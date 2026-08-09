Говори Техеран: Имаме нови условия за отварянето на Ормузкия проток, включително край на заплахите от Доналд Тръмп

Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток, сред които е искането САЩ повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от БТА.

Според изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Вашингтон трябва също така окончателно да прекрати войната срещу страната и нейните регионални съюзници.

Съветът е най-висшият орган за вземане на решения в областта на националната сигурност в Иран. Той се оглавява от президента Масуд Пезешкиан и действа под надзора на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

В изявлението, цитирано от близката до правителството телевизия Прес Ти Ви, се настоява и САЩ да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените щети по време на войната, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи.

Техеран заяви, че няма да отстъпи от тези искания и че САЩ трябва да покажат истинска промяна в поведението си.

Изявлението идва на фона на изказване на иранският президент Масуд Пезешкиан, който заяви, че настоящите условия предоставят най-добрата възможност за Иран да се стреми към споразумение със САЩ.

Иран и преди е поставял същите условия, но тогава те бяха част от исканията му за постигане на по-широко и трайно споразумение с Вашингтон, което да обхваща и иранската ядрена програма. Сега Техеран ги поставя като условия за споразумение, насочено конкретно към възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

През последните дни Иран и САЩ заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за възстановяване на свободното корабоплаване през стратегически важния воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за условията, при които корабите да преминават през блокирания проток. Иран и Оман посочват, че споразумението "е близо".