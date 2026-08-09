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Ресторант пусна „голи вечери“ за любителите на пържоли

Ресторант пусна „голи вечери“ за любителите на пържоли

9 Август, 2026 09:44 1 781 25

  • ресторант-
  • флорида-
  • гола вечеря-
  • нудисти-
  • пържоли

Концепцията възникнала, след като група нудисти наела ресторанта за частно събитие

Ресторант пусна „голи вечери“ за любителите на пържоли - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стекхаус във Флорида привлече вниманието с необичайна инициатива – веднъж месечно клиентите могат да вечерят напълно голи.

C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse в Холивуд, Флорида, организира т.нар. Nude Dining Experience всеки първи понеделник от месеца. Посетителите трябва предварително да направят резервация, а след пристигането си могат да оставят дрехите и да се насладят на петстепенно меню в компанията на други голи гости.

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A post shared by FOX 29 (@fox29philly)


Идеята е на собственика и шеф-готвач Маурад Али. Той разказва, че концепцията възникнала, след като група нудисти наела ресторанта за частно събитие. Успехът на вечерта го убедил да превърне необичайното преживяване в редовна част от програмата на заведението.

Менюто включва ястия като филе миньон, омар от Флорида, макарони със сирене и трюфели и десерт, а вечерята започва с чаша шампанско. На гостите се предоставят халати, кърпи за скута и специални подложки за столовете.

Цената също предизвика коментари – билетът е 250 долара за мъже, 150 долара за жени и 300 долара за двойка. Събитието е само за пълнолетни и има строги правила, свързани с поведението и личното пространство на участниците.

От ресторанта подчертават, че служителите остават облечени и че хигиената е сред основните приоритети. Според местните власти форматът е законен, тъй като персоналът е с дрехи, а посетителите не могат да бъдат виждани отвън.

Необичайната идея вече предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и американските медии, а следващата „гола вечеря“ е насрочена за 7 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами сега?

    6 3 Отговор
    А готвача и сервитьорите голи ли ще бъдат?

    Коментиран от #3, #5

    09:47 09.08.2026

  • 2 Дезинфекция му е майката

    16 2 Отговор
    Големи оптимисти
    Содом и гомор

    09:47 09.08.2026

  • 3 Може, но

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ами сега?":

    Ще въшляса храната от п.въшки

    09:49 09.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    "Прозорецът на Овертон" в действие❗

    09:50 09.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами сега?":

    Не си поръчвай "пълнени чушки"😉

    09:51 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе да бе

    5 1 Отговор
    А миди сервират ли?

    09:55 09.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм":

    Умря ли Сигънкътъ дет тъ фали😀❓

    Коментиран от #12

    09:56 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ако няма кастинг за клиентите

    13 0 Отговор
    Ще е пълно с дебели американци.
    Ще си загубиш апетита, гледката не е за всеки.

    09:57 09.08.2026

  • 11 Мюмюн

    7 1 Отговор
    и плющене с размяна на партньорите. сбъркана нация от главата до петите - без ценности.

    09:58 09.08.2026

  • 12 Аз съм

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Обикновен хетеросексуален мъж! Това не е хвалба! Ако не го разбираш, ти трябва да ревеш!

    Коментиран от #15

    10:00 09.08.2026

  • 13 Аз съм

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Си доволен, щом утолява женският глад напълно!

    10:02 09.08.2026

  • 14 Георги

    0 3 Отговор
    мне. Аз обичам скумрия, а жената наденица.

    10:05 09.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Аз съм":

    Няма обикновен хетеросексуален мъж, който да си развява кренвирша и да вика
    "Хайде на шпексаламаааа!"❗
    А и тези дето оправят по 100 жени дневно ги има само по тАлАвизорУ❗

    Коментиран от #18

    10:07 09.08.2026

  • 16 Интересно

    3 2 Отговор
    След като голи са седяли на стол и са пускали пот и други неща върху стола, следващите клиенти как възприемат това?

    Коментиран от #17

    10:11 09.08.2026

  • 17 чети

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    и специални подложки за столовете

    10:14 09.08.2026

  • 18 Аз съм

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Съгласен с поста ти този път!
    Никога не съм оправял по сто жени дневно!
    Но все пак........ иска ми се да опитам.....

    10:19 09.08.2026

  • 19 Направоо

    2 0 Отговор
    Содом и Гомор

    10:58 09.08.2026

  • 20 Ами,

    3 0 Отговор
    Тези са се върнали бая назад във времето и са като първобитните хора по пещерите но и те са имали по някоя кожа да си прикрият поне някои части на тялото.

    11:02 09.08.2026

  • 21 Костадинов

    0 0 Отговор
    Аз няма да ходя ,що ми е много къс

    11:09 09.08.2026

  • 22 Новичок

    1 0 Отговор
    Може ли "Авторката" да излезе на вечеря с мен??? Там .

    11:10 09.08.2026

  • 23 могат да вечерят напълно голи

    2 0 Отговор
    а за десерт
    безплатен кекс секс по избор от насъбралите се голтаци

    11:11 09.08.2026

  • 24 и шеф-готвач Маурад Али

    2 0 Отговор
    ще раздава безплатни протеинови добавки за десерт на най засуканите булки

    11:15 09.08.2026

  • 25 Гост

    0 0 Отговор
    Глей ти! На арабина му се гледали голи американки..... или американци?!
    Пък, като ги знам какви са закръглени.....

    11:19 09.08.2026