Андреа се появи с ново гадже - руснак (СНИМКИ)

Това лято Андреа може да се похвали не само с хубав тен, но и с ново гадже. Фолкдивата вече демонстрира щастието си на плажа до Игор, който е родом от Москва и е на около 30 години.

Новото гадже на блондинката се занимава с музикален бизнес и продуцира редица популярни руски изпълнители, но към момента няма официално потвърждение за това, пише "България днес".

Не е ясно къде са се запознали двамата, но от снимки, които споделиха близки до Андреа, става ясно, че певицата и руснакът са изключително близки. На фотосите се вижда как Андреа и Игор се къпят на родното Черноморие, а на излизане от водата се прегръщат.

Снимка: Интернет

По неофициални данни от обкръжението на певицата тя отдавна не е била толкова щастлива и заредена с добро настроение.

"Да, влюбена съм, много съм вдъхновена и ударно работя по нови проекти", обяви Андреа пред изданието.

Припомняме, че Андреа дълги години беше гадже с боксьора Кубрат Пулев, с когато се запознават, когато тя е едва 19-годишна и тепърва започва музикалната си кариера. Кубрат е първият ѝ мъж и по това време е перспективен боксьор, но далеч от милионите и световните титли.

Срещат се в столично заведение. Андреа често е разказвала, че в началото са нямали почти нищо и са споделяли малък апартамент. През годините двамата изградиха имиджа си едновременно.

Андреа се превърна в най-експортираната българска певица, а Кубрат - в Кобрата, претендент за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от връзката им те бяха неразделни. Кубрат се е появявал в нейни видеа, а тя посвещаваше песни на него.

През 2014 г. преди мача с Владимир Кличко Кубрат обяви, че ще се оженят на ринга след мача, ако победи, но загуби и сватба нямаше. След това двамата неочаквано се разделиха, след което се разбра, че боксьорът има нова изгора, от която дори има и деца.

Андреа преживя труден период след раздялата, но днес изглежда, че най-накрая е оставила миналото зад гърба си и се радва на нова любов.

"Андреа е човек с голямо сърце и заслужава да бъде истински щастлива. Когато една жена е обичана, това се вижда в очите ѝ. От известно време я виждам много по-усмихната, спокойна и вдъхновена. Искрено ѝ пожелавам тази усмивка да остане завинаги. Любовта е най-красивото вдъхновение и съм убеден, че това ще се отрази положително и на новите ѝ творчески проекти", коментира хубавата промяна в личния ѝ живот пред изданието и PR експертът Атанас Лазаров, който е изключително близък с певицата.

Освен в личен план в момента Андреа е и много активна в професионално отношение. Очаква се в началото на септември тя да представи новия си видеопроект заедно с Борис Дали - музикална колаборация, която вече предизвиква сериозен интерес сред почитателите на двамата изпълнители, пише show.blitz.bg.