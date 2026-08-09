Потушиха голям пожар в петролен терминал в Баку

Пожарът в района на петролния терминал в Баку е напълно потушен, потвърдиха официално от Министерството на извънредните ситуации на Азербайджан в неделя вечерта.

Инцидентът е възникнал в следобедните часове на 9 август в Хатайския район на столицата, разположен на улица „Орхан Исмаилов“. Огънят е обхванал резервоар за гориво (петролен резервоар), като по свидетелства на очевидци в социалните мрежи първоначално е отекнал взрив.

Благодарение на незабавната и координирана намеса на екипите на Държавната служба за пожарна защита, пламъците са били локализирани бързо, което е предотвратило разпространението им към съседни петролни съоръжения и цистерни в стратегическия терминал. На мястото веднага са изпратени и засилени полицейски патрули, които са отцепили района, осигурявайки безпрепятствен достъп на огнеборците до огнището.

Националната информационна агенция на Азербайджан – АРА, цитира медицинското обединение ТАБИБ, според което сигналът към Спешна помощ е подаден около 15:55 часа местно време. На мястото веднага е изпратен медицински екип, но за щастие няма загинали или ранени граждани, като никой от района не е потърсил спешна медицинска помощ.

Към 23:00 ч. българско време обстановката на място е напълно овладяна, извършват се регулярни проверки за безопасност и охлаждане на засегнатите съоръжения, а компетентните органи започват разследване, за да установят точните причини за възникването на експлозията в цистерната.