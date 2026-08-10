Страх в САЩ: Киев ще подбие пазара с евтини ракети Patriot

Глобалната архитектура на сигурността преминава през радикална промяна, движена от уроците от бойното поле в Украйна и нарастващото напрежение в Тайванския проток.

Докато западните отбранителни гиганти се опасяват от икономическите последици от иновациите на Киев, държави като Тайван и Обединеното кралство бързат да адаптират стратегиите си към новата реалност на евтините, но високотехнологични оръжия за масово поразяване и отбрана.

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Страховете на производителите на „Пейтриът“: Украйна подбива пазара с евтини ракети

Американските производители на зенитно-ракетните комплекси MIM-104 Patriot са изправени пред неочакван конкурентен натиск от страна на своите партньори. Според разследвания на водещи западни медии, отбранителните корпорации в САЩ изразяват сериозни опасения, че Украйна не само ще подобри технологията за противоракетна отбрана, но и драстично ще намали цената на собственото си производство на прехващачи.

В момента една оригинална ракета за системата „Пейтриът“ (в модификацията PAC-3 MSE) струва приблизително 3,8 до 4 милиона долара, а производственият цикъл отнема повече от две години, сочи справка на The Wall Street Journal. На този фон украинската компания Fire Point вече успешно тества прототипа на новата си ракета прехващач FP-7.x, чиято пазарна стойност се оценява на едва 700 000 долара — почти пет пъти по-евтино от американския еквивалент, информира Financial Times в свой анализ.

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро изрази предпазливост относно официалното предоставяне на лицензи за производство на „Пейтриът“ на Киев поради опасения за изчерпване на американските запаси, преговорите между Украйна и европейските оръжейни производители за алтернативната противобалистична система „Фрея“ (Freyja) продължават с пълна сила, съобщава Reuters. Западните корпорации се опасяват, че след края на войната Киев може да се превърне в мащабен експортьор на евтини отбранителни технологии в Европа, изземвайки пазарния дял на традиционните доставчици от САЩ.

Тайван взаимства от Киев: „Пълен с дронове ад“ (Hellscape) за защита от Китай

Уроците от войната в Украйна променят из основи и планирането на отбраната в Източна Азия. Тайван официално е приел украинския асиметричен подход „Давид срещу Голиат“, за да изравни силите срещу огромната армия на Китайската народна република, съобщава The New York Times (nytimes.com).

Тайпе разработва мащабна отбранителна стратегия, известна в американските военни среди като „Hellscape“ (Пълен с дронове ад). Целта е създаването на огромни флотилии от хиляди въздушни, сухопътни и морски автономни дронове, които да наводнят Тайванския проток в секундата, в която Пекин предприеме амфибийна операция. Според информация на NDTV, Тайван е заложил в бюджета си над 6,5 милиарда долара за следващите пет години за безпилотни системи, като целта е до 2030 г. островът да произвежда по 100 000 дрона месечно.

Паралелно с това Тайван се превръща в ключов световен доставчик на компоненти за безпилотни апарати, независещи от китайските вериги за доставки. Само за първото тримесечие износът на тайвански дронове е достигнал 115 милиона долара, надминавайки показателите за цялата предходна година, като голяма част от продукцията се пренасочва към купувачи в Европа и индиректно към Украйна, допълват авторите на анализа в The New York Times.

Обединеното кралство отговаря на заплахите с дронове – „крилата ракета“ с обхват 900 км

Европа също инвестира сериозно в нови концепции за нападателно и възпиращо оръжие. Обединеното кралство успешно приключи първата фаза от разработката на нов дълбокопроникващ безпилотен летателен апарат (БЛА), който по своите характеристики и скорост е по-близо до тактическа крилата ракета, но се произвежда на малка част от нейната цена.

Новата британска разработка притежава оперативен обхват до рекордните 900 километра и е способна да носи експлозивен товар, предназначен да поразява укрепена логистична инфраструктура дълбоко зад линията на врага, информира Bloomberg. Проектът се явява част от по-широката стратегия на Лондон за бързо развиване на суверенни балистични и крилати способности в отговор на руската иновация на фронта и недостига на конвенционални далекобойни ракети като Storm Shadow в складовете на НАТО. Очаква се новата технология да бъде споделена за тестове и съвместно производство с европейските съюзници през следващите месеци.