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Киев към УНИЦЕФ: Москва е агресорът, не равнявайте децата
  Тема: Украйна

Киев към УНИЦЕФ: Москва е агресорът, не равнявайте децата

10 Август, 2026 04:22, обновена 10 Август, 2026 04:31 1 915 28

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  • русия

Украинският външен министър Андрий Сибига упрекна детския фонд на ООН при отразяването на жертвите

Киев към УНИЦЕФ: Москва е агресорът, не равнявайте децата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи остри критики към Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) заради официалното им изявление от 4 август относно жертвите сред децата в конфликта.

Според Киев организацията умишлено изкривява контекста на събитията, като поставя знак за равенство между докладите за пострадали деца в Украйна и в Руската федерация, без да отчита ролята на Москва като страна агресор.

Липса на контекст и "изкуствено равенство"

В своя официална позиция, публикувана в социалната мрежа X, първият дипломат на Украйна изрази дълбоко съжаление за подхода на международната организация.

„Изключително жалко е, че УНИЦЕФ пропусна най-важното в своето изявление: смъртта на всички тези деца е пряка последица от руската агресивна война срещу Украйна. Представяйки тези жертви без нужния контекст, УНИЦЕФ създава фалшиво чувство за равнопоставеност между агресора и жертвата“, подчерта Андрий Сибига.

Украинската страна настоява, че децата не трябва да бъдат разглеждани като "абстрактни жертви на войната", а смъртта им трябва да се посочва ясно като резултат от конкретните действия на въоръжените сили на Руската федерация.

Киев обвинява УНИЦЕФ в липса на проверка на фактите

Освен политическия контекст, външният министър на Украйна посочи и сериозни фактически неточности в разпространения от ООН документ. Според Сибига, в доклада на УНИЦЕФ се твърди, че при атака в Днепропетровска област са загинали три деца от едно семейство, докато реалният брой на жертвите там е седем деца.

В допълнение, Сибига обърна внимание на цитираните от фонда случаи на загинали деца в руския регион Краснодар. Той поясни, че УНИЦЕФ не е отбелязал важен детайл от местните доклади – че въпросните инциденти са предизвикани от отломки от дрон, който е бил прехванат и свален от руската противовъздушна отбрана, а не от директен целенасочен удар.

Украинският външен министър припомни още, че ден преди изявлението му руски удар е отнел живота на още едно невинно дете – 3-годишно момченце в Киевска област. Киев категорично определя тези действия като военни престъпления и призова фонда на ООН открито да осъди Москва и да настоява за незабавното спиране на убийствата на украински деца.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кой

    77 2 Отговор
    стреля по училищата и изби невинни деца? Каквото повикало, такова се обадило. Възмездие...

    04:38 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    89 2 Отговор
    Агресорът е запада , той даде милиарди за подкрепа на измислената демокрация и за избирането на един клоун за президент..! Веднъж като се забъркаш с краварите , докато не те ограбят и вкарат в дълг за цял живот няма да те оставят...Това показва историята..

    04:47 10.08.2026

  • 4 Само питам

    88 1 Отговор
    А кой е агресора във Венецуела, Куба, Газа и Иран???
    Това е за по-малко от година само...

    04:51 10.08.2026

  • 5 ежко

    94 3 Отговор
    Украинските глупости край нямат, ама все по малко хора им се хращат на приказките!2014 нямаше агресор, ама Киев стреляше по Донбас и Луганск,нали?

    Коментиран от #8

    04:54 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Поредното фашистко изявление

    81 4 Отговор
    Това са деца. Те не са виновни за нищо. Как трябва да не се равняват. Изчистване до крак за вас...

    Коментиран от #9

    05:00 10.08.2026

  • 8 Мусорчик

    3 86 Отговор

    До коментар #5 от "ежко":

    2014 имаше агресор - Русия. Зелените човечета в Крим помните ли? Тези, за които руснаците първо отрекоха, след това признаха.
    Донбас и Луганск искаха да присвоят по същия начин, но не им се получи, затова решиха да го направят със сила. Потърси малко и ще видиш как Путин и Леонид Кучма подписват Договора между Руската федерация и Украйна за руско-украинската, държавна граница, 28 януари 2003 г. Договорът е за границите, които включват Крим, Донбас, Луганск, Донецк, Запорожие към териториите на Украйна.
    Има снимки, има видео.

    Коментиран от #16, #19, #22, #23, #26

    05:11 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да отговоря

    31 2 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Не те слуша главата.

    05:19 10.08.2026

  • 11 Хубавото е

    54 2 Отговор
    Че идва краят на киевската хунта

    05:19 10.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Емил Стефанов

    54 2 Отговор
    Укронацистка ИЗМЕТ.

    05:23 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Kaлпазанин

    49 2 Отговор
    Ти да видиш ,а тоз Майдан и този евреин дето ви закопа от вашите крсруни ли дойде ,

    05:37 10.08.2026

  • 16 абе льольо

    56 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    "Зелените човечета в Крим помните ли?". Да припомниш и кой киевски княз е водил битки за присъединяването на Крим към руската Покрайнина? Това, че Хрушчов им го присъедини административно, а те в знак на благодарност искаха да го направят натюФска база си е техен проблем.

    06:06 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Якобенко

    36 0 Отговор
    На тая нацисткаГнида от снимката скоро ще му вържат въжето

    06:29 10.08.2026

  • 19 Минаващ

    41 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    2014 година кой избомби Луганск? Какво направиха военизираните структури на Десен сектор и Азов? Има видео и от акцията на Драпатий с бронетранспортьорите срещу барикадите на невърожените протестиращи. Кой блокира Крим и им спре водата?

    06:44 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин 681

    38 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    Има и писмена договорка Украйна НИКОГА да не влиза в HАТ0, НО!!!
    Дойде на власт 3eлeният актьор и рече на руснаците - ще влезем в HАТ0, гледайте си работата!?!?!
    И както целият свят вижда през февруари 2022-ра те започнаха да си я гледат.
    Резултатът е плачевен за Украйна, но покрай нея потъва и целият ЕС.......

    07:20 10.08.2026

  • 23 Орк

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    предишните отговори детально те отговарят. Относительно границите, то те досега не са ратифицирани от двете страни.

    07:54 10.08.2026

  • 24 Иван Иванов

    15 1 Отговор
    РУСИЯ НЕ Е АГРЕСОР , АГРЕСОРИТЕ СТЕ ВИЕ МРЪСНИ УКРИ , ЗАЕДНО С КРАДЛИВАТА ФОНКА УРСУЛА , ПЕДОФИЛА ТРЪМП И ПЕДИГРИПАЛА РЮТЕ.

    08:09 10.08.2026

  • 25 Хх211

    12 0 Отговор
    Чиста проба фашисти

    08:20 10.08.2026

  • 26 Д-р Менгеме

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    КОгато си И.Д.И..О,Т то е за цял живот.

    09:02 10.08.2026

  • 27 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Украинците съвсем оглупяха!
    Техните деца са повече деца от всички на света .

    11:37 10.08.2026

  • 28 Смър на укро-терористите и всички

    1 0 Отговор
    които ги подкрепят. Смър на еврастите и атлантидите в Територията

    15:20 10.08.2026

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