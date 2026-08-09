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Вучич: Европа да не чака отслабване на Русия

Вучич: Европа да не чака отслабване на Русия

9 Август, 2026 23:03, обновена 9 Август, 2026 23:06 2 480 65

  • вучич-
  • президент-
  • сърбия-
  • русия

Сръбският президент предупреди, че светът е на прага на много по-голяма война след визитата на Зеленски

Вучич: Европа да не чака отслабване на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич излезе с остро предупреждение към европейските лидери, заявявайки, че Европа не трябва да очаква бързо отслабване на Русия, и подчерта, че глобалната общност се намира в самото начало на много по-мащабен военен конфликт.

Коментарите му бяха направени в подкаста „MD MEETS“, воден от главния изпълнителен директор на германския медиен гигант „Аксел Шпрингер“ Матиас Дьофнер, броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски приключи първото си официално посещение в Белград.

„Ако ме питате какво мисля лично, без да навлизам в подробности, ние сме в началото на много по-голяма война. Надявах се, че досега ще бъдат предприети стъпки за постигане на мир, но това не се случи и няма да се случи скоро. На ръба сме на глобален сблъсък между Европа и автокрации като Русия“, заяви Вучич пред германския журналист. Според сръбския държавен глава икономическият и военният натиск върху Москва не дават очакваните от Запада резултати в мащаба, който би довел до колапс на руската държава.

Балансът на Белград и критиките за „измяна“

Интервюто на Вучич идва на фона на бурни политически реакции в Сърбия и чужбина след разговорите му със Зеленски. Сръбският лидер категорично отхвърли обвиненията от страна на проруски кръгове в страната, че допускането на украинския президент в Белград представлява „измяна на партньорството с Кремъл“.

„Аз не съм тук, за да угаждам на руснаците, на украинците или на когото и да било друг. Моя единствена задача е да защитавам интересите на Сърбия. Ние сме независима държава и няма да искам разрешение от никого с кого да се срещам“, отсече Вучич. Той припомни, че Сърбия остава единствената страна на Балканите (заедно с Беларус), която отказва да наложи икономически санкции срещу Руската федерация, въпреки засиления натиск от Брюксел за уеднаквяване на външната политика.

Икономическа зависимост и военна неутралност

Въпреки че Сърбия официално подкрепя териториалния интегритет на Украйна, включително по въпроса за Крим, страната запазва тежки структурни обвързаности с Москва. „Ние продължаваме да получаваме огромната част от нашия природен газ от Русия. Освен това руски компании все още притежават нашата петролна индустрия, продадена им от предишни правителства през 2008 г.“, подчерта сръбският президент.

Вучич добави още, че и двете воюващи страни – Русия и Украйна – се намират под огромен вътрешен икономически и социален натиск заради ежедневните човешки жертви, но изходът и реален компромис не се виждат преди пролетта на следващата година. Той призова Европа да преосмисли икономическия си протекционизъм, който по думите му води до упадък на Стария континент спрямо други глобални сили.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    11 23 Отговор
    Много ме кефят Вучин и Путич , на обща снимка , в цял ръст ...

    Коментиран от #10, #26

    23:09 09.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 34 Отговор
    В блатата остана само леш и скрап, Зеленски унищажи све, ботокса се крие по калните мазета от 2022ра

    Коментиран от #9, #11, #51

    23:09 09.08.2026

  • 3 Сърбе на върбе

    13 16 Отговор
    Световонеизвестния Вучич,кой ги брои за нещо сръбските комунистически престъпници,навремето Чърчил ги пусна в Европа,сега всяко сръбско семейство има някой на запад да им праща парички,някой даже са с бг пасоши

    Коментиран от #65

    23:11 09.08.2026

  • 4 Овчар

    27 2 Отговор
    Вие знаете ли че от 8 милиарда население на планетата по малко от милиард и половина са бели....!! Някой тарикат ни завърта яко и ние се избиваме сами..! Егати простия бял човек..!

    Коментиран от #29, #44, #55

    23:11 09.08.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 12 Отговор
    Вучич- дърта сръбска Ку....

    Коментиран от #30

    23:12 09.08.2026

  • 6 стоян георгиев

    4 18 Отговор
    Оште 2014 сам казал че pacсия ште фалира до няколко месеца. очаквам в близките дни да се случи.

    23:12 09.08.2026

  • 7 Сатана Z

    29 7 Отговор
    Зеленият фюрер—еврей беше в Сърбия за да чуе какви са условията на Владимир Владимирович за предстоящата безусловна капитулация на Украинска държава и семейството на Зе.Вучич е предал каквото му е казал ВВП и до там.Зеленият нацист трябваше да приеме първото предложение на Путин още през 2022 .

    Коментиран от #13, #32

    23:12 09.08.2026

  • 8 Глюпости ,

    13 4 Отговор
    А всичко започна с едно нежно , тридневно СВО ... Та сега се сети Мара , да се побара ..

    Коментиран от #14

    23:13 09.08.2026

  • 9 Дядо Торбалан

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бръкни си в гащите да провериш още веднъж мъж ли си, жена или нещо от другите 259.

    Коментиран от #34

    23:13 09.08.2026

  • 10 уикипедия

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Малиии":

    Володимир Зеленски, смешник. Ръст 171 см. Владимир Путин, император. Ръст 173 см.

    Коментиран от #19, #36, #49

    23:14 09.08.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 няма яйца в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 " Уайлдбериз " спря работа
    Хахахахах
    Това е накратко и за Сега само

    Коментиран от #20, #38

    23:15 09.08.2026

  • 12 Мими Кучева 🐕

    6 2 Отговор
    Путин му е до у-я.

    Коментиран от #39

    23:15 09.08.2026

  • 13 Сатанизирания

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Излез от землянката , бе .. ЕвреИН бе , евреИН

    23:16 09.08.2026

  • 14 така е

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Глюпости ,":

    Но още не са минали три дни. Има още два дни бой да ядат колективните западни педофилчета.

    Коментиран от #25

    23:16 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Петър Попара-Црни

    5 4 Отговор
    Вучич , прайш са на германец ,ли ве ,на м ти п

    23:19 09.08.2026

  • 18 Направо затриване без отслабване

    5 12 Отговор
    То и СССР беш сила точно до преди да Умре

    Коментиран от #24, #27

    23:19 09.08.2026

  • 19 Володимир ВЗЕленски, куропианист

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "уикипедия":

    "Я го смркам и дуам секи ден"

    Коментиран от #40

    23:19 09.08.2026

  • 20 Владимир Путин

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ааа и ме принуди ...за 40 дни ......да му спра морето 😄😄😄😄😄😄

    Коментиран от #22, #42

    23:20 09.08.2026

  • 21 Слава на Руската армия Освободителка!

    14 4 Отговор
    С нетърпение чакаме по голямата война и освобождението на Европа от ненавистните фашистки гей-режими!

    Коментиран от #43

    23:21 09.08.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин":

    Сорт, това го забравих, ще го допиша, хахахах

    23:21 09.08.2026

  • 23 Най-важно е последното му изречение

    4 0 Отговор
    от статията.
    Всичко друго е дипломатичен каламбур.

    Коментиран от #45

    23:22 09.08.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Направо затриване без отслабване":

    Немаш Грам гънки- СССР не умря- трнсформира се. Отръска се от прости и мързеливи тип ххххли, прибалти и байганьОВЦИ. И сега сам бие Натуту

    Коментиран от #46

    23:25 09.08.2026

  • 25 Глюпости ,

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "така е":

    Сигурно са имали предвид - три петилетки , а ? 😁

    23:27 09.08.2026

  • 26 Има такива от сегашната среща

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Малиии":

    В цял ръст но Зеленски и Вучич.
    Тъй като Зеленски е по-нисък от Путин, снимките ще те изкефят дори повече

    23:27 09.08.2026

  • 27 И с ЕССР

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Направо затриване без отслабване":

    Същото!

    23:33 09.08.2026

  • 28 АВТОКРАЦИИ като гРозия

    4 4 Отговор
    дори Вучич определя така подвластната на кликата от Кремъл федерация

    23:33 09.08.2026

  • 29 Потлер

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    се казва

    23:37 09.08.2026

  • 30 Ма нали

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ви е приятел

    Коментиран от #35, #64

    23:39 09.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    нищо не знаеш за проблемите на червения фюрер

    23:41 09.08.2026

  • 33 И Вучич усети накъде вее вятърът

    3 7 Отговор
    Само нашият Рундьо не се усеща

    23:44 09.08.2026

  • 34 А тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дядо Торбалан":

    какво те е еня ако си дедко, какъвто се наименуваш

    23:45 09.08.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ма нали":

    Беше, Като Република България.
    Не като Народна Република България.
    Предателите първо са приятели

    Коментиран от #56

    23:47 09.08.2026

  • 36 За в п

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "уикипедия":

    с високи токчета

    Коментиран от #58

    23:52 09.08.2026

  • 37 вучич ЗАЩО ПРИЕМА ТОЯ ХИТЛЕРИСТ В СЪРБИЯ

    5 1 Отговор
    НЕ ТЕ ЛИ Е СРАМ БЕ , ПУУУУ !

    23:53 09.08.2026

  • 38 А ако

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    не е

    23:54 09.08.2026

  • 39 Щото

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мими Кучева 🐕":

    го няма очевидно

    23:55 09.08.2026

  • 40 Е пък и ти

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Володимир ВЗЕленски, куропианист":

    само за това мислиш и пишеш

    23:58 09.08.2026

  • 41 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 3 Отговор
    "..бързо отслабване на Русия.."

    Никой не бърза за никъде....
    Европа само подкрепя Украйна !!!
    Подкрепя до края.
    Края на Русия 😊

    Коментиран от #48

    23:59 09.08.2026

  • 42 Владко

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин":

    къде живееш, поразходи се малко по градчетата и селата из федерацията или в държавите в Европа и Америка

    Коментиран от #47

    00:02 10.08.2026

  • 43 Миризлив

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    тирански ботуш чакаш

    00:03 10.08.2026

  • 44 Да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    И ако някой тъмнобял е н@друсал баба ти , ти кво си виновен ?

    00:06 10.08.2026

  • 45 Европа

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Най-важно е последното му изречение":

    е богата все ще се оправи, важното е с агресори да не търгува

    Коментиран от #63

    00:06 10.08.2026

  • 46 Потресаващо

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    зле си, както и съ съ се ре ту и наследничето чу грозия

    00:10 10.08.2026

  • 47 Владимир Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Владко":

    Кво общо има това с банът ми върху украина относно ползването на Черно Море ??

    00:20 10.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Глюпости

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "уикипедия":

    Накарай го да събуе токчетата и пак го измери 🤭😁

    00:26 10.08.2026

  • 50 Унтер Ден Линден

    4 0 Отговор
    Не знам за края на Русия ,ама вашия край на Евроkочината е много близко и ще висите по уличните лампи и ти И Меркел и Мерц И олиrото Калаc ,и нищо чудно и Младенов и Сталинка преобутата и Макарон ,и шvестеpите от Прееbалтика

    Коментиран от #52

    00:26 10.08.2026

  • 51 Лопата Орешник

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И като напишеш , че мазето е кално се мислиш за по въздействащ ли, центаджия? Според мен е открил поне едно спретнато мазе да се скрие от гиганта Еленски! Тапир!

    00:31 10.08.2026

  • 52 Само

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Унтер Ден Линден":

    си унтер

    00:37 10.08.2026

  • 53 Факти

    1 3 Отговор
    Как може да очакваш нещо, което вече се е случило? Тов е най-слабата Русия в последните 20 години.

    Коментиран от #57

    00:42 10.08.2026

  • 54 Йоро пеец

    0 1 Отговор
    Я па ке си чакам Вуте

    П.с. сърбинавърби ⚡⚡

    00:45 10.08.2026

  • 55 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Какви 1,5 милиарда? Белите сме около милиард - 12%. Отдавна говоря, че Путин е абсолютен идиот да избива бели за кефа на жълтурите.

    00:46 10.08.2026

  • 56 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан

    00:46 10.08.2026

  • 57 Сарьожът

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    През 2026 г. руската икономика е на 9-то място в света по номинален БВП с приблизително 2,66 трилиона долара, според прогнозите на МВФ чрез Worldometer, въпреки че растежът ѝ се е забавил значително до около 1,1% до 1,3% на фона на големи военни разходи, висока инфлация и продължаващи международни санкции.


    През 2006 г. Русия се класира на 10-то място в света по номинален БВП, преминавайки границата от 1 трилион долара за първи път с общ БВП от приблизително 989 милиарда до 1,06 трилиона долара.


    Смешко

    Коментиран от #60

    00:54 10.08.2026

  • 58 Зеленски боклук

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "За в п":

    без токчета съм 151 см.

    01:08 10.08.2026

  • 59 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Бензин ще пускат ли в блатата, казаха ли от бункера!

    01:51 10.08.2026

  • 60 Лопата Орешник

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Сарьожът":

    Хахаа, те нямат вода и кво да ядат, били 9ти в света, те са на последните места от соц републиките, няма по съдрано и пропаднало от балатара, като изключим копейките му!

    01:53 10.08.2026

  • 61 Май преди Русия да отслабне

    1 0 Отговор
    Европа ще е кожа и кости, а от държавата Украйна ще остане само мокро петно в Историята.

    01:56 10.08.2026

  • 62 Хмм

    1 0 Отговор
    като Израел и Турция, и те не участват в санкциите срещу Русия, но не приемат зеленски с военни почести на червен килим, не му дават гръмогласно пари за война срещу Русия, за "убиването на руснаци"

    01:59 10.08.2026

  • 63 И с какво е богата

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Европа":

    Европа?

    Това с което бе богата изтече или фалира и връщане няма.

    А само с банки, авторитетни медии и НПОта не става, защото нищо не произвеждат.

    02:05 10.08.2026

  • 64 Приятелство в истиската политика няма

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ма нали":

    Има интереси. И дипломация.

    Другото е лакеи-васали, национални предатели.

    02:15 10.08.2026

  • 65 Коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сърбе на върбе":

    Путлер се грижи перфектно за унищожаването на блатната империя ...

    03:52 10.08.2026

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