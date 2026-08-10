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Във Франция видяха "руска намеса" за пожарите в страната

Във Франция видяха "руска намеса" за пожарите в страната

10 Август, 2026 04:51, обновена 10 Август, 2026 04:58 1 959 24

  • русия-
  • франция-
  • пожари-
  • обвинения-
  • обида-
  • неуважение

Руският дипломат Михаил Улянов определи версиите за „руска следа“ в огненото бедствие като пълно неуважение към френските граждани

Във Франция видяха "руска намеса" за пожарите в страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опитите на френски политици и медии да обвържат Москва с мащабните горски пожари, които бушуват в Южна Франция, представляват проява на остро неуважение към собственото им население.

Това категорично изявление направи постоянният представител на Руската федерация при международните организации във Виена Михаил Улянов, предават руски медии.

Повод за острата реакция на руския дипломат станаха серия от изказвания и публикации във френското медийно пространство. Сред тях се открои репортаж на телевизионния канал BFMTV, в който открито бе лансирана хипотезата за потенциална „руска намеса“ и саботаж, довели до невижданите по мащаб огнени стихии на френска територия.

„Някои френски чиновници и журналисти заявяват, че Русия по някакъв начин е замесена в горските пожари във Франция. Те просто не уважават населението на собствената си страна“, написа Михаил Улянов в официалния си профил в социалната мрежа X.

Абсурдността на подобни теории бе разкритикувана и в самата Франция. Лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо публично осмя медийните внушения, като ги определи като „легално разпространение на теории на конспирацията“. По думите му призоваването на френските граждани да повярват в подобна неочевидна версия е проява на политическа безпомощност пред лицето на реалните климатични предизвикателства.

През настоящия летен сезон цяла Европа се сблъсква с невиждани екстремни горещини, които провокираха мащабни екологични бедствия в редица държави, включително Испания, Португалия, Италия и Гърция. По-рано президентът на Франция Еманюел Макрон официално призна, че страната преживява най-големия брой природни пожари от края на Втората световна война насам. Според водещите международни експерти основната и реална причина за бедствието е дълготрайната суша и климатичните промени. Вместо да се фокусират върху справянето с кризата, френските власти биват обвинявани, че умишлено пренасочват общественото внимание към геополитически спекулации.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    60 5 Отговор
    Във Франция е най голямото съоражение за преработка на уран в ядрено гориво за централите на ЕС..Урана идва или от Русия или минава през Русия..! Само един малоумник може да дърпа дявола за опашката , това го казват учените не аз...!

    05:04 10.08.2026

  • 2 Ба бааааа

    55 1 Отговор
    Големи глупости

    05:20 10.08.2026

  • 3 Анджо

    5 84 Отговор
    За това русняко требва да се изгони от Европа и да не стъпва крак вече дори и на екскурзия . Пълна изолация трябва във всичко.

    Коментиран от #7, #20

    05:29 10.08.2026

  • 4 Имаше си хас

    57 3 Отговор
    Това да не е дело на Русия и то лично на Путин...
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и на DW е много по яка от хибридията МУ на Путин!°

    05:38 10.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    53 5 Отговор
    А иранска не видяха ли ????? Щото аз и не се съмнявам ,че няма валежи в Европа и за пожарите в Испания пак ли е руска намеса , екснадс и и фаш също

    05:39 10.08.2026

  • 6 Данчо горския

    62 4 Отговор
    Лично видях Путин да се разхожда с един кибрит из Франция ...верно бе ...ха ха

    05:50 10.08.2026

  • 7 болница Карлуково

    44 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    Винаги си добре дошъл .

    05:57 10.08.2026

  • 8 По-точно

    30 2 Отговор
    Путин е палил пожари във Франция, а Зеленото е ходил да помага на Първия френски Мъж Макрончо да гаси огъня..

    06:51 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВВП

    23 4 Отговор
    В ЕСсср ,става по зле от комунизъма на Тошо правешкия .Лъжи и интриги.+ Недъгаво управление..

    Коментиран от #21

    06:55 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гого

    12 0 Отговор
    Имам приятели доктори много са добри!

    07:09 10.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 заплаха

    3 4 Отговор
    И в бг има просиянска намеса и в пожари и в застудяване преди Великден и в обществено политически живот ,но няма заплаха за мунчо и мунчовци и затова си траят когато гръмне цех в Арсенал или не дай ...гръмне склад в до Елин Пелин!

    07:44 10.08.2026

  • 16 са май

    1 3 Отговор
    Руси не Хора от Африка

    Коментиран от #19

    07:50 10.08.2026

  • 17 Чичо

    1 7 Отговор
    Ех, хибридната война отдавна действа и е измислена от руснаците... Те искат на всички да им е зле! Гадни злобари и варвари! Пожарите са умишлени! Защо сега в България няма такъв около военни обекти?! Заслугата е на предателя....

    08:15 10.08.2026

  • 18 Иван Иванов

    4 1 Отговор
    ПСЕТАТА НА ГЕРОНТОФИЛА МАКАРОН ПАК ВЗЕХА ДА ВИЯТ НА УМРЯЛО , АКО НЯКОЕ ФРАНСЕ ГО ХВАНАТ ДА КАРА ПИЯНО ДО КОЗИРКАТА, СИГУРА ЩЕ КАЖЕ ЧЕ ПУТИН МУ Е ВИНОВЕН.

    08:21 10.08.2026

  • 19 Леля

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "са май":

    Франсетата на техните араби и викат руснаци.

    08:22 10.08.2026

  • 20 Иван Иванов

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анджо":

    2014 година кой избомби Луганск? Какво направиха военизираните структури на Десен сектор и Азов? Има видео и от акцията на Драпатий с бронетранспортьорите срещу барикадите на невърожените протестиращи. Кой блокира Крим и им спре водата?

    08:22 10.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Франсетата са по-големи макаронаджии

    2 0 Отговор
    от жабарите. Все някой им е виновен. До преди 2022, само немците и ВСВ бяха виновни, че не могат да си оправят жените с меките макарони.

    09:34 10.08.2026

  • 24 ВВП

    2 0 Отговор
    Заради пееееаза Емо ,напуснах Франция .Тоя наркоманец,провали една държава ..Пълен боклук

    09:51 10.08.2026

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