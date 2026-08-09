Ресторант пусна „голи вечери“ за любителите на пържоли

Стекхаус във Флорида привлече вниманието с необичайна инициатива – веднъж месечно клиентите могат да вечерят напълно голи.

C.L.A.S.S. Soirée Steakhouse в Холивуд, Флорида, организира т.нар. Nude Dining Experience всеки първи понеделник от месеца. Посетителите трябва предварително да направят резервация, а след пристигането си могат да оставят дрехите и да се насладят на петстепенно меню в компанията на други голи гости.

Идеята е на собственика и шеф-готвач Маурад Али. Той разказва, че концепцията възникнала, след като група нудисти наела ресторанта за частно събитие. Успехът на вечерта го убедил да превърне необичайното преживяване в редовна част от програмата на заведението.

Менюто включва ястия като филе миньон, омар от Флорида, макарони със сирене и трюфели и десерт, а вечерята започва с чаша шампанско. На гостите се предоставят халати, кърпи за скута и специални подложки за столовете.

Цената също предизвика коментари – билетът е 250 долара за мъже, 150 долара за жени и 300 долара за двойка. Събитието е само за пълнолетни и има строги правила, свързани с поведението и личното пространство на участниците.

От ресторанта подчертават, че служителите остават облечени и че хигиената е сред основните приоритети. Според местните власти форматът е законен, тъй като персоналът е с дрехи, а посетителите не могат да бъдат виждани отвън.

Необичайната идея вече предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и американските медии, а следващата „гола вечеря“ е насрочена за 7 септември.