Станимир Стоилов: Вярвам в труда, а не в оправданията

Треньорът на турския Гьозтепе - Станимир Стоилов, даде ясно да се разбере, че няма да търпи извинения за представянето на своя тим през предстоящата кампания в Суперлигата. Българският специалист подчерта, че очаква от своите футболисти да се раздават докрай и да демонстрират най-доброто от себе си на терена.

В интервю за beIN Sports Стоилов бе категоричен: „Не съм човек, който се оправдава. В следващите дни искам да видя отбор, който се състезава на най-високо ниво в лигата“.

Той допълни, че въпреки финансовите ограничения, които отличават Гьозтепе от някои от най-богатите клубове, целият екип работи със страст и отдаденост.

Гьозтепе ще открие новия сезон в турската Суперлига с визита на Самсунспор на 17 август. Очакванията към отбора са високи, а Стоилов е решен да изведе тима си към достойно представяне, разчитайки на дисциплина, колективен дух и безкомпромисна игра.