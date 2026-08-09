Лъчетерапия и хормонална терапия! Ракът на простатата на Джо Байдън се е разпространил

Заболяването от рак на простатата, с което бе диагностициран бившият американски президент Джо Байдън, се е разпространило отвъд костите му и е много болезнено, заяви синът на Джо Байдън Хънтър в интервю за BBC.
"Ракът се е разпространил, образувал е метастази в костите му и отвъд тях", каза Хънтър Байдън, според видеозапис, публикуван онлайн от британската медия в петък. "Много е болезнено и в много отношения е изключително изтощително", посочи той.
Говорител на 83-годишния Джо Байдън в събота отказа да коментира интервюто на Хънтър Байдън.
През май 2025 г., по-малко от четири месеца след края на мандата си, Байдън разкри, че е диагностициран с "агресивна форма" на рак на простатата. Тогава той обясни, че ракът се е разпространил в костите му.
През октомври говорител на Джо Байдън съобщи, че той се подлага на лъчетерапия и хормонална терапия.
Към момента на избирането му през 2020 г. Байдън беше най-възрастният, избиран за президентския пост в САЩ.
Физическото здраве и когнитивното състояние на Байдън бяха подложени на внимателно наблюдение по време на президентския му мандат.
През юни Байдън присъства на церемонията по откриването на музей на бившия президент Барак Обама в Чикаго, включващ и библиотека и образователни инициативи.
Байдън беше вицепрезидент на Обама от 2009 до 2017 г.
Издаването на мемоарите на Байдън е насрочено за 17 ноември - две седмици след междинните избори в САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Нашева
08:53 09.08.2026
2 ЩЕ Е
08:53 09.08.2026
3 факт
08:57 09.08.2026
4 Ама то е ясно
09:00 09.08.2026
5 Един от свестните
Коментиран от #15
09:02 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 МайТапчията
09:05 09.08.2026
8 Дедо поп
09:11 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Укротрола е болен ат скоротечен рак.
09:14 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Укротрола е болен от скоротечен рак.
09:15 09.08.2026
13 Ракка
09:19 09.08.2026
14 доктор Крантаджиев
Или се пренесе и при Тръмп?
Представете си Щатите да имат нормален президент, щото аз не мога. Откакто се помня само болни роднини слагат за президенти.
09:21 09.08.2026
15 Джилиан Джоузеф
До коментар #5 от "Един от свестните":Байдън беше марионетка на мафията. Сега ще си плати.
Коментиран от #25
09:23 09.08.2026
16 учител
09:28 09.08.2026
17 бай Иван
09:31 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ивелин Михайлов
Коментиран от #26
09:33 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фейк - либераст
10:08 09.08.2026
24 Русия
10:21 09.08.2026
25 Дапитам
До коментар #15 от "Джилиан Джоузеф":Абе дали е разбирал кой е и за какъв го назначават?Вирно че тея кравари все назначават дементни за президенти.Щото могат да ги контролират.
10:37 09.08.2026
26 Жалко!
До коментар #19 от "Ивелин Михайлов":Колкото и да триеш, измислената ти педофилска кауза и нагнетяваната агресия обезценяват всичките ти усилия!
11:44 09.08.2026