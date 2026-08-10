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Страх в САЩ: Киев ще подбие пазара с евтини ракети Patriot
  Тема: Украйна

Страх в САЩ: Киев ще подбие пазара с евтини ракети Patriot

10 Август, 2026 05:15, обновена 10 Август, 2026 05:23 4 017 13

  • тайван-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • великобритания

Военните технологии се трансформират светкавично: Тайпе гради „пълен с дронове ад“ срещу Китай, а Лондон тества оръжия с голям обхват

Страх в САЩ: Киев ще подбие пазара с евтини ракети Patriot - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалната архитектура на сигурността преминава през радикална промяна, движена от уроците от бойното поле в Украйна и нарастващото напрежение в Тайванския проток.

Докато западните отбранителни гиганти се опасяват от икономическите последици от иновациите на Киев, държави като Тайван и Обединеното кралство бързат да адаптират стратегиите си към новата реалност на евтините, но високотехнологични оръжия за масово поразяване и отбрана.

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Страховете на производителите на „Пейтриът“: Украйна подбива пазара с евтини ракети

Американските производители на зенитно-ракетните комплекси MIM-104 Patriot са изправени пред неочакван конкурентен натиск от страна на своите партньори. Според разследвания на водещи западни медии, отбранителните корпорации в САЩ изразяват сериозни опасения, че Украйна не само ще подобри технологията за противоракетна отбрана, но и драстично ще намали цената на собственото си производство на прехващачи.

В момента една оригинална ракета за системата „Пейтриът“ (в модификацията PAC-3 MSE) струва приблизително 3,8 до 4 милиона долара, а производственият цикъл отнема повече от две години, сочи справка на The Wall Street Journal. На този фон украинската компания Fire Point вече успешно тества прототипа на новата си ракета прехващач FP-7.x, чиято пазарна стойност се оценява на едва 700 000 долара — почти пет пъти по-евтино от американския еквивалент, информира Financial Times в свой анализ.

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро изрази предпазливост относно официалното предоставяне на лицензи за производство на „Пейтриът“ на Киев поради опасения за изчерпване на американските запаси, преговорите между Украйна и европейските оръжейни производители за алтернативната противобалистична система „Фрея“ (Freyja) продължават с пълна сила, съобщава Reuters. Западните корпорации се опасяват, че след края на войната Киев може да се превърне в мащабен експортьор на евтини отбранителни технологии в Европа, изземвайки пазарния дял на традиционните доставчици от САЩ.

Тайван взаимства от Киев: „Пълен с дронове ад“ (Hellscape) за защита от Китай

Уроците от войната в Украйна променят из основи и планирането на отбраната в Източна Азия. Тайван официално е приел украинския асиметричен подход „Давид срещу Голиат“, за да изравни силите срещу огромната армия на Китайската народна република, съобщава The New York Times (nytimes.com).

Тайпе разработва мащабна отбранителна стратегия, известна в американските военни среди като „Hellscape“ (Пълен с дронове ад). Целта е създаването на огромни флотилии от хиляди въздушни, сухопътни и морски автономни дронове, които да наводнят Тайванския проток в секундата, в която Пекин предприеме амфибийна операция. Според информация на NDTV, Тайван е заложил в бюджета си над 6,5 милиарда долара за следващите пет години за безпилотни системи, като целта е до 2030 г. островът да произвежда по 100 000 дрона месечно.

Паралелно с това Тайван се превръща в ключов световен доставчик на компоненти за безпилотни апарати, независещи от китайските вериги за доставки. Само за първото тримесечие износът на тайвански дронове е достигнал 115 милиона долара, надминавайки показателите за цялата предходна година, като голяма част от продукцията се пренасочва към купувачи в Европа и индиректно към Украйна, допълват авторите на анализа в The New York Times.

Обединеното кралство отговаря на заплахите с дронове – „крилата ракета“ с обхват 900 км

Европа също инвестира сериозно в нови концепции за нападателно и възпиращо оръжие. Обединеното кралство успешно приключи първата фаза от разработката на нов дълбокопроникващ безпилотен летателен апарат (БЛА), който по своите характеристики и скорост е по-близо до тактическа крилата ракета, но се произвежда на малка част от нейната цена.

Новата британска разработка притежава оперативен обхват до рекордните 900 километра и е способна да носи експлозивен товар, предназначен да поразява укрепена логистична инфраструктура дълбоко зад линията на врага, информира Bloomberg. Проектът се явява част от по-широката стратегия на Лондон за бързо развиване на суверенни балистични и крилати способности в отговор на руската иновация на фронта и недостига на конвенционални далекобойни ракети като Storm Shadow в складовете на НАТО. Очаква се новата технология да бъде споделена за тестове и съвместно производство с европейските съюзници през следващите месеци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    36 7 Отговор
    вие верно ни взехте за калинки. Ха ха...

    05:29 10.08.2026

  • 2 Овчар

    50 6 Отговор
    Кой ще допусне Украйна да произвежда бомби и ракети...?? Това е някакъв фантастичен филм или илюзия в която вярват само глупаците..!

    05:30 10.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    23 3 Отговор
    С 2.5 мил долара доста фунийки ще могат да се направят

    05:34 10.08.2026

  • 4 мишо

    34 4 Отговор
    а китай седи и зависа шоколади в станьол китай е там където и уса не са сънували седи си кротко и си печата кеш а за технологий то се видя е ел колите така го мушнаха на ес че сега мерц и ауди се чудят накъде с тия електрокари за по 120 к евро дето така им седят и ги продават на хартия хората си мислят че китай пасе оФ це

    06:10 10.08.2026

  • 5 Няма шанс

    28 3 Отговор
    Та кой викате
    кои мислели за хората
    става дума само за безмерна алчност и пари във абсолютно всичко
    а ако дори леко се замислят за последствията още на втори план
    няма абсолютно никакъв смисъл от всичко
    но за съжаление целия свят се ръководи и тласка от разтроени мозъци и резултатите нали ги усещате

    06:17 10.08.2026

  • 6 Хе хе.... Страх тресе добитъка...

    22 3 Отговор
    Смешните им технологии - хем скъпи хем изостанали...
    Ма ги вардят....
    Ми то Руслан отдавна им има чертежите бре...
    Ама си прави своите системи...

    06:22 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЛЕЛИИИИИ

    15 1 Отговор
    АВА ТЕА УКРОПРОПАГАНДИСТИТЕ СЪВСЕМ СА СМАХНАХА
    ЩО УКРАЙНА НЕ ПОЧНЕ ДА ПРАВИ НАПРАВО КОСМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ
    ША СТРЕЛЯ ПО МОСКВА НАПРАВО ОТ ЛУНАТА
    ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ПРОИЗВЕЖДА УКРАЙНА Е ЕФТИНИ ТЪПА.....НАРИ

    07:25 10.08.2026

  • 10 Прям

    8 0 Отговор
    А дано. С Американските камъни по Американските глави.

    07:37 10.08.2026

  • 11 Свободен

    1 7 Отговор
    Браво!
    Доби новини в борбата срещу Злото!
    И по-малко зависимост от САЩ!
    Новият лидер във военните технологии се нарича Украйна!

    08:28 10.08.2026

  • 12 Еми щом

    7 0 Отговор
    Кинтити са ви по-важни ще ядете руската хурка един ден

    08:45 10.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    И говедата да не се притесняват ,той Путин ще им ги набие заводите

    09:03 10.08.2026