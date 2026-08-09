Потушиха голям пожар в петролен терминал в Баку

Пожарът в района на петролния терминал в Баку е напълно потушен, потвърдиха официално от Министерството на извънредните ситуации на Азербайджан в неделя вечерта.
Инцидентът е възникнал в следобедните часове на 9 август в Хатайския район на столицата, разположен на улица „Орхан Исмаилов“. Огънят е обхванал резервоар за гориво (петролен резервоар), като по свидетелства на очевидци в социалните мрежи първоначално е отекнал взрив.
Благодарение на незабавната и координирана намеса на екипите на Държавната служба за пожарна защита, пламъците са били локализирани бързо, което е предотвратило разпространението им към съседни петролни съоръжения и цистерни в стратегическия терминал. На мястото веднага са изпратени и засилени полицейски патрули, които са отцепили района, осигурявайки безпрепятствен достъп на огнеборците до огнището.
Националната информационна агенция на Азербайджан – АРА, цитира медицинското обединение ТАБИБ, според което сигналът към Спешна помощ е подаден около 15:55 часа местно време. На мястото веднага е изпратен медицински екип, но за щастие няма загинали или ранени граждани, като никой от района не е потърсил спешна медицинска помощ.
Към 23:00 ч. българско време обстановката на място е напълно овладяна, извършват се регулярни проверки за безопасност и охлаждане на засегнатите съоръжения, а компетентните органи започват разследване, за да установят точните причини за възникването на експлозията в цистерната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗаПръв път Русия има диктатор
Коментиран от #7, #11, #12
23:01 09.08.2026
2 Слава Украйна
Коментиран от #15, #25
23:01 09.08.2026
3 ГруZz 200
Той демилитаризира Най добре Русия
Коментиран от #16, #26
23:02 09.08.2026
4 3 Дневно СВО
Коментиран от #14
23:03 09.08.2026
5 Една Рускиня в Холандия
В русия тези алкохолици само повръщаха върху нас и нищо не правеха
23:05 09.08.2026
6 иван костов
23:06 09.08.2026
7 Глюпости
До коментар #1 от "ЗаПръв път Русия има диктатор":Той има клифор ..
23:06 09.08.2026
8 Педофил Къща не храни
Дадоха цяла Руспия
23:07 09.08.2026
9 Гърбав Русофил
Пускам си гризната жена за 2€
И ми дреми на мекия дето сам си го лапам
23:08 09.08.2026
10 Емигрант
Жалки сте, но това е защото усещате, че времето ви изтича.
Господ е с Русия, защото е на правата страна!
23:09 09.08.2026
11 Анти-трол
До коментар #1 от "ЗаПръв път Русия има диктатор":А кой го казва, някой бот или активен петроханец?
Коментиран от #13
23:10 09.08.2026
12 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:
До коментар #1 от "ЗаПръв път Русия има диктатор":Доказан педофил беше баща ти !
23:14 09.08.2026
13 Евалла на Путин
До коментар #11 от "Анти-трол":Дворецът му има църква до нея стриптис бар а от другата страна е Гей зона със пълен набор разширител и уплътнители и група африканци
Коментиран от #17
23:15 09.08.2026
14 Бот-стоп
До коментар #4 от "3 Дневно СВО":Само ти знаешь за този план, на никого не казвай
23:15 09.08.2026
15 Попиляха Русия
До коментар #2 от "Слава Украйна":Пръснаха ауспуха на мечката без Плюнка
23:16 09.08.2026
16 Зависи
До коментар #3 от "ГруZz 200":само от руския народ.... той решава, никой друг!
23:17 09.08.2026
17 мдаа
До коментар #13 от "Евалла на Путин":Има нещо в главата ти, нещо подобно на мисъл, но откъде се е взело, само ти си знаеш...
23:18 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ха
23:50 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Альоооо
23:56 09.08.2026
24 Иван
00:07 10.08.2026
25 Иван
До коментар #2 от "Слава Украйна":Слава Джон Демянюнг!
00:08 10.08.2026
26 Иван
До коментар #3 от "ГруZz 200":Дано Бенямин Нетаняху бъде изгорен жив, вместо да бъде разкъсан от диви животни.
00:11 10.08.2026