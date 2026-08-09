ВВС: София смята, че взривилият се дрон е украински

Министерството на отбраната на България заяви, че безпилотният летателен апарат, натоварен с експлозиви, който се е разбил в близост до ключов газопровод край българско-румънската граница, е от типа, който се използва широко от въоръжените сили на Украйна, коментира Би Би Си.
Дронът е навлязъл в България от Румъния малко след 8 часа сутринта (след 05 часа по Гринуич) и е паднал недалеч от село Кардам, в близост до границата, в поле с слънчогледи. Чула се е експлозия.
На километър от мястото на падането, на българска територия, се намира компресорната станция на Трансбалканския газопровод, който минава от Турция към Украйна.
Не са отбелязани никакви материални щети или наранявания на жители, заявиха българските власти.
Украйна увери: Не е насочвала дрон срещу България умишлено и обеща да изясни обстоятелствата
Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, заявиха от българското Министерство на отбраната
Министерството на отбраната на България заяви, че не е намерило доказателства, че дронът е бил насочен към България умишлено.
След дрона МВнР е на път да забърка дипломатически скандал с посланика на Украйна
По информация на News.bg Олеся Илашчук е в Киев, където участва в организирани отдавна прояви "Жените в дипломацията и изкуството"
Премиерът на България Румен Радев заяви, че нарушаването на границата не е било своевременно регистрирано нито в Румъния, нито в България, и обеща да засили наблюдението над въздушното пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ганчо мирчев с двата пръста чело
09:55 09.08.2026
2 Мисля
09:56 09.08.2026
3 Пич
Нали в противен случай ще трябва да обясняват:
Защо нямаме ПВО
Кой ни вкара във война
Във война с Русия ли сме
Във война с Иран ли сме
Във война й с двете държави ли сме
Защо НАТО е безпомощно
И други такива красоти.....
Коментиран от #10, #20, #30
09:57 09.08.2026
4 Рундьо
Коментиран от #9
09:59 09.08.2026
5 Абе не бе
Коментиран от #6
09:59 09.08.2026
6 Абе не бе
До коментар #5 от "Абе не бе":Мелмак
10:00 09.08.2026
7 Укротрола е пипнал скоротечен рак.
10:00 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе
До коментар #4 от "Рундьо":3D радари ли ше купуват, 3D принтери ли, ама дрона си е примамка от талашит и се види само коги е включен.
Коментиран от #26
10:02 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
10:04 09.08.2026
12 Ами да взимат мерки
10:06 09.08.2026
13 Зеления път
Коментиран от #16, #44
10:06 09.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
10:08 09.08.2026
16 Ми кажи
До коментар #13 от "Зеления път":На Ка Путин да сключва мир,че до тук похарчи 1,4 милиона ватенки.
Коментиран от #24, #28, #31
10:08 09.08.2026
17 Има ни пак
Коментиран от #25
10:09 09.08.2026
18 Дронът бил примамка
Вервайте на медиите. Те не лъжат!
10:13 09.08.2026
19 Предателство срещу народа
Коментиран от #51
10:13 09.08.2026
20 Питам
До коментар #3 от "Пич":Искаш ли да си във война със САЩ?
Коментиран от #34
10:14 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хасковски каунь
10:16 09.08.2026
23 ЦСКА Москва
10:17 09.08.2026
24 зеленото наркоман
До коментар #16 от "Ми кажи":Не иска, писах му писма, молих му се, пращах посланиците на Англия, Германия и Франция при Лавров, намерих връзка с Абрамович да ходатайства за мен пред Путин, даже опрях да лижа д то на Тръмп, да се застъпи пред Путин за мен... непреклонен е, денацификацията си върви.
10:17 09.08.2026
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "Има ни пак":Бавно и полека инцидента започва да се замазва и парфюмира Скандалът е явен и неоспорим Друго не мога да разбера Как министър се явява на брифинг като летовник в евтин курорт Един костюм се облича за пет минути Сега цял свят ни се смее Аман от демокрация
10:17 09.08.2026
26 ОЦБ
До коментар #9 от "Абе":Талашит дето е оставил кратер.
10:18 09.08.2026
27 Бай той Толстой
10:18 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 УСА боклук
10:19 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Грийн пийс
До коментар #16 от "Ми кажи":Войната ще продължи още дълго време, но няма да пукнеш веднага, а ще се мъчиш доста.
10:20 09.08.2026
32 Киеко
10:21 09.08.2026
33 Тролейбус
До коментар #28 от "Хи хи":Вашият живот струва точно толкова, колкото са ви кредитите към банките, но може и да се занули, при определени условия.
10:22 09.08.2026
34 Пич
До коментар #20 от "Питам":Тъй като това е най глупавият и кретенски въпрос, който ми е зададен, моля отговори:
- Как точно свъзваш моят пост, с война със САЩ?!
10:24 09.08.2026
35 веселяк
10:25 09.08.2026
36 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
твърди, че дрона наистина е украински, но е бил насочван от руската армия.
10:26 09.08.2026
37 Ах , Ах...
До коментар #30 от "Кой ти пусна нета в Карлуково!":Класовият враг, който ме обича......?!
Каква ли гръмотевична и огнена война можем да си спретнем...
10:26 09.08.2026
38 Исторически факти
10:31 09.08.2026
39 Слава Украине!
10:36 09.08.2026
40 Само за информация
10:38 09.08.2026
41 Да питам само
10:49 09.08.2026
42 Азиатец
За такава подлост следва ЧА "Дойче веле" да бъде изгонен незабавно от медийното пространство на България.
10:50 09.08.2026
43 Наталия Кобилкина украинска сексоложка
10:52 09.08.2026
44 Зеленото е просто един актьор. И то
До коментар #13 от "Зеления път":По професия актьор в буквалния смисъл! Конците се дърпат на други места. Зеления това му е ролята. Ако не е той, друг ще е. Путин го разбира това ( освен ако и той не е в театъра) и затова няма смисъл от ликвидацията му.
10:53 09.08.2026
45 Най-обикновен украински дрон
10:57 09.08.2026
46 Голям майтап
10:59 09.08.2026
47 Гост
11:01 09.08.2026
48 БАЦЕ ЕООД
11:01 09.08.2026
49 Сатана Z
11:05 09.08.2026
50 Сатана Z
11:08 09.08.2026
51 Знаещ
До коментар #19 от "Предателство срещу народа":Илитерате,има много голямо значение от къде и чий е дрона.
Оказа се,че е украински,мислещите си правят изводите.
Колкото до откриването му,трябва много да се учиш,за да проумееш,защо не е открит нито от нас,нито от румънците.
11:11 09.08.2026
52 журналист
11:14 09.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Взриви се в слънчоглед
11:27 09.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.