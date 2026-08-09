Вучич: Европа да не чака отслабване на Русия

Сръбският президент Александър Вучич излезе с остро предупреждение към европейските лидери, заявявайки, че Европа не трябва да очаква бързо отслабване на Русия, и подчерта, че глобалната общност се намира в самото начало на много по-мащабен военен конфликт.

Коментарите му бяха направени в подкаста „MD MEETS“, воден от главния изпълнителен директор на германския медиен гигант „Аксел Шпрингер“ Матиас Дьофнер, броени часове след като украинският президент Володимир Зеленски приключи първото си официално посещение в Белград.

„Ако ме питате какво мисля лично, без да навлизам в подробности, ние сме в началото на много по-голяма война. Надявах се, че досега ще бъдат предприети стъпки за постигане на мир, но това не се случи и няма да се случи скоро. На ръба сме на глобален сблъсък между Европа и автокрации като Русия“, заяви Вучич пред германския журналист. Според сръбския държавен глава икономическият и военният натиск върху Москва не дават очакваните от Запада резултати в мащаба, който би довел до колапс на руската държава.

Балансът на Белград и критиките за „измяна“

Интервюто на Вучич идва на фона на бурни политически реакции в Сърбия и чужбина след разговорите му със Зеленски. Сръбският лидер категорично отхвърли обвиненията от страна на проруски кръгове в страната, че допускането на украинския президент в Белград представлява „измяна на партньорството с Кремъл“.

„Аз не съм тук, за да угаждам на руснаците, на украинците или на когото и да било друг. Моя единствена задача е да защитавам интересите на Сърбия. Ние сме независима държава и няма да искам разрешение от никого с кого да се срещам“, отсече Вучич. Той припомни, че Сърбия остава единствената страна на Балканите (заедно с Беларус), която отказва да наложи икономически санкции срещу Руската федерация, въпреки засиления натиск от Брюксел за уеднаквяване на външната политика.

Икономическа зависимост и военна неутралност

Въпреки че Сърбия официално подкрепя териториалния интегритет на Украйна, включително по въпроса за Крим, страната запазва тежки структурни обвързаности с Москва. „Ние продължаваме да получаваме огромната част от нашия природен газ от Русия. Освен това руски компании все още притежават нашата петролна индустрия, продадена им от предишни правителства през 2008 г.“, подчерта сръбският президент.

Вучич добави още, че и двете воюващи страни – Русия и Украйна – се намират под огромен вътрешен икономически и социален натиск заради ежедневните човешки жертви, но изходът и реален компромис не се виждат преди пролетта на следващата година. Той призова Европа да преосмисли икономическия си протекционизъм, който по думите му води до упадък на Стария континент спрямо други глобални сили.