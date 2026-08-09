Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Говори Техеран: Имаме нови условия за отварянето на Ормузкия проток, включително край на заплахите от Доналд Тръмп

Говори Техеран: Имаме нови условия за отварянето на Ормузкия проток, включително край на заплахите от Доналд Тръмп

9 Август, 2026 09:23 2 566 56

  • иран-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • масуд пезешкиан-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Изявлението идва на фона на изказване на иранският президент Масуд Пезешкиан, който заяви, че настоящите условия предоставят най-добрата възможност за Иран да се стреми към споразумение със САЩ

Говори Техеран: Имаме нови условия за отварянето на Ормузкия проток, включително край на заплахите от Доналд Тръмп - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток, сред които е искането САЩ повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от БТА.

Според изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Вашингтон трябва също така окончателно да прекрати войната срещу страната и нейните регионални съюзници.

Съветът е най-висшият орган за вземане на решения в областта на националната сигурност в Иран. Той се оглавява от президента Масуд Пезешкиан и действа под надзора на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

В изявлението, цитирано от близката до правителството телевизия Прес Ти Ви, се настоява и САЩ да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените щети по време на войната, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи.

Техеран заяви, че няма да отстъпи от тези искания и че САЩ трябва да покажат истинска промяна в поведението си.

Изявлението идва на фона на изказване на иранският президент Масуд Пезешкиан, който заяви, че настоящите условия предоставят най-добрата възможност за Иран да се стреми към споразумение със САЩ.

Иран и преди е поставял същите условия, но тогава те бяха част от исканията му за постигане на по-широко и трайно споразумение с Вашингтон, което да обхваща и иранската ядрена програма. Сега Техеран ги поставя като условия за споразумение, насочено конкретно към възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

През последните дни Иран и САЩ заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на свободното корабоплаване през стратегически важния воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за условията, при които корабите да преминават през блокирания проток. Иран и Оман посочват, че споразумението "е близо".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    9 5 Отговор
    Нагоре, нагоре, нагоре!

    Коментиран от #40

    09:24 09.08.2026

  • 2 Т Живков

    16 40 Отговор
    Тия чаршафосани терористи си заслужават въжето!

    Коментиран от #34

    09:25 09.08.2026

  • 3 Читател

    32 6 Отговор
    Ако беше САЩ на мястото на Иран, исканията щяха да са не 10, а110.
    И щяха да искат лихва върху замразените им активи.

    09:27 09.08.2026

  • 4 Дядо Дончо

    45 8 Отговор
    Айде, бе, перси, предайте се. Много ви моля. За смях станах.

    Коментиран от #27, #30, #44

    09:28 09.08.2026

  • 5 Пич

    35 5 Отговор
    Ако са това, което прочетох, условията са ярка подигравка и унижение за САЩ!!! Което не е добре, защото това показва готовност на Иран за продължителна война!!!
    Което също не е добре!!!
    Някога ви казах да не се тревожите за войната в Украйна!!!
    И много да се тревожите, ако пламне война в Близкия изток!!! Защото от там е вероятно да пламне третата световна!!!

    09:28 09.08.2026

  • 6 име

    33 9 Отговор
    Удрайте израел, от там идва злото, те командват обора.

    Коментиран от #9

    09:31 09.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 10 Отговор
    Иpaн и Oмaн ce cпopaзyмяxa – cлaгaт pъкa нa Opмyзкия пpoтoк! Ще си поделят такса от общо 7% върху преминаващите товари❗
    Русия и Китай ще бъдат освободени от плащане, а ШАШт ги НЯМА в уравнението❗

    Коментиран от #11, #16

    09:33 09.08.2026

  • 8 познай

    14 3 Отговор
    кой го каза...Иранци са прекрасни хора, с тях ще имаме чудесни отношения, те се намират в Африка и ще ги преместим в Австралия..много добре се разбираме с новия Аятола..а баща му случайно го закачи една ракета..заедно с цялата му фамилия..

    09:38 09.08.2026

  • 9 не страхуй

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    всичко ще е както пише в големите с.книги..не взимай страна в този конфликт, без да знаеш за какво става дума..като излезеш на улицата в БГ..започваш ли усещаш повече присътствие на едни гости от пакъстан, непал..с чалми и скоро ще искат от теб да не ядеш свинско, да предоставиш църквата за техните нужди..и после ще ти питам дали искаш да удряш Израел.., но всичко по реда си...за идиоти-либерали не говоря ...тях ако питаш трябва да има милиони такива в БГ..а есин господин бивш министър на външните работи дори каза че те са богатство за България,,, имаме вече едни такива богатства по махалите..докарани от османска империя от Индия..

    Коментиран от #56

    09:44 09.08.2026

  • 10 А50

    17 2 Отговор
    Светът ме изумява, колко недалновиден трябва да си, че да държиш някакви активи в Сащ и после да семъчиш да си ги върнеш поне част от тях

    09:48 09.08.2026

  • 11 ❗❗❗❗

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като Иран ще взима 5%, Оман... 2% Точно така. Ха,ха,ха.

    09:49 09.08.2026

  • 12 ЮС пресидент

    12 5 Отговор
    Ооох, лошо ми е! Затънах, провалих се! Вова, моля те спаси ме.....

    Коментиран от #15

    09:50 09.08.2026

  • 13 Герги

    16 3 Отговор
    При тези искания на Иран, скоро край на войната няма да има...

    Коментиран от #24

    09:52 09.08.2026

  • 14 гост

    10 13 Отговор
    Иран е останал по една препаска която се нарича Ормуз,,,разграден двор са но поставят условия,единствено защото обстрелват танкери и по малки съседи...Това е единственото им предимство...иначе нито самолети, нито кораби..единствено скрити в планините ПВО,да бомбят комшиите...

    Коментиран от #22

    09:55 09.08.2026

  • 15 Кривоверен алкаш

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЮС пресидент":

    какво да го спасява,той Вовата се е ошлякал до ушите,чуди се как да направи повече военни престъпления та да завземе територия която победоносно обяви за руска преди....мнооого години.

    09:57 09.08.2026

  • 16 Руснаков

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мислиш ли че САЩ ще се съгласят с тези условия.

    Коментиран от #23

    10:00 09.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    5 5 Отговор
    Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    10:01 09.08.2026

  • 19 Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    5 5 Отговор
    Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    Коментиран от #20

    10:01 09.08.2026

  • 20 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Укротрола е пипнал скоротечен рак.":

    Не е пипнал,нали ти писах,когато го хване,ти няма да го видиш.

    10:04 09.08.2026

  • 21 Кривоверен алкаш

    8 8 Отговор
    Този Клоун от САЩ като нищо ще му залепне релето и Иран ще пие морска вода,ще си свети със свещи,ще ходи пеш...такива са нагласите за в бъдеще.

    10:07 09.08.2026

  • 22 коментар

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Прав си, че иранците не могат да се мерят по въоръжение със САЩ. Иран не е много голяма държава по територия, сравнена с територията на всичките си съседи, които лакействат на американците и са пълни с американски бази. Представи си, че нямаше нитоедна такава база от които да излитат самолети, да няма радарни системи за насочване и прехващане на ракети, Израел да си седеше мирно и тихо, какво щеше да бъде истинското положение. Един (два) заблудени самолетоносача, обикалящи около Иран колко лесна мишена щяха да бъдат. Защото иранците щяха да имат една (две) цели и огромен брой дронове и ракети летящи към тях.

    10:09 09.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Руснаков":

    Не виждаш ли, че вече никой не ги пита🤔❓

    10:10 09.08.2026

  • 24 Читател

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Иранците имат само 2 избора.
    Или война или цветна революция.
    За разлика от Украйна, в Иран номера с цветната революция не мина.

    Коментиран от #26

    10:12 09.08.2026

  • 25 Шебека

    7 7 Отговор
    Дони може да заличи приматите за 1 минута!

    Коментиран от #31

    10:16 09.08.2026

  • 26 Герги

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Читател":

    Значи нещо не върви при тях както трябва ако са им останали само тези две възможности..Разчитат на страха на хората от репресии...а не на нормално управление.

    Коментиран от #28

    10:16 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Читател

    13 5 Отговор

    До коментар #26 от "Герги":

    Не си ме разбрал правилно.
    Двете опции са.
    Или ставаш роб и ти прибират природните богатства(както златото на българите, заводите, електроенергията, летищата и т. н), или се бориш за свободна и независима страна с оръжие в ръка.

    Коментиран от #32, #36, #46

    10:21 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дядо Дончо":

    До 4 ком - другар явно не си разбрал че Тръмп бомби Иран а в Сащ бомба не е паднала- на иранците не им е до смях

    Коментиран от #33

    10:23 09.08.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Шебека":

    И той така си мислеше❗
    Ама "картите му" свършиха,
    а само с блъфове не върви❗

    Коментиран от #37

    10:24 09.08.2026

  • 32 Герги

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Читател":

    Странни са ти разбиранията за...свободна и независима...визирайки Иран,може да включиш и Русия,макар че руснаците не са паднали толкова ниско като пижамите

    10:26 09.08.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "стоян":

    100.енчо, явно не си разбрал, че САШтинците смятат САШтинските си бази и САШтинските си самолетоБЕГАЧИ, за САШтинска територия ❗
    Там пък що МИЛИАРДИ дадоха фира- от Холивудската им техника .....🤔

    10:29 09.08.2026

  • 34 Прав си за американските...

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Т Живков":

    държавни терористи начело с от-реп-ка-та Трън-п!
    Тотално засенчиха "Ислямистката държава" !

    10:31 09.08.2026

  • 35 Реално

    3 2 Отговор
    само половината от исканията на Иран са допустими и възможни, НОО да би мирно седяло не би чудо видяло

    10:35 09.08.2026

  • 36 Руснаков

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Читател":

    А стига с тези опорки,всяка държава дава неща на концесия и в Русия има съвместни предприятия за добив на ресурси...като кажете,ще открадне,никой няма да ги изнася с чували,ти даваш залежите ,те правят всичко останало...важното е какъв ще бъде договора...

    Коментиран от #41

    10:36 09.08.2026

  • 37 гост

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Свършиха защото това не е военнополицейската държава Русия която НИКОГА не е спирала да се въоръжава и произвежда оръжия като за последно.На един нормален човек за какво са му оръжия,кому са нужни...скоба...на Фюрера от Кремъл,и заради него половината Свят трябва да започне да се въоръжава..

    Коментиран от #38, #39, #42, #43, #51

    10:46 09.08.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Че кога пък ШАШт са СПРЕЛИ ДА СЕ ВЪОРЪЖАВАТ, ще посочиш ли 😀❓

    10:49 09.08.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    100.енчо, даже не си разбрал, че вече над половин век ШАШт се вживяват в ролята на Световен военнополицейски ЖАНДАРМ❗
    Повтарям, за Т. Ъ. Панарчев -
    ШАШт, не Русия❗

    10:52 09.08.2026

  • 40 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    В БУКВАЛЕН И ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ..☝

    10:54 09.08.2026

  • 41 Читател

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Руснаков":

    Не ставай смешен.
    България взема 1,5% от печалбата.
    Дънди печели 600 милиона, на България дава 9 милиона.
    Страхотен бизнес правим.

    Коментиран от #45, #52

    10:54 09.08.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Как визираш като "един нормален чове"
    О"бонго, дето цяла една година на всеки ДВАДЕСЕТ МИНУТИ хвърляше бомба някъде по света🤔❓

    10:54 09.08.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    100.енчо, чети, че да видиш, колко про.100 човече си
    :
    "На база данните на щатското министерство на отбраната анализаторът от Съвета за външнополитически отношения Мика Зенко изчислява, че само през миналата година администрацията на Обама е хвърлила поне 26 171 бомби по света. Това означава, че през всеки ден на 2016 г. щатските военни са хвърляли по 72 бомби върху бойци и цивилни в чужбина. Това означава по три бомби на всеки час, 24 часа в денонощието!"

    По данни на щатското министерство,
    а не на МаЦква❗
    сФана ли🤔❓
    А нали знаеш, че О"бонго е носител на ....
    НОБЕЛ за МИР🫪🫪🫪

    10:59 09.08.2026

  • 44 Ъъъъ не!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дядо Дончо":

    Победените да изпълняват условията!😂😂🤣🤣🤣

    10:59 09.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Читател":

    НЕ СТАВАЙ СМЕШЕН❗
    Първо, България НЕ знае колко злато годишно е добито❗ Защото всичките сметки са по данни на самите Дънди 🤔
    Второ, в рудата има още дузина ценни редки елементи които се извличат,
    НО НЕ СЕ ЗАПЛАЩА за тях❗
    Трето, виж договорите на редица АФРИКАНСКИ държави❗Ще се изненадАш, че там таксата НЕ е 1,5% , а ВПЪТИ по- висока ❗

    Коментиран от #54

    11:05 09.08.2026

  • 46 Да е свободна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Читател":

    колко да е свободна

    11:18 09.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ама смешни са

    1 3 Отговор
    чалмите, как си представят САЩ да се изтеглят от базите си в Близкия Изток и да им изплатят обезщетение

    11:22 09.08.2026

  • 49 Тръмплин

    3 0 Отговор
    - Ама, нали уж аз диктувах условията?

    11:22 09.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    Не са ли нужни оръжия на страната, запалила над 100 войни по света, за последните 100 години?

    Коментиран от #53

    11:25 09.08.2026

  • 52 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Читател":

    Нали това казвам,...важен е подписаният договор..какво да ти казвам повече,такива ни са преговарящите..

    Коментиран от #55

    11:25 09.08.2026

  • 53 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гост":

    Както виждаш свършиха бързо а онези които не хвърлят,такива като Русия,в момента бълват като за всички държави взети заедно че и отгоре..още имат съветски запаси 5та година,.как си с аритметиката..

    11:28 09.08.2026

  • 54 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Погрешно си ме разбрал, приятел. Това е упрек към управляващите, а не хвалба.

    11:40 09.08.2026

  • 55 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Руснаков":

    Дядка ,време е да извадиш май ...касси от фризера и да престанеш да и вземаш пенсията и да и осигуриш достойно погребение .

    11:52 09.08.2026

  • 56 име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "не страхуй":

    Че, кой мислиш наложи политиката на вкарване на мигранти? Кой дава пари и организира тръгването им от Афганистан или Пакистан? Кой има подлоги, обслужващи интересите му във всяка една страна? Отговор: ционистите.

    12:04 09.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания