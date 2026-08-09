Говори Техеран: Имаме нови условия за отварянето на Ормузкия проток, включително край на заплахите от Доналд Тръмп

Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток, сред които е искането САЩ повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от БТА.
Според изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Вашингтон трябва също така окончателно да прекрати войната срещу страната и нейните регионални съюзници.
Съветът е най-висшият орган за вземане на решения в областта на националната сигурност в Иран. Той се оглавява от президента Масуд Пезешкиан и действа под надзора на върховния лидер Моджтаба Хаменей.
В изявлението, цитирано от близката до правителството телевизия Прес Ти Ви, се настоява и САЩ да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените щети по време на войната, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи.
Техеран заяви, че няма да отстъпи от тези искания и че САЩ трябва да покажат истинска промяна в поведението си.
Изявлението идва на фона на изказване на иранският президент Масуд Пезешкиан, който заяви, че настоящите условия предоставят най-добрата възможност за Иран да се стреми към споразумение със САЩ.
Иран и преди е поставял същите условия, но тогава те бяха част от исканията му за постигане на по-широко и трайно споразумение с Вашингтон, което да обхваща и иранската ядрена програма. Сега Техеран ги поставя като условия за споразумение, насочено конкретно към възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.
През последните дни Иран и САЩ заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на свободното корабоплаване през стратегически важния воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за условията, при които корабите да преминават през блокирания проток. Иран и Оман посочват, че споразумението "е близо".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #40
09:24 09.08.2026
2 Т Живков
Коментиран от #34
09:25 09.08.2026
3 Читател
И щяха да искат лихва върху замразените им активи.
09:27 09.08.2026
4 Дядо Дончо
Коментиран от #27, #30, #44
09:28 09.08.2026
5 Пич
Което също не е добре!!!
Някога ви казах да не се тревожите за войната в Украйна!!!
И много да се тревожите, ако пламне война в Близкия изток!!! Защото от там е вероятно да пламне третата световна!!!
09:28 09.08.2026
6 име
Коментиран от #9
09:31 09.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Русия и Китай ще бъдат освободени от плащане, а ШАШт ги НЯМА в уравнението❗
Коментиран от #11, #16
09:33 09.08.2026
8 познай
09:38 09.08.2026
9 не страхуй
До коментар #6 от "име":всичко ще е както пише в големите с.книги..не взимай страна в този конфликт, без да знаеш за какво става дума..като излезеш на улицата в БГ..започваш ли усещаш повече присътствие на едни гости от пакъстан, непал..с чалми и скоро ще искат от теб да не ядеш свинско, да предоставиш църквата за техните нужди..и после ще ти питам дали искаш да удряш Израел.., но всичко по реда си...за идиоти-либерали не говоря ...тях ако питаш трябва да има милиони такива в БГ..а есин господин бивш министър на външните работи дори каза че те са богатство за България,,, имаме вече едни такива богатства по махалите..докарани от османска империя от Индия..
Коментиран от #56
09:44 09.08.2026
10 А50
09:48 09.08.2026
11 ❗❗❗❗
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като Иран ще взима 5%, Оман... 2% Точно така. Ха,ха,ха.
09:49 09.08.2026
12 ЮС пресидент
Коментиран от #15
09:50 09.08.2026
13 Герги
Коментиран от #24
09:52 09.08.2026
14 гост
Коментиран от #22
09:55 09.08.2026
15 Кривоверен алкаш
До коментар #12 от "ЮС пресидент":какво да го спасява,той Вовата се е ошлякал до ушите,чуди се как да направи повече военни престъпления та да завземе територия която победоносно обяви за руска преди....мнооого години.
09:57 09.08.2026
16 Руснаков
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мислиш ли че САЩ ще се съгласят с тези условия.
Коментиран от #23
10:00 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Укротрола е пипнал скоротечен рак.
10:01 09.08.2026
19 Укротрола е пипнал скоротечен рак.
Коментиран от #20
10:01 09.08.2026
20 гост
До коментар #19 от "Укротрола е пипнал скоротечен рак.":Не е пипнал,нали ти писах,когато го хване,ти няма да го видиш.
10:04 09.08.2026
21 Кривоверен алкаш
10:07 09.08.2026
22 коментар
До коментар #14 от "гост":Прав си, че иранците не могат да се мерят по въоръжение със САЩ. Иран не е много голяма държава по територия, сравнена с територията на всичките си съседи, които лакействат на американците и са пълни с американски бази. Представи си, че нямаше нитоедна такава база от които да излитат самолети, да няма радарни системи за насочване и прехващане на ракети, Израел да си седеше мирно и тихо, какво щеше да бъде истинското положение. Един (два) заблудени самолетоносача, обикалящи около Иран колко лесна мишена щяха да бъдат. Защото иранците щяха да имат една (две) цели и огромен брой дронове и ракети летящи към тях.
10:09 09.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Руснаков":Не виждаш ли, че вече никой не ги пита🤔❓
10:10 09.08.2026
24 Читател
До коментар #13 от "Герги":Иранците имат само 2 избора.
Или война или цветна революция.
За разлика от Украйна, в Иран номера с цветната революция не мина.
Коментиран от #26
10:12 09.08.2026
25 Шебека
Коментиран от #31
10:16 09.08.2026
26 Герги
До коментар #24 от "Читател":Значи нещо не върви при тях както трябва ако са им останали само тези две възможности..Разчитат на страха на хората от репресии...а не на нормално управление.
Коментиран от #28
10:16 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Читател
До коментар #26 от "Герги":Не си ме разбрал правилно.
Двете опции са.
Или ставаш роб и ти прибират природните богатства(както златото на българите, заводите, електроенергията, летищата и т. н), или се бориш за свободна и независима страна с оръжие в ръка.
Коментиран от #32, #36, #46
10:21 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян
До коментар #4 от "Дядо Дончо":До 4 ком - другар явно не си разбрал че Тръмп бомби Иран а в Сащ бомба не е паднала- на иранците не им е до смях
Коментиран от #33
10:23 09.08.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Шебека":И той така си мислеше❗
Ама "картите му" свършиха,
а само с блъфове не върви❗
Коментиран от #37
10:24 09.08.2026
32 Герги
До коментар #28 от "Читател":Странни са ти разбиранията за...свободна и независима...визирайки Иран,може да включиш и Русия,макар че руснаците не са паднали толкова ниско като пижамите
10:26 09.08.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "стоян":100.енчо, явно не си разбрал, че САШтинците смятат САШтинските си бази и САШтинските си самолетоБЕГАЧИ, за САШтинска територия ❗
Там пък що МИЛИАРДИ дадоха фира- от Холивудската им техника .....🤔
10:29 09.08.2026
34 Прав си за американските...
До коментар #2 от "Т Живков":държавни терористи начело с от-реп-ка-та Трън-п!
Тотално засенчиха "Ислямистката държава" !
10:31 09.08.2026
35 Реално
10:35 09.08.2026
36 Руснаков
До коментар #28 от "Читател":А стига с тези опорки,всяка държава дава неща на концесия и в Русия има съвместни предприятия за добив на ресурси...като кажете,ще открадне,никой няма да ги изнася с чували,ти даваш залежите ,те правят всичко останало...важното е какъв ще бъде договора...
Коментиран от #41
10:36 09.08.2026
37 гост
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Свършиха защото това не е военнополицейската държава Русия която НИКОГА не е спирала да се въоръжава и произвежда оръжия като за последно.На един нормален човек за какво са му оръжия,кому са нужни...скоба...на Фюрера от Кремъл,и заради него половината Свят трябва да започне да се въоръжава..
Коментиран от #38, #39, #42, #43, #51
10:46 09.08.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "гост":Че кога пък ШАШт са СПРЕЛИ ДА СЕ ВЪОРЪЖАВАТ, ще посочиш ли 😀❓
10:49 09.08.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "гост":100.енчо, даже не си разбрал, че вече над половин век ШАШт се вживяват в ролята на Световен военнополицейски ЖАНДАРМ❗
Повтарям, за Т. Ъ. Панарчев -
ШАШт, не Русия❗
10:52 09.08.2026
40 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Дзак":В БУКВАЛЕН И ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ..☝
10:54 09.08.2026
41 Читател
До коментар #36 от "Руснаков":Не ставай смешен.
България взема 1,5% от печалбата.
Дънди печели 600 милиона, на България дава 9 милиона.
Страхотен бизнес правим.
Коментиран от #45, #52
10:54 09.08.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "гост":Как визираш като "един нормален чове"
О"бонго, дето цяла една година на всеки ДВАДЕСЕТ МИНУТИ хвърляше бомба някъде по света🤔❓
10:54 09.08.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "гост":100.енчо, чети, че да видиш, колко про.100 човече си
:
"На база данните на щатското министерство на отбраната анализаторът от Съвета за външнополитически отношения Мика Зенко изчислява, че само през миналата година администрацията на Обама е хвърлила поне 26 171 бомби по света. Това означава, че през всеки ден на 2016 г. щатските военни са хвърляли по 72 бомби върху бойци и цивилни в чужбина. Това означава по три бомби на всеки час, 24 часа в денонощието!"
По данни на щатското министерство,
а не на МаЦква❗
сФана ли🤔❓
А нали знаеш, че О"бонго е носител на ....
НОБЕЛ за МИР
10:59 09.08.2026
44 Ъъъъ не!
До коментар #4 от "Дядо Дончо":Победените да изпълняват условията!😂😂🤣🤣🤣
10:59 09.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Читател":НЕ СТАВАЙ СМЕШЕН❗
Първо, България НЕ знае колко злато годишно е добито❗ Защото всичките сметки са по данни на самите Дънди 🤔
Второ, в рудата има още дузина ценни редки елементи които се извличат,
НО НЕ СЕ ЗАПЛАЩА за тях❗
Трето, виж договорите на редица АФРИКАНСКИ държави❗Ще се изненадАш, че там таксата НЕ е 1,5% , а ВПЪТИ по- висока ❗
Коментиран от #54
11:05 09.08.2026
46 Да е свободна
До коментар #28 от "Читател":колко да е свободна
11:18 09.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ама смешни са
11:22 09.08.2026
49 Тръмплин
11:22 09.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гост
До коментар #37 от "гост":Не са ли нужни оръжия на страната, запалила над 100 войни по света, за последните 100 години?
Коментиран от #53
11:25 09.08.2026
52 Руснаков
До коментар #41 от "Читател":Нали това казвам,...важен е подписаният договор..какво да ти казвам повече,такива ни са преговарящите..
Коментиран от #55
11:25 09.08.2026
53 гост
До коментар #51 от "Гост":Както виждаш свършиха бързо а онези които не хвърлят,такива като Русия,в момента бълват като за всички държави взети заедно че и отгоре..още имат съветски запаси 5та година,.как си с аритметиката..
11:28 09.08.2026
54 Читател
До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Погрешно си ме разбрал, приятел. Това е упрек към управляващите, а не хвалба.
11:40 09.08.2026
55 Ветеран от протеста
До коментар #52 от "Руснаков":Дядка ,време е да извадиш май ...касси от фризера и да престанеш да и вземаш пенсията и да и осигуриш достойно погребение .
11:52 09.08.2026
56 име
До коментар #9 от "не страхуй":Че, кой мислиш наложи политиката на вкарване на мигранти? Кой дава пари и организира тръгването им от Афганистан или Пакистан? Кой има подлоги, обслужващи интересите му във всяка една страна? Отговор: ционистите.
12:04 09.08.2026