10 август 1913 г. Букурещкият мир - как съюзниците ограбват България

На 10 август 1913 г. е сключен Букурещкият мирен договор между Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция, от една страна, и България, от друга. С документа се слага край на Втората балканска война.
Под натиска на румънските войски, достигнали околностите на София, България е принудена да отстъпи Южна Добруджа на Румъния и да се откаже от претенциите си за Македония. Съгласно договора Сърбия получава Вардарския, а Гърция – Егейския дял на областта. За България остават Пиринският край и Западна Тракия. Тя отказва да приеме тези условия за окончателни и по време на Първата световна война се присъединява към Централните сили, за да потърси реванш от Сърбия.
След подписването на 17 май 1913 г. на Лондонския мирен договор отношенията в победилата коалиция се изострят.
Договорът слага край на войната, но не премахва военната обстановка на Балканите. Причината е възникналото напрежение между основните играчи в победилата коалиция.
Ако преди година България успява чрез дипломация да създаде действащ и успешен блок срещу Османската империя, то в месеците около подготовката на мирния договор в Лондон София изпада в международна изолация.
Според някои историци, заслепен от военните успехи цар Фердинанд заповядва на 16 юни 1913 г. армията ни да нападне доскорошните съюзници Гърция и Сърбия.
Той е нетърпелив да изчака арбитража на руския цар. Последствията са плачевни за България. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България и без почти никаква съпротива стига до Враца. При Белоградчик се среща със сръбската армия. Видин пада в обкръжение. Причината е, че основните български сили са хвърлени срещу гърците и сърбите.
На 5 юли правителството на Васил Радославов обявява, че е съгласно да отстъпи на Румъния Южна Добруджа, и иска примирие. В отговор румънският премиер Титу Майореску отправя покана към воюващите страни за мирни преговори в Букурещ. България откликва първа и изпраща свои представители в румънската столица на 13 юли. Три дни по-късно в Букурещ пристигат и делегациите на бившите български съюзници – Гърция, Сърбия и Черна гора.
Букурещката конференция започва на 17 юли. В това време военните действия продължават, защото Сърбия и Гърция настояват за уговаряне на мирните условия преди огънят да бъде прекратен. Успешният отпор на българите край Кресненския пролом обаче склонява Гърция на примирие (18 юли). На 21 юли е постигнато споразумение за новата граница между България и Румъния, но усилията на българските дипломати да спечелят румънска подкрепа срещу сърби и гърци остават безуспешни.
Българо-сръбските и българо-гръцките гранични въпроси са уредени до 24 юли. Първоначално Пашич предлага за граница река Струма. Това предложение не е прието, но българите са принудени да се откажат от Щип, Радовиш и Кочани, които владеят до войната. Венизелос поисква цялото егейско крайбрежие до село Макри (няколко километра западно от Дедеагач), но под натиска на останалите участници в конференцията намалява претенциите си. Русия и Австро-Унгария се намесват в полза на България в преговорите за Кавала, но Венизелос си издейства подкрепа от други две велики европейски сили – Франция и Германия. В крайна сметка българските делегати отстъпват Кавала под заплахата на Майореску, че румънските войски ще окупират София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 1253
Коментиран от #11, #55
04:00 10.08.2023
5 Факт
04:03 10.08.2023
6 Госあ
Коментиран от #8, #24, #32
04:25 10.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Zвяра 🇷🇺
До коментар #6 от "Госあ":Днес се вижда как този запад унищожава България
Коментиран от #19, #77
04:53 10.08.2023
9 Zвяра 🇷🇺
До коментар #1 от "АРГОН":След това няма да има България ако се продължава с ес и САЩ
Коментиран от #76
04:54 10.08.2023
10 Вълканов
05:23 10.08.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Равносметка
06:22 10.08.2023
13 Мдааа
Коментиран от #52, #56, #78
06:24 10.08.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 с любезното съдействие
06:37 10.08.2023
16 В момента
07:08 10.08.2023
17 Ще има и още
До коментар #1 от "АРГОН":От няколко дни новата тактика на опозицията в РСМ е да изопачава политиката на страната ни като враждебна към всички съседи тук на Балканите.
Формално за целта се раздухва една декларация на непризната в България македонска организация. Раздухват и случая с ненормалника в Кавала - дават го като пример за наша враждебност към Гърция.
Казано иначе искат да повторят историята от 1913-та, да настроят всички съседи да скочат върху България както тогава.
Ето защо ако у нас политиците ни не разчитат тези враждебни знаци и не изготвят стратегия, кармата ни за 21-ви век може да се окаже доста по различна от тази която очакваш.
07:26 10.08.2023
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Госあ
До коментар #8 от "Zвяра 🇷🇺":Да вижда се, а също така де вижда и същата тактика на запада да воюва с украинците като пушечно месо. Украйна ще я сполети същата съдба, ще бъде орязана.
07:53 10.08.2023
20 УЙКО-КАЛЕКО
08:17 10.08.2023
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 УЙКО-КАЛЕКО
11:47 10.08.2023
24 Българин
До коментар #6 от "Госあ":Спасила????
Я се запитай, защо няма български войски на границата с Румъния?
Според секретен договор между България и Русия, ако Румъния нападне България, Русия ще нападне Румъния! Не само ,че Матушката ти не напада, ами осигурява понтоните мостове с които румънците преминават Дунав!!!
Коментиран от #53, #57, #70
12:33 10.08.2023
25 ССС
Да оплюем пак Русия, а? Що се намеси в полза на България? Сигурно с користни подбуди!
А какво да кажем за другите две? Още от тогава са ни страхотни "приятели и съюзници"! С такива - врагове просто не ни трябват. Ама взехме ли си поука? Не - няма и 30г. по-късно сме ортаци с едната. Видяхме резултата. Сега сме ортаци и с двете. Не ми се мисли какъв ще е резултата тоя път. Така, драги евроатлантици - продължавайте да оплювате Русия, и сънародниците си, които я подкрепяме.
Коментиран от #26
15:12 10.08.2023
26 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #25 от "ССС":"Букурещкия договор" от 1913 г.... Толкова години са минали, а още се крие, КОЙ от българската делегация, скрива в джоба си телеграмата от България с известието, че обкръжената в Кресненското дефиле гръцка армия е пред ПЪЛЕН РАЗГРОМ????, но гърците са добре информирани и бързешком налагат на нашата делегация да приеме капитулантски «мирен» договор...
Коментиран от #27, #28, #29
23:18 10.08.2023
27 копи пейст
До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":След като на 16 юли гръцкият делегат Венизелос продължава да отказва всяко примирие без прелиминарен мир, намира същия ден следобед, връщайки се в хотела си, следната телеграма от гръцкият крал Константин:
"Главнокомандващ. До г. министър-председателя Венизелос, Букурещ,
Вследствие на необяснимото бездействие на сръбската войска с нашето настъпление привлякохме по-голямата част от българската войска срещу нас...
Нашата войска стигна до физическите и морални граници на издръжливостта.
При тези условия не мога да отказвам примирието. Постарайте се да намерите начин за спиране на военните действия".
Константин, цар (22)
Това е съдържанието на телеграмата, с която гръцкият крал Константин инструктира своята делегация на конференцията в Букурещ да да побърза да сключи примирие. Министър – председателят Елефтериос Венизелос отива незабавно при румънския министър-председател и го уведомява, че августейшият му господар милостиво се е съгласил на примирието, като израз нахуманност. Всъщност за господаря му то било по-скоро средство за оцеляване."
Вентирис продължава: "Драмата се разигра с мълниеносна бързина в Букурещ; изходът бе сполучлив за Гърция. Но зад дипломатическата сцена, в планинските вериги на Балкана, облятата с кръв гръцка войска преживя моменти на агония".
"За щастие - отбелязва той - българите (т.е. българското правителство или по-скоро българските делегати в Букурещ) още нямаха сведения за сполуката на войската им".
23:27 10.08.2023
28 копи пейст
До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":При бързото сключване на примирие гърците намират съюзник в лицето на … българския делегат в Букурещ ген. - майор Иван Фичев?!
Неговото поведение в дните на сключването на примирието е голяма мистерия, която дълго време остава неразкрита, а по идеологически причини и неанализирана вв българската историография.
Частично светлина по въпроса хвърля дипломатът историкът Симеон Радев - другият член на българската делегация в Букурещ. И то десетилетия след края на Междусъюзническата война.
На 12.08.1946г. началникът на Военноисторическия отдел при Щаба на армията ген. Кецкаров се обръща към Симеон Радев със следната писмена молба:
" Военноисторическият отдел, като има сведения, че правителството е уведомило телеграфически делегацията за въпросните успехи ( при Кресна - б. м.) , моли Вас като единствен жив член от делегацията да съобщите получавано ли е телеграфическо известие за казаните успехи и как е повлияло то върху сключването на примирието". (24)
Ето отговорът на С. Радев : " …когато на 17-и сутринта тръгнахме за заседанието, на което, както бяхме предизвестени още вечерта, трябваше Майореску (25) да обяви със съгласието на нашите врагове сключването на примирие, достигна ни на вратата на хотела един от секретарите, който , махайки една току-що дешифрирана телеграма, ни каза радостно :
"Добри известия от фронта" Но Фичев грабна от ръката му тая телеграма, тури я джоба си, без да я прочете, и каза : " Не може да има добри известия от една армия, ком
00:07 11.08.2023
29 копи пейст
До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Но Фичев грабна от ръката му тая телеграма, тури я джоба си, без да я прочете, и каза : " Не може да има добри известия от една армия, командвана от Савова и Радкото. " Той прибави даже към името на армията едно прилагателно тъй грозно, че не желая да го кажа тук. Тая сцена е запечатана в моя спомен и неведнъж съм я разказвал като пример на помрачението, до което лошите чувства могат да докарат един човек…"
Така според свидетелствата на големия български историк и дипломат ген. - майор Иван Фичев пренебрегва важната телеграма от България за успешния ход на Кресненската операция. Без да я чете фактически я укрива от другите двама български делегати - Симеон Радев и Димитър Тончев. Мотивите за това негово действие са неизвестни. Така както разказва случаят С. Радев излиза, че са резултат на личната неприязън на ген. - майор Иван Фичев спрямо генералите М. Савов и Р. Димитриев.
Това поведение е осъдително. Каквито и да са били мотивите с едноличния си ход ген. - майор Иван Фичев улеснява плановете на гърците да спасят армията си от чувала в Кресна чрез бързо примирие. Престъпно нехайство или предателство на генералът русофил? Въпросът остава все още открит - век след Междусъюзническата война.
00:11 11.08.2023
30 Кирил
Коментиран от #34
04:02 10.08.2025
31 България е била цяла
Коментиран от #61
04:13 10.08.2025
32 Спасила таратанци
До коментар #6 от "Госあ":Умишлено бави арбитража, като в същото време провожда емисари които да подтикнат царя да нападне съюзниците...
04:16 10.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хмм
До коментар #30 от "Кирил":и отмъщението на Фердинанд, че българската войска не му осигурила влизане в Цариград като римски император, дори позлатена колесница си приготвил с бели коне, но холера покосила армията, но точно защото е австриец, Австро Унгария не позволила на Румъния да влезе в София.
05:11 10.08.2025
35 Злобното Джуджи
Затова сме си братушки 😁
05:47 10.08.2025
36 дядото
06:22 10.08.2025
37 Край
06:25 10.08.2025
38 Падение!
06:27 10.08.2025
39 Госあ
07:01 10.08.2025
40 Българин 🇧🇬
07:08 10.08.2025
41 Хихихих
07:22 10.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Древен
Вълци в овчи кожи...
08:16 10.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #46, #47
08:51 10.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ПРИПОМНЯНЕ
"Главнокомандващ. До г. министър-председателя Венизелос, Букурещ,
Вследствие на необяснимото бездействие на сръбската войска с нашето настъпление привлякохме по-голямата част от българската войска срещу нас...
Нашата войска стигна до физическите и морални граници на издръжливостта.
При тези условия не мога да отказвам примирието. Постарайте се да намерите начин за спиране на военните действия".
Константин, цар (22)
Това е съдържанието на телеграмата, с която гръцкият крал Константин инструктира своята делегация на конференцията в Букурещ да да побърза да сключи примирие. Министър – председателят Елефтериос Венизелос отива незабавно при румънския министър-председател и го уведомява, че августейшият му господар милостиво се е съгласил на примирието, като израз на хуманност. Всъщност за господаря му то било по-скоро средство за оцеляване."
Вентири
08:56 10.08.2025
49 боклук
Коментиран от #58
09:11 10.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 На Ганчо все друг му е виновен
11:21 10.08.2025
52 Јас
До коментар #13 от "Мдааа":Коментар типичен за лице со параноидна шизофренија.
12:40 10.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ха ХаХа
Има Берлински,Ньойски,Букерещки и Парижки
16:26 10.08.2025
55 Фердинанд е бил
До коментар #4 от "1253":би - сексуален.
Твий прадядо го е облекчавал.
Това е причината да защитаваш безумния германец на българския престол.
20:28 10.08.2025
56 Така е
До коментар #13 от "Мдааа":Кой обича наду пени предатели?
20:30 10.08.2025
57 Ама че си
До коментар #24 от "Българин":глу пава!
Кой не изчаква арбитража на Руския Цар за подялбата на Македония?
Кой започва междусъюзническата Втора Балканска война, което е било против волята на Руския Цар, който е подкрепял Балканския съюз срещу Османската империя?
Предупреден ли е бил безумният германец Фердинанд на българския престол, че който започне война срещу другите съюзници, Русия ще бъде срещу него?
Впрочем, по време на Първата Балканска война Румъния е била в съюзни отношения с Османската империя, като е снабдявала турската армия със западни оръжия и боеприпаси по Дунав и през Черно море - до Истанбул.
Това е причината за торпедната атака на торпедоносеца "Дръзки", който торпилира турския крайцер "Хамидие" (аналог на руския ракетен крайцер "Москва") и прекъсва военните конвои от Румъния за Изтанбул.
А Русия тогава наистина пази гърба на България от румънската армия и затова не е имало български войски в Добруджа.
20:42 10.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Царство България - агресор
Отново безу мният германец от гр. Кобург на българския престол, обявил година по-рано ВЪОРЪЖЕН НЕУТРАЛИТЕТ, заповядва на Българската армия да атакува в гръб Сърбия, докато последната (съюзничка на братска Русия, която предадохме) води тежки отбранителни боеве срещу Австроунгарската империя.
Така България разгромява Сърбия и я изважда от войната, като същевременно става мост между Германия и Австроунгария от европейския театър на военните действия и Османската империя - съюзник на продажното Царство България - във войната на Тройния съюз срещу антантата на братска Русия, Франция и Великобритания...
21:05 10.08.2025
60 Втората национална катастрофа
Резултатът от ПСВ за прода жното Царство България е заслужен за нейното предателство - Ньойският мирен договор, с който сме орязани до държава без Егейско море и без Западните покрайнини; с площ от 103 хиляди кв.км. от 160 хиляди кв.км след Първата Балканска война; без армия; без флот; без авиация, но с непосилни репарации в селскостопанска и др. натура и за десетки милиони златни швейцарски франкове...
България тотално е съсипана от кобурготския ни цар фердинанд и от русофобите, нав едени на Германия, Австроунгария и Османската империя.
21:08 10.08.2025
61 Коджа Асен
До коментар #31 от "България е била цяла":Драмата на българина не е толкова самото османско владичество а факта че 5 века ни е владял див и примитивен народ който разпилява цялото ни културно-историческо наследство от минали епохи. Затова в България за разлика от другите европейски държави попадали под чужда власт няма запазена една читава крепост или базилика.
22:45 10.08.2025
62 Германец
До коментар #1 от "АРГОН":Тия пророци аверите ти от кръчмата ли са😅🤣😂😂
00:20 11.08.2025
63 Точен
Коментиран от #69
01:20 11.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Госあ
04:08 10.08.2026
66 Неоспорим факт
04:25 10.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 веселяк
06:08 10.08.2026
69 Това племе
До коментар #63 от "Точен":Няма умствен и интелектуален ресурс, да управлява такива обширни и стратегически земи.
Даже това което имаме е прекалено много.
Трябва да сме натикани у Сакар, 5 милиона тамън ще се компресираме.
06:56 10.08.2026
70 Варна 3
До коментар #24 от "Българин":Русия никога не ни е спасявала, освен за хегемония над Балканите. Винаги руснаците са заповядали сърбите (за агресивна асимилация спрямо българите) и румънците (за окупация на Южна Добруджа). За всичко това Русия е виновна. Какво общо има, че една антибългарска държава като Русия би могла да спаси България при случай, че Румъния нападне отново? Русия само греши. И сега в днешна България за съжаление, е на дъното!
07:12 10.08.2026
71 Опозиционен журналист
Коментиран от #72
07:20 10.08.2026
72 мушмул
До коментар #71 от "Опозиционен журналист":На нас все някой друг ни е виновен!
07:39 10.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Крали Марко
08:08 10.08.2026
75 Така де
10:06 10.08.2026
76 Така де
До коментар #9 от "Zвяра 🇷🇺":Ми хайде пръждосвайте се от този ЕС, та да влизат макетата.
10:07 10.08.2026
77 Да те питам
До коментар #8 от "Zвяра 🇷🇺":И кога България е била по-добре?
10:12 10.08.2026
78 Така е
До коментар #13 от "Мдааа":Това особено важи за Русия.
10:14 10.08.2026
79 Пламен
11:28 10.08.2026
80 Пацо
11:32 10.08.2026