент. През годините двамата изградиха имиджа си едновременно.

Андреа се превърна в най-експортираната българска певица, а Кубрат - в Кобрата, претендент за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от връзката им те бяха неразделни. Кубрат се е появявал в нейни видеа, а тя посвещаваше песни на него.

През 2014 г. преди мача с Владимир Кличко Кубрат обяви, че ще се оженят на ринга след мача, ако победи, но загуби и сватба нямаше. След това двамата неочаквано се разделиха, след което се разбра, че боксьорът има нова изгора, от която дори има и деца.

Андреа преживя труден период след раздялата, но днес изглежда, че най-накрая е оставила миналото зад гърба си и се радва на нова любов.

"Андреа е човек с голямо сърце и заслужава да бъде истински щастлива. Когато една жена е обичана, това се вижда в очите ѝ. От известно време я виждам много по-усмихната, спокойна и вдъхновена. Искрено ѝ пожелавам тази усмивка да остане завинаги. Любовта е най-красивото вдъхновение и съм убеден, че това ще се отрази положително и на новите ѝ творчески проекти", коментира хубавата промяна в личния ѝ живот пред изданието и PR експертът Атанас Лазаров, който е изключително близък с певицата.

Освен в личен план в момента Андреа е и много активна в професионално отношение. Очаква се в началото на септември тя да представи новия си видеопроект заедно с Борис Дали - музикална колаборация, която вече предизвиква сериозен интерес сред почитателите на двамата изпълнители, пише show.blitz.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    15 2 Отговор
    Това "гадже" на АндреАААААА КОЙ ПОРЕДЕН НОМЕР Е ???? Защото нямам намерение да се блъскам в чакалнята.

    Коментиран от #32

    07:55 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ром от Левски

    20 4 Отговор
    На Игор трябва да му е като на магаре, щотооо на Андрея е бая голяма и амортизирана. Както казват по нашия край, като терлик е, ноо най голям новер

    Коментиран от #22

    07:59 09.08.2026

  • 4 Не е руснак

    14 3 Отговор
    От Чечня е, сега цялата рода я опрашват

    08:05 09.08.2026

  • 5 Веднага

    11 7 Отговор
    ДAHC да арестува тоя чалга пapцaл за национално предателство

    08:08 09.08.2026

  • 6 Кличко

    6 5 Отговор
    Отдавна имаше подозрения, че е копейка.

    08:16 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какво

    10 2 Отговор
    И трябва на една жена за да е щастлива?
    Един здрав О Й , и море!

    08:22 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Авеее

    2 2 Отговор
    Е,добре де,разбрахме!

    08:25 09.08.2026

  • 13 газов инжекцион

    5 5 Отговор
    На морето е пълно с красиви рускини. Онзи ден гледах цяла група да си купуват сладоледи и да се смеят,подвиквайки си една на друга.

    Коментиран от #15, #26

    08:28 09.08.2026

  • 14 Анти чалга

    12 2 Отговор
    Коя беше тази и с какво е известна ???

    08:29 09.08.2026

  • 15 Епааа

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "газов инжекцион":

    Гледай!
    Ти докато гледаш, хората ги амват!

    08:30 09.08.2026

  • 16 Мануил

    0 6 Отговор
    Искам да съм тая бяло-черна покривалка върху нея!

    08:32 09.08.2026

  • 17 Като нямате данни

    3 3 Отговор
    Пък и защо да имате;
    Как си позволявате да разнищване живота на жената?
    Без коментар

    08:42 09.08.2026

  • 18 боги

    7 0 Отговор
    Лелее таз откак се отвърза, и се думка наред...
    Скоро ша стане на 50 и ша реве че няма деца...

    08:59 09.08.2026

  • 19 Някой

    9 0 Отговор
    Всичко за пари прави тази.

    09:03 09.08.2026

  • 20 У0400

    4 0 Отговор
    По гръб проби и продължава така.

    09:05 09.08.2026

  • 21 Ще разберете след време

    5 2 Отговор
    Горкият руснак, не знае българките колко са мързеливи и лоши домакини.

    Коментиран от #31

    09:08 09.08.2026

  • 22 Дедо

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ром от Левски":

    Ти па да не си и мерил тирлика та знаеш?

    09:12 09.08.2026

  • 23 Оги

    8 1 Отговор
    Това младо жребче ще пори дъртата кобила и после ще мине не нещо по-младо.

    09:23 09.08.2026

  • 24 Живи и здрави ,милички

    1 1 Отговор
    Много се обичайте и бъдете безкрайно щастливи заедно ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

    09:36 09.08.2026

  • 25 Опса, Опса... излезе Андреа русото гадже

    4 1 Отговор
    И това потвърждава ли конспирацията, че чалгата е налагана от руско-комунистически агенти за опростачване и изпростяване на нацията?

    Май да! Първите наченки на чалгата започнаха най-късно през късния социализъм 80-те и избухна след края на Тодор Живков и повреме на БСП. И кой може да финансира този нов тип изпълнители, ако не тези, които имаха пари - комунистите, другарите от ДС.

    09:40 09.08.2026

  • 26 Въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "газов инжекцион":

    Какво правят рускини в ужким "недружествена" страна? Все едно повреме на Балканската война, българи да ходят на почивка в Анталия!

    09:41 09.08.2026

  • 27 Спиро

    3 1 Отговор
    Ако има кинти и му е голям, всичко е наред...

    09:47 09.08.2026

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Всяка жена трябва да е обичана и щастлива! Дано животът компенсира Андреа за неприятните моменти от миналото и тя да гледа щастливо и уверено напред с човека до себе си и само добри неща да я очакват!

    10:29 09.08.2026

  • 29 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    1 0 Отговор
    Игор си е хванал леля

    10:35 09.08.2026

  • 30 ха ха Хо

    3 0 Отговор
    Колко му плати на поредния да се снима с него и да и се прави на гадже известно време.

    10:51 09.08.2026

  • 31 аБе,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ще разберете след време":

    Не са по-мързеливи и лоши домакини от рускините.

    10:53 09.08.2026

  • 32 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Една хубава новина Сега на Всички българин му е по хубаво и по щаслив Значи има Светлана в тунела

    11:28 09.08.2026