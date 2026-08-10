Бомби и ранени в Суми, пострадалите в Одеса се увеличават

Ситуацията в Украйна рязко се обостри през последното денонощие след мащабна комбинирана атака от страна на руските сили. Към 4:00 часа българско време ситуацията остава критична, с десетки пострадали цивилни граждани и масови разрушения на гражданска инфраструктура в няколко ключови региона.

Пет бомби и петима ранени в Суми

В нощта на 10 август руските сили извършиха пет удара с управляеми бомби по гражданска инфраструктура в Суми, ранявайки най-малко петима души, предаде Украинска правда, позовавайки се на Олег Григоров, началник на Командването за специални операции в Суми

„Тази нощ врагът отново извърши удари с управляеми бомби по града. Регистрирани са пет удара по гражданска инфраструктура. Регистрирани са попадения на три места в два района на града.

Най-малко петима души са ранени. Те получават необходимите медицински грижи“, заяви Григоров.

Трагедия в Одеска област: Ранени и тежки разрушения

Най-тежкият удар понесе Одеска област, където руската армия извърши комбиниран обстрел с ударни безпилотни апарати и балистични ракети. Според официалните данни от регионалните власти, броят на ранените вече достигна 14 души, като един от тях е в изключително тежко състояние и лекарите се борят за живота му. Според сводката на Военновъздушните сили на Украйна, атаката е засегнала жилищни квартали и логистична инфраструктура в пристанищния град, оставяйки цели райони без ток и вода, пише censor.net.

Двойна балистична заплаха за Киев и взривове в регионите

В столицата Киев и редица съседни области за втори път в рамките на една нощ бе обявена мащабна въздушна тревога. Местните сили за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха задействани по спешност поради непосредствена заплаха от изстрелване на балистични ракети. Столичните власти призоваха гражданите да останат в убежищата до пълното отменяне на опасността, съобщи newsukraine.rbc.ua.

Едновременно с това мощни експлозии отекнаха в Суми, където местната администрация докладва за активиране на защитните системи и опасност от падащи отломки. Напрегната остава и ситуацията в южното направление – силна експлозия стана в контролирания от Киев град Запорожие, като екипи на спешна помощ вече проверяват зоните за потенциални жертви и мащабни материални щети.