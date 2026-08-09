Лъчетерапия и хормонална терапия! Ракът на простатата на Джо Байдън се е разпространил

Заболяването от рак на простатата, с което бе диагностициран бившият американски президент Джо Байдън, се е разпространило отвъд костите му и е много болезнено, заяви синът на Джо Байдън Хънтър в интервю за BBC.

"Ракът се е разпространил, образувал е метастази в костите му и отвъд тях", каза Хънтър Байдън, според видеозапис, публикуван онлайн от британската медия в петък. "Много е болезнено и в много отношения е изключително изтощително", посочи той.

Говорител на 83-годишния Джо Байдън в събота отказа да коментира интервюто на Хънтър Байдън.

През май 2025 г., по-малко от четири месеца след края на мандата си, Байдън разкри, че е диагностициран с "агресивна форма" на рак на простатата. Тогава той обясни, че ракът се е разпространил в костите му.

През октомври говорител на Джо Байдън съобщи, че той се подлага на лъчетерапия и хормонална терапия.

Към момента на избирането му през 2020 г. Байдън беше най-възрастният, избиран за президентския пост в САЩ.

Физическото здраве и когнитивното състояние на Байдън бяха подложени на внимателно наблюдение по време на президентския му мандат.

През юни Байдън присъства на церемонията по откриването на музей на бившия президент Барак Обама в Чикаго, включващ и библиотека и образователни инициативи.

Байдън беше вицепрезидент на Обама от 2009 до 2017 г.

Издаването на мемоарите на Байдън е насрочено за 17 ноември - две седмици след междинните избори в САЩ.