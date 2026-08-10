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Бомби и ранени в Суми, пострадалите в Одеса се увеличават
  Тема: Украйна

Бомби и ранени в Суми, пострадалите в Одеса се увеличават

10 Август, 2026 04:08, обновена 10 Август, 2026 04:20 1 892 18

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Масирана нощна атака с балистични ракети и дронове предизвика въздушна тревога в Киев, на прицел бе Запорожие

Бомби и ранени в Суми, пострадалите в Одеса се увеличават - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Украйна рязко се обостри през последното денонощие след мащабна комбинирана атака от страна на руските сили. Към 4:00 часа българско време ситуацията остава критична, с десетки пострадали цивилни граждани и масови разрушения на гражданска инфраструктура в няколко ключови региона.

Пет бомби и петима ранени в Суми

В нощта на 10 август руските сили извършиха пет удара с управляеми бомби по гражданска инфраструктура в Суми, ранявайки най-малко петима души, предаде Украинска правда, позовавайки се на Олег Григоров, началник на Командването за специални операции в Суми

„Тази нощ врагът отново извърши удари с управляеми бомби по града. Регистрирани са пет удара по гражданска инфраструктура. Регистрирани са попадения на три места в два района на града.

Най-малко петима души са ранени. Те получават необходимите медицински грижи“, заяви Григоров.

Трагедия в Одеска област: Ранени и тежки разрушения

Най-тежкият удар понесе Одеска област, където руската армия извърши комбиниран обстрел с ударни безпилотни апарати и балистични ракети. Според официалните данни от регионалните власти, броят на ранените вече достигна 14 души, като един от тях е в изключително тежко състояние и лекарите се борят за живота му. Според сводката на Военновъздушните сили на Украйна, атаката е засегнала жилищни квартали и логистична инфраструктура в пристанищния град, оставяйки цели райони без ток и вода, пише censor.net.

Двойна балистична заплаха за Киев и взривове в регионите

В столицата Киев и редица съседни области за втори път в рамките на една нощ бе обявена мащабна въздушна тревога. Местните сили за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха задействани по спешност поради непосредствена заплаха от изстрелване на балистични ракети. Столичните власти призоваха гражданите да останат в убежищата до пълното отменяне на опасността, съобщи newsukraine.rbc.ua.

Едновременно с това мощни експлозии отекнаха в Суми, където местната администрация докладва за активиране на защитните системи и опасност от падащи отломки. Напрегната остава и ситуацията в южното направление – силна експлозия стана в контролирания от Киев град Запорожие, като екипи на спешна помощ вече проверяват зоните за потенциални жертви и мащабни материални щети.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    54 45 Отговор
    Безсилието и отчаянието на фашистите нападнали Украйна става все по-явно.

    Коментиран от #7

    04:27 10.08.2026

  • 2 Зеленият клоун

    48 61 Отговор
    си занули народа понеже послуша оня плъх с гнездото на главата и урсулите.

    04:34 10.08.2026

  • 3 Морски

    39 55 Отговор
    Най сетне Русия започна да воюва така както може

    04:35 10.08.2026

  • 4 Когато горяха

    49 61 Отговор
    живи хора в Одеса, бяха добрички укрите.
    Когато избиха хора на Майдана бяха добрички
    Западът ги използва за пушечно месо.
    Същото следва и за Територията,

    Коментиран от #6, #16

    04:39 10.08.2026

  • 5 Робот

    38 56 Отговор
    Учените в Украйна предупреждават че през зимата много украйнци ще загинат от студ и глад..! На практика останаха още 2 АЕЦ- а и енергийния колапс ще е факт..!

    04:52 10.08.2026

  • 6 Лекувай сеМалоумник!

    23 26 Отговор

    До коментар #4 от "Когато горяха":

    Или е късно?

    Коментиран от #9

    05:01 10.08.2026

  • 7 Вярно е, Украйна и тая нощ

    30 31 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    контранаступваше и перемогваше.

    Коментиран от #10

    05:19 10.08.2026

  • 8 Яко Перемога и

    21 26 Отговор
    Контранаступ.

    05:22 10.08.2026

  • 9 Въпроса е ти

    16 18 Отговор

    До коментар #6 от "Лекувай сеМалоумник!":

    защо не се лекуваш?!

    05:23 10.08.2026

  • 10 Така е

    10 24 Отговор

    До коментар #7 от "Вярно е, Украйна и тая нощ":

    Не е лесно , да водиш Тридневная , пета година вече ...

    Коментиран от #11, #12, #15

    05:23 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е те нали Украйна победиха, някъде след

    26 6 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    превзеха цялата Курска област заедно с град Курск?

    05:33 10.08.2026

  • 13 Ъъъ

    29 4 Отговор
    "Трагедия в Одеска област: Ранени и тежки разрушения"

    Нормално. Одеса няма ПВО. Свалените дронове и ракети са 0(нула) според украинците.

    05:36 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мишо

    25 5 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    да срещу НАТО И ЕС това не е война на Русия срещу уркина

    05:55 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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