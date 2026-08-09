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Лъчетерапия и хормонална терапия! Ракът на простатата на Джо Байдън се е разпространил

Лъчетерапия и хормонална терапия! Ракът на простатата на Джо Байдън се е разпространил

9 Август, 2026 08:51 1 707 26

  • джо байдън-
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  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Физическото здраве и когнитивното състояние на Байдън бяха подложени на внимателно наблюдение по време на президентския му мандат

Лъчетерапия и хормонална терапия! Ракът на простатата на Джо Байдън се е разпространил - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Заболяването от рак на простатата, с което бе диагностициран бившият американски президент Джо Байдън, се е разпространило отвъд костите му и е много болезнено, заяви синът на Джо Байдън Хънтър в интервю за BBC.

"Ракът се е разпространил, образувал е метастази в костите му и отвъд тях", каза Хънтър Байдън, според видеозапис, публикуван онлайн от британската медия в петък. "Много е болезнено и в много отношения е изключително изтощително", посочи той.

Говорител на 83-годишния Джо Байдън в събота отказа да коментира интервюто на Хънтър Байдън.

През май 2025 г., по-малко от четири месеца след края на мандата си, Байдън разкри, че е диагностициран с "агресивна форма" на рак на простатата. Тогава той обясни, че ракът се е разпространил в костите му.

През октомври говорител на Джо Байдън съобщи, че той се подлага на лъчетерапия и хормонална терапия.

Към момента на избирането му през 2020 г. Байдън беше най-възрастният, избиран за президентския пост в САЩ.

Физическото здраве и когнитивното състояние на Байдън бяха подложени на внимателно наблюдение по време на президентския му мандат.

През юни Байдън присъства на церемонията по откриването на музей на бившия президент Барак Обама в Чикаго, включващ и библиотека и образователни инициативи.

Байдън беше вицепрезидент на Обама от 2009 до 2017 г.

Издаването на мемоарите на Байдън е насрочено за 17 ноември - две седмици след междинните избори в САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Нашева

    25 4 Отговор
    Така и не разбрах в коя част на статията трябваше да ривьем или пък съм станала коравосърдечна ?

    08:53 09.08.2026

  • 2 ЩЕ Е

    25 2 Отговор
    Бавно и мъчително.

    08:53 09.08.2026

  • 3 факт

    22 3 Отговор
    от толкова клетви...

    08:57 09.08.2026

  • 4 Ама то е ясно

    26 4 Отговор
    Господ рано или късно възмездява грешните...

    09:00 09.08.2026

  • 5 Един от свестните

    2 30 Отговор
    президенти на САЩ. Байдън е с много опит и разумен политик. Бог да го поживи!

    Коментиран от #15

    09:02 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МайТапчията

    22 1 Отговор
    Джон Маккейн му е пратил вече повиквателна ,а Линдзито Греъма току що пристигна и тепърва се адаптира към жегите .

    09:05 09.08.2026

  • 8 Дедо поп

    24 1 Отговор
    Господ бави,но не забравя,даже и сатанистите.

    09:11 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Укротрола е болен ат скоротечен рак.

    12 2 Отговор
    Укротрола е болен ат скоротечен рак.

    09:14 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    5 2 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    09:15 09.08.2026

  • 13 Ракка

    7 1 Отговор
    Разпространил се е от Украйна, до Израел и Иран.

    09:19 09.08.2026

  • 14 доктор Крантаджиев

    16 1 Отговор
    Ракът на мозъка му отшумя ли?

    Или се пренесе и при Тръмп?

    Представете си Щатите да имат нормален президент, щото аз не мога. Откакто се помня само болни роднини слагат за президенти.

    09:21 09.08.2026

  • 15 Джилиан Джоузеф

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един от свестните":

    Байдън беше марионетка на мафията. Сега ще си плати.

    Коментиран от #25

    09:23 09.08.2026

  • 16 учител

    18 0 Отговор
    ще си плаща за бомбардировките над югославия

    09:28 09.08.2026

  • 17 бай Иван

    20 0 Отговор
    Не е хубаво да се говори за човек с удоволствие за страданията му ,но Байдън не е човек. Това е индивид виновен за смъртта на стотици хиляди хора. Явно доста ще се мъчи , щото онзи Линдзи Греъм се отърва общо взето леко.

    09:31 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    тоя сатанист дори не криеше,че е педофил

    Коментиран от #26

    09:33 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фейк - либераст

    5 0 Отговор
    На кучето - кучешка............, че на ред е рижавия!

    10:08 09.08.2026

  • 24 Русия

    6 0 Отговор
    Има Господ за най големите престъпници в света,а рижавият лумпен го чака нещо още по лошо и страшно,Новичок !

    10:21 09.08.2026

  • 25 Дапитам

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Джилиан Джоузеф":

    Абе дали е разбирал кой е и за какъв го назначават?Вирно че тея кравари все назначават дементни за президенти.Щото могат да ги контролират.

    10:37 09.08.2026

  • 26 Жалко!

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ивелин Михайлов":

    Колкото и да триеш, измислената ти педофилска кауза и нагнетяваната агресия обезценяват всичките ти усилия!

    11:44 09.08.2026