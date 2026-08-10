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10 август 1913 г. Букурещкият мир - как съюзниците ограбват България

10 август 1913 г. Букурещкият мир - как съюзниците ограбват България

10 Август, 2026 03:11 14 964 80

  • букурещки мирен договор-
  • втора балканска война-
  • междусъюзническа война

Русия и Австро-Унгария се намесват в полза на България в преговорите за Кавала

10 август 1913 г. Букурещкият мир - как съюзниците ограбват България - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 август 1913 г. е сключен Букурещкият мирен договор между Румъния, Сърбия, Черна гора и Гърция, от една страна, и България, от друга. С документа се слага край на Втората балканска война.

Под натиска на румънските войски, достигнали околностите на София, България е принудена да отстъпи Южна Добруджа на Румъния и да се откаже от претенциите си за Македония. Съгласно договора Сърбия получава Вардарския, а Гърция – Егейския дял на областта. За България остават Пиринският край и Западна Тракия. Тя отказва да приеме тези условия за окончателни и по време на Първата световна война се присъединява към Централните сили, за да потърси реванш от Сърбия.

След подписването на 17 май 1913 г. на Лондонския мирен договор отношенията в победилата коалиция се изострят.

Договорът слага край на войната, но не премахва военната обстановка на Балканите. Причината е възникналото напрежение между основните играчи в победилата коалиция.

Ако преди година България успява чрез дипломация да създаде действащ и успешен блок срещу Османската империя, то в месеците около подготовката на мирния договор в Лондон София изпада в международна изолация.

Според някои историци, заслепен от военните успехи цар Фердинанд заповядва на 16 юни 1913 г. армията ни да нападне доскорошните съюзници Гърция и Сърбия.

Той е нетърпелив да изчака арбитража на руския цар. Последствията са плачевни за България. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България и без почти никаква съпротива стига до Враца. При Белоградчик се среща със сръбската армия. Видин пада в обкръжение. Причината е, че основните български сили са хвърлени срещу гърците и сърбите.

На 5 юли правителството на Васил Радославов обявява, че е съгласно да отстъпи на Румъния Южна Добруджа, и иска примирие. В отговор румънският премиер Титу Майореску отправя покана към воюващите страни за мирни преговори в Букурещ. България откликва първа и изпраща свои представители в румънската столица на 13 юли. Три дни по-късно в Букурещ пристигат и делегациите на бившите български съюзници – Гърция, Сърбия и Черна гора.

Букурещката конференция започва на 17 юли. В това време военните действия продължават, защото Сърбия и Гърция настояват за уговаряне на мирните условия преди огънят да бъде прекратен. Успешният отпор на българите край Кресненския пролом обаче склонява Гърция на примирие (18 юли). На 21 юли е постигнато споразумение за новата граница между България и Румъния, но усилията на българските дипломати да спечелят румънска подкрепа срещу сърби и гърци остават безуспешни.

Българо-сръбските и българо-гръцките гранични въпроси са уредени до 24 юли. Първоначално Пашич предлага за граница река Струма. Това предложение не е прието, но българите са принудени да се откажат от Щип, Радовиш и Кочани, които владеят до войната. Венизелос поисква цялото егейско крайбрежие до село Макри (няколко километра западно от Дедеагач), но под натиска на останалите участници в конференцията намалява претенциите си. Русия и Австро-Унгария се намесват в полза на България в преговорите за Кавала, но Венизелос си издейства подкрепа от други две велики европейски сили – Франция и Германия. В крайна сметка българските делегати отстъпват Кавала под заплахата на Майореску, че румънските войски ще окупират София.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1253

    10 92 Отговор
    В спалнята на Цар фердинанда след полунощ нахлуват няколко въоръжени Български политици, под дулата на пистолетите Фердинанд заповядва на Армията да нападне довчерашните си съюзноци.

    Коментиран от #11, #55

    04:00 10.08.2023

  • 5 Факт

    63 7 Отговор
    Сърбия и Гърция вечните противници на Австрия на религиозна основа.Кво се сърдите на ислямистите цяла европа се мрази и бие на религиозен принцип католици протестанти ортодокси и тн.

    04:03 10.08.2023

  • 6 Госあ

    171 59 Отговор
    Русия за пореден път ни е спасила от запада. Няма по голямо предателство от коронясването на чужденец за цар на България !

    Коментиран от #8, #24, #32

    04:25 10.08.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Zвяра 🇷🇺

    147 52 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Днес се вижда как този запад унищожава България

    Коментиран от #19, #77

    04:53 10.08.2023

  • 9 Zвяра 🇷🇺

    123 49 Отговор

    До коментар #1 от "АРГОН":

    След това няма да има България ако се продължава с ес и САЩ

    Коментиран от #76

    04:54 10.08.2023

  • 10 Вълканов

    82 50 Отговор
    Ако продължаваме така да сме срещу Русия и да слушкаме Запада, следващия ход ще е да загубим трумската долина, защото ннаите съседи са скрити русофили и в дадения момент ще ни разкъсат. Такава е настоящата Българска политика на отявлено русофибие.

    05:23 10.08.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Равносметка

    84 17 Отговор
    С чуждо-послушковци (като сегашните), съседи и псевдо-съюзници още ще ограбват България

    06:22 10.08.2023

  • 13 Мдааа

    100 20 Отговор
    България винаги е била най-мразената държава в Европа.Винаги са гледали и гледат да прекарат България.ФАКТ!

    Коментиран от #52, #56, #78

    06:24 10.08.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 с любезното съдействие

    24 58 Отговор
    на мат тюшка урусь

    06:37 10.08.2023

  • 16 В момента

    104 25 Отговор
    Пак ви управляват същите глуп.ци и пак са на грешната, губеща страна, ще досъсипят всичко, което остана от България

    07:08 10.08.2023

  • 17 Ще има и още

    59 8 Отговор

    До коментар #1 от "АРГОН":

    От няколко дни новата тактика на опозицията в РСМ е да изопачава политиката на страната ни като враждебна към всички съседи тук на Балканите.
    Формално за целта се раздухва една декларация на непризната в България македонска организация. Раздухват и случая с ненормалника в Кавала - дават го като пример за наша враждебност към Гърция.
    Казано иначе искат да повторят историята от 1913-та, да настроят всички съседи да скочат върху България както тогава.
    Ето защо ако у нас политиците ни не разчитат тези враждебни знаци и не изготвят стратегия, кармата ни за 21-ви век може да се окаже доста по различна от тази която очакваш.

    07:26 10.08.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Госあ

    49 18 Отговор

    До коментар #8 от "Zвяра 🇷🇺":

    Да вижда се, а също така де вижда и същата тактика на запада да воюва с украинците като пушечно месо. Украйна ще я сполети същата съдба, ще бъде орязана.

    07:53 10.08.2023

  • 20 УЙКО-КАЛЕКО

    0 2 Отговор
    Най верен и точен е коментара на ДАКАТА нр,14.

    08:17 10.08.2023

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 УЙКО-КАЛЕКО

    56 5 Отговор
    ПЪЛНА НЕКАДЪРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ И РЪКОВОДСТВО ОТ 1913 ДО 1915 КОГАТО Б-Я СЕ ВКЛЮЧВА В ПСВ НА СТРАНАТА НА ГЕРМАНИЯ.ТОВА Е ПЕРИОДА КОГАТО СЕ ПРАВЯТ НАЙ ГОЛЕМИТЕ ГРЕШКИ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЪОБЩЕ В ИСТОРИЯТА НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

    11:47 10.08.2023

  • 24 Българин

    50 26 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Спасила????
    Я се запитай, защо няма български войски на границата с Румъния?
    Според секретен договор между България и Русия, ако Румъния нападне България, Русия ще нападне Румъния! Не само ,че Матушката ти не напада, ами осигурява понтоните мостове с които румънците преминават Дунав!!!

    Коментиран от #53, #57, #70

    12:33 10.08.2023

  • 25 ССС

    58 26 Отговор
    "Русия и Австро-Унгария се намесват в полза на България в преговорите за Кавала, но Венизелос си издейства подкрепа от други две велики европейски сили – Франция и Германия."
    Да оплюем пак Русия, а? Що се намеси в полза на България? Сигурно с користни подбуди!
    А какво да кажем за другите две? Още от тогава са ни страхотни "приятели и съюзници"! С такива - врагове просто не ни трябват. Ама взехме ли си поука? Не - няма и 30г. по-късно сме ортаци с едната. Видяхме резултата. Сега сме ортаци и с двете. Не ми се мисли какъв ще е резултата тоя път. Така, драги евроатлантици - продължавайте да оплювате Русия, и сънародниците си, които я подкрепяме.

    Коментиран от #26

    15:12 10.08.2023

  • 26 ИМПЕРИАЛИСТ

    55 3 Отговор

    До коментар #25 от "ССС":

    "Букурещкия договор" от 1913 г.... Толкова години са минали, а още се крие, КОЙ от българската делегация, скрива в джоба си телеграмата от България с известието, че обкръжената в Кресненското дефиле гръцка армия е пред ПЪЛЕН РАЗГРОМ????, но гърците са добре информирани и бързешком налагат на нашата делегация да приеме капитулантски «мирен» договор...

    Коментиран от #27, #28, #29

    23:18 10.08.2023

  • 27 копи пейст

    27 3 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    След като на 16 юли гръцкият делегат Венизелос продължава да отказва всяко примирие без прелиминарен мир, намира същия ден следобед, връщайки се в хотела си, следната телеграма от гръцкият крал Константин:
    "Главнокомандващ. До г. министър-председателя Венизелос, Букурещ,
    Вследствие на необяснимото бездействие на сръбската войска с нашето настъпление привлякохме по-голямата част от българската войска срещу нас...
    Нашата войска стигна до физическите и морални граници на издръжливостта.
    При тези условия не мога да отказвам примирието. Постарайте се да намерите начин за спиране на военните действия".
    Константин, цар (22)
    Това е съдържанието на телеграмата, с която гръцкият крал Константин инструктира своята делегация на конференцията в Букурещ да да побърза да сключи примирие. Министър – председателят Елефтериос Венизелос отива незабавно при румънския министър-председател и го уведомява, че августейшият му господар милостиво се е съгласил на примирието, като израз нахуманност. Всъщност за господаря му то било по-скоро средство за оцеляване."
    Вентирис продължава: "Драмата се разигра с мълниеносна бързина в Букурещ; изходът бе сполучлив за Гърция. Но зад дипломатическата сцена, в планинските вериги на Балкана, облятата с кръв гръцка войска преживя моменти на агония".
    "За щастие - отбелязва той - българите (т.е. българското правителство или по-скоро българските делегати в Букурещ) още нямаха сведения за сполуката на войската им".

    23:27 10.08.2023

  • 28 копи пейст

    24 3 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    При бързото сключване на примирие гърците намират съюзник в лицето на … българския делегат в Букурещ ген. - майор Иван Фичев?!
    Неговото поведение в дните на сключването на примирието е голяма мистерия, която дълго време остава неразкрита, а по идеологически причини и неанализирана вв българската историография.
    Частично светлина по въпроса хвърля дипломатът историкът Симеон Радев - другият член на българската делегация в Букурещ. И то десетилетия след края на Междусъюзническата война.
    На 12.08.1946г. началникът на Военноисторическия отдел при Щаба на армията ген. Кецкаров се обръща към Симеон Радев със следната писмена молба:
    " Военноисторическият отдел, като има сведения, че правителството е уведомило телеграфически делегацията за въпросните успехи ( при Кресна - б. м.) , моли Вас като единствен жив член от делегацията да съобщите получавано ли е телеграфическо известие за казаните успехи и как е повлияло то върху сключването на примирието". (24)
    Ето отговорът на С. Радев : " …когато на 17-и сутринта тръгнахме за заседанието, на което, както бяхме предизвестени още вечерта, трябваше Майореску (25) да обяви със съгласието на нашите врагове сключването на примирие, достигна ни на вратата на хотела един от секретарите, който , махайки една току-що дешифрирана телеграма, ни каза радостно :
    "Добри известия от фронта" Но Фичев грабна от ръката му тая телеграма, тури я джоба си, без да я прочете, и каза : " Не може да има добри известия от една армия, ком

    00:07 11.08.2023

  • 29 копи пейст

    22 10 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Но Фичев грабна от ръката му тая телеграма, тури я джоба си, без да я прочете, и каза : " Не може да има добри известия от една армия, командвана от Савова и Радкото. " Той прибави даже към името на армията едно прилагателно тъй грозно, че не желая да го кажа тук. Тая сцена е запечатана в моя спомен и неведнъж съм я разказвал като пример на помрачението, до което лошите чувства могат да докарат един човек…"
    Така според свидетелствата на големия български историк и дипломат ген. - майор Иван Фичев пренебрегва важната телеграма от България за успешния ход на Кресненската операция. Без да я чете фактически я укрива от другите двама български делегати - Симеон Радев и Димитър Тончев. Мотивите за това негово действие са неизвестни. Така както разказва случаят С. Радев излиза, че са резултат на личната неприязън на ген. - майор Иван Фичев спрямо генералите М. Савов и Р. Димитриев.
    Това поведение е осъдително. Каквито и да са били мотивите с едноличния си ход ген. - майор Иван Фичев улеснява плановете на гърците да спасят армията си от чувала в Кресна чрез бързо примирие. Престъпно нехайство или предателство на генералът русофил? Въпросът остава все още открит - век след Междусъюзническата война.

    00:11 11.08.2023

  • 30 Кирил

    42 2 Отговор
    България е нападнала съюзниците си въпреки че е получавала по голяма територия от санстефанския договор. Претенциите за Солун, островите Тасос и Самотраки, албанските райони, цяла Македония са били безумие. Софийското македонско лоби загробва България. Същите софийски македонци я загробват втори път в Първата световна

    Коментиран от #34

    04:02 10.08.2025

  • 31 България е била цяла

    21 46 Отговор
    Единствено под сянката на султана включена в състава на великата Османска империя. Българинът е бил уважаван като османец и с османското тескере в джоба е обикалял гордо целият свят. След това знаете, превръща се в тъмният субект на балканите, от всякъде гонен и нежелан

    Коментиран от #61

    04:13 10.08.2025

  • 32 Спасила таратанци

    15 18 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Умишлено бави арбитража, като в същото време провожда емисари които да подтикнат царя да нападне съюзниците...

    04:16 10.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хмм

    29 2 Отговор

    До коментар #30 от "Кирил":

    и отмъщението на Фердинанд, че българската войска не му осигурила влизане в Цариград като римски император, дори позлатена колесница си приготвил с бели коне, но холера покосила армията, но точно защото е австриец, Австро Унгария не позволила на Румъния да влезе в София.

    05:11 10.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    14 30 Отговор
    Българската работа е като ру3ката - куца и саката.
    Затова сме си братушки 😁

    05:47 10.08.2025

  • 36 дядото

    45 4 Отговор
    вината за ограбването на българия е колкото на съюзниците ,толкова и от безумния пияница фердинад

    06:22 10.08.2025

  • 37 Край

    44 10 Отговор
    Нема да се пените. В Русе вече има булевард “ Цар Фердинанд” въпрос на време е паметник да му дигнат да му носят китки и да му се кланят. С управници русофоби и на Юда паметник ще вдигнем.

    06:25 10.08.2025

  • 38 Падение!

    54 4 Отговор
    Хората ви дали източна тракия до мидия - енос, дали ви западна тракия от марица до места, дали ви безспорната зона в македония, вие отидохте и ги нападнахте! Е, има и реалности! Това не ви стигна, от 1912 до 1919 г. беломорието е българско, ами отидохте и се надънихте като кочове в псв, че да загубите и него!

    06:27 10.08.2025

  • 39 Госあ

    45 14 Отговор
    Само унижения и национални катастрофи за България от прозападните боклуци ! Тоо народ така и не се научи !!!

    07:01 10.08.2025

  • 40 Българин 🇧🇬

    41 6 Отговор
    Много бегло е спомената в статията основната причина за Балканските войни : Съюзът (победил Турция ) между България , Сърбия , Гърция у Румъния се разпада , защото нашият идиот Фердинанд напада Гърция и Сърбия ❗Съответно Румъния се намесва за да ги защити .

    07:08 10.08.2025

  • 41 Хихихих

    15 4 Отговор
    Виновни са Баширов и Петров...и Путин!

    07:22 10.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Древен

    40 16 Отговор
    Винаги когато БГ е била без Русия е ограбвана и разкъсвана точно от тия дето сега са ни "съюзници" и " партньори"...
    Вълци в овчи кожи...

    08:16 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ИМПЕРИАЛИСТ

    24 3 Отговор
    ....всичко започва с "Букурещкия договор" от 1913 г. Толкова години са минали, а още се крие, КОЙ от българската делегация, скрива в джоба си телеграмата от България с известието, че обкръжената в Кресненското дефиле гръцка армия е пред ПЪЛЕН РАЗГРОМ????, но гърците са добре информирани и бързешком налагат на нашата делегация да приеме капитулантски «мирен» договор... В разгара на преговорите, скриват телеграмата от фронта до българската делегация, че гръцката армия е в чувал край Кресна... интересно е, че и гърците получават телеграма....

    Коментиран от #46, #47

    08:51 10.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ПРИПОМНЯНЕ

    16 3 Отговор
    копи-пейст:..гръцкият крал Константинос отклонява румънското посредничество за примирие. В разгара на битката за Кресна обаче той изпраща телеграма до Елевтериос Венизелос, в която заявява, че гръцката армия е достигнала „пределите на физическата и моралната издръжливост“, и иска от министър-председателя да издейства незабавно прекратяване на огъня.20 Примирието, договорено в Букурещ, настъпва в ранния следобед на 18 юли. ...Гръцкият делегат Венизелос продължава да отказва всяко примирие без прелиминарен мир, намира същия ден следобед, връщайки се в хотела си, следната телеграма от гръцкият крал Константин:
    "Главнокомандващ. До г. министър-председателя Венизелос, Букурещ,
    Вследствие на необяснимото бездействие на сръбската войска с нашето настъпление привлякохме по-голямата част от българската войска срещу нас...
    Нашата войска стигна до физическите и морални граници на издръжливостта.
    При тези условия не мога да отказвам примирието. Постарайте се да намерите начин за спиране на военните действия".
    Константин, цар (22)
    Това е съдържанието на телеграмата, с която гръцкият крал Константин инструктира своята делегация на конференцията в Букурещ да да побърза да сключи примирие. Министър – председателят Елефтериос Венизелос отива незабавно при румънския министър-председател и го уведомява, че августейшият му господар милостиво се е съгласил на примирието, като израз на хуманност. Всъщност за господаря му то било по-скоро средство за оцеляване."
    Вентири

    08:56 10.08.2025

  • 49 боклук

    19 8 Отговор
    Гърите при Кресна са били обкръжении за една седмица са изяли корите на всички присъстващи там дървета! Но, това нямаше да промени нищо, дори щеше да си изкараме още повече унижения за наказание, ако упорстваме, щом Великите така са решили! Грешката е 16 юни! Когато във Франция получават известие за нашата атака, френският домакин и сръбският аташе пляснали доволно - ,,Паднаха в капана" - Анри Пози! Сега, обвиняваме Путин в агресия, защото нахлул, чисто формално! Тогава, през 1913 г кой нападна пръв - българите! Агресор ли бяха.....

    Коментиран от #58

    09:11 10.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 На Ганчо все друг му е виновен

    9 11 Отговор
    В дъното на всичките му "нещастия" лежи вкорененият му ламтеж за всичко чуждо.

    11:21 10.08.2025

  • 52 Јас

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мдааа":

    Коментар типичен за лице со параноидна шизофренија.

    12:40 10.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха ХаХа

    15 6 Отговор
    Има ли Московски договор с който България до е отрязана?
    Има Берлински,Ньойски,Букерещки и Парижки

    16:26 10.08.2025

  • 55 Фердинанд е бил

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "1253":

    би - сексуален.

    Твий прадядо го е облекчавал.

    Това е причината да защитаваш безумния германец на българския престол.

    20:28 10.08.2025

  • 56 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мдааа":

    Кой обича наду пени предатели?

    20:30 10.08.2025

  • 57 Ама че си

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    глу пава!

    Кой не изчаква арбитража на Руския Цар за подялбата на Македония?

    Кой започва междусъюзническата Втора Балканска война, което е било против волята на Руския Цар, който е подкрепял Балканския съюз срещу Османската империя?

    Предупреден ли е бил безумният германец Фердинанд на българския престол, че който започне война срещу другите съюзници, Русия ще бъде срещу него?

    Впрочем, по време на Първата Балканска война Румъния е била в съюзни отношения с Османската империя, като е снабдявала турската армия със западни оръжия и боеприпаси по Дунав и през Черно море - до Истанбул.

    Това е причината за торпедната атака на торпедоносеца "Дръзки", който торпилира турския крайцер "Хамидие" (аналог на руския ракетен крайцер "Москва") и прекъсва военните конвои от Румъния за Изтанбул.

    А Русия тогава наистина пази гърба на България от румънската армия и затова не е имало български войски в Добруджа.

    20:42 10.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Царство България - агресор

    8 7 Отговор
    Не само по време на Междусъюзническата война, но и в ПСВ.

    Отново безу мният германец от гр. Кобург на българския престол, обявил година по-рано ВЪОРЪЖЕН НЕУТРАЛИТЕТ, заповядва на Българската армия да атакува в гръб Сърбия, докато последната (съюзничка на братска Русия, която предадохме) води тежки отбранителни боеве срещу Австроунгарската империя.

    Така България разгромява Сърбия и я изважда от войната, като същевременно става мост между Германия и Австроунгария от европейския театър на военните действия и Османската империя - съюзник на продажното Царство България - във войната на Тройния съюз срещу антантата на братска Русия, Франция и Великобритания...

    21:05 10.08.2025

  • 60 Втората национална катастрофа

    12 4 Отговор
    е по-тежка дори от последиците в Букурещкия мирен договор.

    Резултатът от ПСВ за прода жното Царство България е заслужен за нейното предателство - Ньойският мирен договор, с който сме орязани до държава без Егейско море и без Западните покрайнини; с площ от 103 хиляди кв.км. от 160 хиляди кв.км след Първата Балканска война; без армия; без флот; без авиация, но с непосилни репарации в селскостопанска и др. натура и за десетки милиони златни швейцарски франкове...

    България тотално е съсипана от кобурготския ни цар фердинанд и от русофобите, нав едени на Германия, Австроунгария и Османската империя.

    21:08 10.08.2025

  • 61 Коджа Асен

    19 2 Отговор

    До коментар #31 от "България е била цяла":

    Драмата на българина не е толкова самото османско владичество а факта че 5 века ни е владял див и примитивен народ който разпилява цялото ни културно-историческо наследство от минали епохи. Затова в България за разлика от другите европейски държави попадали под чужда власт няма запазена една читава крепост или базилика.

    22:45 10.08.2025

  • 62 Германец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "АРГОН":

    Тия пророци аверите ти от кръчмата ли са😅🤣😂😂

    00:20 11.08.2025

  • 63 Точен

    18 0 Отговор
    Още когато атакува Чаталджа, за да влезе в Цариград, Фердинанд е осъден от всички Велики сили. Той е виновникът да изгубим Беломорието, което е най-важното завоевание. Чукарите на Македония може само да са някакъв второстепенен бонус. Ако имахме излаз на Бяло море, щяхме да сме най-важната стратегическа сила в Югоизточна Европа.

    Коментиран от #69

    01:20 11.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Госあ

    9 1 Отговор
    кобургската семка и слугите на западните колониалисти са най голямото проклятие на България

    04:08 10.08.2026

  • 66 Неоспорим факт

    9 0 Отговор
    България отвсякъде граничи със себе си.

    04:25 10.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 веселяк

    5 1 Отговор
    Ееей тоя Путин само гадости е правил на България!

    06:08 10.08.2026

  • 69 Това племе

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Точен":

    Няма умствен и интелектуален ресурс, да управлява такива обширни и стратегически земи.
    Даже това което имаме е прекалено много.
    Трябва да сме натикани у Сакар, 5 милиона тамън ще се компресираме.

    06:56 10.08.2026

  • 70 Варна 3

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Русия никога не ни е спасявала, освен за хегемония над Балканите. Винаги руснаците са заповядали сърбите (за агресивна асимилация спрямо българите) и румънците (за окупация на Южна Добруджа). За всичко това Русия е виновна. Какво общо има, че една антибългарска държава като Русия би могла да спаси България при случай, че Румъния нападне отново? Русия само греши. И сега в днешна България за съжаление, е на дъното!

    07:12 10.08.2026

  • 71 Опозиционен журналист

    2 3 Отговор
    Всичко това, което в Балканите се е случвало, именно руската хегемония над Балканите е причината съседите на България да окажат антибългарска съпротива. То и в днешните години е така. Като със Северна Македония, насъсквана от сърбите държава, което народа се отказва от своето българско самосъзнание и югоносталгия. Очаква се и Гърция да стане антибългарска държава, тъй като гърците са българофоби. Румъния също - ще асимилира българския народ, принуждавайки българите да се заселят в Западна Европа, Северна Америка или в България.

    Коментиран от #72

    07:20 10.08.2026

  • 72 мушмул

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Опозиционен журналист":

    На нас все някой друг ни е виновен!

    07:39 10.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Крали Марко

    2 0 Отговор
    Отново Русия.

    08:08 10.08.2026

  • 75 Така де

    0 0 Отговор
    Ми хайде пръждосвайте се от този ЕС, та да влизат макетата.

    10:06 10.08.2026

  • 76 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Zвяра 🇷🇺":

    Ми хайде пръждосвайте се от този ЕС, та да влизат макетата.

    10:07 10.08.2026

  • 77 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Zвяра 🇷🇺":

    И кога България е била по-добре?

    10:12 10.08.2026

  • 78 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мдааа":

    Това особено важи за Русия.

    10:14 10.08.2026

  • 79 Пламен

    1 0 Отговор
    Софийското македонско лоби вкарва България в тази безумна война срещу всичките ни съседи.

    11:28 10.08.2026

  • 80 Пацо

    1 0 Отговор
    Лаком г.з, кръв с.ре

    11:32 10.08.2026

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