Ресторант пусна „голи вечери“ за любителите на пържоли

Стекхаус във Флорида привлече вниманието с необичайна инициатива – веднъж месечно клиентите могат да вечерят напълно голи.
C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse в Холивуд, Флорида, организира т.нар. Nude Dining Experience всеки първи понеделник от месеца. Посетителите трябва предварително да направят резервация, а след пристигането си могат да оставят дрехите и да се насладят на петстепенно меню в компанията на други голи гости.
Идеята е на собственика и шеф-готвач Маурад Али. Той разказва, че концепцията възникнала, след като група нудисти наела ресторанта за частно събитие. Успехът на вечерта го убедил да превърне необичайното преживяване в редовна част от програмата на заведението.
Менюто включва ястия като филе миньон, омар от Флорида, макарони със сирене и трюфели и десерт, а вечерята започва с чаша шампанско. На гостите се предоставят халати, кърпи за скута и специални подложки за столовете.
Цената също предизвика коментари – билетът е 250 долара за мъже, 150 долара за жени и 300 долара за двойка. Събитието е само за пълнолетни и има строги правила, свързани с поведението и личното пространство на участниците.
От ресторанта подчертават, че служителите остават облечени и че хигиената е сред основните приоритети. Според местните власти форматът е законен, тъй като персоналът е с дрехи, а посетителите не могат да бъдат виждани отвън.
Необичайната идея вече предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и американските медии, а следващата „гола вечеря“ е насрочена за 7 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами сега?
Коментиран от #3, #5
09:47 09.08.2026
2 Дезинфекция му е майката
Содом и гомор
09:47 09.08.2026
3 Може, но
До коментар #1 от "Ами сега?":Ще въшляса храната от п.въшки
09:49 09.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:50 09.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Ами сега?":Не си поръчвай "пълнени чушки"😉
09:51 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе да бе
09:55 09.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Аз съм":Умря ли Сигънкътъ дет тъ фали😀❓
Коментиран от #12
09:56 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ако няма кастинг за клиентите
Ще си загубиш апетита, гледката не е за всеки.
09:57 09.08.2026
11 Мюмюн
09:58 09.08.2026
12 Аз съм
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Обикновен хетеросексуален мъж! Това не е хвалба! Ако не го разбираш, ти трябва да ревеш!
Коментиран от #15
10:00 09.08.2026
13 Аз съм
До коментар #9 от "Абе":Си доволен, щом утолява женският глад напълно!
10:02 09.08.2026
14 Георги
10:05 09.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Аз съм":Няма обикновен хетеросексуален мъж, който да си развява кренвирша и да вика
"Хайде на шпексаламаааа!"❗
А и тези дето оправят по 100 жени дневно ги има само по тАлАвизорУ❗
Коментиран от #18
10:07 09.08.2026
16 Интересно
Коментиран от #17
10:11 09.08.2026
17 чети
До коментар #16 от "Интересно":и специални подложки за столовете
10:14 09.08.2026
18 Аз съм
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Съгласен с поста ти този път!
Никога не съм оправял по сто жени дневно!
Но все пак........ иска ми се да опитам.....
10:19 09.08.2026
19 Направоо
10:58 09.08.2026
20 Ами,
11:02 09.08.2026
21 Костадинов
11:09 09.08.2026
22 Новичок
11:10 09.08.2026
23 могат да вечерят напълно голи
безплатен кекс секс по избор от насъбралите се голтаци
11:11 09.08.2026
24 и шеф-готвач Маурад Али
11:15 09.08.2026
25 Гост
Пък, като ги знам какви са закръглени.....
11:19 09.08.2026