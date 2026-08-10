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Турция възобнови преминаването на кораби в Черно море

Турция възобнови преминаването на кораби в Черно море

10 Август, 2026 05:07, обновена 10 Август, 2026 05:11 1 116 1

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След временни забавяния поради съображения за сигурност, Анкара отново отвори проливите за търговския трафик съгласно Конвенцията от Монтрьо

Турция възобнови преминаването на кораби в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция възобнови пропускането на търговски кораби през своите проливи Босфора и Дарданелите към Черно море, съобщи агенция Bloomberg​.

Решението идва броени часове след като международните пазари бяха разтревожени от информацията за наложени ограничения и забавяния на разрешителните за плавателни съдове, насочени към руски и украински пристанища. Към ранните часове на 10 август официални представители в Анкара потвърдиха, че преминаването се извършва гладко и безпроблемно.

Какво се случи през уикенда?

В събота Bloomberg разпространи информация, според която Генералната дирекция за брегова сигурност на Турция е забавила издаването на транзитни разрешителни за кораби, пътуващи към ключовото руско петролно и зърнено пристанище Новоросийск, както и към обекти в Украйна.

Мерките бяха продиктувани от ескалиращото напрежение в Черно море. По-рано през седмицата турското Министерство на външните работи съобщи за ранени екипажи, включително турски граждани, след атаки с дронове срещу два кораба, собственост на турски компании. Това принуди турския външен министър Хакан Фидан да призове Москва и Киев да обявят спешен мораториум върху нападенията срещу цивилни плавателни съдове в акваторията.

Свободно преминаване съгласно международното право

Въпреки наложените за кратко временни филтри за проверка, турски държавни служители, цитирани от агенция Reuters, побързаха да успокоят международната общност. Те подчертаха, че преминаването на търговски съдове остава напълно свободно в рамките на разпоредбите на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г., която гарантира сигурността и свободното търговско плаване в мирно време.

Данните от сателитното проследяване на кораби в реално време потвърдиха раздвижването. Например, големият петролен танкер Aegean Dream влезе в протока Дарданели в неделя, след като изчакваше разрешение на котва от четвъртък насам. Подобно разрешение получи и контейнеровозът Mehmet Kahveci A, като и двата съда плават в посока терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск.

Влияние върху световната търговия и пазари

Новината за бързото стабилизиране на трафика донесе временно облекчение за световната икономика. Черноморският регион е критичен коридор за глобалните доставки на зърно и енергийни суровини. Евентуална дългосрочна блокада от страна на Турция заплашваше сериозно да усложни международната търговия, особено в контекста на продължаващите геополитически сътресения около Ормузкия проток и конфликтите в Близкия изток. Рисковете в Черно море вече бяха оказали своето влияние през изминалите седмици, изтласквайки цените на пшеницата до най-високите им нива за последните две години.

Към настоящия момент корабоплаването към българските, румънските и турските пристанища на север продължава да се извършва без прекъсване. Анкара остава в активен диалог с двете воюващи страни за избягване на бъдещи инциденти, засягащи цивилни моряци и товари.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Българските турци

    1 0 Отговор
    Когато Иран и Сащ се пазарят кой колко ще скубе от Ормуз , другите които си имат проливи и канали ще седят и ще им гледат сеира ли си мислите ?!....

    07:29 10.08.2026

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