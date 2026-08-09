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ВВС: София смята, че взривилият се дрон е украински
  Тема: Украйна

ВВС: София смята, че взривилият се дрон е украински

9 Август, 2026 09:53 1 716 55

  • дрон-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • нато-
  • румен радев

Премиерът Румен Радев заяви, че нарушаването на границата не е било своевременно регистрирано нито в Румъния, нито в България, и обеща да засили наблюдението над въздушното пространство

ВВС: София смята, че взривилият се дрон е украински - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Министерството на отбраната на България заяви, че безпилотният летателен апарат, натоварен с експлозиви, който се е разбил в близост до ключов газопровод край българско-румънската граница, е от типа, който се използва широко от въоръжените сили на Украйна, коментира Би Би Си.

Дронът е навлязъл в България от Румъния малко след 8 часа сутринта (след 05 часа по Гринуич) и е паднал недалеч от село Кардам, в близост до границата, в поле с слънчогледи. Чула се е експлозия.

Още новини от Украйна

На километър от мястото на падането, на българска територия, се намира компресорната станция на Трансбалканския газопровод, който минава от Турция към Украйна.

Не са отбелязани никакви материални щети или наранявания на жители, заявиха българските власти.

Украйна увери: Не е насочвала дрон срещу България умишлено и обеща да изясни обстоятелствата

Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, заявиха от българското Министерство на отбраната

Министерството на отбраната на България заяви, че не е намерило доказателства, че дронът е бил насочен към България умишлено.

След дрона МВнР е на път да забърка дипломатически скандал с посланика на Украйна

По информация на News.bg Олеся Илашчук е в Киев, където участва в организирани отдавна прояви "Жените в дипломацията и изкуството"

Премиерът на България Румен Радев заяви, че нарушаването на границата не е било своевременно регистрирано нито в Румъния, нито в България, и обеща да засили наблюдението над въздушното пространство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганчо мирчев с двата пръста чело

    65 5 Отговор
    След като дрона е украински и е насочен срещу газовата ни инфраструктура, смятам, че посланието е ясно!

    09:55 09.08.2026

  • 2 Мисля

    62 3 Отговор
    Украйна уверяваше че, няма нищо общо с експлозията в Северен поток! Но истината се оказа друга.

    09:56 09.08.2026

  • 3 Пич

    57 5 Отговор
    Как няма да смятат така......?!
    Нали в противен случай ще трябва да обясняват:
    Защо нямаме ПВО
    Кой ни вкара във война
    Във война с Русия ли сме
    Във война с Иран ли сме
    Във война й с двете държави ли сме
    Защо НАТО е безпомощно


    И други такива красоти.....

    Коментиран от #10, #20, #30

    09:57 09.08.2026

  • 4 Рундьо

    17 7 Отговор
    От 2014г се тунтят да купуват 3D радари, ама пусти му комисионни са шапкарите.

    Коментиран от #9

    09:59 09.08.2026

  • 5 Абе не бе

    17 1 Отговор
    От Мелма е дошъл.

    Коментиран от #6

    09:59 09.08.2026

  • 6 Абе не бе

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе не бе":

    Мелмак

    10:00 09.08.2026

  • 7 Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    13 2 Отговор
    Укротрола е пипнал скоротечен рак.

    10:00 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Рундьо":

    3D радари ли ше купуват, 3D принтери ли, ама дрона си е примамка от талашит и се види само коги е включен.

    Коментиран от #26

    10:02 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    27 1 Отговор
    за това ли цяла седмица повтарятече Русия готви провокация с украински дроньове?

    10:04 09.08.2026

  • 12 Ами да взимат мерки

    15 1 Отговор
    Около всяко критично съоръжение по границата с Румъния и Сев.Черноморие да разположат ПВО с близък обхват .

    10:06 09.08.2026

  • 13 Зеления път

    37 3 Отговор
    Зеленото е мърляв неблагодарник. Нищо не го интересува алчното, дрогирано псе. Иска да подпали света в опит да си спаси кожата.

    Коментиран от #16, #44

    10:06 09.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    8 17 Отговор
    Зеленски ни показва, че ако не изпълняваме интересите му, следващия дрон ще е по Козлодуй, и по Лукойл. Така че, ако не е доволен, ние ще стоим гладни и на тъмно! За това нямаме никакъв избор, освен да се подчиним на украинките интереси!

    10:08 09.08.2026

  • 16 Ми кажи

    3 30 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления път":

    На Ка Путин да сключва мир,че до тук похарчи 1,4 милиона ватенки.

    Коментиран от #24, #28, #31

    10:08 09.08.2026

  • 17 Има ни пак

    38 1 Отговор
    Трябва задължително дипломатически скандал. Иначе тия ще продължават да ни превземат бавно и да правят каквото си искат. Имам в предвид помощите за тях, незаконните им строежи, нахалството им навсякъде и това че напълниха Варна с техни граждани.

    Коментиран от #25

    10:09 09.08.2026

  • 18 Дронът бил примамка

    25 0 Отговор
    Ама с взрив.

    Вервайте на медиите. Те не лъжат!

    10:13 09.08.2026

  • 19 Предателство срещу народа

    18 5 Отговор
    Няма значение на кой е дрона и откъде идва Факт че нямаме никаква възможност за засичането му и унищожаването и умишлено льотчика отказва да влезем в общоевропейската отбрана

    Коментиран от #51

    10:13 09.08.2026

  • 20 Питам

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Искаш ли да си във война със САЩ?

    Коментиран от #34

    10:14 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хасковски каунь

    19 1 Отговор
    НЕ смята ! А е украински за унищожаване на газова станция

    10:16 09.08.2026

  • 23 ЦСКА Москва

    14 1 Отговор
    Стига лъгахте простолюдито Бе,Путин е виновен,как е възможно нашият стратегически съюзник Украйна да ни напада,та Румен Безродников Боташа ще строи с наркомана АЕЦ в България !

    10:17 09.08.2026

  • 24 зеленото наркоман

    16 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ми кажи":

    Не иска, писах му писма, молих му се, пращах посланиците на Англия, Германия и Франция при Лавров, намерих връзка с Абрамович да ходатайства за мен пред Путин, даже опрях да лижа д то на Тръмп, да се застъпи пред Путин за мен... непреклонен е, денацификацията си върви.

    10:17 09.08.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 1 Отговор

    До коментар #17 от "Има ни пак":

    Бавно и полека инцидента започва да се замазва и парфюмира Скандалът е явен и неоспорим Друго не мога да разбера Как министър се явява на брифинг като летовник в евтин курорт Един костюм се облича за пет минути Сега цял свят ни се смее Аман от демокрация

    10:17 09.08.2026

  • 26 ОЦБ

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Талашит дето е оставил кратер.

    10:18 09.08.2026

  • 27 Бай той Толстой

    15 1 Отговор
    Да няма порно-фестивал в Киев?Жените и изкуството...😁😁😁

    10:18 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 УСА боклук

    12 2 Отговор
    Използван от ВСУ, а не е украински. Ех Радев, Радев !

    10:19 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Грийн пийс

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ми кажи":

    Войната ще продължи още дълго време, но няма да пукнеш веднага, а ще се мъчиш доста.

    10:20 09.08.2026

  • 32 Киеко

    7 0 Отговор
    Сакам у Софето 300 дрона...

    10:21 09.08.2026

  • 33 Тролейбус

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    Вашият живот струва точно толкова, колкото са ви кредитите към банките, но може и да се занули, при определени условия.

    10:22 09.08.2026

  • 34 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Питам":

    Тъй като това е най глупавият и кретенски въпрос, който ми е зададен, моля отговори:
    - Как точно свъзваш моят пост, с война със САЩ?!

    10:24 09.08.2026

  • 35 веселяк

    10 0 Отговор
    Олелеее а къде е онзи член 5? И не разбрах това 5 в инчове ли е или в сантиметри?

    10:25 09.08.2026

  • 36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    17 0 Отговор
    След малко ще ви пуснат статия с току-що направеното интервю с Тагарев, който
    твърди, че дрона наистина е украински, но е бил насочван от руската армия.

    10:26 09.08.2026

  • 37 Ах , Ах...

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кой ти пусна нета в Карлуково!":

    Класовият враг, който ме обича......?!
    Каква ли гръмотевична и огнена война можем да си спретнем...

    10:26 09.08.2026

  • 38 Исторически факти

    14 1 Отговор
    Аз обаче вервам на Мирчев по няколко причини. 1. Той е специалист по Толбухинско , пардон по Добричко, та нали там баща му беше партиен секретар. Все още всичките дружки на тейко му не са изчезнали и татин Иво сигурно има достоверна информация. 2. Като се замисля над думите на генерал Наско, че Путин всяка сутрин започва оперативките си с тайните служби ФСБ и ГРУ с въпросът защо не елиминиран най-най-малкият генерал, който веднага разкри плановете му да превземе София с бойни плувци от руската секретна базв на язовир Искър. Естествено, че льо пти женерал е бил мишената на дрона. 3. Започвам да се колебая дали сутрин започва с женерал Наско или мъмри Петров и Баширов, че са се провалили в опита си да отвлекат най-големият душманин на Путин - разследващият донос..., пардон журналист Христо Грозев по пътя за нова телевизия. Вервам ти Мирчев.

    10:31 09.08.2026

  • 39 Слава Украине!

    10 0 Отговор
    Дронът е наш, рожба на братската българио-украинска дружба - ние сме го платили, а Украйна го е изстреляла! Е, не е уцелила газопровода, нищо не пречи пак да повтори.

    10:36 09.08.2026

  • 40 Само за информация

    1 11 Отговор
    Дрона е руски

    10:38 09.08.2026

  • 41 Да питам само

    7 0 Отговор
    Укропитекантропът с два пръста чело от БКП-ДБ село Крушари сега ще активира ли член пети срещу любимата си крайна, щото дрон атаката не е руска, както това говeдо квичеше вчера.

    10:49 09.08.2026

  • 42 Азиатец

    8 0 Отговор
    Значи българските власти казват, че дрона е украински, а ЧУЖДЕСТРАННИЯТ АГЕНТ "Дойче веле" внушава в съседната статия, че е дело на Русия.
    За такава подлост следва ЧА "Дойче веле" да бъде изгонен незабавно от медийното пространство на България.

    10:50 09.08.2026

  • 43 Наталия Кобилкина украинска сексоложка

    6 0 Отговор
    За тази атака и укродиверсия надо немедлено да се активира пятия членик срещу 404!

    10:52 09.08.2026

  • 44 Зеленото е просто един актьор. И то

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Зеления път":

    По професия актьор в буквалния смисъл! Конците се дърпат на други места. Зеления това му е ролята. Ако не е той, друг ще е. Путин го разбира това ( освен ако и той не е в театъра) и затова няма смисъл от ликвидацията му.

    10:53 09.08.2026

  • 45 Най-обикновен украински дрон

    4 0 Отговор
    Запили се украинците и го изпуснали. Ако беше руски, щеше да е ирански.

    10:57 09.08.2026

  • 46 Голям майтап

    1 4 Отговор
    Сега още малко и ще кажат, че и този от Лайпциг е украински, който ако не е бил дефектният детонатор е щял да взриви украинският самолет "Антонов", който доставя оръжие за украинската армия... Мислите ли че руснаците не са "пленили" невзривени украински дронове и не са ги препрограмирали така че да изглеждат нападенията като украински. Я да се запитаме кой има полза от това, ако не е путин и русия. Има си сателити и сателитно наблюдение, да кажат от къде е излетял дрона и да дълбаят в тази посока, докато не се покаже истината.

    10:59 09.08.2026

  • 47 Гост

    4 0 Отговор
    Пълна измама! Провокация на дребно от Украйна! Само че украса от Слънчева не е намерил руски дрон и е пуснал от багажника квот е имал!!! Смех!!!

    11:01 09.08.2026

  • 48 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    Ти му казваш точно какъв е ... То ти вика "така СМЯТАШ". Най-наглите глупаци са тия англичани

    11:01 09.08.2026

  • 49 Сатана Z

    5 0 Отговор
    За Украинският тероризъм няма почивен ден.Днес обстрелват Кардам ,а утре такъв дрон може да падне и в детска градина "Слънчице" във Варна.

    11:05 09.08.2026

  • 50 Сатана Z

    5 1 Отговор
    А може би дронът е пуснат от Украинският анклав Баба Алино ,който е на един КР разстояние от компресорната станция на газопровода?

    11:08 09.08.2026

  • 51 Знаещ

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Предателство срещу народа":

    Илитерате,има много голямо значение от къде и чий е дрона.
    Оказа се,че е украински,мислещите си правят изводите.
    Колкото до откриването му,трябва много да се учиш,за да проумееш,защо не е открит нито от нас,нито от румънците.

    11:11 09.08.2026

  • 52 журналист

    4 0 Отговор
    Твърде бързо се установи , че няма умисъл от украинското разузнаване.

    11:14 09.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Взриви се в слънчоглед

    3 0 Отговор
    А слънчогледа, който е изгорял не струва ли пари, бе леваци бандерски.

    11:27 09.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.