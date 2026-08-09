Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Азербайджан »
Потушиха голям пожар в петролен терминал в Баку

Потушиха голям пожар в петролен терминал в Баку

9 Август, 2026 22:55, обновена 9 Август, 2026 22:59 1 237 26

  • азербайджан-
  • пожар-
  • терминал-
  • баку

Спешните служби в Азербайджан реагираха светкавично след експлозия в цистерна, няма пострадали

Потушиха голям пожар в петролен терминал в Баку - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът в района на петролния терминал в Баку е напълно потушен, потвърдиха официално от Министерството на извънредните ситуации на Азербайджан в неделя вечерта.

Инцидентът е възникнал в следобедните часове на 9 август в Хатайския район на столицата, разположен на улица „Орхан Исмаилов“. Огънят е обхванал резервоар за гориво (петролен резервоар), като по свидетелства на очевидци в социалните мрежи първоначално е отекнал взрив.

Благодарение на незабавната и координирана намеса на екипите на Държавната служба за пожарна защита, пламъците са били локализирани бързо, което е предотвратило разпространението им към съседни петролни съоръжения и цистерни в стратегическия терминал. На мястото веднага са изпратени и засилени полицейски патрули, които са отцепили района, осигурявайки безпрепятствен достъп на огнеборците до огнището.

Националната информационна агенция на Азербайджан – АРА, цитира медицинското обединение ТАБИБ, според което сигналът към Спешна помощ е подаден около 15:55 часа местно време. На мястото веднага е изпратен медицински екип, но за щастие няма загинали или ранени граждани, като никой от района не е потърсил спешна медицинска помощ.

Към 23:00 ч. българско време обстановката на място е напълно овладяна, извършват се регулярни проверки за безопасност и охлаждане на засегнатите съоръжения, а компетентните органи започват разследване, за да установят точните причини за възникването на експлозията в цистерната.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗаПръв път Русия има диктатор

    3 16 Отговор
    Доказан Педофил!!

    Коментиран от #7, #11, #12

    23:01 09.08.2026

  • 2 Слава Украйна

    4 14 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #15, #25

    23:01 09.08.2026

  • 3 ГруZz 200

    4 16 Отговор
    Дано путин остане на власт още 2-3 години
    Той демилитаризира Най добре Русия

    Коментиран от #16, #26

    23:02 09.08.2026

  • 4 3 Дневно СВО

    4 14 Отговор
    Всичко върви по план 2 милиона Руснака лежът в Украинският чернозем

    Коментиран от #14

    23:03 09.08.2026

  • 5 Една Рускиня в Холандия

    3 12 Отговор
    Тука сме добре има хляб и месо

    В русия тези алкохолици само повръщаха върху нас и нищо не правеха

    23:05 09.08.2026

  • 6 иван костов

    16 2 Отговор
    Украинските терористи запалиха земното кълбо ! Нужна е резолюция на ООН за борба с украинският тероризъм и режимите , които го поддържат!

    23:06 09.08.2026

  • 7 Глюпости

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЗаПръв път Русия има диктатор":

    Той има клифор ..

    23:06 09.08.2026

  • 8 Педофил Къща не храни

    3 8 Отговор
    Те му
    Дадоха цяла Руспия

    23:07 09.08.2026

  • 9 Гърбав Русофил

    3 5 Отговор
    Пия си парцуцата
    Пускам си гризната жена за 2€
    И ми дреми на мекия дето сам си го лапам

    23:08 09.08.2026

  • 10 Емигрант

    11 3 Отговор
    Лгбт слугите тук гледат да изкарат колкото се може повече от мизерното си подаяние в подкрепа на нечисти сили.
    Жалки сте, но това е защото усещате, че времето ви изтича.
    Господ е с Русия, защото е на правата страна!

    23:09 09.08.2026

  • 11 Анти-трол

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗаПръв път Русия има диктатор":

    А кой го казва, някой бот или активен петроханец?

    Коментиран от #13

    23:10 09.08.2026

  • 12 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗаПръв път Русия има диктатор":

    Доказан педофил беше баща ти !

    23:14 09.08.2026

  • 13 Евалла на Путин

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "Анти-трол":

    Дворецът му има църква до нея стриптис бар а от другата страна е Гей зона със пълен набор разширител и уплътнители и група африканци

    Коментиран от #17

    23:15 09.08.2026

  • 14 Бот-стоп

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "3 Дневно СВО":

    Само ти знаешь за този план, на никого не казвай

    23:15 09.08.2026

  • 15 Попиляха Русия

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Пръснаха ауспуха на мечката без Плюнка

    23:16 09.08.2026

  • 16 Зависи

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГруZz 200":

    само от руския народ.... той решава, никой друг!

    23:17 09.08.2026

  • 17 мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евалла на Путин":

    Има нещо в главата ти, нещо подобно на мисъл, но откъде се е взело, само ти си знаеш...

    23:18 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха

    4 1 Отговор
    Хайде блокирай ме .Жалък шекелджия.

    23:50 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Альоооо

    3 1 Отговор
    Кой ще ти коментира профанизма като триеш всичко?

    23:56 09.08.2026

  • 24 Иван

    5 2 Отговор
    Следващият път ще им отнеме по-дълго време да потушат пожара.

    00:07 10.08.2026

  • 25 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Слава Джон Демянюнг!

    00:08 10.08.2026

  • 26 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГруZz 200":

    Дано Бенямин Нетаняху бъде изгорен жив, вместо да бъде разкъсан от диви животни.

    00:11 10.08.2026