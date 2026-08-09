ВВС: София смята, че взривилият се дрон е украински

Министерството на отбраната на България заяви, че безпилотният летателен апарат, натоварен с експлозиви, който се е разбил в близост до ключов газопровод край българско-румънската граница, е от типа, който се използва широко от въоръжените сили на Украйна, коментира Би Би Си.

Дронът е навлязъл в България от Румъния малко след 8 часа сутринта (след 05 часа по Гринуич) и е паднал недалеч от село Кардам, в близост до границата, в поле с слънчогледи. Чула се е експлозия.

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На километър от мястото на падането, на българска територия, се намира компресорната станция на Трансбалканския газопровод, който минава от Турция към Украйна.

Не са отбелязани никакви материални щети или наранявания на жители, заявиха българските власти.

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Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, заявиха от българското Министерство на отбраната

Министерството на отбраната на България заяви, че не е намерило доказателства, че дронът е бил насочен към България умишлено.

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По информация на News.bg Олеся Илашчук е в Киев, където участва в организирани отдавна прояви "Жените в дипломацията и изкуството"

Премиерът на България Румен Радев заяви, че нарушаването на границата не е било своевременно регистрирано нито в Румъния, нито в България, и обеща да засили наблюдението над въздушното пространство.