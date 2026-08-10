Опитите на френски политици и медии да обвържат Москва с мащабните горски пожари, които бушуват в Южна Франция, представляват проява на остро неуважение към собственото им население.

Това категорично изявление направи постоянният представител на Руската федерация при международните организации във Виена Михаил Улянов, предават руски медии.

Повод за острата реакция на руския дипломат станаха серия от изказвания и публикации във френското медийно пространство. Сред тях се открои репортаж на телевизионния канал BFMTV, в който открито бе лансирана хипотезата за потенциална „руска намеса“ и саботаж, довели до невижданите по мащаб огнени стихии на френска територия.

„Някои френски чиновници и журналисти заявяват, че Русия по някакъв начин е замесена в горските пожари във Франция. Те просто не уважават населението на собствената си страна“, написа Михаил Улянов в официалния си профил в социалната мрежа X.

Абсурдността на подобни теории бе разкритикувана и в самата Франция. Лидерът на френската партия „Патриоти“ Флориан Филипо публично осмя медийните внушения, като ги определи като „легално разпространение на теории на конспирацията“. По думите му призоваването на френските граждани да повярват в подобна неочевидна версия е проява на политическа безпомощност пред лицето на реалните климатични предизвикателства.

През настоящия летен сезон цяла Европа се сблъсква с невиждани екстремни горещини, които провокираха мащабни екологични бедствия в редица държави, включително Испания, Португалия, Италия и Гърция. По-рано президентът на Франция Еманюел Макрон официално призна, че страната преживява най-големия брой природни пожари от края на Втората световна война насам. Според водещите международни експерти основната и реална причина за бедствието е дълготрайната суша и климатичните промени. Вместо да се фокусират върху справянето с кризата, френските власти биват обвинявани, че умишлено пренасочват общественото внимание към геополитически спекулации.