Вучич: Европа да не чака отслабване на Русия

Сръбският президент Александър Вучич излезе с остро предупреждение към европейските лидери, заявявайки, че Европа не трябва да очаква бързо отслабване на Русия, и подчерта, че глобалната общност се намира в самото начало на много по-мащабен военен конфликт.
Коментарите му бяха направени в подкаста „MD MEETS“, воден от главния изпълнителен директор на германския медиен гигант „Аксел Шпрингер“ Матиас Дьофнер, броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски приключи първото си официално посещение в Белград.
„Ако ме питате какво мисля лично, без да навлизам в подробности, ние сме в началото на много по-голяма война. Надявах се, че досега ще бъдат предприети стъпки за постигане на мир, но това не се случи и няма да се случи скоро. На ръба сме на глобален сблъсък между Европа и автокрации като Русия“, заяви Вучич пред германския журналист. Според сръбския държавен глава икономическият и военният натиск върху Москва не дават очакваните от Запада резултати в мащаба, който би довел до колапс на руската държава.
Балансът на Белград и критиките за „измяна“
Интервюто на Вучич идва на фона на бурни политически реакции в Сърбия и чужбина след разговорите му със Зеленски. Сръбският лидер категорично отхвърли обвиненията от страна на проруски кръгове в страната, че допускането на украинския президент в Белград представлява „измяна на партньорството с Кремъл“.
„Аз не съм тук, за да угаждам на руснаците, на украинците или на когото и да било друг. Моя единствена задача е да защитавам интересите на Сърбия. Ние сме независима държава и няма да искам разрешение от никого с кого да се срещам“, отсече Вучич. Той припомни, че Сърбия остава единствената страна на Балканите (заедно с Беларус), която отказва да наложи икономически санкции срещу Руската федерация, въпреки засиления натиск от Брюксел за уеднаквяване на външната политика.
Икономическа зависимост и военна неутралност
Въпреки че Сърбия официално подкрепя териториалния интегритет на Украйна, включително по въпроса за Крим, страната запазва тежки структурни обвързаности с Москва. „Ние продължаваме да получаваме огромната част от нашия природен газ от Русия. Освен това руски компании все още притежават нашата петролна индустрия, продадена им от предишни правителства през 2008 г.“, подчерта сръбският президент.
Вучич добави още, че и двете воюващи страни – Русия и Украйна – се намират под огромен вътрешен икономически и социален натиск заради ежедневните човешки жертви, но изходът и реален компромис не се виждат преди пролетта на следващата година. Той призова Европа да преосмисли икономическия си протекционизъм, който по думите му води до упадък на Стария континент спрямо други глобални сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиии
Коментиран от #10, #26
23:09 09.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11, #51
23:09 09.08.2026
3 Сърбе на върбе
Коментиран от #65
23:11 09.08.2026
4 Овчар
Коментиран от #29, #44, #55
23:11 09.08.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #30
23:12 09.08.2026
6 стоян георгиев
23:12 09.08.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #13, #32
23:12 09.08.2026
8 Глюпости ,
Коментиран от #14
23:13 09.08.2026
9 Дядо Торбалан
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бръкни си в гащите да провериш още веднъж мъж ли си, жена или нещо от другите 259.
Коментиран от #34
23:13 09.08.2026
10 уикипедия
До коментар #1 от "Малиии":Володимир Зеленски, смешник. Ръст 171 см. Владимир Путин, император. Ръст 173 см.
Коментиран от #19, #36, #49
23:14 09.08.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 няма яйца в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 " Уайлдбериз " спря работа
Хахахахах
Това е накратко и за Сега само
Коментиран от #20, #38
23:15 09.08.2026
12 Мими Кучева 🐕
Коментиран от #39
23:15 09.08.2026
13 Сатанизирания
До коментар #7 от "Сатана Z":Излез от землянката , бе .. ЕвреИН бе , евреИН
23:16 09.08.2026
14 така е
До коментар #8 от "Глюпости ,":Но още не са минали три дни. Има още два дни бой да ядат колективните западни педофилчета.
Коментиран от #25
23:16 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Петър Попара-Црни
23:19 09.08.2026
18 Направо затриване без отслабване
Коментиран от #24, #27
23:19 09.08.2026
19 Володимир ВЗЕленски, куропианист
До коментар #10 от "уикипедия":"Я го смркам и дуам секи ден"
Коментиран от #40
23:19 09.08.2026
20 Владимир Путин
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ааа и ме принуди ...за 40 дни ......да му спра морето 😄😄😄😄😄😄
Коментиран от #22, #42
23:20 09.08.2026
21 Слава на Руската армия Освободителка!
Коментиран от #43
23:21 09.08.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Владимир Путин":Сорт, това го забравих, ще го допиша, хахахах
23:21 09.08.2026
23 Най-важно е последното му изречение
Всичко друго е дипломатичен каламбур.
Коментиран от #45
23:22 09.08.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Направо затриване без отслабване":Немаш Грам гънки- СССР не умря- трнсформира се. Отръска се от прости и мързеливи тип ххххли, прибалти и байганьОВЦИ. И сега сам бие Натуту
Коментиран от #46
23:25 09.08.2026
25 Глюпости ,
До коментар #14 от "така е":Сигурно са имали предвид - три петилетки , а ? 😁
23:27 09.08.2026
26 Има такива от сегашната среща
До коментар #1 от "Малиии":В цял ръст но Зеленски и Вучич.
Тъй като Зеленски е по-нисък от Путин, снимките ще те изкефят дори повече
23:27 09.08.2026
27 И с ЕССР
До коментар #18 от "Направо затриване без отслабване":Същото!
23:33 09.08.2026
28 АВТОКРАЦИИ като гРозия
23:33 09.08.2026
29 Потлер
До коментар #4 от "Овчар":се казва
23:37 09.08.2026
30 Ма нали
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ви е приятел
Коментиран от #35, #64
23:39 09.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хахаха
До коментар #7 от "Сатана Z":нищо не знаеш за проблемите на червения фюрер
23:41 09.08.2026
33 И Вучич усети накъде вее вятърът
23:44 09.08.2026
34 А тебе
До коментар #9 от "Дядо Торбалан":какво те е еня ако си дедко, какъвто се наименуваш
23:45 09.08.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Ма нали":Беше, Като Република България.
Не като Народна Република България.
Предателите първо са приятели
Коментиран от #56
23:47 09.08.2026
36 За в п
До коментар #10 от "уикипедия":с високи токчета
Коментиран от #58
23:52 09.08.2026
37 вучич ЗАЩО ПРИЕМА ТОЯ ХИТЛЕРИСТ В СЪРБИЯ
23:53 09.08.2026
38 А ако
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":не е
23:54 09.08.2026
39 Щото
До коментар #12 от "Мими Кучева 🐕":го няма очевидно
23:55 09.08.2026
40 Е пък и ти
До коментар #19 от "Володимир ВЗЕленски, куропианист":само за това мислиш и пишеш
23:58 09.08.2026
41 Урсула фон дер Лайен, председател
Никой не бърза за никъде....
Европа само подкрепя Украйна !!!
Подкрепя до края.
Края на Русия 😊
Коментиран от #48
23:59 09.08.2026
42 Владко
До коментар #20 от "Владимир Путин":къде живееш, поразходи се малко по градчетата и селата из федерацията или в държавите в Европа и Америка
Коментиран от #47
00:02 10.08.2026
43 Миризлив
До коментар #21 от "Слава на Руската армия Освободителка!":тирански ботуш чакаш
00:03 10.08.2026
44 Да питам
До коментар #4 от "Овчар":И ако някой тъмнобял е н@друсал баба ти , ти кво си виновен ?
00:06 10.08.2026
45 Европа
До коментар #23 от "Най-важно е последното му изречение":е богата все ще се оправи, важното е с агресори да не търгува
Коментиран от #63
00:06 10.08.2026
46 Потресаващо
До коментар #24 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":зле си, както и съ съ се ре ту и наследничето чу грозия
00:10 10.08.2026
47 Владимир Путин
До коментар #42 от "Владко":Кво общо има това с банът ми върху украина относно ползването на Черно Море ??
00:20 10.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Глюпости
До коментар #10 от "уикипедия":Накарай го да събуе токчетата и пак го измери 🤭😁
00:26 10.08.2026
50 Унтер Ден Линден
Коментиран от #52
00:26 10.08.2026
51 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И като напишеш , че мазето е кално се мислиш за по въздействащ ли, центаджия? Според мен е открил поне едно спретнато мазе да се скрие от гиганта Еленски! Тапир!
00:31 10.08.2026
52 Само
До коментар #50 от "Унтер Ден Линден":си унтер
00:37 10.08.2026
53 Факти
Коментиран от #57
00:42 10.08.2026
54 Йоро пеец
П.с. сърбинавърби ⚡⚡
00:45 10.08.2026
55 Факти
До коментар #4 от "Овчар":Какви 1,5 милиарда? Белите сме около милиард - 12%. Отдавна говоря, че Путин е абсолютен идиот да избива бели за кефа на жълтурите.
00:46 10.08.2026
56 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан
00:46 10.08.2026
57 Сарьожът
До коментар #53 от "Факти":През 2026 г. руската икономика е на 9-то място в света по номинален БВП с приблизително 2,66 трилиона долара, според прогнозите на МВФ чрез Worldometer, въпреки че растежът ѝ се е забавил значително до около 1,1% до 1,3% на фона на големи военни разходи, висока инфлация и продължаващи международни санкции.
През 2006 г. Русия се класира на 10-то място в света по номинален БВП, преминавайки границата от 1 трилион долара за първи път с общ БВП от приблизително 989 милиарда до 1,06 трилиона долара.
Смешко
Коментиран от #60
00:54 10.08.2026
58 Зеленски боклук
До коментар #36 от "За в п":без токчета съм 151 см.
01:08 10.08.2026
59 Лопата Орешник
01:51 10.08.2026
60 Лопата Орешник
До коментар #57 от "Сарьожът":Хахаа, те нямат вода и кво да ядат, били 9ти в света, те са на последните места от соц републиките, няма по съдрано и пропаднало от балатара, като изключим копейките му!
01:53 10.08.2026
61 Май преди Русия да отслабне
01:56 10.08.2026
62 Хмм
01:59 10.08.2026
63 И с какво е богата
До коментар #45 от "Европа":Европа?
Това с което бе богата изтече или фалира и връщане няма.
А само с банки, авторитетни медии и НПОта не става, защото нищо не произвеждат.
02:05 10.08.2026
64 Приятелство в истиската политика няма
До коментар #30 от "Ма нали":Има интереси. И дипломация.
Другото е лакеи-васали, национални предатели.
02:15 10.08.2026
65 Коментар
До коментар #3 от "Сърбе на върбе":Путлер се грижи перфектно за унищожаването на блатната империя ...
03:52 10.08.2026