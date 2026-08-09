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Ескалация: Масирани удари и нови жертви в Украйна и Русия
  Тема: Украйна

Ескалация: Масирани удари и нови жертви в Украйна и Русия

9 Август, 2026 22:29, обновена 9 Август, 2026 22:34 2 543 61

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Войната навлиза в критична фаза с ожесточени атаки по енергийната мрежа на Одеса и тежки боеве на източния фронт

Ескалация: Масирани удари и нови жертви в Украйна и Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовите линии и в тила на Русия и Украйна рязко се обостри през последното денонощие.

Двете страни си размениха масирани удари с ракети и безпилотни летателни апарати, довели до разрушения, срив в критичната инфраструктура и нови човешки жертви.

Още новини от Украйна

Удар по Одеската ТЕЦ и седем електрически подстанции

Руската армия предприе комбинирана нощна атака с балистични ракети и десетки дронове срещу Одеска област. Според официална информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана в международния обмен, руските сили са поразили Одеската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) и седем ключови електрически подстанции в региона. В резултат на масираните попадения, административният център Одеса и околните райони останаха без стабилно електрозахранване, водоснабдяване и мобилни комуникации. Очевидци описват нападението като едно от най-тежките от седмици насам, продължило няколко часа.

Расте броят на ранените в Одеска област

Местните украински власти потвърдиха за сериозни щети по жилищни сгради, пристанищната зона и гражданската инфраструктура. Броят на ранените при нощната атака срещу Одеска област се увеличи, като по последни данни на областния управител Олег Кипер в Telegram пострадалите са най-малко 12 души. Единадесет от тях са хоспитализирани в средно тежко състояние, а един човек остава в тежко състояние с опасност за живота. Спасителните екипи продължават разчистването на отломките.

Черна статистика в Белгород, ДНР и Горловка

Паралелно с това украинските сили засилиха натиска с безпилотни апарати по руските погранични и окупирани региони. Броят на жертвите при масираната украинска атака с дронове срещу руския град Белгород се увеличи, достигайки петима загинали и над 25 ранени, сред които има и деца. Руското министерство на отбраната съобщи, че над европейската част на страната са били прихванати десетки апарати, но част от тях са успели да пробият противовъздушната отбрана.

Кървави инциденти са регистрирани и на територията на Донецката народна република (ДНР). Двама души са убити при целенасочени украински атаки с дронове в ДНР, предава Ройтерс. Отделно от това, трима цивилни граждани са ранени при сходни нападения с безпилотни апарати в град Горловка, където са нанесени щети на частни домове и транспортни средства.

Най-тежките руски атаки в сектора Лиман

На самата фронтова линия най-критична остава ситуацията в източното направление. Според официалния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в неделния ден руските войски са предприели най-тежките си и ожесточени атаки в сектора Лиман. Руската армия е увеличила интензивността на настъплението си, опитвайки се да пробие украинската отбрана преди края на лятната кампания. Регистрирани са десетки бойни сблъсъци, като Генералният щаб уверява, че украинските позиции в направленията Покровск и Лиман към момента удържат натиска, въпреки засиления артилерийски и авиационен обстрел.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Що питаш....

    15 5 Отговор
    Мир през сила.

    Коментиран от #53

    22:37 09.08.2026

  • 3 ГОВЕД О

    2 21 Отговор
    у дйугарата Ииз ру дуу мръ сеннене...... го вед оООООО./.. го веденцееее. го вед О хорарарра хорарарар ма аик. мУ д а а..е.е. гоов ед ООООО гхооове ден цееееееее

    22:37 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Украйна и днес побеждава и

    9 24 Отговор
    контранступва по цялата дължина на фронта.

    22:39 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мдааааа

    3 9 Отговор
    Ескалацията вече е пета година , но кой да знай , какво са намислили "братьята" ...

    22:40 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Божкееее

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Колко мъка има по тоя свят.

    Коментиран от #20

    22:43 09.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Васо

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТИЧЕСКИ":

    Виж да ти не замирише на прегоряло масло около задвратника.Пиклю.

    22:46 09.08.2026

  • 20 Цифрата е дори занижена

    18 6 Отговор

    До коментар #13 от "Божкееее":

    При положение,че Укро вермахта дава жертви 10 към 1 спрямо Руската армия ,че и отгоре при добро стечение на обстоятелствата.

    22:47 09.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ицо

    5 10 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    Коментиран от #44

    22:48 09.08.2026

  • 24 Герге ШТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    2 7 Отговор
    Ескалацията вече е пета година , но кой да знай , какво са намислили "братьята" ...

    22:49 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тов. ЧЛЕНИН

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Таваришч , а у нас бензина нихер@ .

    Коментиран от #47

    22:51 09.08.2026

  • 28 Маркиз дьо Сад

    12 17 Отговор
    Русняка колкото повече го трепеш, толкова повече се радва.

    22:51 09.08.2026

  • 29 Герге ,

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Сакаш ли кърПичка , си изтъркаш пяната ?

    22:54 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Владимир Путин

    6 8 Отговор
    ........Вярвате не вярвате ,у нас в Русия живеят ако не същото количество , но може би и повече Украинци ,отколкото в самата Украина ......


    Не вярвам да си измисля ,все пак е най- силния човек на Земята .

    Коментиран от #36

    23:00 09.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Същите са

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "ОТВРАТ!":

    Като "ловците на педофили".

    23:03 09.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Име

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин":

    Това са предатели

    Коментиран от #37, #55

    23:04 09.08.2026

  • 37 Сталин

    6 11 Отговор

    До коментар #36 от "Име":

    Руската нация в самата си същност е нация от предатели.

    Коментиран от #49

    23:06 09.08.2026

  • 38 тц, не

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "А МОЧЪТА?":

    Мочата ще я възстановяш ти и такива като теб. Съвсем скоро ще се възстанови Мочата, събирай сили.

    Коментиран от #41, #43

    23:07 09.08.2026

  • 39 Пълни глупости

    16 4 Отговор
    Украйна се демилитазира, НАТО се сви, Европа фалира.... всичко върви по план.

    23:09 09.08.2026

  • 40 име

    12 2 Отговор
    Какъв Покровск ви гони, той падна още Ноември 2025г, даже IWS оцветиха картите си в руско владение през Май месец тази година. Да не би да става дума за Покровское?

    Коментиран от #42, #46

    23:10 09.08.2026

  • 41 Ицо

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "тц, не":

    Утре трябва по роса да обереш краставиците.

    23:11 09.08.2026

  • 42 Спиро

    0 6 Отговор

    До коментар #40 от "име":

    Паднала е кухата ти манерка.

    23:12 09.08.2026

  • 43 Ганю- простия

    6 10 Отговор

    До коментар #38 от "тц, не":

    Моча ще го възстановим на есен, като дойде батю Костя. Само той ще ни върне левчето, визите, опашките и режима на тока.

    23:12 09.08.2026

  • 44 Има двама

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ицо":

    Панелени фашаги които ручат жабета …

    23:17 09.08.2026

  • 45 Бъдеще

    11 6 Отговор
    Бий украта, по главата, бий бий бий!

    23:22 09.08.2026

  • 46 Сарьожът

    8 3 Отговор

    До коментар #40 от "име":

    Падна днес Доброполие ( на укр. Добропиля 😄),укропа избега днес и варягите се нанесоха ,работайте братя !

    23:26 09.08.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Куроф, смени си Ника на български

    Коментиран от #48

    23:29 09.08.2026

  • 48 Тов. ЧЛЕНИН

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Таваришч , смени си Ника па руzzкий ..

    23:32 09.08.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Сталин":

    "Два ма украинци са партизански отряд, трима- партизански отряд с предател"
    Руска народна мъдрост
    Двама македонци са чета, трима- чета с предател.
    Българска народна мъдрост.
    Жълтури, намерете разликатаь, хахахх

    Коментиран от #50

    23:34 09.08.2026

  • 50 Шшматко

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виж в Гугъл пътят за Карлуково.

    Коментиран от #51

    23:42 09.08.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Шшматко":

    Жълтурите КАТО нямате аргументи ви избива на обиди, хахааххах

    23:44 09.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Що питаш....":

    И каква беше тая статия,поредния пълнеж... Но пък като гледам Одеса ще има проблеми с тока, ама няма да мога да заспя, защото няма информация за българите в Одеса.... Що така бе.... е да кажа Слава на Русия, защото гледам либералния Путин започва да се вземе в ръце и да воюва като хората.....

    Коментиран от #57

    23:48 09.08.2026

  • 54 К@р за Гръга

    3 0 Отговор
    Олеее !!!

    23:50 09.08.2026

  • 55 Предатели на кого?

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Име":

    На античните покрайненци построили пирамидите ли?

    00:01 10.08.2026

  • 56 грУЙО

    3 3 Отговор
    Бог да благослови Русия , за окраинските плъхове каквото е нужно

    Коментиран от #58

    00:07 10.08.2026

  • 57 Българите от Одеса отдавна

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Европеец":

    бандерите ги изнесоха от там с безплатни маршрутки и малко кютек.
    Затуй и не пишат за бройката.

    00:12 10.08.2026

  • 58 Удари , Муйо

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "грУЙО":

    Бог да благослови малка Украйна , която се опълчи на " Магучая " ...🤫

    00:14 10.08.2026

  • 59 До това води

    3 2 Отговор
    мерака на войнолюбците на запад, които не се интересуват, че тикат Украйна към тотално унищожение. Важни са им милиардите.

    Коментиран от #60

    00:25 10.08.2026

  • 60 Брачед ,

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "До това води":

    Не смеши меня .. Замисъла беше за уж , тормоз на рускоезичното население , уж , но и чичко Адолф така почна ... И знаем краят ..

    Коментиран от #61

    00:33 10.08.2026

  • 61 И за съжаление

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Брачед ,":

    фашизма се възроди отново на запад!

    00:57 10.08.2026

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