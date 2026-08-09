Ескалация: Масирани удари и нови жертви в Украйна и Русия

Ситуацията по фронтовите линии и в тила на Русия и Украйна рязко се обостри през последното денонощие.
Двете страни си размениха масирани удари с ракети и безпилотни летателни апарати, довели до разрушения, срив в критичната инфраструктура и нови човешки жертви.
Удар по Одеската ТЕЦ и седем електрически подстанции
Руската армия предприе комбинирана нощна атака с балистични ракети и десетки дронове срещу Одеска област. Според официална информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана в международния обмен, руските сили са поразили Одеската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) и седем ключови електрически подстанции в региона. В резултат на масираните попадения, административният център Одеса и околните райони останаха без стабилно електрозахранване, водоснабдяване и мобилни комуникации. Очевидци описват нападението като едно от най-тежките от седмици насам, продължило няколко часа.
Расте броят на ранените в Одеска област
Местните украински власти потвърдиха за сериозни щети по жилищни сгради, пристанищната зона и гражданската инфраструктура. Броят на ранените при нощната атака срещу Одеска област се увеличи, като по последни данни на областния управител Олег Кипер в Telegram пострадалите са най-малко 12 души. Единадесет от тях са хоспитализирани в средно тежко състояние, а един човек остава в тежко състояние с опасност за живота. Спасителните екипи продължават разчистването на отломките.
Черна статистика в Белгород, ДНР и Горловка
Паралелно с това украинските сили засилиха натиска с безпилотни апарати по руските погранични и окупирани региони. Броят на жертвите при масираната украинска атака с дронове срещу руския град Белгород се увеличи, достигайки петима загинали и над 25 ранени, сред които има и деца. Руското министерство на отбраната съобщи, че над европейската част на страната са били прихванати десетки апарати, но част от тях са успели да пробият противовъздушната отбрана.
Кървави инциденти са регистрирани и на територията на Донецката народна република (ДНР). Двама души са убити при целенасочени украински атаки с дронове в ДНР, предава Ройтерс. Отделно от това, трима цивилни граждани са ранени при сходни нападения с безпилотни апарати в град Горловка, където са нанесени щети на частни домове и транспортни средства.
Най-тежките руски атаки в сектора Лиман
На самата фронтова линия най-критична остава ситуацията в източното направление. Според официалния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в неделния ден руските войски са предприели най-тежките си и ожесточени атаки в сектора Лиман. Руската армия е увеличила интензивността на настъплението си, опитвайки се да пробие украинската отбрана преди края на лятната кампания. Регистрирани са десетки бойни сблъсъци, като Генералният щаб уверява, че украинските позиции в направленията Покровск и Лиман към момента удържат натиска, въпреки засиления артилерийски и авиационен обстрел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Що питаш....
Коментиран от #53
22:37 09.08.2026
3 ГОВЕД О
22:37 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Украйна и днес побеждава и
22:39 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мдааааа
22:40 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Божкееее
До коментар #7 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Колко мъка има по тоя свят.
Коментиран от #20
22:43 09.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Васо
До коментар #8 от "ФАКТИЧЕСКИ":Виж да ти не замирише на прегоряло масло около задвратника.Пиклю.
22:46 09.08.2026
20 Цифрата е дори занижена
До коментар #13 от "Божкееее":При положение,че Укро вермахта дава жертви 10 към 1 спрямо Руската армия ,че и отгоре при добро стечение на обстоятелствата.
22:47 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ицо
Коментиран от #44
22:48 09.08.2026
24 Герге ШТИСАЙРЯФОСТАТЪ
22:49 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #7 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Таваришч , а у нас бензина нихер@ .
Коментиран от #47
22:51 09.08.2026
28 Маркиз дьо Сад
22:51 09.08.2026
29 Герге ,
До коментар #25 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Сакаш ли кърПичка , си изтъркаш пяната ?
22:54 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Владимир Путин
Не вярвам да си измисля ,все пак е най- силния човек на Земята .
Коментиран от #36
23:00 09.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Същите са
До коментар #33 от "ОТВРАТ!":Като "ловците на педофили".
23:03 09.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Име
До коментар #32 от "Владимир Путин":Това са предатели
Коментиран от #37, #55
23:04 09.08.2026
37 Сталин
До коментар #36 от "Име":Руската нация в самата си същност е нация от предатели.
Коментиран от #49
23:06 09.08.2026
38 тц, не
До коментар #35 от "А МОЧЪТА?":Мочата ще я възстановяш ти и такива като теб. Съвсем скоро ще се възстанови Мочата, събирай сили.
Коментиран от #41, #43
23:07 09.08.2026
39 Пълни глупости
23:09 09.08.2026
40 име
Коментиран от #42, #46
23:10 09.08.2026
41 Ицо
До коментар #38 от "тц, не":Утре трябва по роса да обереш краставиците.
23:11 09.08.2026
42 Спиро
До коментар #40 от "име":Паднала е кухата ти манерка.
23:12 09.08.2026
43 Ганю- простия
До коментар #38 от "тц, не":Моча ще го възстановим на есен, като дойде батю Костя. Само той ще ни върне левчето, визите, опашките и режима на тока.
23:12 09.08.2026
44 Има двама
До коментар #23 от "Ицо":Панелени фашаги които ручат жабета …
23:17 09.08.2026
45 Бъдеще
23:22 09.08.2026
46 Сарьожът
До коментар #40 от "име":Падна днес Доброполие ( на укр. Добропиля 😄),укропа избега днес и варягите се нанесоха ,работайте братя !
23:26 09.08.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Тов. ЧЛЕНИН":Куроф, смени си Ника на български
Коментиран от #48
23:29 09.08.2026
48 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Таваришч , смени си Ника па руzzкий ..
23:32 09.08.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Сталин":"Два ма украинци са партизански отряд, трима- партизански отряд с предател"
Руска народна мъдрост
Двама македонци са чета, трима- чета с предател.
Българска народна мъдрост.
Жълтури, намерете разликатаь, хахахх
Коментиран от #50
23:34 09.08.2026
50 Шшматко
До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Виж в Гугъл пътят за Карлуково.
Коментиран от #51
23:42 09.08.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #50 от "Шшматко":Жълтурите КАТО нямате аргументи ви избива на обиди, хахааххах
23:44 09.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Европеец
До коментар #2 от "Що питаш....":И каква беше тая статия,поредния пълнеж... Но пък като гледам Одеса ще има проблеми с тока, ама няма да мога да заспя, защото няма информация за българите в Одеса.... Що така бе.... е да кажа Слава на Русия, защото гледам либералния Путин започва да се вземе в ръце и да воюва като хората.....
Коментиран от #57
23:48 09.08.2026
54 К@р за Гръга
23:50 09.08.2026
55 Предатели на кого?
До коментар #36 от "Име":На античните покрайненци построили пирамидите ли?
00:01 10.08.2026
56 грУЙО
Коментиран от #58
00:07 10.08.2026
57 Българите от Одеса отдавна
До коментар #53 от "Европеец":бандерите ги изнесоха от там с безплатни маршрутки и малко кютек.
Затуй и не пишат за бройката.
00:12 10.08.2026
58 Удари , Муйо
До коментар #56 от "грУЙО":Бог да благослови малка Украйна , която се опълчи на " Магучая " ...🤫
00:14 10.08.2026
59 До това води
Коментиран от #60
00:25 10.08.2026
60 Брачед ,
До коментар #59 от "До това води":Не смеши меня .. Замисъла беше за уж , тормоз на рускоезичното население , уж , но и чичко Адолф така почна ... И знаем краят ..
Коментиран от #61
00:33 10.08.2026
61 И за съжаление
До коментар #60 от "Брачед ,":фашизма се възроди отново на запад!
00:57 10.08.2026