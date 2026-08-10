Тайфунът „Делфин“ удари Китай след Япония

Мощният тайфун „Делфин“ (Dolphin), който се определя като най-силната тропическа буря в региона за 2026 година, връхлетя източното крайбрежие на Китай.

Стихията удари сушата, след като преди броени часове предизвика сериозни материални щети, прекъсвания на електрозахранването и ранени на японския остров Окинава. По данни на метеорологичните служби към 5:00 часа българско време на 10 август 2026 г., ситуацията в засегнатите китайски провинции остава изключително критична поради риск от мащабни наводнения.

Опустошението в Япония преди сблъсъка с Китай

Преди да достигне китайската суша, тайфунът „Делфин“ премина със съкрушителна сила през южната японска префектура Окинава. Япония понесе силни ветрове със скорост на пулсациите до 216 км/ч. По информация на Reuters, в Япония са ранени най-малко шестима души, а над 50 000 домакинства са останали без достъп до електрическата мрежа. Основните местни авиолинии бяха принудени да отменят десетки вътрешни полети, а транспортната инфраструктура на Окинава бе блокирана за часове.

Двойна атака в провинция Чжъцзян и червена тревога

След като напусна Япония, окото на бурята се насочи към гъсто населеното източно крайбрежие на Китай. Според официалния доклад на Националния метеорологичен център на Китай, цитиран от държавната агенция Xinhua (xinhua.org), „Делфин“ е осъществил две последователни нахлувания в провинция Чжъцзян в неделя вечерта.

Първият удар е регистриран около 17:30 часа местно време край град Юхуан (Тайчжоу) с постоянна скорост на вятъра от 42 метра в секунда (близо 151 км/ч), което съответства на ураган от Категория 1 по скалата на Сафир-Симпсън. Малко по-късно, около 18:40 часа, тайфунът е ударил отново сушата в района на град Уънчжоу. Властите в Пекин незабавно задействаха най-високата степен за метеорологична опасност – „червен код“, и повишиха извънредния отговор до Степен II.

Транспортен колапс и масова евакуация

Мащабите на спасителната операция в Китай са огромни:

Над 1 милион граждани са спешно евакуирани и настанени в над 1000 временни убежища в провинция Чжъцзян.

са спешно евакуирани и настанени в над 1000 временни убежища в провинция Чжъцзян. Само в град Уънчжоу над 900 000 жители са преместени от рисковите зони.

В съседната провинция Фудзиен броят на евакуираните надхвърля 98 000 души.

Междувременно в мегаполиса Шанхай са отменени близо 1400 полета на двете основни летища, а ключовото пристанище „Яншан“ преустанови работа и изведе корабите на безопасно разстояние.

По данни на Euronews, влиянието на тайфуна се усеща чак в Хонконг, където външните въздушни маси са повишили температурите до рекордните 36.9°C.

Климатолозите предупреждават, че въпреки очакваното отслабване на ветровете във вътрешността на Китай, опасността от бедствия остава много висока поради прогнозираните количества валежи между 250 и 500 мм. Очаква се сериозно покачване на нивата на реките Цянтан и Юн, което поставя под заплаха от наводнения и свлачища огромни земеделски и индустриални зони.