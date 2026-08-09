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Станимир Стоилов: Вярвам в труда, а не в оправданията

Станимир Стоилов: Вярвам в труда, а не в оправданията

9 Август, 2026 09:28 870 3

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  • мъри стоилов

Наставникът на Гьозтепе с амбициозно послание преди старта на сезона в Турция

Станимир Стоилов: Вярвам в труда, а не в оправданията - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Треньорът на турския Гьозтепе - Станимир Стоилов, даде ясно да се разбере, че няма да търпи извинения за представянето на своя тим през предстоящата кампания в Суперлигата. Българският специалист подчерта, че очаква от своите футболисти да се раздават докрай и да демонстрират най-доброто от себе си на терена.

В интервю за beIN Sports Стоилов бе категоричен: „Не съм човек, който се оправдава. В следващите дни искам да видя отбор, който се състезава на най-високо ниво в лигата“.

Той допълни, че въпреки финансовите ограничения, които отличават Гьозтепе от някои от най-богатите клубове, целият екип работи със страст и отдаденост.

Гьозтепе ще открие новия сезон в турската Суперлига с визита на Самсунспор на 17 август. Очакванията към отбора са високи, а Стоилов е решен да изведе тима си към достойно представяне, разчитайки на дисциплина, колективен дух и безкомпромисна игра.


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