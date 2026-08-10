Киев към УНИЦЕФ: Москва е агресорът, не равнявайте децата

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи остри критики към Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) заради официалното им изявление от 4 август относно жертвите сред децата в конфликта.

Според Киев организацията умишлено изкривява контекста на събитията, като поставя знак за равенство между докладите за пострадали деца в Украйна и в Руската федерация, без да отчита ролята на Москва като страна агресор.

Липса на контекст и "изкуствено равенство"

В своя официална позиция, публикувана в социалната мрежа X, първият дипломат на Украйна изрази дълбоко съжаление за подхода на международната организация.

„Изключително жалко е, че УНИЦЕФ пропусна най-важното в своето изявление: смъртта на всички тези деца е пряка последица от руската агресивна война срещу Украйна. Представяйки тези жертви без нужния контекст, УНИЦЕФ създава фалшиво чувство за равнопоставеност между агресора и жертвата“, подчерта Андрий Сибига.

Украинската страна настоява, че децата не трябва да бъдат разглеждани като "абстрактни жертви на войната", а смъртта им трябва да се посочва ясно като резултат от конкретните действия на въоръжените сили на Руската федерация.

Киев обвинява УНИЦЕФ в липса на проверка на фактите

Освен политическия контекст, външният министър на Украйна посочи и сериозни фактически неточности в разпространения от ООН документ. Според Сибига, в доклада на УНИЦЕФ се твърди, че при атака в Днепропетровска област са загинали три деца от едно семейство, докато реалният брой на жертвите там е седем деца.

В допълнение, Сибига обърна внимание на цитираните от фонда случаи на загинали деца в руския регион Краснодар. Той поясни, че УНИЦЕФ не е отбелязал важен детайл от местните доклади – че въпросните инциденти са предизвикани от отломки от дрон, който е бил прехванат и свален от руската противовъздушна отбрана, а не от директен целенасочен удар.

Украинският външен министър припомни още, че ден преди изявлението му руски удар е отнел живота на още едно невинно дете – 3-годишно момченце в Киевска област. Киев категорично определя тези действия като военни престъпления и призова фонда на ООН открито да осъди Москва и да настоява за незабавното спиране на убийствата на украински деца.