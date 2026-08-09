Ескалация: Масирани удари и нови жертви в Украйна и Русия

Ситуацията по фронтовите линии и в тила на Русия и Украйна рязко се обостри през последното денонощие.

Двете страни си размениха масирани удари с ракети и безпилотни летателни апарати, довели до разрушения, срив в критичната инфраструктура и нови човешки жертви.

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Удар по Одеската ТЕЦ и седем електрически подстанции

Руската армия предприе комбинирана нощна атака с балистични ракети и десетки дронове срещу Одеска област. Според официална информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана в международния обмен, руските сили са поразили Одеската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) и седем ключови електрически подстанции в региона. В резултат на масираните попадения, административният център Одеса и околните райони останаха без стабилно електрозахранване, водоснабдяване и мобилни комуникации. Очевидци описват нападението като едно от най-тежките от седмици насам, продължило няколко часа.

Расте броят на ранените в Одеска област

Местните украински власти потвърдиха за сериозни щети по жилищни сгради, пристанищната зона и гражданската инфраструктура. Броят на ранените при нощната атака срещу Одеска област се увеличи, като по последни данни на областния управител Олег Кипер в Telegram пострадалите са най-малко 12 души. Единадесет от тях са хоспитализирани в средно тежко състояние, а един човек остава в тежко състояние с опасност за живота. Спасителните екипи продължават разчистването на отломките.

Черна статистика в Белгород, ДНР и Горловка

Паралелно с това украинските сили засилиха натиска с безпилотни апарати по руските погранични и окупирани региони. Броят на жертвите при масираната украинска атака с дронове срещу руския град Белгород се увеличи, достигайки петима загинали и над 25 ранени, сред които има и деца. Руското министерство на отбраната съобщи, че над европейската част на страната са били прихванати десетки апарати, но част от тях са успели да пробият противовъздушната отбрана.

Кървави инциденти са регистрирани и на територията на Донецката народна република (ДНР). Двама души са убити при целенасочени украински атаки с дронове в ДНР, предава Ройтерс. Отделно от това, трима цивилни граждани са ранени при сходни нападения с безпилотни апарати в град Горловка, където са нанесени щети на частни домове и транспортни средства.

Най-тежките руски атаки в сектора Лиман

На самата фронтова линия най-критична остава ситуацията в източното направление. Според официалния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в неделния ден руските войски са предприели най-тежките си и ожесточени атаки в сектора Лиман. Руската армия е увеличила интензивността на настъплението си, опитвайки се да пробие украинската отбрана преди края на лятната кампания. Регистрирани са десетки бойни сблъсъци, като Генералният щаб уверява, че украинските позиции в направленията Покровск и Лиман към момента удържат натиска, въпреки засиления артилерийски и авиационен обстрел.