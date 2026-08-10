Киев към УНИЦЕФ: Москва е агресорът, не равнявайте децата

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи остри критики към Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) заради официалното им изявление от 4 август относно жертвите сред децата в конфликта.
Според Киев организацията умишлено изкривява контекста на събитията, като поставя знак за равенство между докладите за пострадали деца в Украйна и в Руската федерация, без да отчита ролята на Москва като страна агресор.
Липса на контекст и "изкуствено равенство"
В своя официална позиция, публикувана в социалната мрежа X, първият дипломат на Украйна изрази дълбоко съжаление за подхода на международната организация.
„Изключително жалко е, че УНИЦЕФ пропусна най-важното в своето изявление: смъртта на всички тези деца е пряка последица от руската агресивна война срещу Украйна. Представяйки тези жертви без нужния контекст, УНИЦЕФ създава фалшиво чувство за равнопоставеност между агресора и жертвата“, подчерта Андрий Сибига.
Украинската страна настоява, че децата не трябва да бъдат разглеждани като "абстрактни жертви на войната", а смъртта им трябва да се посочва ясно като резултат от конкретните действия на въоръжените сили на Руската федерация.
Киев обвинява УНИЦЕФ в липса на проверка на фактите
Освен политическия контекст, външният министър на Украйна посочи и сериозни фактически неточности в разпространения от ООН документ. Според Сибига, в доклада на УНИЦЕФ се твърди, че при атака в Днепропетровска област са загинали три деца от едно семейство, докато реалният брой на жертвите там е седем деца.
В допълнение, Сибига обърна внимание на цитираните от фонда случаи на загинали деца в руския регион Краснодар. Той поясни, че УНИЦЕФ не е отбелязал важен детайл от местните доклади – че въпросните инциденти са предизвикани от отломки от дрон, който е бил прехванат и свален от руската противовъздушна отбрана, а не от директен целенасочен удар.
Украинският външен министър припомни още, че ден преди изявлението му руски удар е отнел живота на още едно невинно дете – 3-годишно момченце в Киевска област. Киев категорично определя тези действия като военни престъпления и призова фонда на ООН открито да осъди Москва и да настоява за незабавното спиране на убийствата на украински деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А кой
04:38 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
04:47 10.08.2026
4 Само питам
Това е за по-малко от година само...
04:51 10.08.2026
5 ежко
Коментиран от #8
04:54 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Поредното фашистко изявление
Коментиран от #9
05:00 10.08.2026
8 Мусорчик
До коментар #5 от "ежко":2014 имаше агресор - Русия. Зелените човечета в Крим помните ли? Тези, за които руснаците първо отрекоха, след това признаха.
Донбас и Луганск искаха да присвоят по същия начин, но не им се получи, затова решиха да го направят със сила. Потърси малко и ще видиш как Путин и Леонид Кучма подписват Договора между Руската федерация и Украйна за руско-украинската, държавна граница, 28 януари 2003 г. Договорът е за границите, които включват Крим, Донбас, Луганск, Донецк, Запорожие към териториите на Украйна.
Има снимки, има видео.
Коментиран от #16, #19, #22, #23, #26
05:11 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да отговоря
До коментар #9 от "да питам":Не те слуша главата.
05:19 10.08.2026
11 Хубавото е
05:19 10.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Емил Стефанов
05:23 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Kaлпазанин
05:37 10.08.2026
16 абе льольо
До коментар #8 от "Мусорчик":"Зелените човечета в Крим помните ли?". Да припомниш и кой киевски княз е водил битки за присъединяването на Крим към руската Покрайнина? Това, че Хрушчов им го присъедини административно, а те в знак на благодарност искаха да го направят натюФска база си е техен проблем.
06:06 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Якобенко
06:29 10.08.2026
19 Минаващ
До коментар #8 от "Мусорчик":2014 година кой избомби Луганск? Какво направиха военизираните структури на Десен сектор и Азов? Има видео и от акцията на Драпатий с бронетранспортьорите срещу барикадите на невърожените протестиращи. Кой блокира Крим и им спре водата?
06:44 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин 681
До коментар #8 от "Мусорчик":Има и писмена договорка Украйна НИКОГА да не влиза в HАТ0, НО!!!
Дойде на власт 3eлeният актьор и рече на руснаците - ще влезем в HАТ0, гледайте си работата!?!?!
И както целият свят вижда през февруари 2022-ра те започнаха да си я гледат.
Резултатът е плачевен за Украйна, но покрай нея потъва и целият ЕС.......
07:20 10.08.2026
23 Орк
До коментар #8 от "Мусорчик":предишните отговори детально те отговарят. Относительно границите, то те досега не са ратифицирани от двете страни.
07:54 10.08.2026
24 Иван Иванов
08:09 10.08.2026
25 Хх211
08:20 10.08.2026
26 Д-р Менгеме
До коментар #8 от "Мусорчик":КОгато си И.Д.И..О,Т то е за цял живот.
09:02 10.08.2026
27 Я пък тоя
Техните деца са повече деца от всички на света .
11:37 10.08.2026
28 Смър на укро-терористите и всички
15:20 10.08.2026