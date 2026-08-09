Андреа се появи с ново гадже - руснак (СНИМКИ)

Това лято Андреа може да се похвали не само с хубав тен, но и с ново гадже. Фолкдивата вече демонстрира щастието си на плажа до Игор, който е родом от Москва и е на около 30 години.
Новото гадже на блондинката се занимава с музикален бизнес и продуцира редица популярни руски изпълнители, но към момента няма официално потвърждение за това, пише "България днес".
Не е ясно къде са се запознали двамата, но от снимки, които споделиха близки до Андреа, става ясно, че певицата и руснакът са изключително близки. На фотосите се вижда как Андреа и Игор се къпят на родното Черноморие, а на излизане от водата се прегръщат.
По неофициални данни от обкръжението на певицата тя отдавна не е била толкова щастлива и заредена с добро настроение.
"Да, влюбена съм, много съм вдъхновена и ударно работя по нови проекти", обяви Андреа пред изданието.
Припомняме, че Андреа дълги години беше гадже с боксьора Кубрат Пулев, с когато се запознават, когато тя е едва 19-годишна и тепърва започва музикалната си кариера. Кубрат е първият ѝ мъж и по това време е перспективен боксьор, но далеч от милионите и световните титли.
Срещат се в столично заведение. Андреа често е разказвала, че в началото са нямали почти нищо и са споделяли малък апартамент. През годините двамата изградиха имиджа си едновременно.
Андреа се превърна в най-експортираната българска певица, а Кубрат - в Кобрата, претендент за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от връзката им те бяха неразделни. Кубрат се е появявал в нейни видеа, а тя посвещаваше песни на него.
През 2014 г. преди мача с Владимир Кличко Кубрат обяви, че ще се оженят на ринга след мача, ако победи, но загуби и сватба нямаше. След това двамата неочаквано се разделиха, след което се разбра, че боксьорът има нова изгора, от която дори има и деца.
Андреа преживя труден период след раздялата, но днес изглежда, че най-накрая е оставила миналото зад гърба си и се радва на нова любов.
"Андреа е човек с голямо сърце и заслужава да бъде истински щастлива. Когато една жена е обичана, това се вижда в очите ѝ. От известно време я виждам много по-усмихната, спокойна и вдъхновена. Искрено ѝ пожелавам тази усмивка да остане завинаги. Любовта е най-красивото вдъхновение и съм убеден, че това ще се отрази положително и на новите ѝ творчески проекти", коментира хубавата промяна в личния ѝ живот пред изданието и PR експертът Атанас Лазаров, който е изключително близък с певицата.
Освен в личен план в момента Андреа е и много активна в професионално отношение. Очаква се в началото на септември тя да представи новия си видеопроект заедно с Борис Дали - музикална колаборация, която вече предизвиква сериозен интерес сред почитателите на двамата изпълнители, пише show.blitz.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам
Коментиран от #32
07:55 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ром от Левски
Коментиран от #22
07:59 09.08.2026
4 Не е руснак
08:05 09.08.2026
5 Веднага
08:08 09.08.2026
6 Кличко
08:16 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какво
Един здрав О Й , и море!
08:22 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Авеее
08:25 09.08.2026
13 газов инжекцион
Коментиран от #15, #26
08:28 09.08.2026
14 Анти чалга
08:29 09.08.2026
15 Епааа
До коментар #13 от "газов инжекцион":Гледай!
Ти докато гледаш, хората ги амват!
08:30 09.08.2026
16 Мануил
08:32 09.08.2026
17 Като нямате данни
Как си позволявате да разнищване живота на жената?
Без коментар
08:42 09.08.2026
18 боги
Скоро ша стане на 50 и ша реве че няма деца...
08:59 09.08.2026
19 Някой
09:03 09.08.2026
20 У0400
09:05 09.08.2026
21 Ще разберете след време
Коментиран от #31
09:08 09.08.2026
22 Дедо
До коментар #3 от "Ром от Левски":Ти па да не си и мерил тирлика та знаеш?
09:12 09.08.2026
23 Оги
09:23 09.08.2026
24 Живи и здрави ,милички
09:36 09.08.2026
25 Опса, Опса... излезе Андреа русото гадже
Май да! Първите наченки на чалгата започнаха най-късно през късния социализъм 80-те и избухна след края на Тодор Живков и повреме на БСП. И кой може да финансира този нов тип изпълнители, ако не тези, които имаха пари - комунистите, другарите от ДС.
09:40 09.08.2026
26 Въпрос
До коментар #13 от "газов инжекцион":Какво правят рускини в ужким "недружествена" страна? Все едно повреме на Балканската война, българи да ходят на почивка в Анталия!
09:41 09.08.2026
27 Спиро
09:47 09.08.2026
28 Анонимен
10:29 09.08.2026
29 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
10:35 09.08.2026
30 ха ха Хо
10:51 09.08.2026
31 аБе,
До коментар #21 от "Ще разберете след време":Не са по-мързеливи и лоши домакини от рускините.
10:53 09.08.2026
32 Българин
До коментар #1 от "Питам":Една хубава новина Сега на Всички българин му е по хубаво и по щаслив Значи има Светлана в тунела
11:28 09.08.2026